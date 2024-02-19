La loi européenne sur la cyber résilience : redéfinir l’open source

Dans un environnement de menaces de plus en plus complexe, nous nous trouvons à un carrefour où le droit, la technologie et la communauté convergent. La cyber-résilience est donc plus cruciale que jamais. La cyber-résilience consiste essentiellement à maintenir une posture de sécurité robuste malgré les cyberévénements indésirables et à être capable de les anticiper, d’y résister, de s’en remettre et de s’y adapter.

Au-delà des nouvelles réglementations sur la confidentialité et la protection des données (RGPD, HIPAA et CCPA) plus nombreuses que jamais, saviez-vous qu’il existe une nouvelle législation qui traite spécifiquement de la cyber-résilience ?

La récente modification apportée par l’Union européenne à la loi sur la cyber-résilience (CRA) a fait des vagues dans le monde de la technologie. Ce projet de loi a été proposé en septembre 2022 et a fait l’objet d’un accord politique avec un amendement controversé en décembre 2023. Cette loi vise à renforcer la cybersécurité dans l’ensemble de l’UE, mais elle a pris un virage inattendu en redéfinissant l’essence même des logiciels open source.

L’amendement redéfinit les logiciels open source, ce qui pourrait marquer un changement de paradigme dans la manière dont les logiciels open source sont développés, partagés et perçus dans le paysage numérique européen.

La réaction du secteur technologique a été un mélange d’optimisme prudent et d’appréhension, reflétant les diverses implications pour les développeurs open source et l’écosystème dans son ensemble.

En découvrant les différentes couches du dernier amendement du CRA, nous pouvons nous concentrer sur son impact sur la communauté open source, la prise de température du secteur et le parcours des logiciels open source dans le labyrinthe législatif du CRA.