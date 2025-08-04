On pourrait se demander en quoi Devin représente une telle avancée. Devin n’est que le dernier d’une longue série d’outils de codage basés sur l’IA utilisés par la banque d’investissement mondiale, y compris le très acclamé GitHub Copilot (à ne pas confondre avec l’outil d’IA de Microsoft), qu’OpenAI et GitHub ont lancé en 2021. Le monde, ou en tout cas le grand public, n’avait jamais vu d’outil comme GitHub Copilot, qui permet à un utilisateur de saisir un prompt en langage naturel que le logiciel transforme en code fonctionnel. Il semble que ce soit précisément le type de tâche pour lequel l’IA générative a été inventée en premier lieu.

Devin peut le faire aussi, mais en y ajoutant une fonctionnalité clé : l’autonomie. Selon le site Web de Cognition, l’entreprise a fait de Devin un partenaire infatigable et compétent, capable de créer une application de A à Z. Comme dans l’exemple de M. Ramamurthy ci-dessus, l’utilisateur peut à peu près indiquer à Devin sa liste de souhaits en langage naturel et obtenir un code qui répond exactement à ses attentes.

YouTube propose de nombreuses démonstrations de personnes créant des applications avec Devin.ai à l’aide de la version par abonnement accessible au public. L’interface ressemble à un croisement entre ChatGPT et un terminal Unix, c’est-à-dire moitié langage naturel et moitié code. La partie linguistique est la conversation que l’utilisateur a avec Devin ; la partie code est la façon dont Devin interprète vos instructions ensuite.

Vous pouvez connecter Devin directement à d’autres applications qui pourraient contenir des informations utiles pour votre projet, comme GitHub ou Slack. Dans une vidéo diffusée sur une chaîne tech appelée Singh aux États-Unis, l’animateur Harnoor Singh explique pourquoi cette fonctionnalité est utile : vous pouvez demander à Devin, par exemple, d’utiliser le dépôt de photos contenu dans une conversation Slack avec votre équipe, ou donner à Devin l’accès à un projet précédent depuis votre compte GitHub.

Vous abordez Devin de la même manière que vous aborderiez ChatGPT : vous saisissez une entrée en langage naturel d’une description de l’application que vous souhaitez qu’il crée. Dans l’exemple d'Ashika Singh, il explique à Devin : « Je veux créer un chronomètre pour une scène », le genre de compte à rebours auquel un orateur public peut se référer sur son ordinateur portable lorsqu’il fait une présentation. Devin est capable de créer l’application d'Ashika Singh en utilisant seulement trois instructions en langage naturel.

Pendant que Devin code, il exécute également sa propre assurance qualité et son propre débogage, un processus que Cognition décrit sur son site Web : « Devin configure l’environnement de codage, reproduit le bogue, puis code et teste le correctif seul. » Pas étonnant que Devin ait son propre profil LinkedIn (œuvre ludique de Cognition Labs).