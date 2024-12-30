IA, Robot : une année en perspective

Alors que 2024 touche à sa fin, le secteur robotique est encore loin du droïde C-3PO tout-en-un issu des rêves de science-fiction. Mais grâce à l’IA, un robot est désormais capable d’accrocher un t-shirt sur un cintre, une tâche en apparence simple qui montre à quel point la recherche en robotique a progressé.
Les chercheurs ne sont pas les seuls à s’enthousiasmer pour ces avancées robotiques pilotées par l’IA ; les investisseurs le sont aussi. Les start-ups spécialisées dans la robotique sont en passe de lever près de 7,5 milliards de dollars d’ici la fin 2024. À eux seuls, les robots humanoïdes pourraient représenter un marché de 7 000 milliards de dollars d’ici 2050.
Nous avons discuté avec Jose Favilla, responsable mondial de l’Industrie 4.0 chez IBM, des principales tendances de cette année en matière de robotique et des perspectives pour 2025.
La dextérité manuelle des humanoïdes a fait d’énormes progrès cette année. Google a appris aux robots à lacer des chaussures. Figure en a un qui sait faire du café. Et puis il y a la nouvelle main Optimus de Tesla, qui dispose de 22 degrés de liberté et peut attraper une balle de tennis !
Les progrès réalisés cette année en matière de dextérité robotique sont remarquables. Ils reflètent la convergence entre des conceptions matérielles avancées et des techniques d’apprentissage d’IA sophistiquées. Ces évolutions améliorent non seulement les fonctionnalités des robots, mais ouvrent également la voie à leur intégration dans divers secteurs, transformant à terme notre interaction avec la technologie dans notre vie quotidienne, par exemple en nous aidant dans les tâches ménagères, les soins ou même en réalisant des opérations chirurgicales complexes.
L’avenir de la dextérité robotique semble prometteur, car les recherches en cours visent à combler l’écart entre les capacités de manipulation humaines et robotiques. Les principaux domaines d’intérêt comprennent le développement de matériel et de capteurs avancés, permettant au robot d’interagir plus naturellement avec son environnement, ainsi que des algorithmes d’apprentissage d’IA améliorés, permettant aux robots d’effectuer un plus large éventail de tâches.
En septembre, Fei-Fei Li, cofondatrice de World Labs, a suggéré que l’IA basée sur la vision, capable de voir et de comprendre véritablement le monde physique, est essentielle pour faire progresser la robotique.
L’accent mis par Fei-Fei Li sur l’IA basée sur la vision souligne son potentiel transformateur dans le domaine de la robotique. En permettant aux machines de percevoir et de comprendre leur environnement comme le font les humains, nous sommes susceptibles d’assister à une évolution significative dans la manière dont les robots fonctionnent et s’intègrent dans notre vie quotidienne.
L’IA basée sur la vision dote les robots de la capacité de percevoir leur environnement, de s’y déplacer, de reconnaître des objets et d’interpréter des scènes complexes. Les robots seront capables d’analyser les informations visuelles en temps réel, ce qui leur permettra de prendre des décisions éclairées. Cela nécessite une intégration avec d’autres formes d’informations, telles que les capteurs.
Les progrès réalisés cette année laissent entrevoir un avenir prometteur où les robots intelligents amélioreront la productivité et la sécurité dans de nombreuses applications.
À l’inverse, des chercheurs du MIT ont fait valoir que l’utilisation de grands modèles de langage plutôt que de données visuelles coûteuses est une meilleure voie à suivre.
Si les LLM joueront un rôle critique dans l’avancement de la robotique et en particulier dans l’intégration des connaissances, il est nécessaire d’adopter une approche holistique qui englobe le traitement automatique du langage naturel pour communiquer par la voix, l’IA visuelle et même d’autres formes de modèles de fondation capables d’interpréter les données des capteurs sous forme de séries temporelles. Une approche holistique qui englobe et intègre ces technologies est susceptible d’aboutir aux progrès les plus significatifs en matière de capacités et d’applications robotiques dans les années à venir.
Cependant, cette approche nécessite des architectures sophistiquées capables de fusionner efficacement les données des capteurs, la perception visuelle et la compréhension linguistique. Le développement de tels systèmes intégrés pose des défis techniques, mais offre également des opportunités d’innovation.
Cette année, les robots humanoïdes ont fait une percée majeure dans les entrepôts et le secteur automobile cette année. Vont-ils s’étendre à d’autres types d’usines ou d’entreprises en 2025 ?
