Les start-ups françaises du secteur de l’IA partent à la conquête de l’Ouest

Qu’ont en commun Hugging Face, Mistral AI et Pathway ? Ces entreprises d’IA, fondées par des entrepreneurs français, ont toutes établi une forte présence aux États-Unis. Pathway a déménagé son siège social de Paris à Menlo Park à la fin de l’année dernière, Hugging Face possède son siège à New York, tandis que Mistral a ouvert un bureau à Palo Alto en 2024.

« S’implanter aux États-Unis est une étape ambitieuse », déclare Marjorie Janiewicz, directrice générale et responsable des revenus de Mistral aux États-Unis, lors d’un événement organisé par La French Tech, une association française destinée à aider les entrepreneurs.

Fondée en 2023 par trois anciens ingénieurs de DeepMind et Meta, Mistral développe des LLM open source. L’entreprise est partenaire de Microsoft et a décroché plusieurs clients américains, dont IBM. Un an après sa création, elle était évaluée à 6,2 milliards de dollars. Mistral a de grandes ambitions et entend les poursuivre de manière indépendante : l’entreprise n’est pas à vendre, a déclaré son cofondateur Arthur Mensch à Davos, et elle prévoit d’entrer en bourse.

La France exporte de nombreux talents, les informaticiens français apportant une contribution majeure à l’IA. Parmi les personnalités éminentes dans le domaine de l’IA, citons Yann LeCun de Meta et l’informaticien François Chollet qui, après 10 ans chez Google, a créé ARC-AGI, un indice de référence qui mesure les progrès de l’IAG. François Chollet a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle entreprise, NDEA, avec le cofondateur de Zapier.

L’écosystème français des start-ups est en effervescence depuis quelque temps, avec l’arrivée de nouvelles entreprises et de nouveaux talents, ce qui a récemment amené le Financial Times à se demander : la France peut-elle devenir une superpuissance mondiale en matière d’IA ? L’ouverture du bureau parisien d’OpenAI en novembre dernier a renforcé la position dominante de la France dans le pôle européen de l’IA.

Cependant, pour de nombreux entrepreneurs français, le choix de quitter leur pays pour les États-Unis est une évidence : selon les chiffres de Pitchbook, 56 % des investissements en capital-risque ont été réalisés aux États-Unis en 2024.

« Si vous voulez être un leader mondial, vous devez vous tourner vers le marché américain », explique Matthieu Soulé, associé et directeur du C.Lab chez Cathay Innovation, une société de capital-risque basée à San Francisco. « Plus de la moitié des fonds levés proviennent des États-Unis, qui restent un marché clé dans le monde occidental. Si vous voulez être numéro un en Europe, vous devez être à la lutte contre les entreprises américaines. Et si vous voulez être un leader mondial, vous devez rapidement pénétrer le marché américain. Mécaniquement, pour la France, la question de l’expansion internationale se pose car le marché interne est limité. »