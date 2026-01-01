Les tendances qui façonneront l’IA et la technologie en 2026

Une année dans le domaine de la technologie peut sembler équivalente à une décennie dans d'autres secteurs.
Pour rappel, il y a un an, nous discutions du fait que ChatGPT n'était pas en mesure de compter le nombre de « r » dans le mot « strawberry » (fraise). Les modèles de raisonnement des laboratoires chinois de pointe (comme DeepSeek-R1) n'avaient pas encore conquis le monde, pas plus que les agents de raisonnement open source.
L'agent de codage spécialisé de Claude n'existait pas encore. Granite 3.0 d'IBM venait tout juste de faire son apparition. Et les agents conversationnels n'en étaient qu'à leurs débuts : le MCP venait de gagner en popularité au printemps, grâce à un soutien notable de Sam Altman.
Dans le domaine des infrastructures, les puces et les ressources informatiques commençaient à se raréfier, conférant ainsi un avantage concurrentiel aux nouveaux marchés.
Au cours des dernières semaines, IBM Think s'est entretenu avec une douzaine d'experts en technologie (chercheurs, fondateurs et dirigeants d'IBM et d'autres entreprises) afin de recueillir leurs impressions sur ce que nous réserve l'année à venir. Chacun d'entre eux partageait une conviction commune pour l'année à venir : le rythme de l'innovation ne ralentira pas en 2026.
« Nous vivons une période absolument folle », a déclaré Peter Staar, chercheur principal au laboratoire IBM Research Zurich, lors d'une interview accordée à IBM Think. « Et cela ne fait que prendre de l'ampleur. »
Les nouvelles capacités agentiques ouvriront la voie à de nouvelles possibilités pour les entreprises comme pour les particuliers. « Je vois vraiment des parallèles entre la production musicale à la Rick Rubin et la créativité assistée par l'IA », a déclaré Chris Hay, ingénieur émérite chez IBM, à IBM Think. « Je ne limite pas cela au codage. Je pense que nous [allons] tous devenir des compositeurs utilisant l'IA, que vous soyez spécialiste du marketing, programmeur ou chef de projet. »
Beaucoup estiment que l'efficacité sera le prochain défi à relever. « Les GPU resteront rois, mais les accélérateurs basés sur ASIC, les conceptions de chiplets, l'inférence analogique et même les optimiseurs assistés par l'informatique quantique gagneront en sophistication » a déclaré Kaoutar El Maghraoui, chercheur principal chez IBM, lors du Mixture of Experts de cette semaine. Peut-être qu'une nouvelle classe de puces pour les workloads agentiques est sur le point d'émerger. »
Après un certain scepticisme quant au ROI de l'IA, les capacités de l'IA offriront de nouvelles perspectives pour les activités commerciales des entreprises. Les modèles de raisonnement et les agents open source continueront à repousser les limites pour conquérir l'IA d'entreprise.
Parallèlement, la confiance et la sécurité deviendront des priorités essentielles, car de nombreuses entreprises se concentrent davantage sur la souveraineté en matière d'IA.
Ce n'est que le début de ce qui attend le secteur des technologies d'entreprise dans les jours à venir. Découvrez ci-dessous les 18 prévisions des experts à ne pas manquer en 2026.
Newsletter sectorielle
Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
IBM a publiquement déclaré que 2026 marquera la première fois qu'un ordinateur quantique sera capable de surpasser un ordinateur classique, c'est-à-dire le moment où un ordinateur quantique pourra résoudre un problème mieux que toutes les méthodes classiques.
Selon IBM, cette avancée majeure permettra de réaliser des avancées décisives dans le développement de médicaments, la science des matériaux, l'optimisation financière et d'autres secteurs confrontés à des défis extrêmement complexes.
