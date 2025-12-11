Pour les services financiers, demain c’est aujourd’hui

« Il existe trois technologies exponentielles qui vont transformer tout ce que vous faites », a déclaré Shanker Ramamurthy, associé directeur d'IBM pour les marchés financiers et les services bancaires mondiaux, s'adressant à une salle comble lors du Financial Services Leadership Exchange, qui s'est tenu la semaine dernière au Club de Yale à New York. « Je pense à eux en termes d’hier et d’aujourd’hui, d’aujourd’hui et de demain, et de demain et d’après-demain », a-t-il continué. « Aujourd’hui, c’est le cloud hybride. Aujourd'hui et demain, tout tourne autour de l'IA et de l'IA générative. Demain et le lendemain seront dédiés au quantique. » Les entreprises de services financiers sont-elles prêtes ? D'après les interventions de M. Ramamurthy et d'autres orateurs, il semblerait que ces entreprises n'aient pas beaucoup de temps à consacrer à un débat existentiel, car demain, c'est aujourd'hui.
« Que doivent faire les gagnants pour prospérer dans cette nouvelle ère de l’IA et de l’IA générative ? » a-t-il demandé. Jusqu'à la dernière décennie, explique M. Ramamurthy, la pratique normale dans de nombreuses entreprises était que « [l'équipe de direction] définissait une stratégie commerciale, puis la technologie était mise en place pour soutenir cette stratégie ». Mais aujourd'hui, le monde est ambidextre : « La combinaison de ces technologies exponentielles ne se contente pas d'influencer le modèle économique ; la technologie façonne et oriente le modèle économique. »
Le terme « exponentiel » est souvent utilisé dans le langage courant comme un synonyme hyperbolique de « beaucoup », mais en ce qui concerne l'IA et l'informatique quantique, ont déclaré les experts d'IBM présents à l'Exchange, la croissance de ces technologies est littéralement exponentielle, non seulement en termes de capacité, mais aussi en termes de rentabilité.
M. Ramamurthy a cité un épisode récent du podcast Decoder with Nilay Patel, dans lequel le PDG d’IBM, Arvind Krishna, expliquait qu’une réduction accélérée des coûts de la technologie IA est presque inévitable, d’après des schémas empiriques que nous avons tous observés. La loi de Moore,selon laquelle le nombre de transistors sur un circuit intégré double tous les deux ans environ avec une augmentation minimale des coûts, a été confirmée, a noté M. Krishna, plus récemment dans les cinq dernières années de la technologie des semi-conducteurs. (En fait, la loi de Moore est toujours exacte depuis la création du terme en 1965.)
« Les montants de capital engagés (pour l'IA) se chiffrent-ils à des milliers de milliards de dollars ? C'est tout à fait vrai », a déclaré M. Krishna sur le podcast. « Mais sur une période de cinq ans, nous devrions probablement multiplier par 10 nos capacités en matière de semi-conducteurs purs. Ensuite vous aurez 10 fois plus pour la conception et 10 fois pour le logiciel. En réunissant ces trois dizaines, c’est 1 000 fois moins cher. »
M. Ramamurthy a expliqué : « Comment allons-nous en profiter ? » Le temps est un facteur essentiel, le coût étant une préoccupation majeure pour la plupart des professionnels de la banque, a-t-il déclaré. « Les PDG du secteur bancaire cherchent à atteindre trois objectifs : accroître les revenus, optimiser les coûts et gérer les risques et la conformité réglementaire. » Et d’ailleurs, nous savons tous que les ratios coût/revenu dans le secteur bancaire ont été obstinément bloqués. Aux États-Unis, c’est proche de 62 %. »
« Gérer ces trois objectifs contradictoires est extrêmement difficile », a-t-il déclaré, « et tous les quelques décennies, presque comme sur une horloge, nous voyons des crises bancaires surgir partout dans le monde. » En général, c’est parce que l’un de ces trois éléments a tendance à être lié de manière sous-optimale. »
Que doit donc faire un leader des services financiers ?
