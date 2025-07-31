L’IA peut-elle apprendre à se remettre en question ?

Les systèmes d’IA peuvent réussir des tests et imiter des experts, mais ils ne savent toujours pas quand lever la main et admettre qu’ils peuvent se tromper.

Les grands modèles de langage (LLM) peuvent désormais traduire du texte, résumer des informations, générer du code et tenir des conversations avec une fluidité surprenante. Ils sont rapides, fluides et souvent convaincants. Toutefois, ils ne savent pas quand ils font des suppositions, et ils peuvent donner l’impression d’être confiants même lorsqu’ils sont confus ou dépassés.

Ce qu’il manque, c’est un moyen de prendre du recul et de réfléchir : un système qui sait quand s’arrêter et réévaluer. Chez l’homme, cette approche réflexive est connue sous le nom de métacognition, et les chercheurs d’IBM pensent qu’une fonctionnalité similaire pourrait être la clé pour rendre l’IA plus fiable et plus adaptable.

Francesca Rossi, membre d’IBM et responsable mondiale de l’éthique de l’IA, et ses collègues, défendent une nouvelle architecture qui sépare l’heuristique rapide du raisonnement délibéré et superpose un système de surveillance réfléchie. L’architecture, nommée SOFAI pour Slow and Fast AI, s’inspire de la psychologie et des sciences cognitives et traduit ces connaissances en principes d’ingénierie de l’IA.

« Nous souhaitions associer les atouts des approches neuronales et symboliques sans les forcer à se fondre dans un seul hybride, explique Francesca Rossi dans une interview accordée à IBM Think. Il nous fallait donc créer une structure capable de régir quel mode de raisonnement utiliser, et quand. »