DeepSeek se mondialise, l’IA devient locale

Dans les jours qui ont suivi la sortie de DeepSeek-R1, beaucoup ont exprimé des doutes quant à savoir si l’entreprise avait précisément calculé et rapporté les coûts complets, pas seulement l’entraînement du modèle presque final, les composants qu’elle avait utilisés et de quelles entreprises ils provenaient. En d’autres termes, avait-elle vraiment fait quelque chose de révolutionnaire, ou s’agissait-il de progrès progressifs ?

Certains, comme Kaoutar El Maghraoui, chercheuse principale d’IBM, pensent que la véritable innovation réside peut-être dans ce qu’ils appellent « l’efficacité architecturale » ou la combinaison de techniques telles que « la combinaison d’experts, une stratégie d’apprentissage par renforcement, la coconception matériel-logiciel et diverses autres astuces d’optimisation. Il s’agit surtout d’une mise en œuvre intelligente et efficace de techniques déjà existantes », a-t-elle déclaré lors d’un récent entretien avec IBM Think.

Néanmoins, tous les experts s’accordent à dire que DeepSeek-R1 a bouleversé l’environnement mondial de l’IA sur plusieurs points clés. D’abord, beaucoup pensaient que les entreprises américaines d’IA disposaient d’une « avancée » ou d’une avance qu’il serait quasiment impossible de rattraper. DeepSeek a réfuté cette hypothèse en réduisant les obstacles qui empêchaient les développeurs et les petites entreprises d’accéder aux outils nécessaires pour développer leurs propres LLM.

« Les développeurs et les utilisateurs ont désormais accès au même type de fonctionnalités que l’o1 d’OpenAI pour une fraction du prix », a déclaré Abraham Daniels, chef de produit technique senior chez IBM, lors d’un entretien.

Le fait que DeepSeek ait mis ses modèles en libre accès a joué un rôle important dans l’amélioration de l’accessibilité. « Nous avons constaté un regain d’intérêt pour l’open source depuis DeepSeek et notre contribution à l’AI Alliance », a déclaré Anthony Annunziata, directeur de la stratégie ouverte en matière d’IA chez IBM et l’AI Alliance. L’AI Alliance est un réseau international d’entreprises et d’organisations œuvrant à créer une IA ouverte et sûre, fondée par IBM et Meta.

« En Europe, au Vietnam, en Inde et au Japon, vous avez toutes ces entreprises d’IA régionales qui veulent s’assurer qu’elles conservent le contrôle souverain de leur intelligence artificielle, qu’elles peuvent la façonner comme elles le souhaitent pour répondre à leurs besoins culturels, sociétaux et économiques, qui sont différents de ceux des États-Unis et d’autres pays », souligne Anthony Annunziata.

La protection de la recherche nationale en IA est une priorité absolue. « Il existe une véritable montée de la souveraineté numérique, où les gouvernements tentent de déterminer comment éviter l’influence étrangère de l’IA », révèle Kaoutar El Maghroui.

La création de LLM basés sur les langues locales motive de nombreux entrepreneurs. « L’IA se dirige vers une situation où, en tant que service public, chaque pays ou région souhaite disposer de son propre modèle de langage pour au moins avoir son mot à dire en termes d’influence sur le comportement », a déclaré Larry Li.

Le Japon, par exemple, a récemment promulgué l’AI Promotion Act pour soutenir notamment la promotion de cette technologie. Fin juin, l’AI Alliance a lancé un nouveau chapitre au Japon pour se concentrer sur deux domaines d’intérêt majeurs pour les entrepreneurs locaux : la souveraineté de l’IA et l’IA dans la fabrication. La langue joue un rôle important dans le contrôle des systèmes d’IA. Fin 2024, par exemple, un groupe de plus de 1 500 chercheurs universitaires et du secteur se sont réunis pour développer des modèles en langue japonaise solides et ouverts.

De nombreux modèles d’IA et d’entrepreneurs locaux privilégient également les intérêts économiques locaux. Dans le cas du Japon, de nombreuses entreprises qui ont rejoint l’AI Alliance, dont Mitsubishi Electric et Panasonic, développent des modèles d’IA ciblés sur des applications industrielles et de fabrication, un segment particulièrement important de l’économie du Japon.