Le coût de l’attaque contre Change Healthcare devrait dépasser le milliard de dollars

La cyberattaque de Change Healthcare met en danger la survie de nombreux cabinets de santé en raison de retards dans les soins aux patients et les remboursements. L’incident a eu des répercussions massives sur l’ensemble des secteurs des soins de santé aux États-Unis.

« Les impacts cyber du trimestre s’élevaient à environ 870 millions de dollars », a déclaré John Rex, président et directeur financier de UnitedHealth Group, lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats.

Sur les 870 millions de dollars, environ 595 correspondaient à des coûts directs liés à la restauration de la plateforme de compensation et à d’autres mesures d’intervention, y compris les frais médicaux directement liés à la suspension temporaire de certaines activités de gestion des soins. Pour l’ensemble de l’année, nous estimons ces coûts directs entre 1 et 1,15 milliard de dollars américains », poursuit M. Rex.