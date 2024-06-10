Le débat sur l’interdiction par le gouvernement américain aux entreprises de payer les rançons exigées par les ransomwares fait à nouveau la une des journaux. Récemment, le groupe de travail sur les ransomwares de l’Institute for Security and Technology a publié une note à ce sujet. Il a déclaré qu’interdire le paiement des ransomwares aux États-Unis à l’heure actuelle aggraverait les dommages causés aux victimes, à la société et à l’économie. De plus, les petites entreprises ne peuvent pas supporter une interruption prolongée de leurs activités et risquent de faire faillite après une attaque par ransomware.

« À l’heure actuelle, les données limitées disponibles indiquent que la majorité des entreprises dans le monde sont encore insuffisamment préparées pour se défendre contre une attaque de ransomware ou pour s’en remettre. » Ce manque de préparation reste particulièrement problématique dans les secteurs critiques à ressources limitées qui sont actuellement fortement touchés par des attaques de ransomware, tels que la santé, l'éducation et les pouvoirs publics », écrivait le groupe de travail dans la note.