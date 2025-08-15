Sur un plateau de tournage dans le sud de Manhattan, l'actrice Audrey Corsa ne tient rien dans ses bras. Le bébé qu’elle semblait bercer n’était pas sur le plateau. Il sera créé plus tard par un modèle d'intelligence artificielle formé à partir de centaines de photographies et du premier souvenir d'une femme. Ce souvenir était le moment de sa naissance.
Le film est Ancestra, un nouveau court-métrage réalisé par Eliza McNitt, et il présente une version simulée de McNitt elle-même, inspirée des photographies prises par son père le jour de sa naissance. Ce sont les mêmes images que celles utilisées pour créer le bébé de la scène d'ouverture. Lorsque l'actrice Audrey Corsa tient ce nouveau-né à l'écran dans la scène finale, elle tient en fait un être humain généré numériquement, une sorte de mémoire hallucinée projetée dans l'existence par un logiciel et une intention. Pour Mme McNItt, ce geste est plus qu’un tour de main cinématographique. Il s’agit d’un acte d’investigation émotionnelle.
Le célèbre cinéaste Darren Aronofsky a initié Mme McNitt à l'IA générative, une expérience qui, selon elle, a donné naissance à Ancestra. Il l'a invitée à découvrir ce que ces nouveaux outils pouvaient apporter et a fini par produire le film. Le résultat est un court-métrage très personnel sur l’intervention d’urgence d’une mère, qui associe des performances en direct à des images générées par l’IA et ancrées dans la transformation cosmique et Corporelle.
« Ma mère a dû subir une césarienne d’urgence à ma naissance », m’a confié McNitt lors d’une récente conversation depuis chez elle à New York. « Elle est entrée à l’hôpital pour un contrôle, et tout a basculé. Ce moment est devenu le point de départ d'Ancestra. »
Le film raconte l'histoire d'une mère qui, lors d'un accouchement d'urgence, traverse le temps et la mémoire pour entrer en contact avec les femmes qui l'ont précédée et avec la fille à naître qu'elle espère sauver. Ancestra fusionne des prises de vue réelles traditionnelles et des images générées par l'IA pour créer un récit à la fois intime et vertigineusement cosmique. Il laisse également entrevoir la direction que pourrait prendre la réalisation de films, en utilisant l'IA non pas pour remplacer la créativité humaine, mais pour l'enrichir.
Mme McNitt n'hésite pas à souligner qu'il ne s'agit pas d'un film sur l'IA. « C'est un film sur ma mère », a-t-elle déclaré. Mais son utilisation de modèles génératifs développés par Google DeepMind, dont le générateur vidéo Veo et des modèles d’images comme Imagen et LoRA, offre un aperçu de ce qui pourrait très bien s’avérer être un nouveau type de langage cinématographique — construit non seulement à partir d’objectifs de caméra et de repéreurs de lieux, mais aussi de prompts, de réseaux neuronaux et de données personnelles.
Veo est un système avancé de conversion de texte en vidéo capable de générer de courts clips 1080p avec une cohérence temporelle élevée, une cohérence des objets et un rendu stylisé. Mais pour obtenir ces résultats, il faut des consignes soigneusement rédigées, de multiples itérations et une compréhension de la façon dont le modèle interprète les instructions visuelles. Mme McNitt et ses collaborateurs ont respecté les contraintes de la plateforme (longueur des clips, fidélité, réactivité) en fusionnant les sorties de Veo avec des références de trajectoire et des scènes 3D personnalisées intégrées à la réalité virtuelle. L’équipe a d’abord construit des prévisualisations animées pour cartographier le timing, puis les a utilisées comme guide pour les images générées par l’IA.
Pour que l'apparence du film reste cohérente, l'équipe de Mme McNitt a créé son propre modèle de transfert de style compagnon, appelé LoRa. Il ne s'agit pas d'un outil Google, mais d'un système qu'ils ont développé spécifiquement pour Ancestra afin de conserver le même style visuel dans chaque scène.
