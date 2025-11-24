Les entreprises peuvent faire preuve de créativité avec l’IA (à condition de bien s’y prendre) 

Trois ans après le début de l’essor de l’IA générative, les industries créatives se posent une grande question : l’IA peut-elle être une alliée plutôt qu’une menace ? Alors que l’IA générative transforme la manière dont les idées prennent forme, marques et artistes cherchent à définir ce que signifie une créativité responsable et éthique. Lors du sommet Artist and the Machine, qui s’est tenu la semaine dernière à Los Angeles, artistes, marques et technologues se sont réunis pour explorer comment une IA responsable et éthique pourrait amplifier, et non remplacer, la créativité humaine.
Pour ElevenLabs, cela implique de sécuriser des accords de licence afin d’entraîner son modèle musical et de proposer des générateurs de musique utilisables en toute sécurité à des fins commerciales. Du côté d’Adobe, la réponse est claire. L’entreprise a récemment lancé Adobe Firefly Foundry avec un objectif fondamental : mettre des modèles d’IA générative propriétaires et protecteurs de la propriété intellectuelle entre les mains des entreprises.
Il s’agit d’une étape essentielle pour les entreprises qui pourraient craindre des violations du droit d’auteur. Toutes les données ayant servi à entraîner le modèle Firefly d’Adobe ont été licenciées par Adobe. « Cela signifie qu’un créateur a donné son autorisation », a déclaré Hannah Elsakr, vice-présidente d’Adobe en charge des nouvelles initiatives commerciales mondiales en IA générative, lors de la conférence à laquelle IBM Think a assisté. « C’était très important pour nous, car tout notre héritage est lié à la communauté créative. »
Lorsqu’Adobe a lancé Photoshop il y a plusieurs décennies, l’entreprise l’a fait en collaboration avec des artistes de premier plan comme David Hockney, a rappelé Hannah Elsakr. Aujourd’hui, l’IA traverse un nouveau bouleversement technologique majeur, porteur de nouvelles opportunités. « Nous sommes capables de passer d’une idée créative ou d’un brief marketing à des actifs finalisés beaucoup plus rapidement », a-t-elle expliqué.
La génération vidéo est une fonctionnalité clé qui gagne du terrain dans l’univers de l’IA générative, avec des outils affichant des performances toujours plus élevées (des exemples récents incluent Sora 2 d’OpenAI ou Veo de Google). Mais à une époque où de nombreux artistes et professionnels craignent de perdre leur emploi au profit de l’IA, intégrer l’IA dans des produits destinés au grand public n’est pas toujours une décision simple pour une marque.
Prenons Coca-Cola. L’an dernier, la marque a diffusé pour la première fois une publicité de Noël générée par l’IA et a essuyé certaines critiques. Elle a renouvelé l’expérience cette année, en utilisant le même studio d’IA, et a rencontré une réaction tout aussi mitigée du public. Deux semaines après sa sortie, la publicité avait dépassé les 900 000 vues sur YouTube et figurait parmi les publicités de Noël les plus commentées sur Internet, selon PR Week.
« Nous recevons beaucoup de haine sur Twitter de la part des artistes », a reconnu Jason Zada, fondateur de Secret Level, la société de production IA native à l’origine des publicités, lors de l’événement. « L’équipe Coca-Cola a testé le spot pendant des mois avant sa diffusion, sans dire aux spectateurs qu’il avait été créé avec de l’IA, et les résultats étaient très bons », a-t-il ajouté. « Alors, est-ce que c’est vraiment bâclé ? Ou est-ce simplement la façon dont votre cerveau voit les choses quand vous savez que c’est de l’IA ? »
Pour Jason Zada, l’avantage de l’IA ne réside pas dans la réduction des coûts, mais dans le gain de temps qui permet à tous de se consacrer à des tâches plus porteuses de sens. « Pour moi, il ne s’agit pas de dépenser moins », a-t-il déclaré. « Il s’agit de gagner en efficacité et de faire toutes sortes de choses que l’on ne pourrait pas faire autrement. »
Les marques historiques doivent elles aussi trouver un équilibre délicat lorsqu’elles développent de nouveaux produits intégrant l’IA. Lorsque le géant du jouet Mattel a annoncé plus tôt cette année son partenariat stratégique avec OpenAI, les critiques ont exprimé la crainte que l’IA ne vole l’imagination des enfants, a expliqué Carrie Buse, responsable de la prospective au sein du Mattel Future Lab, lors de la conférence.
