Les tendances qui façonneront l’IA et la technologie en 2026

Une année dans le domaine de la technologie peut sembler équivalente à une décennie dans d'autres secteurs.

Pour rappel, il y a un an, nous discutions du fait que ChatGPT n'était pas en mesure de compter le nombre de « r » dans le mot « strawberry » (fraise). Les modèles de raisonnement des laboratoires chinois de pointe (comme DeepSeek-R1) n'avaient pas encore conquis le monde, pas plus que les agents de raisonnement open source.

L'agent de codage spécialisé de Claude n'existait pas encore. Granite 3.0 d'IBM venait tout juste de faire son apparition. Et les agents conversationnels n'en étaient qu'à leurs débuts : le MCP venait de gagner en popularité au printemps, grâce à un soutien notable de Sam Altman.

Dans le domaine des infrastructures, les puces et les ressources informatiques commençaient à se raréfier, conférant ainsi un avantage concurrentiel aux nouveaux marchés.

Au cours des dernières semaines, IBM Think s'est entretenu avec une douzaine d'experts en technologie (chercheurs, fondateurs et dirigeants d'IBM et d'autres entreprises) afin de recueillir leurs impressions sur ce que nous réserve l'année à venir. Chacun d'entre eux partageait une conviction commune pour l'année à venir : le rythme de l'innovation ne ralentira pas en 2026.

« Nous vivons une période absolument folle », a déclaré Peter Staar, chercheur principal au laboratoire IBM Research Zurich, lors d'une interview accordée à IBM Think. « Et cela ne fait que prendre de l'ampleur. »

Les nouvelles capacités agentiques ouvriront la voie à de nouvelles possibilités pour les entreprises comme pour les particuliers. « Je vois vraiment des parallèles entre la production musicale à la Rick Rubin et la créativité assistée par l'IA », a déclaré Chris Hay, ingénieur émérite chez IBM, à IBM Think. « Je ne limite pas cela au codage. Je pense que nous [allons] tous devenir des compositeurs utilisant l'IA, que vous soyez spécialiste du marketing, programmeur ou chef de projet. »

Beaucoup estiment que l'efficacité sera le prochain défi à relever. « Les GPU resteront rois, mais les accélérateurs basés sur ASIC, les conceptions de chiplets, l'inférence analogique et même les optimiseurs assistés par l'informatique quantique gagneront en sophistication » a déclaré Kaoutar El Maghraoui, chercheur principal chez IBM, lors du Mixture of Experts de cette semaine. Peut-être qu'une nouvelle classe de puces pour les workloads agentiques est sur le point d'émerger. »

Après un certain scepticisme quant au ROI de l'IA, les capacités de l'IA offriront de nouvelles perspectives pour les activités commerciales des entreprises. Les modèles de raisonnement et les agents open source continueront à repousser les limites pour conquérir l'IA d'entreprise.

Parallèlement, la confiance et la sécurité deviendront des priorités essentielles, car de nombreuses entreprises se concentrent davantage sur la souveraineté en matière d'IA.

Ce n'est que le début de ce qui attend le secteur des technologies d'entreprise dans les jours à venir. Découvrez ci-dessous les 18 prévisions des experts à ne pas manquer en 2026.