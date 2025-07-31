L’IA peut-elle apprendre à se remettre en question ?

Les systèmes d’IA peuvent réussir des tests et imiter des experts, mais ils ne savent toujours pas quand lever la main et admettre qu’ils peuvent se tromper.
Les grands modèles de langage (LLM) peuvent désormais traduire du texte, résumer des informations, générer du code et tenir des conversations avec une fluidité surprenante. Ils sont rapides, fluides et souvent convaincants. Toutefois, ils ne savent pas quand ils font des suppositions, et ils peuvent donner l’impression d’être confiants même lorsqu’ils sont confus ou dépassés.
Ce qu’il manque, c’est un moyen de prendre du recul et de réfléchir : un système qui sait quand s’arrêter et réévaluer. Chez l’homme, cette approche réflexive est connue sous le nom de métacognition, et les chercheurs d’IBM pensent qu’une fonctionnalité similaire pourrait être la clé pour rendre l’IA plus fiable et plus adaptable.
Francesca Rossi, membre d’IBM et responsable mondiale de l’éthique de l’IA, et ses collègues, défendent une nouvelle architecture qui sépare l’heuristique rapide du raisonnement délibéré et superpose un système de surveillance réfléchie. L’architecture, nommée SOFAI pour Slow and Fast AI, s’inspire de la psychologie et des sciences cognitives et traduit ces connaissances en principes d’ingénierie de l’IA.
« Nous souhaitions associer les atouts des approches neuronales et symboliques sans les forcer à se fondre dans un seul hybride, explique Francesca Rossi dans une interview accordée à IBM Think. Il nous fallait donc créer une structure capable de régir quel mode de raisonnement utiliser, et quand. »
Le système SOFAI, détaillé dans un article récent de l’Association for Computing Machinery, pense par couches. Au premier niveau se trouvent les résolveurs rapides, notamment les modèles de machine learning tels que les LLM ou les modèles de machine learning plus traditionnels, qui répondent rapidement et traitent facilement les problèmes familiers. Ce sont les parties instinctives du système, réagissant sans hésitation.
Viennent ensuite les résolveurs lents, qui adoptent un chemin plus prudent. Ces moteurs s’appuient souvent sur un raisonnement symbolique et des règles structurées pour résoudre les problèmes étape par étape. Ils prennent plus de temps, mais leurs réponses sont plus précises. Surveiller les deux est une troisième couche : la métacognition. Cette partie d’un système SOFAI évalue le fonctionnement du système, détermine si la réponse rapide est satisfaisante compte tenu du contexte et intervient si une approche différente est nécessaire. La couche de métacognition agit comme une sorte de guide interne, choisissant quand aller vite et quand ralentir.
« Le résolveur rapide passait toujours en premier, explique Francesca Rossi. Si il permettait d’obtenir une réponse plausible et que les enjeux étaient faibles, le processus s’arrêtait là. Mais si le module de métacognition estimait la réponse incomplète, il transférait le problème vers un moteur de raisonnement plus rigoureux. »
Ce design reflète la façon dont les gens pensent. Pour les tâches de routine comme la lecture, la conduite ou les petites conversations, nous répondons rapidement et automatiquement. Mais en cas d’incertitude, de risque ou de complexité, nous ralentissons. Nous envisageons des alternatives, vérifions notre raisonnement ou consultons d’autres personnes. L’architecture SOFAI est conçue pour reproduire ce processus de réflexion.
L’équipe de Francesca Rossi a constaté que même des boucles de rétroaction limitées entre le résolveur rapide et le module de métacognition pouvaient améliorer les résultats de manière significative sans qu’il soit nécessaire de recourir à des systèmes plus lents. L’architecture SOFAI prend également en charge une correction itérative : le résolveur rapide peut revoir sa production en réponse à des commentaires guidés avant que le système ne recoure au résolveur lent, plus coûteux.
