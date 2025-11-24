Les entreprises peuvent faire preuve de créativité avec l’IA (à condition de bien s’y prendre) 

Les marques historiques doivent elles aussi trouver un équilibre délicat lorsqu’elles développent de nouveaux produits intégrant l’IA. Lorsque le géant du jouet Mattel a annoncé plus tôt cette année son partenariat stratégique avec OpenAI, les critiques ont exprimé la crainte que l’IA ne vole l’imagination des enfants, a expliqué Carrie Buse, responsable de la prospective au sein du Mattel Future Lab, lors de la conférence.

En interne, ce partenariat est toutefois perçu comme une opportunité de créer de nouveaux jouets, autrement. « Nous avons l’opportunité de faire quelque chose qui soit en accord avec nos valeurs », a-t-elle déclaré. « Et ce qui a été amusant, c’est d’éviter de se contenter des solutions de facilité… La vérité, c’est qu’il y a bien plus à faire que de simplement parler à son jouet. Et c’est là que le travail le plus riche est en train de se faire. »

Mattel n’a pas encore dévoilé les résultats de son partenariat avec OpenAI. Mais pour Carrie Buse, l’IA pourrait ouvrir la voie à de nouvelles expériences : « C’est toute l’opportunité de l’IA : elle vous donne des outils pour concrétiser toutes les idées que vous avez en tête. »

Du côté des entreprises, nombreuses sont celles qui adoptent également l’IA pour donner plus de moyens à leurs employés, a observé Mindaugas Petrutis, responsable de la création chez Lovable. Cette startup européenne, qui promet de créer des plateformes sans code, connaît une croissance rapide. Lovable a déjà été adoptée par de grandes entreprises comme Microsoft et HubSpot, a précisé Mindaugas Petrutis.

« Ces entreprises nous disent que cela leur fait gagner du temps et de l’argent », a-t-il expliqué lors d’un entretien avec IBM Think. « [Les équipes non techniques] peuvent prototyper et mettre en œuvre la solution, et rien que ça, c’est énorme. »

L’outil peut également être utilisé par des artistes pour enrichir ou prolonger leur travail. L’artiste visuelle Shantell Martin s’en est servi pour créer une plateforme permettant aux utilisateurs de combiner et d’assembler ses éléments graphiques emblématiques, une idée qu’elle explorait déjà il y a dix ans.

« J’ai essayé de travailler avec différents concepteurs et designers UX pour créer une plateforme », a raconté Shantell Martin lors de l’événement. « Mais cela n’a jamais vraiment abouti, [même si] nous dépensions beaucoup d’argent et faisions énormément de recherches », a-t-elle indiqué.

Mais la situation a changé avec l’arrivée des outils d’IA générative.

« Ce qui est intéressant, c’est que parfois on a de petites idées, et elles sont peut-être mauvaises, mais il faut investir énormément de temps et de ressources pour déterminer si elles sont bonnes ou non », a-t-elle expliqué. « Avec un outil comme celui-ci, on peut avoir vingt idées différentes, les concrétiser, puis décider lesquelles méritent d’être poursuivies. »