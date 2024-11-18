Comment répondre aux besoins énergétiques croissants de l’IA ?

Certains pensent que l’un des outils qui pourraient contribuer à réduire la demande énergétique de l’IA est l’IA elle-même. Au début de l’année, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a déclaré que l’investissement dans cette technologie permettrait d’obtenir « une meilleure énergie, de meilleurs systèmes de capture du carbone, de meilleurs matériaux générateurs d’énergie » et, en fin de compte, un réseau capable de répondre à la demande énergétique de l’IA.

Eric Schmidt, ancien PDG de Google, a défendu le développement rapide de l’IA, même au prix de l’abandon des objectifs climatiques actuels, arguant que l’IA elle-même est plus susceptible de trouver des solutions au problème que la conservation. « Je préfère parier sur le fait que l’IA résolve le problème, plutôt que de limiter le problème et d’y faire face », a-t-il déclaré lors d’un sommet sur l’IA organisé plus tôt cette année.

Spring reconnaît que les outils d'IA ont leur place dans le processus d'amélioration de la durabilité. « L'IA et l'IA générative en particulier sont très prometteuses pour accélérer les initiatives en matière de développement durable », affirme-t-il. « Grâce à sa capacité à accélérer la conversion des données en informations exploitables, il fournit les outils nécessaires pour prendre des décisions plus éclairées et durables dans le contexte d’un système énergétique à faible émission de carbone. » Il ajoute cependant que « pour bénéficier efficacement des avantages de l’IA, les entreprises qui déploient cette technologie doivent adopter « une approche stratégique qui tient également compte de ses implications environnementales plus larges ».

Le secteur de l'énergie considère l'IA comme solution potentielle. Une étude récente d'IBM () a révélé que 63 % des dirigeants du secteur de l'énergie et des ressources s'attendent à tirer profit de l'IA générative et de l'automatisation. L'espoir est que cette technologie puisse contribuer à atténuer la demande croissante d'énergie, non seulement de l'IA, mais aussi d'autres grands consommateurs d'énergie, notamment les véhicules électriques.

Pour sa part, Alex de Vries est sceptique quant à la capacité de l’IA à résoudre tous les problèmes liés à l’énergie qu’elle engendre. « C’est une idée chimérique, ajoute-t-il. Historiquement, les gains d’efficacité ont souvent entraîné une augmentation de la demande, aboutissant parfois à une demande totale de ressources supérieure à celle qui prévalait avant la réalisation de ces gains. » Il estime que parier sur l’efficacité future tout en ignorant les effets réels que la demande croissante d’IA a déjà sur la production et la consommation d’énergie serait limitatif.