« Nous avons dépassé le stade de la théorie », a déclaré Jamie Garcia, directeur de la croissance stratégique et des partenariats quantiques chez IBM, à IBM Think. « Aujourd'hui, nous utilisons les meilleurs ordinateurs quantiques disponibles dans le secteur pour des cas d'utilisation réels. Bien qu'il ne s'agisse pas de problèmes à l'échelle de la production, ce sont des signes qui nous permettent d'anticiper une augmentation de la valeur à mesure que la technologie quantique continue de se perfectionner. Nous constatons des progrès remarquables dans la recherche en matière de développement de médicaments, de découverte de matériaux et d'optimisation pour la finance et la logistique. »
Elle souligne également la convergence avec l'IA : des outils comme Qiskit Code Assistant aident déjà les développeurs à générer du code quantique automatiquement. IBM développe actuellement une architecture de supercalculateur centrée sur la technologie quantique qui combine l'informatique quantique avec une infrastructure puissante de calcul haute performance et d'intelligence artificielle, soutenue par des processeurs, des processeurs graphiques (GPU) et d'autres moteurs de calcul, a-t-elle expliqué.
Afin de concrétiser cet objectif à l'avenir, AMD et IBM étudient actuellement comment intégrer les processeurs, les processeurs graphiques et les FPGA d'AMD aux ordinateurs quantiques d'IBM afin d'accélérer efficacement une nouvelle catégorie d'algorithmes émergents, qui dépassent actuellement les capacités de chacun des deux paradigmes fonctionnant indépendamment.
« 2026 sera l'année de la lutte entre les catégories de modèles pionniers et efficaces », a déclaré Kaoutar El Maghraoui, chercheur principal chez IBM, lors d'un récent épisode de Mixture of Experts. À côté des modèles gigantesques comportant des milliards de paramètres, apparaîtront des modèles efficaces, adaptés au matériel, fonctionnant sur des accélérateurs modestes. « Nous ne pouvons pas continuer à augmenter la puissance de calcul, c'est pourquoi le secteur doit plutôt se concentrer sur l'efficacité. »
En 2025, la demande a dépassé la capacité de la chaîne d'approvisionnement, obligeant les entreprises à optimiser la disponibilité des ressources informatiques. Cette pression a fragmenté les stratégies matérielles : extension verticale avec des superpuces telles que les H200, B200, GB200, ou extension horizontale avec des optimisations de pointe, des avancées en matière de quantification et de petits modèles d'apprentissage profond (LLM), a-t-elle déclaré.
Cela signifiera également que l'IA edge passera du stade de la tendance à celui de la réalité. Et la course au matériel ne se limitera plus aux GPU. « Les GPU resteront prédominants, mais les accélérateurs basés sur ASIC, les conceptions de chiplets, l'inférence analogique et même les optimiseurs assistés par la technologie quantique gagneront en sophistication » a déclaré El Maghraoui. « Il est possible qu'une nouvelle catégorie de puces destinées aux workloads agentiques fasse son apparition. »
En 2026, la concurrence ne portera pas sur les modèles d'IA, mais sur les systèmes.
« Nous allons atteindre un point critique en matière de commodité », a déclaré Gabe Goodhart, architecte en chef, IA Open Innovation chez IBM, lors d'un entretien avec IBM Think. « C'est un marché d'acheteurs. Vous pouvez sélectionner le modèle qui correspond parfaitement à votre utilisation et vous lancer dans la course. Le modèle en lui-même ne sera pas le principal facteur de différenciation. »
Ce qui compte désormais, c’est l’orchestration : combiner les modèles, les outils et les workflows. « Lorsque vous utilisez ChatGPT, vous ne communiquez pas avec un modèle d'IA », a-t-il expliqué. « Vous communiquez avec un système logiciel qui comprend des outils permettant d'effectuer des recherches sur le Web, d'exécuter toutes sortes de tâches programmatiques individuelles et, très probablement, une boucle agentique. »
« En 2026, je pense que nous assisterons à davantage de modèles de routage coopératifs », a déclaré M. Goodhart. « Vous disposerez de modèles plus petits capables d'effectuer de nombreuses tâches et de déléguer à des modèles plus grands lorsque cela sera nécessaire. Celui qui réussira cette intégration au niveau du système façonnera le marché. »
En 2026, le traitement des documents ne sera plus une tâche unique. Au lieu d'imposer à un seul système d'interpréter l'intégralité d'un fichier, les pipelines d'analyse synthétique décomposeront les documents en plusieurs parties (titres, paragraphes, tableaux, images) et achemineront chacune d'entre elles vers le modèle le plus approprié.
