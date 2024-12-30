IA, Robot : une année en perspective

Alors que 2024 touche à sa fin, le secteur robotique est encore loin du droïde C-3PO tout-en-un issu des rêves de science-fiction. Mais grâce à l’IA, un robot est désormais capable d’accrocher un t-shirt sur un cintre, une tâche en apparence simple qui montre à quel point la recherche en robotique a progressé.

Les chercheurs ne sont pas les seuls à s’enthousiasmer pour ces avancées robotiques pilotées par l’IA ; les investisseurs le sont aussi. Les start-ups spécialisées dans la robotique sont en passe de lever près de 7,5 milliards de dollars d’ici la fin 2024. À eux seuls, les robots humanoïdes pourraient représenter un marché de 7 000 milliards de dollars d’ici 2050.

Nous avons discuté avec Jose Favilla, responsable mondial de l’Industrie 4.0 chez IBM, des principales tendances de cette année en matière de robotique et des perspectives pour 2025.