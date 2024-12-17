Creuser en profondeur : le stockage souterrain du carbone offre une solution au changement climatique

La capture et le stockage du carbone sont une technologie environnementale innovante conçue pour réduire le dioxyde de carbone atmosphérique en interceptant les émissions à leur source et en les stockant en toute sécurité sous terre. Le procédé commence dans des installations industrielles et des centrales Power, où des technologies utilisant des méthodes telles que la filtration chimique ou la séparation pré-combustion sont utilisées pour capturer directement le dioxyde de carbone à partir des flux d’émission.

Une fois capturé, le dioxyde de carbone est comprimé en un liquide dense et transporté vers des sites de stockage souterrains. Ces sites sont typiquement des formations géologiques profondes contenant des matériaux poreux tels que le grès, le calcaire et le basalte.

« Les propriétés de la roche réservoir sont particulièrement importantes », explique Mathias Steiner, un responsable et membre senior du personnel technique spécialisé dans les matériaux durables chez IBM recherche. « Lors de l’injection, le dioxyde de carbone pénètre dans l’espace poreux connecté de la roche réservoir, où il remplace les fluides résidents, tels que la saumure et le pétrole. » En fin de compte, le dioxyde de carbone réagit chimiquement dans l’espace poreux de la roche et se minéralise en carbonate solide. »

Grâce à une pression immense, le CO2 comprimé est injecté profondément dans la terre, souvent jusqu’à 2 000 mètres de profondeur, soit assez profondément pour que d’autres couches imperméables et denses comme le schiste se trouvent au-dessus. Selon Ian Hayton, responsable des matériaux et des produits chimiques chez Cleantech Group, ces couches plus denses constituent des « barrières naturelles » qui contiennent du carbone.

Bien que la CCS soit loin d’être une panacée, elle gagne en popularité comme solution potentielle pour réduire les émissions. Cette année, le Royaume-Uni a annoncé un investissement de 28,5 milliards de dollars dans cette technologie, visant à attirer et à faciliter le développement de projets de stockage de carbone sur son territoire. De même, le ministère de l'Énergie des États-Unis a réservé 518 millions de dollars américains pour des projets de stockage de carbone à long terme.