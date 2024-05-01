Après des années de travail et des tentatives infructueuses de législation, un projet de loi fédérale sur la confidentialité des données a récemment été publié. La commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis a publié la loi américaine sur les droits à la vie privée (American Privacy Rights Act) le 7 avril 2024. Plusieurs questions ont fait obstacle à l'adoption d'une législation dans le passé, notamment la question de savoir si les États pouvaient édicter des règles plus strictes et si les particuliers pouvaient poursuivre les entreprises en cas de violation de la vie privée.

Avec l’American Privacy Rights Act de 2024, le gouvernement U.S. a établi la première politique nationale de confidentialité des données établissant les droits nationaux à la vie privée des consommateurs et a également fixé des normes pour la sécurité des données. Certaines entités sont exclues de la législation, y compris les petites entreprises, les gouvernements, les entités œuvrant pour le compte des gouvernements et le Centre national pour les enfants disparus et exploités (NCMEC). Pour les organisations à but non lucratif frauduleuses, elles sont uniquement tenues de respecter les normes de sécurité des données. Dans le cadre de cette loi, la Federal Trade Commission (FTC) créera un nouveau bureau chargé de réprimer les violations, qui seront traitées comme une pratique déloyale ou trompeuse en vertu de la loi sur la FTC.

« Ce projet de loi bipartisan et bicaméral est la meilleure occasion que nous ayons eue depuis des décennies d'établir une norme nationale de confidentialité et de sécurité des données qui donne aux gens le droit de contrôler leurs informations personnelles », ont déclaré la présidente de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants, Cathy McMorris Rodgers (R-WA), et la présidente de la commission du commerce, des sciences et des transports du Sénat, Maria Cantwell (D-WA), dans le communiqué de presse. « Cette législation historique représente la somme d'années d'efforts de bonne foi à la Chambre et au Sénat. Il trouve un équilibre critique sur les questions qui sont critiques pour faire adopter une législation complète sur la confidentialité des données par le Congrès. Les Américains méritent le droit de contrôler leurs données et nous espérons que nos collègues de la Chambre et du Sénat se joindront à nous pour faire adopter cette loi. »