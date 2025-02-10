Rencontrez votre jumeau en IA : il agit comme vous

Cette évolution de la technologie des jumeaux numériques reflète une vérité plus large sur la relation entre l’intelligence artificielle et le comportement humain, explique Kjell Carlsson, responsable de la stratégie IA chez Domino Data Lab.

« Nous, les êtres humains, sommes bien plus prévisibles qu’on ne le croit », ajoute-t-il. « Beaucoup, sinon la plupart, de nos préférences et comportements habituels peuvent être capturés et reproduits de manière convaincante grâce à la machine learning et à l’IA générative à un niveau utile à la fois à des fins bénignes et malveillantes. »

Les agences de marketing créent déjà des groupes de discussion virtuels utilisant des personas d'IA pour tester les messages auprès de différents groupes démographiques. Dans les centres d’appels, Ashoori d’IBM imagine des agents IA capables de lire et de répondre aux émotions des clients.

« Imaginons que vous soyez frustré par un service », dit-elle. « À l'avenir, l'agent IA du service client détectera l'état émotionnel et adaptera automatiquement sa verbalisation pour calmer la situation. C’est gagnant-gagnant car le client se sent mieux et l’entreprise résout le problème plus rapidement. »

Mais des limites existent. « Dès que vous demandez à quelqu'un de penser à ses préférences ou à ses raisons pour prendre une décision difficile, ces modèles auront du mal, » prévient M. Carlsson.

En raison des problèmes de confidentialité et de sécurité, les jumeaux numériques industriels et comportementaux nécessitent également une surveillance attentive. L'équipe de Stanford a mis en place des mesures de sécurité strictes : les participants sont propriétaires de leurs copies numériques et peuvent contrôler leur utilisation grâce à des journaux d'audit, ou retirer complètement leur consentement. Les chercheurs extérieurs doivent demander l'accès et garantir la protection de la vie privée.

Jusqu’à présent, la discussion s’est concentrée sur le rôle de l’IA dans la création de contenu et l’automatisation, mais M. Ashoori envisage un avenir beaucoup plus vaste pour ces agents, où ils s’adapteront à nos styles de communication dans différents contextes. Ashoori souligne que cette technologie soulève de profondes questions quant à l'authenticité et à la prise de décisions.

« Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nécessairement valider ce que l’IA représente par rapport à l’humain », dit-elle. « En tant que créateur de contenu, je souhaite que cet avatar reflète exactement mon style, mon ton de communication et la manière dont je transmets ce message. Si je parle dans un cadre professionnel plutôt qu'à mes enfants à la maison, j'aimerais que cet agent apprenne et imite mon comportement et ma personnalité dans chaque situation. »

Même si les chercheurs s'attaquent à ces questions, ils doivent laisser des considérations pratiques guider le déploiement, explique Mme Ashoori.

« La question est de savoir quelle valeur l’agent offre », dit-elle. « Vous devez vous demander quelle est la valeur ajoutée. Sinon, vous compliquez inutilement le système. Si la valeur est évidente et justifie l’investissement, les entreprises doivent en profiter. »