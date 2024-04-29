Le principal défaut matériel des puces Apple série M

Le DMP prédit les adresses de mémoire auxquelles le code est le plus susceptible d’accéder en analysant le cache et en précollectant ces informations. Cette technologie permet aux utilisateurs d’Apple d’améliorer la vitesse de leur ordinateur et les performances informatiques globales. Cette informatique intuitive est l’un des avantages de l’utilisation des produits Apple pour une efficacité et une productivité accrues.

Cependant, la vulnérabilité GoFetch dans le DMP a transformé les points positifs en un sérieux handicap. Comme le décrit Ars Technica, GoFetch, une faille de canal latéral, « permet aux attaquants d’extraire des clés secrètes des Mac lorsqu’ils effectuent des opérations cryptographiques largement utilisées. » En d’autres termes, les données stockées dans les puces M peuvent être confondues avec une adresse légitime et mises en cache. Cependant, si une application malveillante accède à la vulnérabilité, elle peut pousser cette erreur à plusieurs reprises et finalement déchiffrer la clé. Un groupe de chercheurs a découvert que la vulnérabilité « pose des risques graves pour le paradigme du codage en temps constant ».

La vulnérabilité GoFetch découle de la conception même des puces M, ce qui signifie qu’Apple ne peut pas corriger cette faiblesse avec un simple correctif logiciel. Toute atténuation nécessitera plutôt l’ajout d’un code de protection à un logiciel de chiffrement tiers. Cela pourrait considérablement ralentir les performances, en particulier sur les anciens modèles de puces Mac M1 et M2.