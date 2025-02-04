Balises
Sécurité Intelligence artificielle

L’essor de DeepSeek suscite un dialogue essentiel sur la sécurité

Deux développeuses discutant dans un bureau

La startup chinoise DeepSeek émerge comme un acteur compétitif dans le domaine de l'IA générative, mais les experts en sécurité s'inquiètent des vulnérabilités potentielles de sa plateforme.

Un rapport de la société de sécurité Wiz a d’abord soulevé des questions sur la fiabilité de DeepSeek, identifiant une vulnérabilité significative. Suite à la divulgation de la vulnérabilité, DeepSeek a « rapidement sécurisé la zone exposée », selon Wiz. Bien que les détails restent limités, les chercheurs ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la manière dont l'entreprise gère les informations des utilisateurs. Des tests de sécurité supplémentaires menés par une équipe conjointe de Cisco et de l’Université de Pennsylvanie ont révélé que les mécanismes de sécurité de DeepSeek-R1 luttaient contre des prompts spécifiques adverses, les chercheurs pouvant contourner les restrictions dans de nombreux cas.

DeepSeek a également connu des interruptions de service, ce qui a alimenté les discussions sur les risques liés à l'utilisation de services d'IA tiers. Si ces problèmes sont courants pour les fournisseurs d'IA basés sur le cloud, les experts rappellent que toute plateforme traitant des données d'entreprise sensibles doit faire preuve de mesures de sécurité strictes.

« Pour des raisons de confidentialité, je ne recommanderais pas de construire sur leur offre de services hébergés dans le cloud », déclare Ruben Boonen, responsable du développement des capacités CNE chez IBM X-Force Adversary Services. « Il y a un risque. »

Homme regardant un ordinateur

Renforcez vos renseignements de sécurité  

Gardez une longueur d’avance sur les menaces grâce à l’actualité et aux réflexions sur la sécurité, l’IA et bien plus encore, dans la newsletter hebdomadaire Think.  

Pour les entreprises qui envisagent d’Intégration l’IA, les protocoles de sécurité sont un facteur clé. De nombreux fournisseurs d’IA axés sur les entreprises proposent des options de déploiement local pour réduire la dépendance aux services cloud. IBM, par exemple, propose des solutions d'IA dédiées aux entreprises qui peuvent être hébergées à titre privé, tandis que Meta a publié des modèles open source que les entreprises peuvent exploiter dans leurs centres de données.

Boonen souligne que le modèle de DeepSeek peut également être exécuté localement, éliminant ainsi les inquiétudes liées aux risques de sécurité du cloud. Il prévient toutefois que les entreprises qui utilisent ses services cloud doivent être particulièrement attentives aux vulnérabilités potentielles.

Une partie du débat autour de DeepSeek porte sur l'incertitude quant à la possibilité pour les clients de refuser la collecte de données pour l'entraînement à l'IA. Bien que des entreprises comme OpenAI proposent de telles options, on ne sait toujours pas si DeepSeek fournit des garanties similaires.

« Dans le cas d'OpenAI, vous pouvez être certaine que si vous leur demandez de ne pas s'entraîner sur vos données, ils ne le feront pas réellement », explique Boonen. « Je ne connais pas les clauses de non-participation de DeepSeek ; même si elles sont bien décrites, je serais moins confiant quant à leur application. »

Maryam Ashoori, directrice principale de la gestion des produits chez IBM WatsonX, a annoncé sur LinkedIn que les entreprises peuvent désormais « déployer ces modèles en toute sécurité sur site ou dans le cloud de leur choix », soulignant watsonx.ai nouveau système de déploiement en un clic pour les modèles d'IA distillés de DeepSeek.

Mixture of Experts | 28 août, épisode 70

Décryptage de l’IA : Tour d’horizon hebdomadaire

Rejoignez notre panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produits et autres spécialistes de premier plan pour connaître l’essentiel de l’actualité et des dernières tendances dans le domaine de l’IA.
Écouter les derniers épisodes de podcast

Ressources

IBM® X-Force Threat Intelligence Index 2025

Obtenez des informations précieuses pour vous préparer et réagir plus rapidement et plus efficacement aux cyberattaques avec IBM X-Force Threat Intelligence Index.
IDC MarketScape : Évaluation des fournisseurs de services de conseil en cybersécurité 2025

Découvrez pourquoi IBM a été désigné comme acteur majeur et obtenez des informations qui vous permettront de sélectionner le fournisseur de services de conseil en cybersécurité le mieux adapté aux besoins de votre organisation.
La cybersécurité à l’ère de l’IA générative

Découvrez comment l’environnement de la sécurité actuel évolue, comment faire face aux défis de l’IA générative et comment tirer pleinement parti de sa résilience.
Rapport IBM X-Force 2024 sur l'environnement des menaces dans le cloud

Comprenez les dernières menaces et renforcez vos défenses cloud avec le rapport IBM X-Force sur le paysage des menaces dans le cloud.
Qu’est-ce que la sécurité des données ?

Découvrez comment la sécurité des données permet de protéger les informations numériques contre l’accès non autorisé, la corruption et le vol tout au long de leur cycle de vie.
Qu’est-ce qu’une cyberattaque ?

Une cyberattaque est un effort intentionnel visant à voler, exposer, modifier, désactiver ou détruire des données, des applications ou d’autres actifs par le biais d’un accès non autorisé.
Solutions connexes
Solutions de sécurité d’entreprise

Transformez votre programme de sécurité avec le portefeuille de solutions le plus complet.

 Découvrir les solutions de cybersécurité
Services de cybersécurité

Transformez votre entreprise et gérez les risques avec des services de conseil en cybersécurité, de cloud et de sécurité gérée.

         Découvrir les services de cybersécurité
    Cybersécurité et intelligence artificielle (IA)

    Accélérez et précisez le travail des équipes de sécurité, et rendez-les plus productives grâce à des solutions de cybersécurité cyberalimentées par l’IA.

         Découvrir AI cybersecurity
    Passez à l’étape suivante

    Que vous ayez besoin de solutions de sécurité des données, de gestion des points de terminaison ou de gestion des identités et des accès (IAM), nos experts sont prêts à travailler avec vous pour atteindre une excellente posture de sécurité. Transformez votre entreprise et maîtrisez vos risques avec un leader mondial de la cybersécurité, du cloud et des services de sécurité gérés.

         Découvrir les solutions de cybersécurité Découvrir les services de cybersécurité