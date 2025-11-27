L'un des principaux sujets abordés lors de la conférence BIAN était le paradoxe au cœur du système bancaire moderne. Même l'intelligence artificielle et les capacités numériques les plus avancées échouent lorsque les institutions restent centrées sur l'interne. Cela est apparu très clairement au cours d'une séance consacrée au récent document de recherche d'IBM intitulé « The 94% core banking problem » (Le problème des services bancaires de base à 94 %). La session a été animée par Saket Sinha et Connor Loessl, partenaire senior et partenaire associé pour les marchés bancaires et financiers mondiaux chez IBM Consulting.

Le mot clé est simple : 94 % des 700 dirigeants mondiaux interrogés ont déclaré que leur banque prenait du retard dans la modernisation de sa plateforme de base. Selon la recherche, et conformément à l’expérience d’IBM sur de nombreux marchés, les retards surviennent en raison de difficultés budgétaires ; sous-estimer la complexité de l'héritage et la résistance organisationnelle au changement.

Mais comme l'a expliqué M. Sinha, le problème le plus profond n'est pas d'ordre technique, mais d'ordre stratégique. « Les bonnes intentions étaient toujours présentes », a-t-il déclaré lors du sommet. « Ce qui manquait, c'était la prise de conscience que ces programmes de modernisation étaient motivés par une réflexion interne. Le client n’était pas la priorité. » Les dirigeants partent souvent du principe que l'amélioration de l'efficacité interne se traduira automatiquement par une meilleure expérience client, mais c'est rarement le cas. M. Sinha a fait remarquer que les clients n'interagissent plus avec les banques de manière traditionnelle. Ils vivent dans des écosystèmes numériques façonnés par des applications de style de vie, des expériences de marché, des paiements instantanés et des services financiers intégrés. Pour concevoir une plateforme centrale moderne, les banques doivent commencer par la réalité vécue de leurs clients plutôt que par des silos de produits ou des workflows internes.