L’IA sous les feux de la rampe lors de la conférence Apple WWDC : la lenteur et la stabilité peuvent-elles encore remporter la course ?

Apple a toujours tracé sa propre voie. Cela ne devrait pas changer lors de la conférence mondiale des développeurs, où l’intelligence artificielle occupera une fois de plus le devant de la scène, mais selon les conditions d’Apple.
Au lieu de rechercher le spectacle, l’entreprise semble prête à poursuivre sa philosophie d’intégration de l’IA dans l’expérience de l’utilisateur d’une manière qui semble naturelle, contextuelle et privée. Apple Intelligence, introduite en 2024, a marqué le début d’un nouveau chapitre. Désormais, l’accent est mis sur l’extension de ces capacités et l’optimisation de l’interface via laquelle elles fonctionnent.
Kaoutar El Maghraoui, chercheuse principale en recherche au Centre de matériel IA d’IBM, explique dans un entretien avec IBM® Think que l’approche d’Apple reflète une éthique de conception établie de longue date.
« Le sentiment général à l’époque était qu’Apple était à la traîne par rapport à des concurrents tels que Google », explique-t-elle. « Mais Apple a fait un bond en avant significatif avec l’introduction d’Apple Intelligence, qui combine des systèmes intelligents et des contextes personnalisés. »
L’écosystème de l’IA a connu une évolution rapide au cours de l’année écoulée. OpenAI, en collaboration avec l’ancien chef design d’Apple, Jony Ive, développe un appareil compagnon IA sans écran. Perplexity serait en pourparlers avec Samsung pour introduire la recherche conversationnelle dans ses smartphones. Des assistants et systèmes d’exploitation basés sur navigateur émergent de startups comme Similar et Dia, suggérant de nouveaux paradigmes d’interaction entièrement basés sur des modèles génératifs.
La stratégie d’Apple prend une autre forme. La plupart des améliorations apportées à ce jour ont consisté à améliorer les outils intégrés, tels que Mail, Messages et Photos, en les rendant plus utiles grâce à l’intelligence intégrée à l’appareil et au cloud privé.
Cette intégration étroite est depuis longtemps un pilier de la stratégie d’Apple. Les puces, les systèmes d’exploitation et les interfaces utilisateur de l’entreprise évoluent ensemble, permettant à l’IA de fonctionner de façon fluide sur tous les appareils. Plutôt que de lancer un nouvel assistant ou un chatbot autonome, Apple s’attache à intégrer des informations directement dans les applications et les services que les utilisateurs utilisent déjà.
De nombreux observateurs s’attendent à ce que la keynote d’ aujourd’hui présente une refonte visuelle d’iOS. Bien que ce changement puisse sembler superficiel à première vue, il pourrait constituer une avancée significative dans la manière dont Apple Intelligence est présenté et accessible.
« Ce serait un design plus unifié sur toutes les plateformes », explique Mme El Maghraoui. « Ce n’est pas directement de l’IA, mais c’est une interface nouvelle qui pourrait rendre les fonctionnalités IA plus intuitives et mieux intégrées. »
Apple a toujours été à l’avant-garde en matière de design, modifiant souvent discrètement la façon dont les gens utilisent la technologie sans attirer l’attention sur les machines sous-jacentes. Une refonte d’iOS pourrait faire en sorte que des outils tels que les suggestions de rédaction, les notifications intelligentes et l’édition d’images soient davantage considérés comme des fonctionnalités intégrées que comme des options supplémentaires.
La keynote pourrait également inclure des améliorations de l’application Shortcuts d’Apple et du framework d’automatisation. Ces outils offrent aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les routines et la personnalisation, et peuvent évoluer pour offrir des fonctionnalités plus proactives. Alors que d’autres plateformes investissent massivement dans des agents autonomes, Apple continue de poser les bases de systèmes intelligents qui agissent en fonction des autorisations et du contexte personnel.
L’innovation en matière d’IA dans les secteurs technologiques s’est appuyée sur l’itération rapide, l’exploration ouverte et les prototypes audacieux. L’approche d’Apple reflète un système de croyances différent. L’entreprise privilégie la cohérence, l’homogénéité et la facilité d’utilisation à long terme. Cette philosophie a fait ses preuves au cours des évolutions des technologies précédentes, du mobile aux appareils portables en passant par la conception des puces.
Les annonces de la WWDC d’aujourd’hui refléteront probablement le même point de vue. Plutôt que de présenter une nouvelle plateforme d’IA ou un produit autonome, l’entreprise semble prête à montrer comment l’intelligence devient une partie intégrante du système d’exploitation lui-même. Une interface repensée, des outils d’automatisation améliorés et un meilleur traitement sur l’appareil constituent la base d’un système où l’IA est présente, mais jamais écrasante.
« Un déploiement progressif suggère qu’Apple fait preuve de prudence et essaie de donner la priorité à la qualité et à la confidentialité plutôt qu’à un déploiement rapide et généralisé », explique Mme El Maghraoui.
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez pourquoi IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning.
Découvrez comment les entreprises délaissent le lancement de projets pilotes disparates en matière d’IA au profit d’une utilisation visant à stimuler la transformation en profondeur.
Accédez à notre catalogue complet de plus de 100 cours en ligne en souscrivant aujourd’hui un abonnement individuel ou multiutilisateur afin d’élargir vos compétences dans certains de nos produits à un prix avantageux.
IBM Granite est une famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Activez ces cinq changements d’état d’esprit pour éliminer l’incertitude, stimuler la réinvention de l’entreprise et dynamiser la croissance grâce à l’IA agentique.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise grâce à l’expertise de pointe d’IBM en matière d’IA et à son portefeuille de solutions.
IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.
Bénéficiez d’un accès centralisé aux fonctionnalités couvrant le cycle de développement de l’IA. Produisez des solutions IA puissantes offrant des interfaces conviviales, des workflows et un accès à des API et SDK conformes aux normes du secteur.