« Cela nous permet de réduire les coûts de calcul tout en améliorant la fidélité, car chaque élément est interprété par la classe de modèle qui le comprend le mieux », a déclaré Brian Raymond, fondateur et PDG de Unstructured, à IBM Think. Unstructured transforme les données non structurées en données propres prêtes à être utilisées par l'IA.
« Le résultat est une reconstruction flexible qui synthétise une représentation précise de la source originale tout en conservant des garanties fortes quant à la structure, la lignée et la signification », a déclaré M. Raymond. Unstructured a récemment intégré les capacités de détection d'objets de Docling, développé par IBM Research, afin d'atteindre cet objectif et d'améliorer la précision globale.
Vient ensuite l’analyse agentique. Considérez-la comme une équipe d'experts dans leur domaine, à la différence qu'il s'agit d'agents IA, qui analysent en permanence votre corpus, créent des profils sémantiques approfondis et indexent l'ensemble des données dans un graphique multidimensionnel. « Cela permet d'effectuer des recherches simultanément sur l'intention, la structure, le contenu et les métadonnées, et rend accessibles en temps réel des connaissances internes auparavant inaccessibles », explique M. Raymond.
Ensemble, ces avancées annoncent l'avènement de systèmes de données d'entreprise intelligents, qui constitueront la base de décisions plus rapides et de workflows plus efficaces en 2026.
« Nous avons passé le cap des agents à usage unique », a déclaré Chris Hay, ingénieur émérite chez IBM, lors d'un récent épisode de Mixture of Experts. En 2024, les agents étaient petits et spécialisés : rédacteur d'e-mails, assistant de recherche. Cependant, grâce à leurs capacités de raisonnement, les agents peuvent désormais planifier, utiliser des outils et accomplir des tâches complexes.
« Nous assistons à l'émergence de ce que j'appelle les « super agents » », a déclaré M. Hay.
« En 2026, je prévois que les plans de contrôle des agents et les tableaux de bord multi-agents deviendront une réalité. Vous lancerez des tâches à partir d'un seul endroit, et ces agents fonctionneront dans différents environnements (votre navigateur, votre éditeur, votre boîte de réception) sans que vous ayez à gérer une multitude d'outils distincts », a déclaré M. Hay. Il est temps de considérer que les logiciels statiques dans l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur appartiennent au passé. Selon M. Hay, il faut s'attendre à des interfaces et des applications capables de s'adapter à tous les scénarios, faisant de chaque utilisateur un compositeur d'IA.
« Celui qui détient la clé de la porte d'entrée du super agent façonnera le marché. »
Selon Kevin Chung, directeur de la stratégie chez Writer, une plateforme d'IA d'entreprise pour le travail agentique, l'année 2026 sera marquée par trois tendances qui permettront à l'IA d'aller au-delà de la productivité personnelle.
« Tout d'abord, l'IA passe d'une utilisation individuelle à une utilisation en équipe et à l'orchestration des workflows », a déclaré M. Chung à IBM Think. Cela implique de coordonner l'ensemble des workflows, de connecter les données entre les différents services et de mener les projets de leur conception à leur achèvement.
Deuxièmement, à mesure que les capacités de raisonnement s'amélioreront, les systèmes ne se contenteront plus de suivre des instructions : ils anticiperont les besoins. « Cette évolution transforme l'IA d'un assistant passif en un collaborateur actif capable de résoudre des problèmes et de prendre des décisions pertinentes », a-t-il déclaré.
