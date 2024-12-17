Creuser en profondeur : le stockage souterrain du carbone offre une solution au changement climatique

La dernière chose que l’on veut faire en cas de problème, c’est de le balayer, donc il y a un peu d’ironie dans le fait qu’un outil potentiel pour empêcher le dioxyde de carbone d’être piégé dans notre atmosphère consiste à l’enfouir sous nos pieds. Alors que la technologie de capture et de stockage du carbone (CCS) continue d’évoluer, les scientifiques et les startups cherchent de plus en plus des opportunités pour injecter des émissions de carbone nocives sous terre.
Le captage du carbone repose sur l’idée d’une boucle fermée. À l’aide de diverses technologies, il est possible de capter le CO2 généré par la combustion de combustibles fossiles et de le stocker dans des formations rocheuses situées au plus profond de la surface de la planète, renvoyant ainsi le gaz à effet de serre à la source.
Alors que les experts considèrent de plus en plus cette technologie comme une clé potentielle pour lutter contre le changement climatique et atteindre l’objectif globalement convenu de limiter l’augmentation de la température de la planète à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, les États et les nations ouvrent de plus en plus leurs terres à une utilisation potentielle dans le séquestration du carbone.
La capture et le stockage du carbone sont une technologie environnementale innovante conçue pour réduire le dioxyde de carbone atmosphérique en interceptant les émissions à leur source et en les stockant en toute sécurité sous terre. Le procédé commence dans des installations industrielles et des centrales Power, où des technologies utilisant des méthodes telles que la filtration chimique ou la séparation pré-combustion sont utilisées pour capturer directement le dioxyde de carbone à partir des flux d’émission.
Une fois capturé, le dioxyde de carbone est comprimé en un liquide dense et transporté vers des sites de stockage souterrains. Ces sites sont typiquement des formations géologiques profondes contenant des matériaux poreux tels que le grès, le calcaire et le basalte.
« Les propriétés de la roche réservoir sont particulièrement importantes », explique Mathias Steiner, un responsable et membre senior du personnel technique spécialisé dans les matériaux durables chez IBM recherche. « Lors de l’injection, le dioxyde de carbone pénètre dans l’espace poreux connecté de la roche réservoir, où il remplace les fluides résidents, tels que la saumure et le pétrole. » En fin de compte, le dioxyde de carbone réagit chimiquement dans l’espace poreux de la roche et se minéralise en carbonate solide. »
Grâce à une pression immense, le CO2 comprimé est injecté profondément dans la terre, souvent jusqu’à 2 000 mètres de profondeur, soit assez profondément pour que d’autres couches imperméables et denses comme le schiste se trouvent au-dessus. Selon Ian Hayton, responsable des matériaux et des produits chimiques chez Cleantech Group, ces couches plus denses constituent des « barrières naturelles » qui contiennent du carbone.
Bien que la CCS soit loin d’être une panacée, elle gagne en popularité comme solution potentielle pour réduire les émissions. Cette année, le Royaume-Uni a annoncé un investissement de 28,5 milliards de dollars dans cette technologie, visant à attirer et à faciliter le développement de projets de stockage de carbone sur son territoire. De même, le ministère de l'Énergie des États-Unis a réservé 518 millions de dollars américains pour des projets de stockage de carbone à long terme.
Alors que les efforts de capture du carbone continuent de se développer, le secteur se concentre sur l’endroit où le carbone peut être Continuer.
Plus tôt cet été, le Texas a annoncé mettre à disposition plus d’un million d’hectares de terres offshore et zones marines au large du golfe du Mexique, permettant aux entreprises de forer des puits de carbone, à savoir des sites d’injection où le carbone peut être enfermé dans des formations rocheuses naturelles pour y être stocké. La Californie a approuvé les premiers puits de carbone de l’État en octobre, et l’EPA devrait donner à la Virginie-Occidentale le feu vert pour délivrer des permis pour des projets de stockage souterrain du carbone d’ici la fin de l’année.
Selon Hayton, de nombreux endroits constituent de bons sites d'injection, notamment « des champs de pétrole et de gaz épuisés, des aquifères salins et d'autres [formations géologiques appropriées] ». En effet, ces sites présentent généralement la composition géologique nécessaire à l'injection de carbone. Par exemple, les mêmes roches qui contenaient autrefois des ressources pétrolières et gazières pourraient être efficacement réutilisées pour stocker du CO2.
La bonne nouvelle pour les efforts de capture et de stockage du carbone ? « Il existe de nombreux sites adaptés dans la plupart des régions, explique Ian Hayton. L’US Geological Survey a constaté que les États-Unis seuls disposent du potentiel de stockage de carbone pour contenir 3 000 gigatonnes métriques de CO2 dans des bassins géologiques à travers le pays. À titre indicatif, on estime que 2 400 gigatonnes de CO2 ont été émises par l’activité humaine entre 1850 et 2019.
Et, une fois stocké, le carbone a tendance à rester. « Une fois sous terre, les études montrent que les fuites par les voies naturelles sont faibles », explique Ian Hayton. Néanmoins, il avertit que des puits défectueux et la dégradation des bouchons pourraient entraîner davantage de fuites. « Une meilleure réglementation concernant leur utilisation et leur maintenance peut contribuer à minimiser ce risque », explique-t-il.
« Étant donné que le dioxyde de carbone minéralisé peut être stocké pendant des milliers d’années, le stockage géologique, s’il est étendu, pourrait contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs d’atténuation », confirme Mathias Steiner.
Les nouvelles technologies peuvent également aider les chercheurs à découvrir des sites de stockage de carbone susceptibles d’avoir des taux de réussite élevés. IBM Research, par exemple, a développé un outil permettant aux scientifiques de simuler des injections de carbone dans différents types de roches afin de déterminer l’efficacité avec laquelle le matériau retiendrait le gaz liquéfié.
« Les propriétés de surface de la roche à l’échelle des pores sont essentielles pour déterminer le potentiel de stockage du dioxyde de carbone d’un réservoir, explique Mathias Steiner. Les estimations géologiques suggèrent que la quantité d’espace poreux disponible dans les formations géologiques à l’échelle mondiale devrait, en principe, suffire à stocker tout le dioxyde de carbone en suspension une fois capturé. »
Mais les risques, eux aussi, existent. Les effets à long terme du stockage du carbone restent inconnus. Même à court terme, la solution n’est pas sans embûches. L’injection de carbone dans la terre peut risquer de déclencher des tremblements de terre. Les éruptions de puits peuvent aussi survenir sur des sites d’injection qui ne sont pas correctement sécurisés, et les fuites restent possibles.
Le stockage souterrain du carbone peut être un outil important pour lutter contre le changement climatique et atteindre les objectifs de réduction des émissions, mais ce n’est pas une solution en soi. À mesure que la technologie de capture et de stockage du carbone progresse et que l’injection de carbone devient une pratique plus courante, les scientifiques et experts du secteur devront prendre des mesures supplémentaires pour déterminer les sites sûrs et réduire les risques.