Newsletter sectorielle
Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
À un moment donné dans Ancestra, nous plongeons dans le cerveau du personnage et descendons en spirale à travers des couches de tissu jusqu’à l’utérus, où un fœtus flotte, luttant pour respirer. Plus tard, nous avons assisté à la césarienne vue de dessus, la chair de l’anatomie se séparant comme des répartitions de lumière. Ces moments n'ont pas été reproduits avec des images de synthèse traditionnelles. L'équipe les a fait naître grâce à un processus itératif minutieux de prompt, de sélection d'images, de suivi des mouvements et de fine-tuning IA.
« Nous avons généré plus de mille images pour en obtenir une seule utilisable », explique Mme McNitt. « C'était un processus intense, une conversation avec la machine. »
Pour certaines scènes, l'équipe a utilisé Imagen pour générer des images haute résolution, qu'elle a ensuite transformées en courts clips vidéo à l'aide d'outils de prédiction d'images tels que Runway et Gen-2. Pour maintenir une imagerie focalisée sur les émotions, ils ont évité les prompts. Ils ont à la place utilisé un langage poétique, le blocage de la réalité virtuelle et des références d’éclairage basées sur des environnements hospitaliers réels.
L'originalité d'Ancestra réside en partie dans le fait que l'utilisation de l'IA n'est ni tape-à-l'œil ni gratuite. Il n’y a pas d’acteurs synthétiques, pas de voix off artificielles. Au lieu de cela, le film repose sur la réalité : une distribution dirigée par des acteurs humains, un script ancré dans l'expérience de vie et une équipe d'artistes guidant chaque pixel de la production.
« C'est une ligne que je n'ai pas voulu franchir », a-t-elle dit. « Les acteurs devaient être humains. » Pour Mme McNitt, l'IA est plutôt un moyen de montrer ce qui ne peut être capturé par une caméra.
Cet impératif a amené son équipe à développer ce qu'elle appelle une « unité d'IA » sur le plateau, une cohorte créative distincte chargée de développer des séquences visuelles oniriques. Leur travail consistait notamment à former un modèle sur les photographies de son défunt père, dont beaucoup avaient été prises en se balançant d'un hélicoptère en tant que photographe maritime et aérien. Son œil, au sens propre, a contribué à façonner l’ADN visuel du film.
« Il est décédé récemment », a déclaré Mme McNitt. « Et j’avais tellement de questions que je n’ai jamais pu lui poser, sur son travail, ses choix d’objectifs, la pellicule qu’il utilisait. Entraîner le modèle sur ses images est devenu un moyen de collaborer à nouveau avec lui. »
Cette idée – utiliser l’IA non pas comme un générateur anonyme mais comme un vecteur de mémoire et de collaboration – est omniprésente dans Ancestra. C'est également la raison pour laquelle le film se distingue du discours souvent dystopique qui entoure l'IA dans les arts.
Mme McNitt est parfaitement consciente de la controverse. L'utilisation d'outils génératifs dans les films, en particulier après les grèves d'Hollywood et les préoccupations actuelles concernant le travail numérique, les droits d'auteur et la création, reste un sujet controversé.
« Je fixe des limites très claires », dit-elle. « Nous n’avons pas eu recours à des acteurs synthétiques. Nous n’avons pas demandé au modèle d’imiter le travail d’autres artistes. Tout ce que nous avons généré a été construit à partir de matériel personnel ou conçu pour l’histoire. »
En évoquant son processus de création, elle a tracé une ligne de démarcation entre l'imitation directe et l'acte plus nuancé consistant à tisser des influences pour créer quelque chose de nouveau. « Je pense qu'il y a une différence entre le référencement et la copie », a-t-elle déclaré. « Chaque artiste s’inspire des autres, mais la manière dont nous utilisons cette inspiration est primordiale. »
Alors que l'éthique de l'emprunt du style d'un autre artiste est généralement centrée sur les droits d'auteur et la propriété créative, la discussion autour de l'IA dans ce film a également abordé une préoccupation différente : la question de savoir si la technologie pourrait remplacer le travail humain.