« Il suffit souvent de procéder à un ou deux loopings pour obtenir des réponses de haute qualité, ajoute Francesca Rossi. Cela permet de gagner du temps, de réduire la consommation d’énergie et de ne faire remonter la correction qu’en cas de réelle nécessité. »
Newsletter sectorielle
Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Les implications de l’architecture SOFAI sont particulièrement importantes dans le contexte des LLM. Ces modèles alimentent les chatbots, les générateurs de contenu, les plateformes de support client et les assistants de codage. Mais leurs résultats peuvent être incohérents, imprévisibles et ne pas correspondre aux valeurs humaines. Les entreprises qui utilisent des LLM ont souvent du mal à contrôler ce que disent les modèles, en particulier lorsque le contexte, la légalité ou l’éthique sont en jeu.
« L’une des difficultés réside dans le fait que les modèles de langage sont formés à partir de grandes quantités de données Internet, qui contiennent du bruit, des biais et des perspectives incomplètes, révèle la responsable. On ne peut pas supposer que le modèle sache quelles valeurs appliquer dans un contexte donné. »
L’architecture SOFAI propose une approche pratique pour maintenir les systèmes d’IA sur la bonne voie sans nécessiter de réentraîner le modèle de langage sous-jacent. Au lieu de cela, elle introduit une couche de supervision qui agit comme une équipe de révision intégrée, permettant à l’IA de rester concentrée et cohérente. Ce processus fait appel à des évaluateurs qui examinent les réponses du modèle, les comparant aux politiques internes, aux normes éthiques ou aux règles spécifiques pour la tâche. Si quelque chose ne va pas, le système peut demander de manière autonome une meilleure version. « Voyez cela comme apprendre au système à s’évaluer lui-même, explique Francesca Rossi. Il n’est pas nécessaire de tout résoudre en réentraînant le modèle. Parfois, il suffit d’avoir un juge intelligent entre l’entrée et la sortie. »
Cette modularité permet à l’architecture SOFAI de s’adapter aux différents besoins culturels, organisationnels et réglementaires. Différents évaluateurs peuvent être définis pour différentes juridictions ou unités commerciales. Si les directives changent, seuls les évaluateurs doivent en être informés. Les résolveurs de base, eux, restent intacts.
« L’avantage de séparer la métacognition est qu’elle met l’alignement à portée de main, souligne la responsable. Elle fournit aux utilisateurs les outils nécessaires pour co-créer le comportement de l’IA sans avoir à reconstruire l’intégralité du système. »
Pour Francesca Rossi, il n’y a pas de doute : l’architecture SOFAI n’a pas été conçue pour vivre sur le papier, mais bien pour une utilisation complexe et réelle. Lorsque les entreprises connectent les modèles de langage à des outils tels que les moteurs de recherche, les feuilles de calcul et les applications de planification, le résultat est souvent plus puissant mais plus difficile à contrôler, ajoute-t-elle. L’architecture SOFAI aide à gérer cette complexité en sélectionnant les bons systèmes pour chaque tâche, en décidant quand procéder à une remontée et en veillant à ce que les résultats soient conformes à la politique, alors que l’environnement de l’IA devient de plus en plus interconnecté.
« À l’avenir, l’IA d’entreprise ne ressemblera pas à un modèle monolithique unique, déclare la responsable. Ce sera un système composite, comprenant différents agents, outils, API et systèmes de raisonnement. L’architecture SOFAI est un cadre des exigences qui permet de gérer cet écosystème. »
Dans de nombreux scénarios hypothétiques, SOFAI agit en tant que chef de projet de la réflexion. Il surveille les demandes, évalue la complexité de la tâche, sélectionne le solveur ou la combinaison appropriée de solveurs, puis supervise le résultat. Il suit également les tendances au fil du temps, en apprenant quelles combinaisons produisent des résultats fiables et en s'adaptant en conséquence.