Enfin, M. Chung considère que la démocratisation de la création d'agents IA constitue l'évolution la plus prometteuse. « La capacité à concevoir et à déployer des agents intelligents dépasse désormais le cadre des développeurs pour être accessible aux utilisateurs professionnels quotidiens », explique-t-il. « En réduisant les obstacles techniques, les organisations assisteront à une vague d'innovation portée par les personnes les plus proches des problèmes réels. »
Les systèmes agentiques ont transformé les LLM et les assistants de codage en quelque chose de plus dynamique en 2025. Et ce n'est que le début, selon Ismael Faro, vice-président de la technologie quantique et de l'IA chez IBM Research. Selon lui, les logiciels passent d'interactions informelles à une approche structurée dans laquelle les utilisateurs fixent des objectifs et valident les progrès accomplis, tandis que des agents autonomes exécutent des tâches et demandent l'approbation de l'utilisateur.
« Les pratiques logicielles évolueront du codage intuitif vers le protocole de validation objective », a déclaré M. Faro lors d'un entretien avec IBM Think. « Les utilisateurs définiront des objectifs et procéderont à leur validation tandis que des groupes d'agents exécuteront des tâches de manière autonome, élargissant ainsi le concept de participation humaine et sollicitant l'approbation humaine à des points de contrôle stratégiques. »
Cette évolution permettra l'émergence de moteurs d'exécution agentiques pour exécuter des workflow complexes avec un mécanisme de contrôle, et fera passer le comportement des agents de réponses statiques liées au code à une adaptation dynamique, rendue possible par des schémas basés sur des politiques qui équilibrent flexibilité et contrôle.
Ceci constituera la base d'un « système d'exploitation agentique (AOS) », a expliqué M. Faro, qui normalisera l'orchestration, la sécurité, la conformité et la gouvernance des ressources au sein des essaims d'agents.
« En accordant une attention particulière à la sécurité, à la gestion des ressources, à la conformité et à l'excellence opérationnelle, les entreprises peuvent tirer parti des agents experts pour retrouver leur position de leader dans le domaine de l'informatique opérationnelle » a-t-il déclaré.
Les modèles génératifs doivent être multisensoriels afin de pouvoir interpréter le monde comme les humains et même détecter des signaux qui pourraient nous échapper, a déclaré Aaron Baughman, membre de l'équipe IBM et maître inventeur, dans un épisode récent de Mixture of Experts. Aaron Baughman, IBM Fellow et Master Inventor, dans un épisode récent de Mixture of Experts.
Aaron Baughman a travaillé avec l’IA multimodale dans le sport et dirige notamment certains travaux d’IBM pour l’US Open, l'ESPN Fantasy Football et les Masters. Pour lui, l'IA multimodale est une tendance qu'il s'attend à voir se développer en 2026.
« Ces modèles seront capables de percevoir et d'agir dans un monde de manière beaucoup plus humaine. Ils seront capables de combiner langage, vision et action », a-t-il déclaré. « Dans un avenir proche, nous devrions commencer à voir apparaître ces travailleurs numériques multimodaux capables d'accomplir de manière autonome différentes tâches d'interprétation, voire même des cas complexes dans le domaine de la santé. »
Cependant, l'autonomie ne signifie pas la suppression de la supervision humaine. « Il sera également important à l'avenir de disposer d'une IA impliquant l'intervention humaine », a déclaré M. Baughman, « afin que l'humain puisse affiner et modifier les compétences ».
Cela fait tout juste un an qu'Anthropic a lancé MCP, aux côtés de l'ACP d'IBM et de l'A2A de Google. Si 2025 était l'année de l'agent, 2026 devrait être l'année où tous les systèmes multi-agents entreront en service, a déclaré Kate Blair d'IBM lors d'une interview accordée à IBM Think. Cette transition dépendra de la maturité et de la convergence des protocoles.
« C'est en 2026 que ces modèles sortiront des laboratoires pour être appliqués dans la vie réelle », a déclaré Mme Blair, qui dirige les initiatives BeeAI et Agent Stack d'IBM. Ces deux projets ont été présentés à la Linux Foundation.
