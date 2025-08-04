Goldman Sachs vient de déployer Devin, un développeur complet basé sur l’IA générative, déclare Marco Argenti, directeur informatique de Goldman, lors d’une interview accordée à CNBC le 11 juillet. « Devin va être une sorte de nouvel employé », assure M. Argenti, « et il va commencer à faire des choses pour le compte de nos développeurs ». Devin peut exécuter des applications complètes à partir de zéro en se basant sur des prompts en langage naturel. Alors que le monde bancaire utilise des technologies liées à l’IA depuis des décennies, Devin est le « premier ingénieur logiciel en IA », selon son créateur Cognition.
Devin s’inscrit dans la vision d’Argenti d’un « personnel hybride » où les agents IA travaillent aux côtés de leurs collègues en chair et en os. Shanker Ramamurthy, directeur associé des activités bancaires et financières mondiales chez IBM, a donné un exemple de la manière dont Devin pourrait être utile à une institution comme Goldman Sachs. « Voici comment envisager les choses », dit-t-il à IBM Think. « Si Devin augmente la productivité de 20 %, alors les 12 000 technologues de Goldman pourront réaliser le travail de 14 400 technologues. »
Plus que tout autre secteur, c’est dans la finance que l’IA apporte la plus grande valeur ajoutée, déclare M. Ramamurthy. Après tout, en finance, on ne travaille pas avec des atomes, mais avec des bits.
Ces dernières années, par exemple, des domaines proches de l’IA comme le machine learning (ML) ont permis des avancées transformationnelles dans le domaine de la finance, par exemple le trading algorithmique, le trading à haute fréquence et la pratique éternellement épineuse de la tarification des options. Le rôle de Devin, explique M. Ramamurthy, est de réduire l’écart technologique et temporel entre les demandes complexes provenant d’un centre de négociation et l’exécution.
Pour illustrer son propos, M. Ramamurthy a présenté un cas d’utilisation hypothétique. « Supposons que l’on apprenne que quelqu’un a trouvé des centaines de millions de tonnes de minerai de fer de très haute qualité. Si vous êtes négociant en matières premières, vous pouvez demander à Devin de m’aider à intégrer ces nouvelles informations dans mon modèle ». S’il a accès aux données et aux modèles pertinents, Devin peut rapidement travailler avec un technologue pour co-créer ou affiner et aider à mettre en œuvre une application permettant de traiter la demande, ce qui rationalise et accélère le cycle de vie du développement logiciel.
On pourrait se demander en quoi Devin représente une telle avancée. Devin n’est que le dernier d’une longue série d’outils de codage basés sur l’IA utilisés par la banque d’investissement mondiale, y compris le très acclamé GitHub Copilot (à ne pas confondre avec l’outil d’IA de Microsoft), qu’OpenAI et GitHub ont lancé en 2021. Le monde, ou en tout cas le grand public, n’avait jamais vu d’outil comme GitHub Copilot, qui permet à un utilisateur de saisir un prompt en langage naturel que le logiciel transforme en code fonctionnel. Il semble que ce soit précisément le type de tâche pour lequel l’IA générative a été inventée en premier lieu.
Devin peut le faire aussi, mais en y ajoutant une fonctionnalité clé : l’autonomie. Selon le site Web de Cognition, l’entreprise a fait de Devin un partenaire infatigable et compétent, capable de créer une application de A à Z. Comme dans l’exemple de M. Ramamurthy ci-dessus, l’utilisateur peut à peu près indiquer à Devin sa liste de souhaits en langage naturel et obtenir un code qui répond exactement à ses attentes.
YouTube propose de nombreuses démonstrations de personnes créant des applications avec Devin.ai à l’aide de la version par abonnement accessible au public. L’interface ressemble à un croisement entre ChatGPT et un terminal Unix, c’est-à-dire moitié langage naturel et moitié code. La partie linguistique est la conversation que l’utilisateur a avec Devin ; la partie code est la façon dont Devin interprète vos instructions ensuite.
Vous pouvez connecter Devin directement à d’autres applications qui pourraient contenir des informations utiles pour votre projet, comme GitHub ou Slack. Dans une vidéo diffusée sur une chaîne tech appelée Singh aux États-Unis, l’animateur Harnoor Singh explique pourquoi cette fonctionnalité est utile : vous pouvez demander à Devin, par exemple, d’utiliser le dépôt de photos contenu dans une conversation Slack avec votre équipe, ou donner à Devin l’accès à un projet précédent depuis votre compte GitHub.
Vous abordez Devin de la même manière que vous aborderiez ChatGPT : vous saisissez une entrée en langage naturel d’une description de l’application que vous souhaitez qu’il crée. Dans l’exemple d'Ashika Singh, il explique à Devin : « Je veux créer un chronomètre pour une scène », le genre de compte à rebours auquel un orateur public peut se référer sur son ordinateur portable lorsqu’il fait une présentation. Devin est capable de créer l’application d'Ashika Singh en utilisant seulement trois instructions en langage naturel.
Pendant que Devin code, il exécute également sa propre assurance qualité et son propre débogage, un processus que Cognition décrit sur son site Web : « Devin configure l’environnement de codage, reproduit le bogue, puis code et teste le correctif seul. » Pas étonnant que Devin ait son propre profil LinkedIn (œuvre ludique de Cognition Labs).
L’annonce de Goldman a provoqué le chaos parmi les professionnels de l’informatique dans la blogosphère, avec un titre de Medium annonçant : « Goldman Sachs vient de jeter votre diplôme en informatique à la poubelle. » Mais selon M. Argenti de Goldman, Devin n’est pas là pour prendre l'emploi des humains. Après tout, l’intelligence de l’IA générative dépend de ses instructions utilisateur. Comme il le dit, « les ingénieurs doivent être capables de décrire les problèmes de manière cohérente et les transformer en prompts, puis de superviser le travail de ces agents. »
M. Ramamurthy est d’accord avec ça. « Cela ne veut pas dire que c’est 100 % juste et qu’il n’y a aucune lacune », dit-il. « Mais en réalité, Devin vise à réinventer le champ des possibles. Au lieu de prendre un processus qui peut être essentiellement analogique et d’y insérer de l’IA générative, pourquoi ne pas réimaginer le processus ? Vous associez un agent humain à un agent numérique et la magie opère. »
