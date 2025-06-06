L’IA sous les feux de la rampe lors de la conférence Apple WWDC : la lenteur et la stabilité peuvent-elles encore remporter la course ?

Apple a toujours tracé sa propre voie. Cela ne devrait pas changer lors de la conférence mondiale des développeurs, où l’intelligence artificielle occupera une fois de plus le devant de la scène, mais selon les conditions d’Apple.

Au lieu de rechercher le spectacle, l’entreprise semble prête à poursuivre sa philosophie d’intégration de l’IA dans l’expérience de l’utilisateur d’une manière qui semble naturelle, contextuelle et privée. Apple Intelligence, introduite en 2024, a marqué le début d’un nouveau chapitre. Désormais, l’accent est mis sur l’extension de ces capacités et l’optimisation de l’interface via laquelle elles fonctionnent.

Kaoutar El Maghraoui, chercheuse principale en recherche au Centre de matériel IA d’IBM, explique dans un entretien avec IBM® Think que l’approche d’Apple reflète une éthique de conception établie de longue date.

« Le sentiment général à l’époque était qu’Apple était à la traîne par rapport à des concurrents tels que Google », explique-t-elle. « Mais Apple a fait un bond en avant significatif avec l’introduction d’Apple Intelligence, qui combine des systèmes intelligents et des contextes personnalisés. »