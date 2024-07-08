Pour la directrice de la CISA, l’interdiction du paiement des ransomwares n’est pas à l’ordre du jour

Le FBI, la CISA et la NSA déconseillent fortement aux entreprises de payer des rançons lorsqu'elles sont victimes d’attaques par ransomware. Aussi, pourquoi ne pas interdire le paiement des demandes de ransomware ?

Le sujet a été abordé lors d’un récent Oxford Cyber Forum. Jen Easterly, directrice de CISA, a commenté la question en disant : « Je pense que dans notre système américain, cela ne semble pas réalisable, d'abord d'un simple point de vue pratique. » Il est peu probable qu’il s’agisse d’une remarque purement spontanée, car la question des ransomwares est au cœur des préoccupations de tous les cyber-professionnels, et en particulier de la directrice de la CISA. Pour l'instant, il semble que sanctionner le paiement d'une rançon ne soit pas à l'ordre du jour.

Encore plus révélatrice, la réponse de Jen Easterly a été donnée lors d’une interview avec Ciaran Martin, l’ancien directeur du Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni. Plus tôt cette année, Ciaran Martin avait appelé à interdire tous les paiements liés aux ransomwares dans un article publié dans le journal The Times .

Dans ces conditions, le paiement d’un ransomware doit-il être interdit ou non ?