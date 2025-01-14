Un supercalculateur d’IA réduit la taille d’un ordinateur de bureau

Le système Project DIGITS fonctionne sur le système d’exploitationNVIDIA DGX basé sur Linux, permettant aux utilisateurs de développer localement puis de déployer sur une infrastructure cloud ou de centre de données. Les installations de fabrication peuvent mettre en place « la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l’optimisation des processus propulsées par l’edge computing », explique Ashok Reddy, PDG de la société de logiciels KX. Les sociétés financières disposent d'outils pour « le trading en temps réel, la gestion des risques et des informations prédictives à une vitesse sans précédent ». Dans le même temps, les établissements de santé pourraient exploiter cette technologie pour « accélérer les diagnostics, l'imagerie et le développement de médicaments grâce à des analyses avancées d'IA », explique Reddy. Le système traite instantanément « des volumes massifs de données structurées et non structurées » pour « une prise de décision en temps réel et des analyses à faible latence ».

Le professeur d’ingénierie Benjamin Lee à l’Université de Pennsylvanie a déclaré voir le superordinateur de NVIDIA comme faisant partie d’un virage plus large vers l’IAagentique, où les systèmes gèrent des tâches entières plutôt que des tâches individuelles.

« Une IA intelligente élaborera alors une stratégie et déterminera l’ensemble des tâches nécessaires pour accomplir cette tâche », explique Lee, ajoutant que cette approche « pourrait considérablement améliorer la productivité en permettant aux humains de demander de grandes tâches à un agent plutôt que de demander des tâches individuelles à un modèle. »

Varshney note que NVIDIA utilise une technologie open source issue de sa récente acquisition de Run IA pour 700 millions de dollars américains. « Ils essaient de s’assurer que l’ensemble du secteur se rapproche de cette ère de l’IA physique, de l’IA agentique et de la conduite autonome », déclare M. Varshney, « ils veulent être l’épine dorsale de chacun d’entre eux ».

Les baisses de prix se sont propagées dans toutes les gammes de produits. « L’année dernière, la série 40 de leurs puces représentait 1 600 dollars », explique M. Varshney. « Ils viennent de publier un calcul égal pour 550 USD. »

Les réductions de prix suggèrent des progrès techniques. « La conception des GPU est largement définie et ne fait pas l'objet d'une optimisation agressive en termes de performances, d'énergie et de coûts », explique M. Lee. Il est toutefois possible que NVIDIA ait atteint ce point « bien plus tôt que les autres concepteurs de puces, ce qui lui a permis d'être compétitive en termes de performances et de coûts », explique Lee.

« Les modèles peuvent être spécialisés pour des tâches spécifiques, en fournissant la même réponse avec beaucoup moins de calculs et beaucoup moins d'énergie », explique M. Lee. « Les agents pourraient alors apprendre à sélectionner le modèle spécialisé adapté à chaque tâche, chose qu’un humain aurait du mal à faire. »

Cette poussée vers l’informatique spécialisée marque un changement spectaculaire par rapport aux limitations actuelles. « Nous avons été limités par de jolis petits modèles qui fonctionnent sur des appareils mobiles », explique M. Varshney. « Ils veulent rendre l’informatique aussi accessible et démocratisée que le branchement à l’électricité, mais ils veulent devenir la superpuissance électrique mondiale. »