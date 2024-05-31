Comment le décret présidentiel 14028 a-t-il affecté la cybersécurité fédérale jusqu’à présent ?

Récemment, le gouvernement Accountability Office des États-Unis a publié une mise à jour sur l'avancement de la cybersécurité du décret 14028, Améliorer la cybersécurité de la nation.

En 2021, la Maison-Blanche a identifié 55 exigences de leadership et de supervision à respecter pour améliorer la cybersécurité des systèmes informatiques fédéraux, tous les systèmes devant respecter ou dépasser la norme définie. Le décret (14028) sur l’amélioration de la cybersécurité de la nation précise les motifs de l’exigence, indiquant que « la prévention, la détection, l’évaluation et la résolution des cyberincidents sont une priorité absolue et essentielles à la sécurité nationale et économique ».

De plus, le décret indique qu'il est essentiel de mener à bien ces projets car le gouvernement doit montrer l'exemple afin d'encourager le secteur privé à réduire également le risque de violations de la cybersécurité et d'attaques.

L'EO a désigné les agences responsables de la mise en œuvre des exigences : l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) du Département de la Sécurité intérieure, le National Institute of Standards and Technology (NIST) et l'Office of Management and Budget (OMB).

Les principales exigences de cette commande portaient sur les solutions de cybersécurité, notamment :