Qu’ont en commun Dolly Parton, Martha Stewart et Nicki Minaj ? Tous trois ont organisé des événements de commerce en direct pendant la saison des fêtes 2024 — respectivement sur Walmart Live, Amazon Live et TikTok Shop Live.

Dolly a aidé les clients de Walmart à trouver des produits de sa gamme cuisine et réception pour « organiser leur prochaine fête ». Martha a partagé ses offres préférées du Black Friday sur Amazon pour la maison, la salle de bain et la cuisine. Et Nicki a attiré des millions de spectateurs lors du lancement en direct sur TikTok de sa nouvelle entreprise, Pink Friday Nails.

Près de 40 ans après que la chaîne de télévision QVC a popularisé l’idée de faire des achats depuis le confort de sa maison, le live shopping est de retour, porté par l’IA. Comme à l’époque des bijoux clinquants et des pantalons à taille élastique, les téléspectateurs peuvent toujours repérer un article qui leur plaît et l’acheter immédiatement. Cependant, au lieu de demander aux clients d’appeler un numéro de téléphone depuis leur téléphone fixe pour finaliser l’achat, le live commerce, c’est-à-dire la fusion du livestreaming et du shopping, se déroule presque entièrement en ligne.

Le commerce en ligne en direct est apparu en Chine, avec le lancement de Taobao Live d'Alibaba en 2016. Aujourd'hui, des entreprises telles que TikTok, Amazon, Walmart et la plateforme de revente de vêtements Poshmark organisent des événements commerciaux en direct, qui bénéficient d'un coup de pouce supplémentaire grâce à l'IA.

Lors d’un événement de live shopping, les acheteurs peuvent interagir avec l’animateur et acheter des produits en temps réel. En arrière-plan, l’IA analyse le comportement des clients lorsqu’ils commentent et posent des questions, puis leur envoie des promotions personnalisées. Le modèle économique est clair : le live commerce peut générer des taux de conversion jusqu’à dix fois supérieurs à ceux du commerce électronique conventionnel, selon McKinsey.

« Si vous pouvez définir ce qui est le plus important pour votre principal client, un flux en direct peut lui parler de manière simple, ciblée et divertissante », explique Jane Cheung, responsable de la recherche mondiale pour les secteurs de consommation à l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM .

Mme Cheung donne l'exemple d'un parent qui cherche un pyjama de Noël adapté à sa famille. « La diffusion en direct permet de répondre immédiatement à toutes leurs questions et d'adapter les promotions à leurs préférences », explique Mme Cheung.