« Les banques des marchés matures ont un problème », a-t-il déclaré. « Ils investissent dans la technologie depuis des décennies, mais c’est complexe et coûteux — tout comme les processus et les modèles économiques. La technologie est au service du métier. » Comment adapter cet héritage difficile à gérer en apparence ? « Nous devons réimaginer, et non réorganiser, la façon dont nous concevons les services en front office, middle office et back office », a-t-il expliqué. Dans le modèle traditionnel, « environ les deux tiers des personnes, des processus et des technologies ont tendance à se concentrer sur le middle office et le back office, en raison de leur extraordinaire complexité. C’est ce que j’ai appelé le modèle bancaire d’hier. Le modèle bancaire de demain va renverser cette équation. »
Selon lui, cela implique de « réinventer ce que ces technologies exponentielles peuvent faire, afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment : les clients, les écosystèmes et les partenariats ». Il s’agit de plateformes qui assurent la transition entre hier et demain. C’est un parcours de plusieurs années. »
Pour la plupart des deux dernières décennies, a déclaré M. Ramamurthy, les études CXO d’IBM ont montré que les services financiers avaient une longueur d’avance en termes d’adoption précoce de la technologie. L’avènement de l’IA et de l’IA générative a changé ceci. « C’est la première fois depuis la réalisation de cette étude que la technologie est adoptée de manière beaucoup plus agressive en dehors des services financiers qu’en interne », a-t-il observé. Les raisons sont multiples : des préoccupations liées aux risques et à la réglementation, ainsi que des hallucinations dues à l’IA. Certaines banques ont donc adopté une approche prudente à l’égard de cette nouvelle technologie. « Au début, je constatais une augmentation de l’automatisation en amont », a-t-il déclaré, et les banques adoptaient des mesures précoces. « Les banques se sont dit : « Je ne sais pas comment l’IA générative va fonctionner, car elle peut halluciner. Laissez-moi mener des projets qui n’affectent que les employés, et non le client : RH, finances, approvisionnement et autres Opérations de back-office. Ce n’est qu’alors, selon cette approche, que les banques utiliseraient l’IA pour le middle office, « puis j’y expose mes clients de manière réfléchie et prudente », a-t-il déclaré.
Selon lui, la stratégie de l’avenir doit être « simultanément de la côté en amont et du front à l’arrière ». L’approche d’hier est « plus-IA », a-t-il déclaré ; en d’autres termes, voir où les outils d’IA peuvent être intégrés aux systèmes existants. Mais l’avenir, a-t-il dit, c’est l’IA d’abord - ce qu’IBM appelle parfois l’IA-plus. Il s’agit de « se demander comment utiliser la technologie et les capacités agentiques dans le contexte de l’IA générative pour imaginer l’art du possible, puis comment intégrer les humains dans la boucle ». Selon lui, la différence entre plus-IA et IA-plus est significative. « La valeur économique augmente considérablement. Si vous ajoutez un peu d’IA à votre réingénierie, cela peut augmenter la productivité, disons, de 10 à 12 %. Lorsque vous déplacez pour déverrouiller les processus multi-agences avec l’IA, vous pouvez augmenter votre productivité de 60 à 75 %. Et selon la tolérance au risque de la banque et son agressivité pour déplacer, vous verrez une combinaison de ces problèmes.
Ces technologies exponentielles, a noté M. Ramamurthy, « progressent à un rythme que nous n’avions jamais vu auparavant avec aucune technologie — pas seulement de mémoire vivante, mais peut-être depuis le début de la révolution industrielle. » Selon lui, cette réalité formidable représente à la fois une opportunité et un défi. « Cela nous oblige à faire face à trois questions, a-t-il déclaré.
« Tout d’abord, notre stratégie est-elle suffisamment ambitieuse ? » Peut-être pas, a-t-il dit, étant donné que la technologie a dépassé les limites de ce que notre biologie nous permet de comprendre. « L’évolution n’a conçu l’esprit humain que pour des changements linéaires, et non exponentiels », a-t-il déclaré. « Entendons-nous sur ce point. Chaque doublement de la puissance de calcul nous offre plus de capacités que tout le monde du calcul depuis l’aube de l’informatique. »
Parce que les technologies exponentielles progressent plus vite que les humains ne peuvent intuitivement planifier, en d’autres termes, les dirigeants des services financiers doivent se demander s’ils réfléchissent suffisamment avec audace à ce qui est possible. Il a donné un exemple : « Grâce à la combinaison de ces technologies exponentielles, vous pouvez utiliser l’IA générative pour écrire du code mathématique quantique et résoudre des problèmes dans une nouvelle ère. »
La deuxième question, a-t-il dit, est : « Est-ce que nous exécutons assez rapidement ? « C’est une question fondamentale, surtout pour les grandes institutions d’une complexité extraordinaire. » Et la troisième question : « Avons-nous ce qu’il faut pour nous transformer du point de vue des personnes et des entreprises, et du point de vue des capacités ? Lorsque j’organise des séances de travail avec des directeurs généraux de banques du monde entier, presque toutes les équipes disent qu’elles ont du travail à faire sur ces questions. Les menaces sont intimidantes, mais l’opportunité est extraordinaire. Je suis convaincu que nous pouvons relever ce défi et déverrouiller une valeur incroyable au cours des cinq prochaines années. »
Par ailleurs, la technologie de l'informatique quantique évolue si rapidement qu'il est important que les entreprises de services financiers s'y mettent, a déclaré Scott Crowder, vice-président d'IBM Quantum Adoption and Business Development, lors de la conférence.