« Plus de 200 personnes ont participé à la création d'Ancestra », a-t-elle déclaré. « L’unité d’IA ne remplaçait pas d’emplois. Il a fait partie des outils de création. »
Elle reconnaît cependant ces limites. Les outils comme Veo ne peuvent générer que quelques secondes de vidéo à la fois (ce qui signifie que chaque plan doit être construit par fragments puis assemblé minutieusement). Maintenir la cohérence visuelle d'un récit exige des efforts considérables (impliquant une conception soignée des indications, une correspondance de style et des itérations répétées pour assurer la cohérence des personnages, de l'éclairage et des mouvements de caméra) et amène souvent le modèle à enfreindre ses propres règles, ou du moins révèle à quel point les indications peuvent être imprévisibles lorsqu'on essaie de guider l'IA vers un objectif créatif précis.
« Lorsque nous avons essayé d’accélérer l’imagerie de l’espace, nous en avons eu l’impression qu’il s’agissait d’un manuel scientifique », explique-t-elle. « Très littéral, pas cinématographique. Nous avons dû trouver des moyens indirects de l’animer, en utilisant un langage plus poétique pour guider l’esthétique. »
Les résultats sont parfois saisissants. Sur un plan, l'abstraction cosmique d'une section en C vue d'en haut, avec le bébé émergent à la lumière, provient d'un modèle entraîné sur des références de mouvement créées en réalité virtuelle, avec des repères de style tirés des photographies océaniques de son père. Le résultat est à la fois hyperréaliste et onirique : un moment qu'aucune caméra ne pourrait jamais capturer, mais qui semble émotionnellement vrai.
L'un des aspects les plus marquants du film est la façon dont Mme McNitt associe sa propre histoire à la technologie. L’IA n’a pas été entraînée sur des images aléatoires, mais sur sa vie. Le bébé dans la scène finale est une version numérique d'elle en tant que nouveau-né.
Elle a utilisé des photographies prises par son père à l'hôpital, ainsi que des images issues de ses décennies de travail professionnel. Il a passé une grande partie de sa carrière à photographier l’océan vu du ciel, en poursuivant la lumière et la perspective à travers la mer. Le résultat est que son style, même s'il est abstrait, façonne en grande partie le ton visuel du film.
« C'était comme si je l'avais comme directeur de la photographie », a-t-elle déclaré. « Même s’il n'est plus là. »
Cette expérience l'a également amenée à repenser ce que signifie être le créateur. Si une machine utilise votre passé pour créer quelque chose de nouveau, à qui appartient-elle ? La personne qui donne les instructions, la machine ou la mémoire ?
Mme McNitt ne prétend pas avoir la réponse. Mais elle considère que le processus est profondément humain, depuis les premiers prompts qui génèrent des textures étranges et involontaires jusqu'aux moments où l'expression d'une figure créée par IA change d'une manière que personne n'avait prévue. « Les erreurs que nous commettons, les choses que nous ne prévoyons pas, c'est souvent là que réside l'art », a-t-elle déclaré. « Et ce sont des êtres humains. »
Cette philosophie a guidé la production. Plutôt que d'utiliser l'IA comme un raccourci, l'équipe l'a traitée comme un collaborateur sauvage et imprévisible. Les plans ont été storyboardés à la main, modélisés en réalité virtuelle, puis repensés grâce à plusieurs itérations de génération. Les visuels étaient souvent construits à partir de centaines de tentatives rejetées, chacune plus proche d'une humeur.
« Nous ne recherchions pas la perfection », a déclaré Mme McNitt. « Nous recherchions quelque chose de vivant. »
Elle espère que cette approche pourra s’étendre au-delà du cinéma. Si les machines peuvent nous refléter - non pas nous imiter, mais vraiment nous refléter -, alors elles pourront peut-être faire partie d'une boîte à outils plus large pour l'homme. Non pas comme un remplacement, mais comme un amplificateur. Il peut s’agir d’utilisations qui ne donnent pas l’impression d’être à l’entreprise. Une vidéo de formation avec un arc émotionnel. Une histoire d'entreprise racontée en images tirées de la vie réelle des fondateurs. Une fiche explicative qui ressemble plus à un court métrage qu'à un diaporama.
