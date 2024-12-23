Qu’ont en commun Dolly Parton, Martha Stewart et Nicki Minaj ? Tous trois ont organisé des événements de commerce en direct pendant la saison des fêtes 2024 — respectivement sur Walmart Live, Amazon Live et TikTok Shop Live.
Dolly a aidé les clients de Walmart à trouver des produits de sa gamme cuisine et réception pour « organiser leur prochaine fête ». Martha a partagé ses offres préférées du Black Friday sur Amazon pour la maison, la salle de bain et la cuisine. Et Nicki a attiré des millions de spectateurs lors du lancement en direct sur TikTok de sa nouvelle entreprise, Pink Friday Nails.
Près de 40 ans après que la chaîne de télévision QVC a popularisé l’idée de faire des achats depuis le confort de sa maison, le live shopping est de retour, porté par l’IA. Comme à l’époque des bijoux clinquants et des pantalons à taille élastique, les téléspectateurs peuvent toujours repérer un article qui leur plaît et l’acheter immédiatement. Cependant, au lieu de demander aux clients d’appeler un numéro de téléphone depuis leur téléphone fixe pour finaliser l’achat, le live commerce, c’est-à-dire la fusion du livestreaming et du shopping, se déroule presque entièrement en ligne.
Le commerce en ligne en direct est apparu en Chine, avec le lancement de Taobao Live d'Alibaba en 2016. Aujourd'hui, des entreprises telles que TikTok, Amazon, Walmart et la plateforme de revente de vêtements Poshmark organisent des événements commerciaux en direct, qui bénéficient d'un coup de pouce supplémentaire grâce à l'IA.
Lors d’un événement de live shopping, les acheteurs peuvent interagir avec l’animateur et acheter des produits en temps réel. En arrière-plan, l’IA analyse le comportement des clients lorsqu’ils commentent et posent des questions, puis leur envoie des promotions personnalisées. Le modèle économique est clair : le live commerce peut générer des taux de conversion jusqu’à dix fois supérieurs à ceux du commerce électronique conventionnel, selon McKinsey.
« Si vous pouvez définir ce qui est le plus important pour votre principal client, un flux en direct peut lui parler de manière simple, ciblée et divertissante », explique Jane Cheung, responsable de la recherche mondiale pour les secteurs de consommation à l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM .
Mme Cheung donne l'exemple d'un parent qui cherche un pyjama de Noël adapté à sa famille. « La diffusion en direct permet de répondre immédiatement à toutes leurs questions et d'adapter les promotions à leurs préférences », explique Mme Cheung.
Les événements en direct permettent l’interaction à plusieurs niveaux. Les acheteurs peuvent interagir avec un hôte célèbre qu’ils admirent et échanger des réactions avec d’autres clients. Pendant ce temps, le système d'IA suit les indicateurs d'engagement des spectateurs, tels que les commentaires, les likes et les partages, afin de déterminer rapidement quels produits suscitent le plus d'intérêt. Il peut ensuite transmettre ces informations aux hôtes pour adapter leurs remarques. Les fonctionnalités alimentées par l’IA peuvent permettre aux clients d’essayer virtuellement des vêtements, du maquillage ou des accessoires lors d’un livestream — tandis que les chatbots alimentés par l’IA peuvent répondre aux questions des clients, fournir des informations sur les produits et aider au paiement.
« L'attrait du livestream réside dans la présence d'une personne en direct ou d'un porte-parole auquel les gens s'identifient », explique Mme Cheung. « C'est plus amusant de parler du produit que de faire défiler la page sur votre téléphone pour obtenir des informations. »
Le live commerce est une stratégie de vente au détail transformatrice en raison de sa capacité à convertir la découverte de produits en achat, explique Shantha Farris, responsable de la stratégie des offres Ventes et commerce chez IBM Consulting. « Les meilleurs animateurs de live shopping parviennent à créer un lien avec leur public en se montrant véritablement intéressés et investis dans le produit ou le service dont ils parlent », explique-t-elle. « Ils arrivent à capter l’attention des participants en direct, en présentant de manière fluide toutes les caractéristiques des produits, des informations essentielles pour que l’achat se fasse en toute confiance. »
Les diffusions en direct sont accessibles en magasin et en ligne, et une fois la diffusion terminée, les clients peuvent continuer à bénéficier des conseils d'assistants alimentés par l'IA. « Aujourd'hui, grâce aux capacités offertes par l'IA générative, les gens peuvent continuer à interagir avec l'animateur du livestreaming longtemps après la fin de l'événement », explique M. Farris. Les chatbots d'IA continuent de répondre aux questions sur les produits et ces chatbots sont formés pour répondre dans le style d'un hôte donné.