En interne, ce partenariat est toutefois perçu comme une opportunité de créer de nouveaux jouets, autrement. « Nous avons l’opportunité de faire quelque chose qui soit en accord avec nos valeurs », a-t-elle déclaré. « Et ce qui a été amusant, c’est d’éviter de se contenter des solutions de facilité… La vérité, c’est qu’il y a bien plus à faire que de simplement parler à son jouet. Et c’est là que le travail le plus riche est en train de se faire. »
Mattel n’a pas encore dévoilé les résultats de son partenariat avec OpenAI. Mais pour Carrie Buse, l’IA pourrait ouvrir la voie à de nouvelles expériences : « C’est toute l’opportunité de l’IA : elle vous donne des outils pour concrétiser toutes les idées que vous avez en tête. »
Du côté des entreprises, nombreuses sont celles qui adoptent également l’IA pour donner plus de moyens à leurs employés, a observé Mindaugas Petrutis, responsable de la création chez Lovable. Cette startup européenne, qui promet de créer des plateformes sans code, connaît une croissance rapide. Lovable a déjà été adoptée par de grandes entreprises comme Microsoft et HubSpot, a précisé Mindaugas Petrutis.
« Ces entreprises nous disent que cela leur fait gagner du temps et de l’argent », a-t-il expliqué lors d’un entretien avec IBM Think. « [Les équipes non techniques] peuvent prototyper et mettre en œuvre la solution, et rien que ça, c’est énorme. »
L’outil peut également être utilisé par des artistes pour enrichir ou prolonger leur travail. L’artiste visuelle Shantell Martin s’en est servi pour créer une plateforme permettant aux utilisateurs de combiner et d’assembler ses éléments graphiques emblématiques, une idée qu’elle explorait déjà il y a dix ans.
« J’ai essayé de travailler avec différents concepteurs et designers UX pour créer une plateforme », a raconté Shantell Martin lors de l’événement. « Mais cela n’a jamais vraiment abouti, [même si] nous dépensions beaucoup d’argent et faisions énormément de recherches », a-t-elle indiqué.
Mais la situation a changé avec l’arrivée des outils d’IA générative.
« Ce qui est intéressant, c’est que parfois on a de petites idées, et elles sont peut-être mauvaises, mais il faut investir énormément de temps et de ressources pour déterminer si elles sont bonnes ou non », a-t-elle expliqué. « Avec un outil comme celui-ci, on peut avoir vingt idées différentes, les concrétiser, puis décider lesquelles méritent d’être poursuivies. »
Peu d’artistes ont adopté la technologie avec autant d’enthousiasme que la chanteuse-compositrice canadienne Grimes. En 2023, elle a notamment invité ses fans à utiliser sa voix dans de nouvelles créations, avec un partage des royalties. Elle a récemment lancé The Tutorial, une série consacrée à la création artistique avec l’IA, en collaboration avec le réalisateur Matt Zien.
« Nous nous sommes heurtés à de nombreuses questions philosophiques », a déclaré Grimes lors de l’événement. « Nous utilisons ces outils, mais en même temps, nous débattons de la manière dont ils devraient être utilisés, en les abordant sous l’angle de la philosophie morale. »
Selon elle, le recours à des outils d’IA de vidéo à vidéo est pertinent, car il s’agit davantage d’une augmentation des capacités humaines que d’un remplacement. « La seule bonne écriture générée par l’IA que j’aie jamais vue, c’est quand elle écrit sur elle-même, ce qui est intéressant », a-t-elle ajouté. « J’aimerais que cela reste ainsi : qu’elle écrive de manière authentique sur elle-même, sans remplacer les humains en tant qu’auteurs. »