IBM est responsable de l’instauration de ce rythme rapide. « Il y a neuf ans, IBM a mis un ordinateur quantum à cinq qubits sur le cloud et a laissé d'autres personnes le programmer », explique Crowder. Un qubit est un bit quantique, l’unité d’information de base d’un ordinateur quantique. IBM a déployé plus de 85 systèmes depuis ce premier système à cinq qubits, selon Crowder, et maintenant exploite une flotte entièrement composée d'ordinateurs quantum de plus de 100 qubits, une échelle au-delà de ce que les ordinateurs classiques peuvent atteindre par des techniques de force brute.
Contrairement à une idée reçue, selon M. Crowder, l’avancement du calcul ne se limite pas à la construction d’ordinateurs plus rapides et plus grands. Les ordinateurs quantiques permettent aux développeurs d'algorithmes d'accéder à des opérations mathématiques qui sont intrinsèquement plus complexes que celles des ordinateurs classiques, a-t-il ajouté. Ces mathématiques permettent de résoudre plus efficacement des équations différentielles, par exemple, ce qui pourrait avoir des applications importantes dans les services financiers.
Ce qui fait d'aujourd'hui un moment critique pour les secteurs financiers, c'est la rapidité avec laquelle le quantum mûrit, a déclaré Crowder, ajoutant que l'avantage quantique — le moment où le quantum surpasse toute méthode connue reposant uniquement sur l'informatique classique — est attendu dans les 12 prochains mois. Les développeurs du secteur publient et évaluent activement les candidats à l’avantage quantique pendant que nous discutons avec l’aide des outils matériels et logiciels IBM Quantum.
IBM QUANTUM vise à déployer le premier ordinateur quantum à grande échelle et tolérant aux pannes d'ici 2029, a annoncé l'entreprise en juin 2025. Cet ordinateur devrait pouvoir exécuter des programmes comportant 100 000 000 opérations Quantum sur 200 qubits, donnant ainsi accès à une puissante suite d'algorithmes dépassant de loin les capacités des ordinateurs d'aujourd'hui. Représenter l'état de calcul d'un IBM Quantum Starling nécessiterait la mémoire de plus d'un quindémillion (10^48) des superordinateurs les plus puissants du monde, selon l'annonce.
M. Crowder a déclaré que son conseil aux sociétés de services financiers était de commencer à constituer leurs équipes de spécialistes quantum. « Si vous souhaitez différencier votre entreprise, incitez votre équipe à découvrir les approches algorithmiques et à les intégrer à vos activités. » Parce que d’après mon expérience, c’est la combinaison de la compréhension du quantique et du métier qui constitue vraiment la formule secrète algorithmique. »
Vanguard, le géant pionnier du conseil en investissement, est une étude de cas sur l’importance de la littératie quantum dans les sociétés de services financiers. Dans une étude conjointe IBM-Vanguard annoncée en septembre 2025, des chercheurs ont exploré comment l’informatique quantique peut construire des portefeuilles optimisés sous des contraintes réelles. L’étude a abordé l’énigme de l’équilibre entre risque et rendement dans des variables complexes et évolutives telles que les coûts de transaction, les limites réglementaires et la manière dont les petits changements affectent l’ensemble du portefeuille.
Comme l’a déclaré Jon Cambras, responsable de la recherche sur les technologies émergentes, Vanguard a déclaré à la foule de responsables financiers de la Bourse : « Avec un panier de 100 obligations, si chacune de ces obligations est assortie de cinq variables, cela représente cinq à la 100e puissance, qui concerne du nombre d’atomes dans l’univers observable. Avec un ordinateur classique, on n’y parviendra jamais. » Il a expliqué comment Vanguard a pris de l’avance en 2023 et a commencé à découvrir les cas d’utilisation financiers de la technologie quantique. « Parfois, vous pouvez tenter de rattraper le retard avec les technologies, et parfois vous ne le pouvez pas. Vanguard s'est rendu compte que nous ne voulions pas nous réveiller un jour pour nous rendre compte que le quantum était arrivé, mais nous ne savions pas comment utiliser les algorithmes et nous ne savions pas par où commencer. Nous voulions donc commencer le voyage dès le début. »