D’ici 2025, les robots humanoïdes devraient étendre leur présence au-delà des entrepôts et des environnements automobiles pour s’implanter dans divers secteurs tels que la santé, la vente au détail, l’agriculture et les environnements domestiques. La combinaison des initiatives de production de masse, des progrès technologiques et d’une reconnaissance croissante de leurs avantages potentiels suggère que les robots humanoïdes joueront un rôle crucial dans la refonte de notre façon de travailler et de vivre. À mesure que ces technologies arrivent à maturité, elles sont susceptibles de favoriser de nouvelles formes de collaboration entre les humains et les robots qui améliorent la productivité et la qualité de vie dans de nombreux secteurs.
Le marché mondial des robots humanoïdes devrait connaître une croissance significative grâce aux progrès de l’IA et à la réduction des coûts de production. Et avec l’émergence d’acteurs majeurs en Asie, en particulier de Chine, le paysage concurrentiel devient de plus en plus dynamique. Cette concurrence devrait stimuler l’innovation et réduire les coûts, rendant les robots humanoïdes plus accessibles à diverses entreprises.
Vous avez mentionné que de nombreux progrès ont été réalisés en Chine. Y a-t-il d’autres régions à surveiller ?
La Fédération internationale de robotique (IFR) note que la Chine est devenue le marché mondial de la robotique qui connaît la croissance la plus rapide, grâce aux initiatives stratégiques et aux investissements de son gouvernement visant à faire du pays un leader mondial dans ce domaine. Le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) s’est fixé des objectifs ambitieux pour le déploiement massif de robots humanoïdes d’ici 2025 et vise à acquérir des capacités technologiques avancées d’ici 2027.
Cependant, d’autres pays, tels que les États-Unis, le Japon, l’Europe et la Corée du Sud, sont également prêts à contribuer aux progrès de la robotique. Aux États-Unis, des entreprises comme Tesla, avec son robot Optimus, et Boston Dynamics, avec Atlas, repoussent les limites de la robotique humanoïde. Le Japon abrite des entreprises telles que SoftBank Robotics, créatrice de Pepper, et Honda, avec ASIMO. Des pays comme l’Allemagne et la France investissent dans les technologies robotiques. La Corée du Sud commence également à s’imposer comme un acteur de premier plan dans ce secteur.
En parlant du Japon, des scientifiques japonais ont créé cette année un robot souriant doté d’une peau « vivante ».
Les récentes avancées dans le domaine des robots biohybrides, en particulier la création au Japon d’un robot souriant doté d’une peau « vivante », marquent un tournant décisif dans la robotique, qui fusionne désormais des composants biologiques et synthétiques. Ce domaine évolue rapidement et offre des perspectives très prometteuses pour diverses applications dans les secteurs de la santé, de la surveillance environnementale et bien d’autres.
À mesure que la recherche se poursuit et que les considérations éthiques sont prises en compte, nous pouvons anticiper un avenir où les robots biohybrides joueront un rôle essentiel dans l’amélioration des capacités humaines et la résolution de défis complexes dans divers domaines.
Le développement de la robotique biohybride nécessitera une collaboration entre plusieurs disciplines, notamment la biologie, l’ingénierie, la science des matériaux et l’éthique. Cette approche interdisciplinaire sera fondamentale pour relever les défis techniques et garantir une innovation responsable.
À mesure que la robotique biohybride progresse, des questions éthiques se posent concernant le traitement de ces entités. Des questions telles que la sensibilité, la perception de la douleur et les implications morales de la création de machines réalistes devront être examinées avec soin à mesure que la technologie évoluera.
Il a également été question d’un humanoïde unique à usage général capable d’effectuer un large éventail de tâches. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a par exemple annoncé au début de l’année le projet GR00T, un modèle de fondation pour les robots humanoïdes, et a déclaré qu’un jour, nos vies pourraient être remplies d’« agents numériques et physiques ». À certains égards, cela semble être la plus importante nouvelle en matière de robotique pour 2024.
La vision exprimée par Jensen Huang concernant l’avenir des robots humanoïdes et des agents d’IA suggère un changement radical dans la façon dont nous interagissons avec la technologie. Ses prédictions, en particulier l’introduction de GR00T et le concept d’une plateforme humanoïde polyvalente, laissent entrevoir un avenir où les agents numériques et physiques coexisteront et coopéreront dans la vie quotidienne, offrant des possibilités passionnantes d’innovation et de collaboration entre les humains et les machines.
Cependant, un changement culturel est nécessaire pour favoriser l’acceptation des robots humanoïdes dans notre vie de tous les jours, ce qui demande des innovations qui privilégient les interactions conviviales. Comme c’est généralement le cas avec l’introduction de nouvelles technologies, ce changement se fera progressivement, en commençant par les adopteurs précoces, puis en s’étendant à un public plus large au fil du temps.