La Linux Foundation a récemment annoncé la création de l’Agentic IA Foundation et la contribution d’Anthropic au MCP. « Nous sommes ravis que le MCP soit désormais soumis à une gouvernance ouverte », a déclaré Mme Blair. « Une gouvernance transparente et des normes communautaires sont les éléments qui permettront de libérer davantage de créativité, d'innovation et de solutions. »
Le projet A2A est sur le point de publier sa première version majeure. « Nous constatons déjà une collaboration entre A2A et MCP visant à normaliser une carte unique pour décrire une entité, qu'il s'agisse d'un outil ou d'une ressource dans MCP ou d'un agent dans A2A », a-t-elle déclaré.
Elle considère cette carte unique comme un catalyseur pour l'interopérabilité et une opportunité de partager les registres, la recherche et l'utilisation entre les agents et les systèmes d'agents.
« Je suis très enthousiaste à l'idée de passer à l'étape suivante, où nous discuterons réellement de cas d'utilisation à grande échelle en production, d'agents communiquant avec d'autres agents. »
Atolio fournit une plateforme d'IA sécurisée et privée aux entreprises. Le défi qu'ils constatent chez leurs clients est la nécessité d'être rapides et d'expérimenter de nouvelles technologies tout en atténuant le risque de perdre le contrôle de leurs données d'IA.
« La tendance la plus significative que nous observons pour l'année prochaine est la transition entre l'expérimental et l'enthousiasme pour l'IA vers des déploiements privés et sécurisés avec des attentes réelles en matière de retour sur investissement au sein des entreprises », a déclaré David Lanstein, cofondateur et PDG d'Atolio, à IBM Think.
« Les fuites de données continuent de nuire à la confiance envers les entreprises », a-t-il déclaré. « Le défi sans solution que représentent les attaques par injection de code dans les environnements de production fait de la souveraineté des données et des autorisations de premier ordre des exigences non négociables. »
La solution ne réside pas dans des modèles plus grands, mais dans des données plus intelligentes. Comme il l'explique : « La véritable valeur réside dans l'alimentation des modèles avec des données structurées de haute qualité, respectueuses des autorisations, afin de générer des réponses intelligentes, pertinentes et fiables. »
« Ce qui me passionne le plus, c'est la convergence nécessaire pour y parvenir », a-t-il déclaré, soulignant « un engagement renouvelé en faveur de la sécurité, des avancées et des solutions qui comprennent plus profondément le contexte et les besoins des utilisateurs, ainsi que l'évolution continue de l'écosystème MCP. »
Fondée en 2020, AuthMind s'attaque à l'un des problèmes les plus complexes en matière de cybersécurité : fournir aux entreprises une vue claire et quasi instantanée de l'accès et de l'activité de chaque identité afin qu'elles puissent prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent.
« Dans les années à venir, l'IA agentique et d'autres identités non humaines seront nettement plus nombreuses que les utilisateurs humains au sein de l'organisation », a déclaré Shlomi Yanai, PDG et cofondateur d'AuthMind, à IBM Think.
Ce changement redéfinira la sécurité et la gouvernance des entreprises. « Il s'agit désormais d'une préoccupation au niveau du conseil d'administration, qui doit s'assurer que chaque agent est pris en compte et agit comme prévu, afin d'accroître à la fois la productivité et la sécurité », a-t-il déclaré. À mesure que les entreprises adoptent l'IA à grande échelle, le défi ne consiste plus seulement à déployer des modèles, mais aussi à gérer l'identité des nouveaux utilisateurs : des agents autonomes opérant sur différents systèmes.
Pour les entreprises, tirer parti de cette tendance implique de répondre à trois questions essentielles : connaissons-nous tous les agents IA existants ? Comprenons-nous à quoi ils ont accès ? Et pouvons-nous avoir confiance en leurs actions lorsqu'ils accèdent à un système ?
Il devient essentiel de découvrir, d'observer et de protéger non seulement chaque individu, mais également chaque agent IA, afin de garantir une adoption responsable et sécurisée de l'IA. « Je suis très enthousiaste à l'idée de suivre les entreprises qui maîtrisent cette visibilité, cette responsabilité et cette confiance parmi toutes les identités d'agents IA », a souligné M. Yanai.
