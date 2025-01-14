Les modèles mondiaux enseignent à l’IA ce que les enfants de cinq ans savent sur la gravité

Yann LeCun, directeur scientifique en IA chez Meta, explique qu’un modèle mondial est un système qui observe son environnement et prédit ce qui pourrait se passer ensuite, en tenant compte de ses connaissances actuelles et des facteurs inconnus susceptibles d’influencer les résultats futurs. Il note que les modèles de langage actuels de l’IA utilisent une version simplifiée de cette approche : ils se basent uniquement sur les informations passées pour faire des prédictions, sans tenir compte des différentes actions possibles ou des variables inconnues.

La capacité du modèle mondial à simuler des scénarios avant leur mise en œuvre dans le monde réel peut permettre aux entreprises de réaliser des économies et d’éviter des incidents dans le domaine de la robotique.

« Les modèles mondiaux permettent aux machines de planifier leurs mouvements et leurs interactions dans des espaces simulés, souvent appelés "jumeaux numériques", avant de les tester dans le monde physique, raconte M. Moreno. Cela réduit considérablement les essais et erreurs coûteux, atténue les risques pour la sécurité et accélère l’apprentissage pour des tâches telles que l’assemblage industriel, la logistique d’entrepôt ou la robotique orientée services. »

M. Moreno souligne que ces mêmes principes de simulation ont également attiré l’attention des chercheurs médicaux, qui y ont vu des opportunités dans le développement de médicaments et le traitement des maladies.

« Dans le domaine de la santé, les modèles mondiaux unifient les données provenant de plusieurs domaines (génomique, protéomique, transcriptomique et chimique) afin de saisir la complexité des systèmes biologiques à grande échelle, explique M. Moreno. Cette vision holistique permet aux chercheurs et aux cliniciens de découvrir des schémas cachés dans de grands jeux de données biomédicales, ce qui facilite des tâches telles que la prédiction des perturbations génétiques, la classification des états pathologiques et la modélisation des réponses aux traitements. »

Cependant, la mise en œuvre de ces applications ambitieuses dans le domaine de la santé nécessite des ressources informatiques extraordinaires. L’entraînement de ces modèles exige une puissance de traitement et des ressources de données considérables, même avec du matériel spécialisé. La première série de modèles Cosmos fait son apparition cette année dans le catalogue d’API de NVIDIA, aux côtés d’outils de traitement des données vidéo.

L’investissement dans la puissance de calcul pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans tous les secteurs. Grâce aux modèles mondiaux d’IA, les entreprises peuvent créer des jumeaux virtuels de leurs opérations afin de tester des changements importants avant de les déployer en toute sécurité. Ces simulations sophistiquées permettent aux entreprises d’expérimenter différentes configurations, qu’il s’agisse de planifier un nouvel agencement d’entrepôt ou d’ajouter des robots à leur workflows, sans perturber leurs activités réelles.

« Les approches traditionnelles de l’IA générative fonctionnent généralement sur des données textuelles ou purement numériques, sans capacité à raisonner sur des objets physiques et des forces, dit M. Moreno. En codant les règles qui régissent les interactions du monde réel, les modèles mondiaux peuvent simuler et prédire des résultats au-delà du texte ou des images. »