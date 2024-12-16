Les géants de la technologie embauchent des spécialistes du « bien-être de l’IA » pour répondre à une question de plus en plus surréaliste : les ordinateurs super intelligents sont-ils capables de souffrir ?
Ces nouveaux postes que l’on voit apparaître dans des entreprises telles que Google et Microsoft semblent tout droit sortis d’un roman de science-fiction. Mais à mesure que les systèmes d’IA deviennent plus sophistiqués, certains chercheurs ne prennent aucun risque avec ce qu’ils considèrent comme la prochaine grande avancée en matière d’éthique numérique.
Anthropic, une entreprise leader dans le développement de l’IA, a récemment fait sensation dans la communauté technologique en embauchant Kyle Fish comme premier chercheur en bien-être de l’IA. Sa mission au sein de l’équipe scientifique consiste à créer des cadres de référence sur la manière dont les entreprises doivent traiter les systèmes d’IA de manière éthique.
Avant de rejoindre Anthropic, K. Fish a corédigé un rapport examinant ces questions. « Pour être clair, notre argument n’est pas que les systèmes d’IA sont ou seront nécessairement conscients, dotés d’une forte capacité d’action ou autrement significatifs sur le plan moral », précise le rapport. Au contraire, le document souligne l’importance de se préparer à diverses possibilités.
Le rapport de K. Fish s’inscrit dans le concept d’intelligence artificielle générale (IAG), un objectif visant à doter l’IA de capacités humaines, telles que la pensée, l’apprentissage et même, potentiellement, les sentiments. La recherche par OpenAI d’un « spécialiste du bien-être de l’IA » témoigne d’une préoccupation croissante : si l’IA venait à devenir consciente, comment devrions-nous la traiter ?
Cependant, Brent Smolinski, vice-président d’IBM Consulting, exprime des doutes quant à la nécessité de prendre en compte le bien-être de l’IA à ce stade.
« Rien ne prouve que l’IA soit proche de faire l’expérience de quelque chose qui s’apparente à la conscience, affirme-t-il. Il est même possible que les orientations technologiques actuelles soient loin de nous permettre d’atteindre ce niveau de capacité. »
B. Smolinski souligne les différences fondamentales entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle pour étayer son point de vue. Alors que les humains peuvent apprendre une langue à partir d’une exposition relativement limitée, les systèmes d’IA actuels ont besoin d’énormes quantités de données, soit pratiquement l’intégralité d’Internet, pour atteindre des capacités similaires. Selon lui, cette disparité révèle à quel point les systèmes d’IA actuels sont loin d’une véritable conscience.
La discussion porte sur une question qui interpelle depuis longtemps les philosophes et les informaticiens : qu’est-ce qui définit la conscience ? B. Smolinski renvoie à des perspectives philosophiques qui définissent la conscience comme la capacité à agir de manière indépendante sur soi-même et sur le monde environnant. Il note que les systèmes d’IA actuels fonctionnent uniquement en réagissant à des stimuli externes, plutôt qu’en agissant de manière indépendante.
Malgré ces réserves, le concept de bien-être de l’IA gagne du terrain parmi les grandes entreprises technologiques. Google DeepMind a récemment publié une offre d’emploi pour un poste de recherche sur la conscience des machines, mais celle-ci a ensuite été retirée.
Les chercheurs qui explorent la conscience de l’IA proposent d’emprunter des outils aux études sur la cognition animale à la recherche de signes de conscience des machines, tout en admettant que prouver de manière définitive l’existence d’une conscience artificielle reste un défi redoutable.
Cette incertitude soulève des défis pratiques pour le secteur. Les entreprises doivent trouver un équilibre entre le risque de négliger d’éventuelles préoccupations éthiques et l’investissement de ressources dans la protection de systèmes qui ne nécessitent peut-être pas de considérations morales.
Des incidents passés démontrent à quel point les humains peuvent facilement mal interpréter les capacités de l’IA. L’effet ELIZA, un phénomène psychologique documenté dans lequel les humains attribuent une conscience aux machines, a fait l’objet d’un regain d’attention en juin 2022 lorsque Google a suspendu l’ingénieur Blake Lemoine après qu’il a affirmé que le chatbot LaMDA de l’entreprise était devenu sensible. Nommé d’après un programme informatique de 1966 qui simulait un thérapeute grâce à la reconnaissance de formes, cet effet met en évidence la manière dont les modèles de langage avancés peuvent déclencher des hypothèses injustifiées sur la conscience des machines.
K. Fish a reconnu ces complexités. « Nous n’avons pas de position claire et définitive sur les questions philosophiques fondamentales, a-t-il déclaré dans une interview accordée à la newsletter sur l’IA Transformer. Mais je pense que cela pourrait s’avérer très important à l’avenir, et nous essayons donc de faire quelques progrès dans ce domaine. »
Ce faisant, les scientifiques sont confrontés à une énigme majeure : comment savoir si une IA éprouve réellement des sentiments, plutôt que de simplement les simuler avec habileté ? L’IA actuelle est capable de rédiger des réponses qui semblent profondément émotionnelles et conscientes, mais cela ne prouve pas que les modèles aient de véritables expériences intérieures. Ce phénomène reflète un mystère plus profond, que même les spécialistes du cerveau tentent encore de percer : comment la conscience émerge-t-elle de la matière physique de notre cerveau ?
À mesure que la technologie de l’IA évolue, les discussions autour de son bien-être risquent de prendre de l’ampleur. Cependant, alors que les chercheurs et les leaders technologiques débattent pour savoir si l’IA pourrait devenir consciente, les critiques affirment que nous posons les mauvaises questions. Un article publié en 2021 soutient que les grands modèles de langage (LLM), malgré leurs capacités impressionnantes, ne sont que des « perroquets stochastiques » qui imitent des schémas sans les comprendre correctement, tout en amplifiant souvent les biais et les contenus préjudiciables issus de leurs données d’entraînement.
B. Smolinski établit une distinction entre les applications actuelles de l’IA et l’IAG. « Je ferais la distinction entre l’IA qui contribue à résoudre des problèmes spécifiques et l’IA générale », explique-t-il. Si l’IA actuelle excelle dans certaines tâches particulières, l’atteinte d’une intelligence générale similaire à celle de l’être humain reste un objectif lointain qui pourrait ne jamais être atteint. « Nous n’atteindrons peut-être jamais l’IAG, ajoute-t-il. Il est tout à fait possible que nous nous trompions complètement dans notre approche du problème sous-jacent. »
Quant à l’accent mis actuellement sur le bien-être de l’IA ? « Si vous ne comprenez pas quelque chose, il est tout à fait naturel d’avoir peur », observe B. Smolinski.