« La tendance la plus marquante que je prévois pour l'année prochaine est l'utilisation de l'IA pour gérer les workflows complexes des entreprises », a déclaré Steven Aberle, fondateur de Rohirrim, une start-up spécialisée dans l'IA et axée sur les écosystèmes d'approvisionnement complets, lors d'un entretien avec IBM Think. « Il ne s'agit pas d'une simple démonstration de faisabilité, mais d'un système fiable capable d'exécuter des tâches complexes de bout en bout. »
Les systèmes génératifs et agents interpréteront les intentions, effectueront des recherches sur de vastes réseaux, choisiront les outils appropriés et poursuivront leurs efforts jusqu'à l'obtention des résultats escomptés. « Cette évolution donne naissance à des catégories de plateformes entièrement nouvelles, voire à de nouveaux marchés, car nous ne sommes plus limités par ce qu'un seul individu ou une seule application peut considérer » a-t-il expliqué. « Il s'agit d'une véritable automatisation des machines. »
Les transformateurs ont rendu cela possible. « Ils nous ont fourni des systèmes capables d'absorber d'énormes quantités de texte, de code et d'historique, puis de répondre avec nuance et précision grâce à des garde-fous efficaces », a déclaré M. Aberle. « Nous entrons dans une ère où l'IA passe du simple fait de répondre à des questions à celui d'influencer directement les résultats. »
Dans le domaine de l'approvisionnement, cela implique de suivre les exigences, de repérer rapidement les lacunes et de proposer des solutions, afin d'offrir aux professionnels la clarté et la rapidité nécessaires pour prendre des décisions plus équitables et plus rapides.
Il y a un an, Matt White, directeur exécutif de la PyTorch Foundation, avait prédit que les modèles plus petits pousseraient l’IA à la périphérie.
« Le secteur a validé la thèse selon laquelle les modèles plus petits et optimisés pour un domaine particulier deviendraient essentiels », a-t-il récemment déclaré à IBM Think. « Les progrès réalisés en matière de distillation, de quantification et d'efficacité mémorielle des environnements d'exécution ont poussé l'inférence vers les clusters périphériques et les appareils intégrés, sous l'impulsion des besoins en matière de coûts, de latence et de souveraineté des données. »
Selon lui, trois forces définiront l'IA open source en 2026 : la diversification mondiale des modèles, menée par les versions multilingues et optimisées pour le raisonnement proposées par la Chine ; l'interopérabilité comme axe concurrentiel, à mesure que les cadres et les environnements d'exécution se conformeront à des normes communes ; et une gouvernance renforcée, avec des versions soumises à des audits de sécurité et des pipelines de données transparents.
« Avec l'émergence des systèmes agentiques, le rôle de PyTorch en tant que substrat commun pour la formation, la simulation et l'orchestration ne fera que s'accentuer », a déclaré M. White. « Les développeurs ont besoin d'outils flexibles pour le raisonnement multimodal, les composants de mémoire et l'évaluation axée sur la sécurité, et c'est là que l'open source prend tout son sens. »
Peter Staar d’IBM prévoit que 2026 marquera un changement dans les priorités de la recherche en IA, qui privilégiera désormais les applications concrètes. « La robotique et l'intelligence artificielle physique vont certainement prendre de l'ampleur », a-t-il déclaré. Bien que les grands modèles linguistiques restent dominants, Staar constate que le secteur atteint un rendement décroissant en matière de mise à l'échelle. « Les gens se lassent du développement à grande échelle et recherchent de nouvelles idées », explique-t-il.
Il constate un intérêt marqué pour l'IA capable de percevoir, d'agir et d'apprendre dans des environnements réels ; c'est là que réside le défi technique : cela pourrait être la prochaine grande avancée en matière d'innovation.
Parallèlement, il estime que l'IA open source continuera à façonner le paysage concurrentiel. « Les leaders souhaitent maintenir le caractère privé de leur technologie, tandis que ceux qui les talonnent optent pour la transparence » a-t-il déclaré.
