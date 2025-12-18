Tendances en matière de cybersécurité : les prévisions d’IBM pour 2026

En 2025, année que l’on peut qualifier d’exceptionnelle pour les avancées technologiques, nous avons vu à quel point l’IA pouvait être puissante, et dangereuse si utilisée à mauvais escient. Face à des acteurs malveillants qui automatisent des attaques complexes, qui utilisent des outils d’IA pour mener des campagnes d’ingénierie sociale et qui manipulent l’agent IA pour exposer des informations sensibles, il n’est pas surprenant que l’année ait été un jeu du chat et de la souris en matière de lutte contre les cyberattaques menées par des ennemis humains et alimentés par l’IA. Et alors que le coût moyen d’une violation de données a chuté de 9 % au niveau mondial pour atteindre 4,44 millions de dollars USD, il a atteint un niveau record de 10,22 millions de dollars aux États-Unis.

Les cybermenaces ne s’arrêtent pas aux chatbots automatisés qui envoient du spam dans les boîtes de réception et trompent les agents IA. Cette année, nous avons vu ce qui peut arriver lorsqu’une entreprise n’est pas préparée à faire face aux conséquences de l’intégration de nouveaux outils comme les agents IA dans leur workflow : 13 % des entreprises ont signalé un incident de sécurité lié à l’IA, et 97 % des victimes ont reconnu l’absence de contrôles d’accès adaptés à l’IA.

Les prévisions de l’année dernière portaient sur la présence croissante de l’IA dans le plan de préparation à la cybersécurité. Cette année, les prévisions d’IBM pour 2026 portent sur la manière dont l’intégration de l’IA autonome dans les environnements d’entreprise peut être à la fois une aubaine et un fardeau, selon que les mesures de sécurité appropriées sont mises en place ou non.