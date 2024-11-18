Comment répondre aux besoins énergétiques croissants de l’IA ?

Près de deux ans après le lancement de ChatGPT d’OpenAI, l’adoption de l’intelligence artificielle a connu une croissance exponentielle. L’utilisation rapportée de l’IA générative par les entreprises a presque doublé entre 2023 et 2024, selon une enquête mondiale McKinsey, et ce chiffre devrait croître de plus de 40 % chaque année au cours de la prochaine décennie, selon Bloomberg Intelligence.
Cette croissance n’est pas sans coût. La demande de mise en œuvre de l'IA augmentant, le besoin de centres de données capables de traiter un volume élevé de calculs et de requêtes complexes augmente également. McKinsey prévoit que la demande mondiale de capacité des centres de données pourrait augmenter de 22 % par an jusqu'à la fin de la décennie.
Lorsque ces centres de données seront mis en service, ils consommeront une quantité considérable d'énergie. En fait McKinsey estime que la demande énergétique des centre de données pourrait atteindre 298 gigawatts d’ici 2030, l' équivalent de la quantité nécessaire pour alimenter plus de 200 millions de logements résidentiels. Goldman Sachs projette une augmentation de 160 % de la demande d’énergie des centre de données d’ici 2030, les centre de données consommant jusqu’à 4 % de toute l’énergie générée d’ici la fin de la décennie.
« À mesure que l’adoption de l’IA se développe, la demande en centres de données devrait augmenter, entraînant ainsi une hausse de la consommation d’énergie qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur les réseaux électriques, déjà mis à rude épreuve pour répondre aux besoins d’électrification et de décarbonation de l’énergie », explique Phil Spring, associé principal et responsable du secteur Énergie et ressources pour la zone EMEA chez IBM Consulting.
Certains endroits ressentent déjà cette pression. La Virginie du Nord, qui a fait face à une explosion de centres de données au cours des cinquante dernières années, a commencé à voir la demande dépasser la capacité. Des problèmes similaires ont affecté certaines parties de la Géorgie et de l’Arizona.
C’est un problème qui dépasse d’ailleurs les frontières des États-Unis : Alex de Vries, doctorant à la Vrije Universiteit Amsterdam et fondateur de la société de recherche Digiconomist, cite l’Irlande comme exemple d’un réseau soumis à la pression des centres de données.
Selon Alex de Vries, les réseaux électriques devraient, dans l’ensemble, continuer à fonctionner sous pression à court terme, car « la fabrication des appareils et la construction des centres de données prennent du temps, et la pression de l’IA sur les réseaux électriques devrait pour l’instant être limitée ». Toutefois, il note que l’adoption rapide de l’IA et l’expansion de l’infrastructure pour la soutenir risquent de poser des problèmes à l’avenir si l’on n’y prend pas garde.
Certains pensent que l’un des outils qui pourraient contribuer à réduire la demande énergétique de l’IA est l’IA elle-même. Au début de l’année, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a déclaré que l’investissement dans cette technologie permettrait d’obtenir « une meilleure énergie, de meilleurs systèmes de capture du carbone, de meilleurs matériaux générateurs d’énergie » et, en fin de compte, un réseau capable de répondre à la demande énergétique de l’IA.
Eric Schmidt, ancien PDG de Google, a défendu le développement rapide de l’IA, même au prix de l’abandon des objectifs climatiques actuels, arguant que l’IA elle-même est plus susceptible de trouver des solutions au problème que la conservation. « Je préfère parier sur le fait que l’IA résolve le problème, plutôt que de limiter le problème et d’y faire face », a-t-il déclaré lors d’un sommet sur l’IA organisé plus tôt cette année.
Spring reconnaît que les outils d'IA ont leur place dans le processus d'amélioration de la durabilité. « L'IA et l'IA générative en particulier sont très prometteuses pour accélérer les initiatives en matière de développement durable », affirme-t-il. « Grâce à sa capacité à accélérer la conversion des données en informations exploitables, il fournit les outils nécessaires pour prendre des décisions plus éclairées et durables dans le contexte d’un système énergétique à faible émission de carbone. » Il ajoute cependant que « pour bénéficier efficacement des avantages de l’IA, les entreprises qui déploient cette technologie doivent adopter « une approche stratégique qui tient également compte de ses implications environnementales plus larges ».
Le secteur de l'énergie considère l'IA comme solution potentielle. Une étude récente d'IBM () a révélé que 63 % des dirigeants du secteur de l'énergie et des ressources s'attendent à tirer profit de l'IA générative et de l'automatisation. L'espoir est que cette technologie puisse contribuer à atténuer la demande croissante d'énergie, non seulement de l'IA, mais aussi d'autres grands consommateurs d'énergie, notamment les véhicules électriques.
Pour sa part, Alex de Vries est sceptique quant à la capacité de l’IA à résoudre tous les problèmes liés à l’énergie qu’elle engendre. « C’est une idée chimérique, ajoute-t-il. Historiquement, les gains d’efficacité ont souvent entraîné une augmentation de la demande, aboutissant parfois à une demande totale de ressources supérieure à celle qui prévalait avant la réalisation de ces gains. » Il estime que parier sur l’efficacité future tout en ignorant les effets réels que la demande croissante d’IA a déjà sur la production et la consommation d’énergie serait limitatif.
Les experts affirment qu’il existe plusieurs moyens de réduire l’impact environnemental de l’IA. Selon Phil Spring, pour surmonter ce problème, il faut « faire des choix plus durables à chaque étape du cycle de vie de l’IA ».
Une approche qui peut aider à limiter la demande énergétique consiste à utiliser des modèles de fondation, des modèles qui ne nécessitent qu’une seule formation, par rapport aux grands modèles de langage, qui ne cessent de croître.
Phil Spring cite le modèle de fondation géospatiale d’IBM, développé en collaboration avec la NASA, qui peut être affiné par les entreprises pour suivre la déforestation, détecter les gaz à effet de serre ou prédire les rendements des cultures sans nécessiter d’entraînement supplémentaire.
« Il est également important de tenir compte de la taille du modèle, explique Phil Spring. Plus grand n’est pas forcément mieux. D’ailleurs, les modèles plus petits, entraînés sur des données précises et de haute qualité, peuvent souvent obtenir des résultats similaires, voire meilleurs, tout en étant plus économes en énergie. »
Le choix d’un site de transformation approprié peut également contribuer à atténuer les demandes excessives d’énergie. Phil Spring affirme qu’une approche cloud hybride peut aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à offrir une visibilité accrue sur l’utilisation globale, leur permettant de prendre des décisions plus éclairées sur la manière d’utiliser les technologies de l’IA.
« L’implantation des centres de données dans des zones alimentées par des sources d’énergie renouvelable peut permettre de réaliser des économies d’énergie importantes et de réduire l’encombrement », précise ce dernier, soulignant que 74 % de l’électricité consommée par les centres de données IBM en 2023 provient de sources renouvelables.
L’essor de l’IA offre ainsi d’importantes opportunités pour promouvoir la durabilité. Mais elle crée également un dilemme pressant : trouver un équilibre entre la nécessité de passer à une énergie propre et la demande énergétique croissante de l’IA. Malgré ce défi, 90 % des chefs d’entreprise croient toujours que l’IA peut avoir un impact positif sur les objectifs de développement durable. À l’avenir, la clé sera de gérer la consommation d’énergie de l’IA de manière responsable, en exploitant son potentiel de manière à contribuer à un avenir durable au lieu de le compromettre.