Avec NVIDIA qui s'impose comme un moteur majeur des écosystèmes open source, principalement parce que son activité repose sur l'adoption généralisée des GPU plutôt que sur des modèles propriétaires, il prévoit que la collaboration se renforcera à mesure que l'IA dépassera le cadre des écrans pour s'étendre au monde physique.
L'année 2024 s'est achevée sur une note positive pour l'IA open-source, avec les modèles Llama de Meta qui gagnent du terrain. Depuis lors, l'écosystème open source de l'IA s'est considérablement développé, avec des modèles plus petits et spécifiques à un domaine qui obtiennent des résultats impressionnants. C'est le cas de Granite d'IBM, d'Olmo 3 d'Ai2 et, bien sûr, des modèles de DeepSeek. Anthony Annunziata, directeur de l'open source IA chez IBM et de l'AI Alliance, estime que cette tendance s'accélérera en 2026.
« Nous allons assister à l'émergence de modèles de raisonnement plus petits, multimodaux et plus faciles à adapter à des domaines spécifiques », a-t-il déclaré lors d'une interview avec IBM Think.
Les progrès réalisés dans le domaine de l'affinement et de l'apprentissage par renforcement permettent également aux entreprises d'adopter l'IA open source, ce qui alimente la demande pour des modèles plus petits et plus efficaces. « Au lieu d'un unique modèle géant pour tout, vous disposerez de modèles plus petits et plus efficaces, tout aussi précis, voire plus, lorsqu'ils seront adaptés au bon cas d'utilisation », a-t-il déclaré.
L'IA agentique et open source renforcera cette tendance. « Les agents polyvalents ne suffisent pas pour les domaines juridique, médical ou industriel », a déclaré M. Annunziata. « Il est nécessaire de disposer de modèles et d'architectures enrichis par le domaine qui reflètent les workflows des experts. »
L'IA open source est une nécessité. « Si vous pensez que nous nous dirigeons vers une économie où les capacités automatisées de l'IA accomplissent une grande partie du travail, alors les normes d'interaction doivent être transparentes », a-t-il déclaré. « Sinon, vous vous retrouvez avec des silos fragmentés ou une plateforme où le gagnant rafle tout. »
« Une grande partie des entreprises commencent à passer de la phase d'expérimentation à celle de la mise en production de qualité professionnelle », a déclaré Tomás Hernando Kofman, cofondateur de Not Diamond, une plateforme d'infrastructure IA multi-modèle, lors d'un entretien avec IBM Think.
Cette transition ne sera pas simple : « Les équipes chargées de l'IA devront investir massivement dans l'évaluation, la fiabilité, l'optimisation, l'efficacité, l'évolutivité et la maintenabilité », a-t-il déclaré.
Cela nécessitera une coordination et des ressources importantes. Si les entreprises n'investissent pas, elles se retrouveront dans une impasse : ne pas disposer des capacités adéquates signifie que les systèmes ne sont pas utiles, et ce manque d'utilité ne fait que renforcer le problème.
Mais les défis à relever sont différents. « Je pense que ce domaine devra surmonter trois obstacles majeurs : l'apprentissage continu, la mémoire et l'évolutivité », a déclaré M. Kofman.
Il s'agira de travailler à la fois au niveau de l'architecture du modèle et au niveau des systèmes agentiques.
« Nous commencerons à voir apparaître des réseaux décentralisés d'agents capables d'apprendre les uns des autres, de partager des informations et de conserver des connaissances importantes sur de longues périodes, qu'il s'agisse de semaines, de mois, voire d'années », a-t-il déclaré. « Ces systèmes amélioreront le dynamisme et l'amélioration continue tout en permettant aux agents et aux modèles de se spécialiser dans des capacités efficaces et ciblées. »
Aucune entité ne peut à elle seule résoudre la crise liée aux deepfakes et à l'IA utilisée à des fins malveillantes, d'autant plus que de nouveaux vecteurs de menace, tels que les agents IA détournés, ont fait leur apparition à la fin de cette année, a déclaré Ben Colman, PDG et cofondateur de Reality Defender, une entreprise de cybersécurité proposant des outils de détection des deepfakes. L'évolution rapide de l'IA générative nécessite un écosystème collaboratif.
