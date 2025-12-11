Pour les services financiers, demain c’est aujourd’hui

Le terme « exponentiel » est souvent utilisé dans le langage courant comme un synonyme hyperbolique de « beaucoup », mais en ce qui concerne l'IA et l'informatique quantique, ont déclaré les experts d'IBM présents à l'Exchange, la croissance de ces technologies est littéralement exponentielle, non seulement en termes de capacité, mais aussi en termes de rentabilité.

M. Ramamurthy a cité un épisode récent du podcast Decoder with Nilay Patel, dans lequel le PDG d’IBM, Arvind Krishna, expliquait qu’une réduction accélérée des coûts de la technologie IA est presque inévitable, d’après des schémas empiriques que nous avons tous observés. La loi de Moore,selon laquelle le nombre de transistors sur un circuit intégré double tous les deux ans environ avec une augmentation minimale des coûts, a été confirmée, a noté M. Krishna, plus récemment dans les cinq dernières années de la technologie des semi-conducteurs. (En fait, la loi de Moore est toujours exacte depuis la création du terme en 1965.)

« Les montants de capital engagés (pour l'IA) se chiffrent-ils à des milliers de milliards de dollars ? C'est tout à fait vrai », a déclaré M. Krishna sur le podcast. « Mais sur une période de cinq ans, nous devrions probablement multiplier par 10 nos capacités en matière de semi-conducteurs purs. Ensuite vous aurez 10 fois plus pour la conception et 10 fois pour le logiciel. En réunissant ces trois dizaines, c’est 1 000 fois moins cher. »

M. Ramamurthy a expliqué : « Comment allons-nous en profiter ? » Le temps est un facteur essentiel, le coût étant une préoccupation majeure pour la plupart des professionnels de la banque, a-t-il déclaré. « Les PDG du secteur bancaire cherchent à atteindre trois objectifs : accroître les revenus, optimiser les coûts et gérer les risques et la conformité réglementaire. » Et d’ailleurs, nous savons tous que les ratios coût/revenu dans le secteur bancaire ont été obstinément bloqués. Aux États-Unis, c’est proche de 62 %. »

« Gérer ces trois objectifs contradictoires est extrêmement difficile », a-t-il déclaré, « et tous les quelques décennies, presque comme sur une horloge, nous voyons des crises bancaires surgir partout dans le monde. » En général, c’est parce que l’un de ces trois éléments a tendance à être lié de manière sous-optimale. »

Que doit donc faire un leader des services financiers ?

« Les banques des marchés matures ont un problème », a-t-il déclaré. « Ils investissent dans la technologie depuis des décennies, mais c’est complexe et coûteux — tout comme les processus et les modèles économiques. La technologie est au service du métier. » Comment adapter cet héritage difficile à gérer en apparence ? « Nous devons réimaginer, et non réorganiser, la façon dont nous concevons les services en front office, middle office et back office », a-t-il expliqué. Dans le modèle traditionnel, « environ les deux tiers des personnes, des processus et des technologies ont tendance à se concentrer sur le middle office et le back office, en raison de leur extraordinaire complexité. C’est ce que j’ai appelé le modèle bancaire d’hier. Le modèle bancaire de demain va renverser cette équation. »

Selon lui, cela implique de « réinventer ce que ces technologies exponentielles peuvent faire, afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment : les clients, les écosystèmes et les partenariats ». Il s’agit de plateformes qui assurent la transition entre hier et demain. C’est un parcours de plusieurs années. »