Les start-ups françaises du secteur de l’IA partent à la conquête de l’Ouest

Qu’ont en commun Hugging Face, Mistral AI et Pathway ? Ces entreprises d’IA, fondées par des entrepreneurs français, ont toutes établi une forte présence aux États-Unis. Pathway a déménagé son siège social de Paris à Menlo Park à la fin de l’année dernière, Hugging Face possède son siège à New York, tandis que Mistral a ouvert un bureau à Palo Alto en 2024.
« S’implanter aux États-Unis est une étape ambitieuse », déclare Marjorie Janiewicz, directrice générale et responsable des revenus de Mistral aux États-Unis, lors d’un événement organisé par La French Tech, une association française destinée à aider les entrepreneurs.
Fondée en 2023 par trois anciens ingénieurs de DeepMind et Meta, Mistral développe des LLM open source. L’entreprise est partenaire de Microsoft et a décroché plusieurs clients américains, dont IBM. Un an après sa création, elle était évaluée à 6,2 milliards de dollars. Mistral a de grandes ambitions et entend les poursuivre de manière indépendante : l’entreprise n’est pas à vendre, a déclaré son cofondateur Arthur Mensch à Davos, et elle prévoit d’entrer en bourse.
La France exporte de nombreux talents, les informaticiens français apportant une contribution majeure à l’IA. Parmi les personnalités éminentes dans le domaine de l’IA, citons Yann LeCun de Meta et l’informaticien François Chollet qui, après 10 ans chez Google, a créé ARC-AGI, un indice de référence qui mesure les progrès de l’IAG. François Chollet a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle entreprise, NDEA, avec le cofondateur de Zapier.
L’écosystème français des start-ups est en effervescence depuis quelque temps, avec l’arrivée de nouvelles entreprises et de nouveaux talents, ce qui a récemment amené le Financial Times à se demander : la France peut-elle devenir une superpuissance mondiale en matière d’IA ? L’ouverture du bureau parisien d’OpenAI en novembre dernier a renforcé la position dominante de la France dans le pôle européen de l’IA.
Cependant, pour de nombreux entrepreneurs français, le choix de quitter leur pays pour les États-Unis est une évidence : selon les chiffres de Pitchbook, 56 % des investissements en capital-risque ont été réalisés aux États-Unis en 2024.
« Si vous voulez être un leader mondial, vous devez vous tourner vers le marché américain », explique Matthieu Soulé, associé et directeur du C.Lab chez Cathay Innovation, une société de capital-risque basée à San Francisco. « Plus de la moitié des fonds levés proviennent des États-Unis, qui restent un marché clé dans le monde occidental. Si vous voulez être numéro un en Europe, vous devez être à la lutte contre les entreprises américaines. Et si vous voulez être un leader mondial, vous devez rapidement pénétrer le marché américain. Mécaniquement, pour la France, la question de l’expansion internationale se pose car le marché interne est limité. »
Pendant la pandémie, beaucoup ont prédit la fin du règne de San Francisco en tant que centre névralgique du secteur technologique, alors que des dirigeants et des entreprises de renom déménageaient au Texas et en Floride. Cependant, la course à l’IA a changé la donne : San Francisco abrite des géants de l’IA tels qu’OpenAI et Anthropic, et c’est là qu’Amazon vient d’ouvrir son AGI SF Lab.
Tout le monde s’accorde à dire que, aujourd’hui plus que jamais, il est possible de créer une entreprise n’importe où. Mais même aux États-Unis, un marché reste essentiel : la Silicon Valley. « Il y a beaucoup de très bons ingénieurs en France », explique Marie Frochen, cofondatrice et directrice générale de Ramp-Up Lab à San Francisco. « Mais dès que vous voulez passer à la série A, cela se complique. La France regorge de talents, mais ce n’est pas le seul facteur à prendre en compte. La région de la baie de San Francisco offre un accès au capital, à des mentors expérimentés, à des entrepreneurs en série et à une culture qui encourage la prise de risques et la collaboration. »
Selon la société de gestion d’actions Carta, la région de la baie de San Francisco a accueilli 73,3 % de toutes les levées de fonds dans le domaine de l’IA aux États-Unis en 2024, New York et Boston se partageant les miettes (moins de 10 % chacune). « Le réseau est très dense ici, explique Peter Walker, responsable des études chez Carta. Partout où vous regardez, vous voyez des fondateurs qui abordent des problèmes intéressants. Et même si vous ne vous associez pas à ces entreprises, vous pouvez apprendre d’elles directement ici, d’une manière qui serait impossible ailleurs. »
Au-delà de l’argent, la concentration de talents dans la région de la baie de San Francisco confère à la Silicon Valley un avantage concurrentiel, explique Elisa de Martel, directrice financière chez Waymo. Après 15 ans passés dans la Valley, d’abord chez Apple puis chez Carbon, elle estime que cette zone bénéficie d’une convergence particulière de facteurs difficiles à reproduire ailleurs.
« Il y a ici une énergie et une combinaison unique de talents et de capitaux », observe-t-elle.