Le commerce en direct alimenté par l'IA permet aux marques de proposer des expériences client profondément personnalisées et captivantes, explique M. Farris. Les systèmes d'IA interprètent les commentaires, les questions et les emojis en direct pour évaluer le sentiment des clients, en identifiant leur enthousiasme, leur curiosité ou leur hésitation, et les mettent en corrélation avec des indicateurs comportementaux tels que les clics, le survol et la durée de visionnage pour découvrir les préférences individuelles en fonction des informations. Ces informations peuvent ensuite servir de base aux recommandations dynamiques de produits qui sont affichées pendant la diffusion, créant ainsi un parcours d'achat intuitif et interactif.
Les capacités multilingues de l'IA amplifient encore l'impact des achats en ligne en direct en traduisant les commentaires et les questions des spectateurs dans la langue maternelle de l'acheteur. Par conséquent, les gens peuvent communiquer dans plusieurs langues au cours d'une même diffusion en direct et tout le monde comprend ce que les autres disent, ce qui permet aux marques de s'engager de manière authentique avec des publics internationaux. Si la précision peut varier en fonction du contexte ou de la complexité, le commerce en direct multilingue déverrouille de nouvelles opportunités pour renforcer les liens sur différents marchés, affirme M. Farris.
Au-delà des avantages pour les clients, l’IA peut également favoriser l’excellence opérationnelle en coulisses. En analysant les tendances d’achat, elle peut prévoir la demande, optimiser les stocks et minimiser les ruptures de stock, même si Shantha Farris précise que cela dépend de la qualité des données et de la rapidité d’adaptation. Cette double capacité – améliorer l’engagement client tout en rationalisant les opérations – positionne le live commerce alimenté par l’IA comme une stratégie potentiellement révolutionnaire pour les détaillants cherchant à atteindre une croissance durable, une efficacité opérationnelle et une rentabilité à long terme, selon Shantha Farris.
Les entreprises d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine ont gagné du terrain grâce au commerce en direct dans des catégories telles que la mode, la beauté et l'électronique. Les entreprises d’Amérique du Nord, quant à elles, ont enregistré des succès considérables dans les domaines du fitness, de la beauté et de la décoration d’intérieur, tandis que les entreprises européennes se concentrent sur le luxe, la mode et les articles durables. Sur tous les marchés, on peut s’attendre à ce que les entreprises continuent de tester de nouveaux cas d’utilisation pour le commerce en direct, déclare M. Farris. Les agriculteurs chinois, par exemple, sont essentiellement devenus des influenceurs pendant le COVID, vendant leurs produits d’épicerie lors de sessions de commerce en direct.
Il existe cependant un avantage qui semble être le même dans toutes les catégories et dans toutes les zones géographiques, explique M. Farris : le streaming en direct peut permettre à un consommateur de déterminer plus facilement si un produit répond à ses besoins.
« Quelle que soit la catégorie », explique M. Farris, « le commerce en direct permet aux clients de bien comprendre un produit beaucoup plus facilement, afin d'éviter les surprises après l'achat. Au contraire, avec très peu d’efforts, un consommateur peut devenir extrêmement informé sur un produit, tandis que les frictions souvent liées à l’expérience d’achat sont éliminées grâce au commerce en direct augmenté par l’IA générative. »
Découvrez comment cette étude sur les consommateurs réalisée en 2024 révèle l'importance d'intégrer l’IA, les assistants virtuels et l’AR/VR pour améliorer les expériences d’achat.
Découvrez les mesures que vos clients du secteur de la vente au détail et des biens de consommation peuvent prendre pour stimuler la croissance et fidéliser leur clientèle à l’ère de l’IA.
Découvrez comment tirer parti du personnel renforcé par l’IA pour vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et améliorer la productivité des employés.
Rationalisez les opérations du secteur de la vente au détail et améliorez l’expérience client à l’aide des solutions IBM pour la vente au détail.
Les services de conseil en matière de vente au détail et de produits de consommation permettent de créer des relations privilégiées avec les consommateurs tout en améliorant la durabilité et la rentabilité.
Offrez une assistance omnicanale à grande échelle avec les retail chatbots optimisés par IBM watsonx Assistant.
Améliorez les opérations du secteur de la vente au détail, favorisez la durabilité et offrez des expériences utilisateur fluides grâce aux solutions technologiques IBM pour la vente au détail.