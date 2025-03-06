Y a-t-il un avenir pour l’IA portable ?

Selon lui, l’utilisateur et le cas d’utilisation doivent être au centre de toute conception de produit, en particulier dans un domaine aussi prometteur que le matériel d’IA, où de nombreux concepts semblent passionnants en théorie, mais pas toujours en pratique.

« C’est le cas d’utilisation qui définit le produit », explique-t-il. « Ce n’est pas le produit. Ce n’est pas la technologie. Ce n’est jamais une question de technologie. »

À ce stade précoce, l’argument le plus fort en faveur de l’IA portable peut être le marché B2B, déclare Gregory Thomas, directeur du Centre de recherche en design de l’université du Kansas, dans une interview. « Les dispositifs portables sont très importants, en particulier dans le domaine des soins de santé où ils doivent être discrets et peu intrusifs », explique M. Thomas. « Les patients ne veulent pas se sentir piégés ou comme des cobayes. »

Dans son travail, Thomas a exploré les dispositifs intelligents dans les automobiles et la manière dont les nouvelles technologies peuvent permettre d’effectuer des diagnostics et des traitements pour les patients dans les zones rurales du Kansas. « Nous avons examiné les choses qui fonctionnent bien pour nous. Il existe une technologie prometteuse qui intègre des capteurs dans les tissus. Ainsi, ma chemise, votre chemisier pourraient être équipés de capteurs qui surveilleraient le rythme cardiaque, la température et d’autres paramètres vitaux pendant que le patient est allongé dans son lit. Les dispositifs portables ont un avenir incroyable s’ils sont associés aux bonnes technologies, comme le traitement du langage naturel. »

Lorsque Humane a annoncé son wearable Ai Pin il y a deux ans, il promettait d’être un « compagnon intelligent » qui libérerait les utilisateurs des écrans grâce à la commande vocale et à des projections dans la paume de la main. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Cofondée par deux anciens dirigeants d’Apple, le Humane Ai Pin a reçu de mauvaises critiques lors de son lancement au printemps dernier, et la société a récemment annoncé avoir été partiellement acquise par HP. Pourtant, M. Thomas déclare avoir immédiatement vu des cas d’utilisation potentiels pour la technologie, par exemple en aidant les infirmières à effectuer des tâches administratives.

« Les dispositifs portables ont un avenir incroyable s’ils sont associés aux bonnes technologies », affirme M. Thomas. « L’IA, bien sûr, pilote tout ; elle doit donc être profondément intégrée. Ce ne sont pas les capacités qui manquent à l’IA. »