Plusieurs entreprises découvrent déjà ce territoire. Les vidéosinternes d’entreprise générées par l’IA, les guides de sécurité ou même les outils d’intégration client commencent à emprunter des techniques cinématographiques, superposant ton, musique et structure narrative à des matériaux autrement secs. Les mêmes outils utilisés par Mme McNitt — Veo pour la synthèse visuelle, Imagen pour la génération de photos, Runway et Gen-2 pour l’interpolation d’animation — sont testés pour le contenu d’entreprise.
Selon elle, la différence réside dans l’intention. C’est la distinction entre utiliser l’IA comme générateur passif de sorties aléatoires et la traiter comme un collaborateur façonné par une vision créative claire. « L'IA vous permet d'extérioriser votre imagination », a-t-elle déclaré. « C'est puissant. Mais il faut la guider. »
Elle pense que les conseils doivent provenir des storytellers, non pas des technologues ou des spécialistes du marketing, mais de personnes qui connaissent la structure, le ton et le sentiment.
Les pièges potentiels sont évidents. L'IA générative peut produire un contenu qui éblouit par sa taille et sa nouveauté, mais qui ne laisse pas d'impression émotionnelle durable. Les visuels peuvent impressionner sur le plan technique, mais ne parviennent pas à établir un lien significatif avec les spectateurs. Mme McNitt espère quelque chose de plus calme, d'étrange et de plus personnel.
« Je ne veux pas que l’IA soit une question de spectacle », a-t-elle déclaré. « Je veux que cela nous aide à dire quelque chose que nous ne pourrions pas dire autrement. »
Dans le cas d'Ancestra, le résultat est un film à la fois familier et étrange. C'est une histoire de mères et de filles, une lettre d'amour écrite en code, un souvenir refait.
Lorsque l'écran s'assombrit et que l'enfant synthétique s'efface, ce n'est pas la nouveauté de la technique qui reste. C'est la sincérité du geste. Un jour, quelqu'un est resté dans une pièce, a bercé l'air et a cru qu'il y avait un bébé. D'une certaine manière, nous aussi maintenant.
IBM Granite est notre famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Les entreprises reconnaissent qu’elles ne peuvent pas dimensionner l’IA générative avec des modèles de fondation auxquels elles ne peuvent pas faire confiance. Téléchargez l’extrait pour découvrir pourquoi IBM, avec ses « modèles Granite » phares, est nommé Strong Performer.
Découvrez comment pousser continuellement vos équipes à améliorer les performances des modèles et à dépasser la concurrence en utilisant les dernières techniques et infrastructures d’IA.
Découvrez la valeur des modèles de fondation dédiés aux entreprises qui offrent confiance, performance et rentabilité dans tous les secteurs.
Apprenez comment intégrer l’IA générative, le machine learning et les modèles de fondation dans vos opérations métier pour améliorer les performances.
Regardez une démonstration comparant les modèles IBM avec d’autres dans plusieurs cas d’utilisation.
Explorez la bibliothèque de modèles de fondation d’IBM dans le portefeuille watsonx pour déployer l’IA générative dans votre entreprise en toute confiance.
Mettez l’IA au service de votre entreprise en vous appuyant sur l’expertise de pointe d’IBM dans le domaine de l’IA et sur son portefeuille de solutions.
Réinventez les workflows et les opérations critiques en ajoutant l’IA pour optimiser les expériences, la prise de décision et la valeur métier en temps réel.
Explorez la bibliothèque de modèles de fondation d’IBM dans le portefeuille IBM watsonx pour déployer l’IA générative dans votre entreprise en toute confiance.