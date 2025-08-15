À un moment donné dans Ancestra, nous plongeons dans le cerveau du personnage et descendons en spirale à travers des couches de tissu jusqu’à l’utérus, où un fœtus flotte, luttant pour respirer. Plus tard, nous avons assisté à la césarienne vue de dessus, la chair de l’anatomie se séparant comme des répartitions de lumière. Ces moments n'ont pas été reproduits avec des images de synthèse traditionnelles. L'équipe les a fait naître grâce à un processus itératif minutieux de prompt, de sélection d'images, de suivi des mouvements et de fine-tuning IA.

« Nous avons généré plus de mille images pour en obtenir une seule utilisable », explique Mme McNitt. « C'était un processus intense, une conversation avec la machine. »

Pour certaines scènes, l'équipe a utilisé Imagen pour générer des images haute résolution, qu'elle a ensuite transformées en courts clips vidéo à l'aide d'outils de prédiction d'images tels que Runway et Gen-2. Pour maintenir une imagerie focalisée sur les émotions, ils ont évité les prompts. Ils ont à la place utilisé un langage poétique, le blocage de la réalité virtuelle et des références d’éclairage basées sur des environnements hospitaliers réels.

L'originalité d'Ancestra réside en partie dans le fait que l'utilisation de l'IA n'est ni tape-à-l'œil ni gratuite. Il n’y a pas d’acteurs synthétiques, pas de voix off artificielles. Au lieu de cela, le film repose sur la réalité : une distribution dirigée par des acteurs humains, un script ancré dans l'expérience de vie et une équipe d'artistes guidant chaque pixel de la production.

« C'est une ligne que je n'ai pas voulu franchir », a-t-elle dit. « Les acteurs devaient être humains. » Pour Mme McNitt, l'IA est plutôt un moyen de montrer ce qui ne peut être capturé par une caméra.

Cet impératif a amené son équipe à développer ce qu'elle appelle une « unité d'IA » sur le plateau, une cohorte créative distincte chargée de développer des séquences visuelles oniriques. Leur travail consistait notamment à former un modèle sur les photographies de son défunt père, dont beaucoup avaient été prises en se balançant d'un hélicoptère en tant que photographe maritime et aérien. Son œil, au sens propre, a contribué à façonner l’ADN visuel du film.

« Il est décédé récemment », a déclaré Mme McNitt. « Et j’avais tellement de questions que je n’ai jamais pu lui poser, sur son travail, ses choix d’objectifs, la pellicule qu’il utilisait. Entraîner le modèle sur ses images est devenu un moyen de collaborer à nouveau avec lui. »

Cette idée – utiliser l’IA non pas comme un générateur anonyme mais comme un vecteur de mémoire et de collaboration – est omniprésente dans Ancestra. C'est également la raison pour laquelle le film se distingue du discours souvent dystopique qui entoure l'IA dans les arts.

Mme McNitt est parfaitement consciente de la controverse. L'utilisation d'outils génératifs dans les films, en particulier après les grèves d'Hollywood et les préoccupations actuelles concernant le travail numérique, les droits d'auteur et la création, reste un sujet controversé.

« Je fixe des limites très claires », dit-elle. « Nous n’avons pas eu recours à des acteurs synthétiques. Nous n’avons pas demandé au modèle d’imiter le travail d’autres artistes. Tout ce que nous avons généré a été construit à partir de matériel personnel ou conçu pour l’histoire. »

En évoquant son processus de création, elle a tracé une ligne de démarcation entre l'imitation directe et l'acte plus nuancé consistant à tisser des influences pour créer quelque chose de nouveau. « Je pense qu'il y a une différence entre le référencement et la copie », a-t-elle déclaré. « Chaque artiste s’inspire des autres, mais la manière dont nous utilisons cette inspiration est primordiale. »

Alors que l'éthique de l'emprunt du style d'un autre artiste est généralement centrée sur les droits d'auteur et la propriété créative, la discussion autour de l'IA dans ce film a également abordé une préoccupation différente : la question de savoir si la technologie pourrait remplacer le travail humain.

« Plus de 200 personnes ont participé à la création d'Ancestra », a-t-elle déclaré. « L’unité d’IA ne remplaçait pas d’emplois. Il a fait partie des outils de création. »

Elle reconnaît cependant ces limites. Les outils comme Veo ne peuvent générer que quelques secondes de vidéo à la fois (ce qui signifie que chaque plan doit être construit par fragments puis assemblé minutieusement). Maintenir la cohérence visuelle d'un récit exige des efforts considérables (impliquant une conception soignée des indications, une correspondance de style et des itérations répétées pour assurer la cohérence des personnages, de l'éclairage et des mouvements de caméra) et amène souvent le modèle à enfreindre ses propres règles, ou du moins révèle à quel point les indications peuvent être imprévisibles lorsqu'on essaie de guider l'IA vers un objectif créatif précis.

« Lorsque nous avons essayé d’accélérer l’imagerie de l’espace, nous en avons eu l’impression qu’il s’agissait d’un manuel scientifique », explique-t-elle. « Très littéral, pas cinématographique. Nous avons dû trouver des moyens indirects de l’animer, en utilisant un langage plus poétique pour guider l’esthétique. »

Les résultats sont parfois saisissants. Sur un plan, l'abstraction cosmique d'une section en C vue d'en haut, avec le bébé émergent à la lumière, provient d'un modèle entraîné sur des références de mouvement créées en réalité virtuelle, avec des repères de style tirés des photographies océaniques de son père. Le résultat est à la fois hyperréaliste et onirique : un moment qu'aucune caméra ne pourrait jamais capturer, mais qui semble émotionnellement vrai.