« Vous obtenez performance et explicabilité, souligne Francesca Rossi. Vous pouvez auditer les décisions, retracer les résolveurs utilisés et ajuster les paramètres métacognitifs si nécessaire. »
Cette structure offre également des avantages environnementaux et opérationnels. De nombreux systèmes de raisonnement à grande échelle sont coûteux à exécuter, en particulier lorsqu’ils reposent sur des graphes d’inférence massifs ou sur la logique symbolique en temps réel. En minimisant les appels vers ces résolveurs lourds, la structure SOFAI peut réduire la consommation d’énergie tout en maintenant une grande précision.
« L’efficacité ne se résume pas à la vitesse, appuie Francesca Rossi. Il s’agit de savoir quand ne pas trop réfléchir. C’est ce que permet la métacognition. »
L’essor de l’IA générative a contraint les entreprises et les décideurs politiques à se confronter à des questions difficiles : Comment pouvons-nous garantir le bon fonctionnement des systèmes ? À quoi ressemble la responsabilité lorsque les décisions sont prises en toute autonomie ? Comment des valeurs différentes peuvent-elles être reflétées dans des modèles entraînés à partir de données mondiales ?
La structure SOFAI propose une réponse. En effet, en intégrant une couche de prise de décision qui imite la métacognition humaine, l’architecture facilite un contrôle à la fois souple et ancré dans la réalité. Elle peut évoluer entre les applications, s’adapter aux normes locales et offrir aux utilisateurs un contrôle en temps réel sur le comportement de la machine.
« Nous n’essayons pas de rendre l’IA plus humaine, rassure la responsable. Nous essayons de la rendre plus responsable, et cela commence par savoir quand s’arrêter, reconsidérer et changer de cap. »
Selon Francesca Rossi, l’architecture anticipe également l’avenir des systèmes basés sur des agents. Comme elle l’explique, dans les écosystèmes d’IA de demain, les modèles collaboreront, se répartiront les sous-tâches, interrogeront les bases de données et répéteront les étapes pour atteindre les objectifs. Sans coordination, cette complexité pourrait devenir ingérable. Toutefois, la structure SOFAI offre une structure de gouvernance légère, adaptable et fondée sur des principes pour les agents de pilotage.
« Voyez-la comme une cheffe d’orchestre, pas comme une dictatrice, ajoute Francesca Rossi. Vous devez maintenir l’harmonie de l’orchestre, mais il faut aussi improviser. »
Mme Rossi estime que l'intégration de la métacognition dans l'IA n'est pas seulement une décision technique, mais aussi une décision responsable. Cela reflète un engagement en faveur de la transparence, de l'adaptabilité et du partage des responsabilités. L'objectif n'est pas d'imposer un contrôle d'en haut, mais de donner à l'homme un moyen significatif de collaborer avec des systèmes intelligents.
« Nous concevons des systèmes qui apprennent, s’adaptent et agissent dans le monde, explique la responsable. Ils doivent aussi apprendre à s’arrêter, à réfléchir et à se demander : “Est-ce que je fais ce qu’il faut ?” »
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez pourquoi IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning.
Découvrez comment les entreprises délaissent le lancement de projets pilotes disparates en matière d’IA au profit d’une utilisation visant à stimuler la transformation en profondeur.
Accédez à notre catalogue complet de plus de 100 cours en ligne en souscrivant aujourd’hui un abonnement individuel ou multiutilisateur afin d’élargir vos compétences dans certains de nos produits à un prix avantageux.
IBM Granite est une famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Activez ces cinq changements d’état d’esprit pour éliminer l’incertitude, stimuler la réinvention de l’entreprise et dynamiser la croissance grâce à l’IA agentique.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise grâce à l’expertise de pointe d’IBM en matière d’IA et à son portefeuille de solutions.
IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.
Grâce à l’IA, IBM Concert révèle des informations cruciales sur vos opérations et fournit des recommandations d’amélioration spécifiques aux applications. Découvrez comment Concert peut faire avancer votre entreprise.