« Les partenariats stratégiques sont essentiels, non seulement pour renforcer la défense, mais aussi pour anticiper la prochaine vague de modèles sophistiqués et de vulnérabilités spécifiques au secteur » a-t-il déclaré à IBM Think.
« Je constate que les partenariats dans notre secteur, entre nous-mêmes, d'autres acteurs intervenant sur différents aspects d'un problème similaire, etc., se développent aussi rapidement que les progrès de l'IA, voire plus rapidement. »
M. Colman observe une évolution vers un modèle de sécurité à plusieurs niveaux. « En combinant différentes défenses, les failles d'une protection sont couvertes par une autre, créant ainsi un bouclier infranchissable », a-t-il déclaré.
L’intégration définira la prochaine phase. « Lorsque ces technologies émergentes sont associées à des plateformes de détection telles que la nôtre, il en résulte une stratégie globale de « défense en profondeur » », a-t-il signalé. « Cela garantit que les entreprises sont protégées sur tous les formats multimédias et tous les points d'entrée, pour tous les cas d'utilisation et tous les outils, plutôt que de dépendre d'un seul point de défaillance. »
Les entreprises ne peuvent se permettre de voir leurs projets d'IA perturbés, mais les dirigeants n'ont qu'une influence limitée sur certains aspects. La souveraineté en matière d'IA, c'est-à-dire la capacité à gérer les systèmes, les données et les infrastructures d'IA sans dépendre d'entités externes, est devenue essentielle, a déclaré Anthony Marshall, directeur principal et vice-président de l'IBM Institute for Business Value (IBV).
Pour 93 % des cadres interrogés par l'IBV, il sera indispensable d'intégrer la souveraineté de l'IA dans la stratégie commerciale d'ici 2026. « Il ne s'agit pas simplement de cocher une case », a déclaré M. Marshall.
La moitié des cadres dirigeants s'inquiètent d'une dépendance excessive vis-à-vis des ressources informatiques dans certaines régions (une préoccupation particulièrement forte chez les chefs d'entreprise du Moyen-Orient et de la région APAC), et beaucoup estiment que le fait de s'appuyer sur ces ressources peut entraîner divers risques. Il peut s'agir notamment de violations de données, de perte d'accès aux données et de vol de propriété intellectuelle.
La transparence et la confiance resteront également les priorités. « Les régulateurs et les consommateurs demandent aux entreprises d'expliquer comment les agents IA prennent certaines décisions. Les entreprises doivent concevoir des agents capables de démontrer leur fonctionnement, même pour les résultats les plus complexes », a ajouté Marshall.
Cela implique de renforcer la souveraineté grâce à la modularité, en concevant des environnements d'IA permettant aux workloads, aux données et aux agents de passer d'une région ou d'un fournisseur fiable à un autre.
« Une surveillance continue est essentielle pour détecter et corriger les dérives des modèles avant qu'elles ne compromettent les performances ou n'introduisent des biais », a-t-il précisé.
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez pourquoi IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning.
Découvrez comment les entreprises délaissent le lancement de projets pilotes disparates en matière d’IA au profit d’une utilisation visant à stimuler la transformation en profondeur.
Accédez à notre catalogue complet de plus de 100 cours en ligne en souscrivant aujourd’hui un abonnement individuel ou multiutilisateur afin d’élargir vos compétences dans certains de nos produits à un prix avantageux.
IBM Granite est une famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Activez ces cinq changements d’état d’esprit pour éliminer l’incertitude, stimuler la réinvention de l’entreprise et dynamiser la croissance grâce à l’IA agentique.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise grâce à l’expertise de pointe d’IBM en matière d’IA et à son portefeuille de solutions.
IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.
Grâce à l’IA, IBM Concert révèle des informations cruciales sur vos opérations et fournit des recommandations d’amélioration spécifiques aux applications. Découvrez comment Concert peut faire avancer votre entreprise.