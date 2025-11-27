« Lorsque les institutions financières explosent, ce qui se produit tous les 15 à 20 ans, il y a une sorte de crise mondiale », a déclaré Shanker Ramamurthy, associé directeur d’IBM pour les marchés bancaires et financiers mondiaux, s’adressant à un public à l’occasion du Sommet bancaire BIAN la semaine dernière à Chicago . La cause profonde de ces crises est généralement la même, a-t-il déclaré : « La volatilité périodique des marchés et les crises bancaires mettent en lumière le défi central de la banque moderne : trouver un équilibre entre croissance, rentabilité et gestion des risques. Le test le plus difficile, mais le plus essentiel, est de gérer le trilème bancaire, simultanément. » Ainsi, a-t-il poursuivi, pour que les sociétés financières d'aujourd'hui puissent réussir, « nous devons arrêter de remanier le statu quo et commencer à repenser le modèle économique. Le succès ne se résume plus à disposer de la bonne stratégie, il s’agit de définir le cadre d’exécution utilisé pour assurer l’avenir. »
À cette fin, M. Ramamurthy a expliqué que les entreprises de services financiers doivent repenser la manière dont elles envisagent la relation entre leurs services front-office, middle-office et back-office. « Actuellement, les deux tiers des investissements technologiques sont au centre et au back-office. Nous devons inverser la pyramide des investissements en tirant parti de l'IA générative et des technologies exponentielles. Redirigez l'attention sur ce qui compte le plus : les canaux, les clients et les partenariats. »
La stratégie, a-t-il expliqué, est « comme manger l’éléphant en une seule fois », plutôt que le proverbial « une bouché à la fois » : il doit s’agir simultanément d’un front-to-back et d’un back-to-front. « L’ère où l’informatique exécutait simplement une stratégie commerciale est révolue, a-t-il déclaré lors du sommet. « Aujourd’hui, la technologie pilote – ou du moins influence – la stratégie. Nous ne pouvons pas moderniser les services bancaires en silos : la transformation en amont et en aval doit se faire en même temps. La technologie n’est ni une fonctionnalité ni une fonction de support ; elle est de plus en plus analogue à l’entreprise. »
Selon M. Ramamurthy, l'impact le plus important de l'IA générative dans l'écosystème des services financiers se situe au niveau du cycle de développement des logiciels (SDLC). Mais il rassure : « Il ne s'agit pas de remplacer le cycle de vie du développement logiciel. Il s'agit de l'améliorer. Il s'agit de faire en sorte que les personnes se trouvent au bon endroit, au bon moment, et qu'elles disposent d'informations de qualité. Elle ne remplace personne. » Au contraire, les outils d'IA - en particulier l'IA agentique - permettront aux équipes de redistribuer le travail d'une manière qui maximise la valeur de l'entreprise. « Dans un scénario idéal », a déclaré M. Ramamurthy, « 80 % du travail serait consacré à la conception et à la planification architecturale », les composants automatisés accélérant le codage et les tâches ingrates.
L'un des principaux sujets abordés lors de la conférence BIAN était le paradoxe au cœur du système bancaire moderne. Même l'intelligence artificielle et les capacités numériques les plus avancées échouent lorsque les institutions restent centrées sur l'interne. Cela est apparu très clairement au cours d'une séance consacrée au récent document de recherche d'IBM intitulé « The 94% core banking problem » (Le problème des services bancaires de base à 94 %). La session a été animée par Saket Sinha et Connor Loessl, partenaire senior et partenaire associé pour les marchés bancaires et financiers mondiaux chez IBM Consulting.
Le mot clé est simple : 94 % des 700 dirigeants mondiaux interrogés ont déclaré que leur banque prenait du retard dans la modernisation de sa plateforme de base. Selon la recherche, et conformément à l’expérience d’IBM sur de nombreux marchés, les retards surviennent en raison de difficultés budgétaires ; sous-estimer la complexité de l'héritage et la résistance organisationnelle au changement.
Mais comme l'a expliqué M. Sinha, le problème le plus profond n'est pas d'ordre technique, mais d'ordre stratégique. « Les bonnes intentions étaient toujours présentes », a-t-il déclaré lors du sommet. « Ce qui manquait, c'était la prise de conscience que ces programmes de modernisation étaient motivés par une réflexion interne. Le client n’était pas la priorité. » Les dirigeants partent souvent du principe que l'amélioration de l'efficacité interne se traduira automatiquement par une meilleure expérience client, mais c'est rarement le cas. M. Sinha a fait remarquer que les clients n'interagissent plus avec les banques de manière traditionnelle. Ils vivent dans des écosystèmes numériques façonnés par des applications de style de vie, des expériences de marché, des paiements instantanés et des services financiers intégrés. Pour concevoir une plateforme centrale moderne, les banques doivent commencer par la réalité vécue de leurs clients plutôt que par des silos de produits ou des workflows internes.
Sinha a ensuite évoqué trois transformations de clients IBM, au cours desquelles cette transition de l'extérieur vers l'intérieur a complètement changé le résultat. Le premier était la State Bank of India (SBI), l'un des plus grands clients bancaires mondiaux d'IBM.
