Les géants de la technologie embauchent des spécialistes du « bien-être de l’IA » pour répondre à une question de plus en plus surréaliste : les ordinateurs super intelligents sont-ils capables de souffrir ?

Ces nouveaux postes que l’on voit apparaître dans des entreprises telles que Google et Microsoft semblent tout droit sortis d’un roman de science-fiction. Mais à mesure que les systèmes d’IA deviennent plus sophistiqués, certains chercheurs ne prennent aucun risque avec ce qu’ils considèrent comme la prochaine grande avancée en matière d’éthique numérique.

Anthropic, une entreprise leader dans le développement de l’IA, a récemment fait sensation dans la communauté technologique en embauchant Kyle Fish comme premier chercheur en bien-être de l’IA. Sa mission au sein de l’équipe scientifique consiste à créer des cadres de référence sur la manière dont les entreprises doivent traiter les systèmes d’IA de manière éthique.

Avant de rejoindre Anthropic, K. Fish a corédigé un rapport examinant ces questions. « Pour être clair, notre argument n’est pas que les systèmes d’IA sont ou seront nécessairement conscients, dotés d’une forte capacité d’action ou autrement significatifs sur le plan moral », précise le rapport. Au contraire, le document souligne l’importance de se préparer à diverses possibilités.

Le rapport de K. Fish s’inscrit dans le concept d’intelligence artificielle générale (IAG), un objectif visant à doter l’IA de capacités humaines, telles que la pensée, l’apprentissage et même, potentiellement, les sentiments. La recherche par OpenAI d’un « spécialiste du bien-être de l’IA » témoigne d’une préoccupation croissante : si l’IA venait à devenir consciente, comment devrions-nous la traiter ?

Cependant, Brent Smolinski, vice-président d’IBM Consulting, exprime des doutes quant à la nécessité de prendre en compte le bien-être de l’IA à ce stade.

« Rien ne prouve que l’IA soit proche de faire l’expérience de quelque chose qui s’apparente à la conscience, affirme-t-il. Il est même possible que les orientations technologiques actuelles soient loin de nous permettre d’atteindre ce niveau de capacité. »

B. Smolinski souligne les différences fondamentales entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle pour étayer son point de vue. Alors que les humains peuvent apprendre une langue à partir d’une exposition relativement limitée, les systèmes d’IA actuels ont besoin d’énormes quantités de données, soit pratiquement l’intégralité d’Internet, pour atteindre des capacités similaires. Selon lui, cette disparité révèle à quel point les systèmes d’IA actuels sont loin d’une véritable conscience.

La discussion porte sur une question qui interpelle depuis longtemps les philosophes et les informaticiens : qu’est-ce qui définit la conscience ? B. Smolinski renvoie à des perspectives philosophiques qui définissent la conscience comme la capacité à agir de manière indépendante sur soi-même et sur le monde environnant. Il note que les systèmes d’IA actuels fonctionnent uniquement en réagissant à des stimuli externes, plutôt qu’en agissant de manière indépendante.