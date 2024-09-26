Le premier d’une série de billets de blog a été publié, détaillant une vulnérabilité dans le Common UNIX Printing System (CUPS), qui peut permettre à des attaquants d’obtenir un accès à distance à des systèmes basés sur UNIX. Cette vulnérabilité, qui affecte divers systèmes d’exploitation basés sur UNIX, peut être exploitée en envoyant une requête HTTP spécialement conçue au service CUPS.
X-Force Incident Command surveille ce qui prétend être le premier d’une série d’articles de blog du chercheur en sécurité Simone Margaritelli, détaillant une vulnérabilité du Common UNIX Printing System (CUPS), qui pourrait être exploitée en envoyant une requête HTTP spécialement conçue vers le service CUPS. La vulnérabilité affecte divers systèmes d’exploitation basés sur UNIX, notamment Linux et macOS. Cette vulnérabilité peut être exploitée pour accéder à distance aux systèmes affectés, permettant aux attaquants d’exécuter un code arbitraire et potentiellement d’obtenir des privilèges élevés. X-Force enquête sur cette divulgation et surveille les cas d’exploitation. Nous continuerons à surveiller cette situation et à fournir des mises à jour dès que possible.