La banque est à l’origine de certaines des transformations les plus étonnantes centrées sur le client, a déclaré M. Sinha, et examine la question : « Comment pouvons-nous nous intégrer naturellement dans la vie quotidienne de la nouvelle génération de clients ? » La réponse a été l'application YONO, qui signifie « vous n'en avez besoin que d'une ». SBI a décidé de commencer par répondre aux besoins quotidiens des clients, puis d'intégrer les services financiers à ces besoins. YONO a rassemblé des services nécessitant normalement plusieurs applications, tels que :
« Ils ont fait des instruments de paiement émis par les banques une composante naturelle du mode de vie quotidien », a-t-il déclaré lors de la séance. « Le résultat a été phénoménal : plus de 60 millions d'utilisateurs actifs par mois. Environ 40 milliards de dollars de création de valeur. Très forte croissance des revenus hors intérêts. L’une des premières véritables applications de style de vie dans le secteur bancaire mondial. Le SBI a réussi parce que tout a commencé par la pertinence pour le client plutôt que par la réécriture du code. »
Le deuxième exemple était DBS Bank et son application mobile PayLah ! Après avoir mené pendant des années des programmes de transformation des systèmes de base, la DBS a pris conscience des avantages découlant de l'adoption d'une stratégie centrée sur le client et privilégiant le style de vie. Ils ont lancé une proposition intégrée d'achat et de vente directement dans le site PayLah! application. Voici quelques exemples d’expériences client proposées :
Ici, le rail de paiement n’était pas la fonctionnalité de la scène. Cette solution offrait un soutien silencieux pour les parcours liés au mode de vie. Selon Loessl, PayLah! a produit un impact mesurable, comme une augmentation de 50 % du ratio cours/rapport comptable (un indicateur important de la santé financière et du potentiel de croissance d’une entreprise) ; des millions d’utilisateurs actifs à travers Singapour et une croissance nette de l’engagement numérique et hors agences.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Le troisième exemple est celui de Banco Bradesco au Brésil, l'une des plus grandes banques du pays et un autre partenaire important d'IBM. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la modernisation de son cœur de métier, Bradesco s'est tournée vers les besoins de ses clients et a choisi avec soin un segment de sa clientèle pour l'aider à prospérer dans l'économie agricole. C’est ainsi qu’E-agro, une marketplace et un écosystème numériques dédié aux agriculteurs, aux fournisseurs, aux acheteurs et aux prestataires de services, a vu le jour. Avec le soutien d'IBM, Bradesco a créé une plateforme qui incluait :
L'impact a été important. M. Sinha a indiqué que Bradesco connaissait une expansion considérable de ses produits de financement, l'acquisition de nouveaux clients et une visibilité accrue de la demande et de l'offre dans la chaîne de valeur agricole.
E-Agro a obtenu des résultats très impressionnants pour Bradesco, selon Sinha, tels qu'un engagement numérique renforcé sur les marchés ruraux et semi-urbains et, surtout, un nouveau modèle de revenus basé sur le marketplace plutôt que sur les ventes de produits traditionnelles.
Sinha a capturé l'information partagée derrière tous ces exemples : « La transformation des systèmes héritage est une nécessité, mais ne manquez pas l'agenda de votre client », a-t-il dit. « Les transformations fondamentales tournées vers l'intérieur ne parviennent pas à créer de la valeur. Il s'agit d'une transformation sans fin qui, au moment où vous semblez atteindre la ligne d'arrivée, les besoins du client vous dépassent. Concentrez-vous plutôt sur la priorité accordée aux clients et à leur style de vie, puis intégrez la banque à cet écosystème. La transformation ne consiste pas seulement à faciliter les interactions avec vos clients. Et si les clients ne veulent pas interagir et acheter vos produits ? Des milliards de dollars d’investissements ne serviront à rien. Concentrez-vous plutôt sur la création de produits et de services qui visent à aider vos clients à vivre leur style de vie et à adopter vos produits, car ils les aident de manière fluide à avancer dans leur vie quotidienne. »
Selon M. Sinha, ces informations expliquent tout le problème des 94 %. Les banques rencontrent des difficultés car elles commencent par les systèmes de base plutôt que par la pertinence pour le client, explique-t-il. La véritable modernisation s'accélère lorsque les banques :
SBI avec YONO, DBS avec PayLah ! et Bradesco avec E-agro ont obtenu des améliorations mesurables en termes de valorisation, de croissance de la clientèle, d'expansion des actifs et d'échelle de l'écosystème parce qu'ils ont opéré ce changement, a expliqué M. Sinha.
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez comment les entreprises délaissent le lancement de projets pilotes disparates en matière d’IA au profit d’une utilisation visant à stimuler la transformation en profondeur.
Accédez à notre catalogue complet de plus de 100 cours en ligne en souscrivant aujourd’hui un abonnement individuel ou multiutilisateur afin d’élargir vos compétences dans certains de nos produits à un prix avantageux.
IBM Granite est une famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Activez ces cinq changements d’état d’esprit pour éliminer l’incertitude, stimuler la réinvention de l’entreprise et dynamiser la croissance grâce à l’IA agentique.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise grâce à l’expertise de pointe d’IBM en matière d’IA et à son portefeuille de solutions.
IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.
Bénéficiez d’un accès centralisé aux fonctionnalités couvrant le cycle de développement de l’IA. Produisez des solutions IA puissantes offrant des interfaces conviviales, des workflows et un accès à des API et SDK conformes aux normes du secteur.