Pour les entrepreneurs à l’origine de Pathway, une entreprise créée à Paris en 2020, le déménagement à Menlo Park, où se trouve le siège de Meta, a posé certains défis, mais surtout offert des opportunités. L’objectif ? « Être là où tout se passe », explique Zuzanna Stamirowska, PDG de Pathway.
Pathway est une entreprise spécialisée dans les données qui développe une « IA en direct », fournissant un cadre d’IA aux développeurs pour créer des projets permettant d’intégrer des données dans des systèmes capables de se mettre à jour automatiquement. Parmi ses clients figurent l’OTAN et des écuries de Formule 1. La plupart des utilisateurs de Pathway viennent des États-Unis, précise Mme Stamirowska.
« Les besoins technologiques du marché américain sont plus avancés, ajoute-t-elle. Cela génère naturellement une demande et crée un environnement plus propice au développement d’un produit hautement technique comme le nôtre. » Pathway bénéficie du soutien de Lukasz Kaiser, co-inventeur des « Transformers » et chercheur principal chez OpenAI.
Bien qu’il y ait eu de nombreuses réussites, certains Français installés dans la région de la baie de San Francisco estiment que les réglementations européennes, telles que l’EU AI Act, pourraient compliquer le succès et la reconnaissance des entreprises françaises sur la scène internationale.
« Les réglementations peuvent créer des marchés de niche, qui peuvent ne pas intéresser les entreprises qui cherchent à devenir des leaders mondiaux, explique Mme Stamirowska. Cependant, il existe davantage d’opportunités de trouver des niches dans certaines régions, même si certaines peuvent être plus difficiles à pénétrer que d’autres. D’autre part, l’impact de la réglementation sur le progrès technique et la R&D doit être pris en compte, car les entreprises locales pourraient se retrouver à devoir rattraper leur retard plutôt que de mener la course à l’innovation. En fin de compte, tout dépend des objectifs de l’entreprise. »
Lago, une start-up qui se présente comme une alternative open source à Stripe, a été fondée à Paris. Cependant, Anh-Tho Chuong, sa cofondatrice et PDG, a déménagé le siège social à San Francisco l’année dernière. Ce n’est pas sa première fois aux États-Unis : elle a des racines familiales ici et a participé au célèbre Y Combinator, un incubateur de start-ups dont les anciens membres comprennent les fondateurs d’Airbnb, Twitch, Coinbase et Stripe.
« Si vous voulez créer une entreprise de logiciels prospère, malheureusement, ce n’est pas possible en France, explique Mme Chuong. Nous sommes un modèle open source, et il y a peu d’exemples de réussite, peu de ressources. Avoir nos principaux clients aux États-Unis était un choix stratégique. »
Et, comme beaucoup de Français le savent, réussir aux États-Unis est parfois le moyen le plus sûr de réussir ailleurs dans le monde, y compris en France. « Nous avons des entreprises américaines parmi nos clients, reconnues à la fois aux États-Unis et en Europe, ce qui rayonne sur les deux régions, explique Mme Chuong. Malheureusement, l’équivalent en Europe n’aurait pas eu le même impact. »
Les start-ups françaises spécialisées dans l’IA suscitent beaucoup d’intérêt depuis 2017, lorsque le président nouvellement élu Emmanuel Macron a annoncé son ambition de faire de son pays la « nation start-up » de l’Europe. « Une ”start-up nation”, c’est aussi une nation où tout le monde peut se dire qu’un jour, il va pouvoir créer une start-up, a-t-il déclaré dans une phrase restée célèbre. Je veux que la France en soit une. »
Au cours des premiers mois de sa présidence, il a inauguré Station F, un incubateur basé à Paris qui allait devenir la principale organisation de ce type en France. Depuis son lancement, Station F a travaillé avec plus de 7 000 start-ups, a levé plus d’un milliard d’euros et a accompagné des entreprises qui ont été rachetées par des géants tels que Samsung, Apple et SAP.
Huit ans plus tard, alors que la course à l’IA s’intensifie plus que jamais, il reste à voir si ses ambitions se concrétiseront.
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez pourquoi IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning.
Découvrez comment les entreprises délaissent le lancement de projets pilotes disparates en matière d’IA au profit d’une utilisation visant à stimuler la transformation en profondeur.
Accédez à notre catalogue complet de plus de 100 cours en ligne en souscrivant aujourd’hui un abonnement individuel ou multiutilisateur afin d’élargir vos compétences dans certains de nos produits à un prix avantageux.
IBM Granite est une famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Activez ces cinq changements d’état d’esprit pour éliminer l’incertitude, stimuler la réinvention de l’entreprise et dynamiser la croissance grâce à l’IA agentique.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise grâce à l’expertise de pointe d’IBM en matière d’IA et à son portefeuille de solutions.
IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.
Bénéficiez d’un accès centralisé aux fonctionnalités couvrant le cycle de développement de l’IA. Produisez des solutions IA puissantes offrant des interfaces conviviales, des workflows et un accès à des API et SDK conformes aux normes du secteur.