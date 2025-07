Mobiliser les fans de Wimbledon en temps réel avec IBM watsonx

Match Chat, un nouvel assistant IA interactif, répondra aux questions des fans en temps réel pendant les matchs de simple en direct et la couverture d’après-match. Les fans peuvent utiliser des prompts pré-écrits tels que « Quels sont les facteurs clés de ce match » ? ou ils peuvent formuler leurs propres questions en langage naturel. « Certains fans souhaitent savoir qui a le plus de chances de gagner, qui a réussi le plus d’as pendant le match, ou en savoir plus sur la riche tradition de Wimbledon », explique Tyler Sidell, directeur du programme technique d’IBM pour les partenariats sportifs et de divertissement chez IBM.

La deuxième solution, Live Probability to Win, utilise des projections d’IA pour déterminer quel joueur est susceptible de triompher en fonction des données d’instant en instant. Alors qu’une version antérieure de cette solution prévoyait que le vainqueur entrerait dans le match en fonction de la saison d’un joueur donné et de sa performance récente avant les championnats, la solution nouvellement étendue est « en temps quasi réel », explique Sidell, ce qui signifie qu’elle sera mise à jour tout au long d’un match en simple après chaque point. Les meilleurs joueurs comprennent que les résultats passés ne garantissent pas les victoires futures. Ce qui compte vraiment, c’est votre forme actuelle et vos performances du moment. Lorsque des talents d’élite s’affrontent, la résilience mentale et l’élan peuvent rapidement changer le cours des choses : des retours sont toujours possibles et les points de match peuvent disparaître en un éclair. Live Probability to Win tiendra compte de tous ces rebondissements, et sera mis à jour au fur et à mesure que le match avance, de sorte que « vous pouvez voir comment l’élan change d’un joueur à l’autre dans un match donné », explique Sidell.

Ces nouvelles fonctionnalités pour les fans font partie des objectifs plus larges du All England Club visant à garantir une expérience de fan engageante sur le site et l’application de Wimbledon et, plus largement, à développer la communauté du tennis dans le monde entier. Des sites sociaux aux moteurs de recherche, les fans disposent d’une pléthore d’options pour se tenir au courant des matchs de nos jours.