Rencontrez votre jumeau en IA : il agit comme vous

Votre doppelgänger numérique est arrivé. Les chercheurs de Stanford ont créé des versions d’IA de plus de 1 000 personnes qui peuvent supposément penser et prendre des décisions tout comme leurs homologues humains. Les copies virtuelles, décrites dans un article récent, ne se contentent pas d'imiter des comportements de base ; elles correspondent à la personnalité, aux choix moraux et aux modèles de prise de décision de leurs originaux avec une précision étonnante.
Les entreprises construisent de plus en plus de répliques numériques de tout, des moteurs d'avion aux villes entières, dans l'espoir de tester des idées virtuellement avant de les mettre en œuvre dans le monde réel. Ce saut dans la modélisation de l'esprit humain ouvre une nouvelle frontière : imaginez que l'on teste la réaction de milliers de personnes à un changement de politique ou le sentiment des consommateurs à l'égard d'un nouveau produit, le tout avant sa mise en œuvre.
« Les jumeaux numériques peuvent aider les entreprises à tester rapidement leurs produits et leurs idées », dit Maryam Ashoori, directrice principale de la gestion des produits chez IBM watsonx.
La révolution du jumeau numérique couvre deux mondes : le domaine concret des systèmes industriels et l'environnement complexe du comportement humain. Au Royaume-Uni, le distributeur de gaz SGN mène un projet de jumeau numérique avec des partenaires, dont IBM, afin d'améliorer les Opérations du réseau. Dans l'usine Digital Lighthouse Factory de Siemens en Allemagne, les répliques virtuelles ont permis d'augmenter la productivité de 69 %, tout en réduisant les coûts opérationnels de 42 %.
Parallèlement, l'institut d'intelligence artificielle centrée sur l'homme (HAI) de Stanford s'aventure sur un autre terrain : la reproduction de la prise de décision humaine. L’équipe de recherche, composée de professeurs de Stanford, de l’Université Northwestern, de l’Université de Washington et de Google DeepMind, s’est engagée à constituer une population virtuelle pour tester des idées de politiques et de produits.
Leur approche nécessitait des tests méticuleux. Des chercheurs de Stanford ont mené des entretiens standardisés avec 1 052 participants qu’ils avaient soigneusement sélectionnés pour représenter les groupes démographiques américains selon l’âge, l’ethnie, le genre, l’ethnie, la Formation et l’idéologie politique. « Il semble assez incroyable que nous ayons pu créer ces agents ouverts de personnes réelles », a déclaré Joon Sung Park, étudiant en informatique à Stanford qui a dirigé la recherche.
Mais ces doubles numériques peuvent-ils vraiment refléter leurs homologues humains ? Les résultats de validation ont été stupéfiants. L'équipe a soumis les humains et leurs jumeaux numériques à des évaluations de personnalité, à des jeux de décision économique et à des expériences de sciences sociales. Les copies numériques correspondaient aux réponses de leurs homologues humains avec une précision de 85 %, soit à peu près aussi constante que les sujets humains qui correspondaient à leurs propres réponses lorsqu’on leur posait les mêmes questions à deux semaines d’intervalle. Les agents ont obtenu une corrélation de 80 % aux tests de personnalité et de 66 % aux jeux économiques.
« Nous pensons que ces types d’agents vont alimenter de nombreux processus politiques et scientifiques », déclare Mme Park. Son équipe envisage d'utiliser ces populations simulées comme bancs d'essai pour étudier les propositions politiques et améliorer la prise de décision.
Les applications de cette technologie vont au-delà des services publics et s'étendent à l'industrie manufacturière. À la Digital Lighthouse Factory de Siemens, les tests virtuels ont permis d'augmenter la productivité de 69 %, selon Theo Papadopoulos, responsable de programme chez Siemens AG.
« Nous passons de la simple simulation et des tests des résultats à l’utilisation d’outils dynamiques intégrés de données réelles », explique M. Papadopoulos. « Les jumeaux numériques peuvent désormais analyser des données en direct, prédire des scénarios futurs et recommander ou même exécuter des actions en temps réel. »
« Les jumeaux numériques encouragent une plus grande collaboration entre les services et tout au long du cycle de vie du produit », explique-t-il.
Cette évolution de la technologie des jumeaux numériques reflète une vérité plus large sur la relation entre l’intelligence artificielle et le comportement humain, explique Kjell Carlsson, responsable de la stratégie IA chez Domino Data Lab.
« Nous, les êtres humains, sommes bien plus prévisibles qu’on ne le croit », ajoute-t-il. « Beaucoup, sinon la plupart, de nos préférences et comportements habituels peuvent être capturés et reproduits de manière convaincante grâce à la machine learning et à l’IA générative à un niveau utile à la fois à des fins bénignes et malveillantes. »
Les agences de marketing créent déjà des groupes de discussion virtuels utilisant des personas d'IA pour tester les messages auprès de différents groupes démographiques. Dans les centres d’appels, Ashoori d’IBM imagine des agents IA capables de lire et de répondre aux émotions des clients.
« Imaginons que vous soyez frustré par un service », dit-elle. « À l'avenir, l'agent IA du service client détectera l'état émotionnel et adaptera automatiquement sa verbalisation pour calmer la situation. C’est gagnant-gagnant car le client se sent mieux et l’entreprise résout le problème plus rapidement. »
Mais des limites existent. « Dès que vous demandez à quelqu'un de penser à ses préférences ou à ses raisons pour prendre une décision difficile, ces modèles auront du mal, » prévient M. Carlsson.
En raison des problèmes de confidentialité et de sécurité, les jumeaux numériques industriels et comportementaux nécessitent également une surveillance attentive. L'équipe de Stanford a mis en place des mesures de sécurité strictes : les participants sont propriétaires de leurs copies numériques et peuvent contrôler leur utilisation grâce à des journaux d'audit, ou retirer complètement leur consentement. Les chercheurs extérieurs doivent demander l'accès et garantir la protection de la vie privée.
Jusqu’à présent, la discussion s’est concentrée sur le rôle de l’IA dans la création de contenu et l’automatisation, mais M. Ashoori envisage un avenir beaucoup plus vaste pour ces agents, où ils s’adapteront à nos styles de communication dans différents contextes. Ashoori souligne que cette technologie soulève de profondes questions quant à l'authenticité et à la prise de décisions.
« Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nécessairement valider ce que l’IA représente par rapport à l’humain », dit-elle. « En tant que créateur de contenu, je souhaite que cet avatar reflète exactement mon style, mon ton de communication et la manière dont je transmets ce message. Si je parle dans un cadre professionnel plutôt qu'à mes enfants à la maison, j'aimerais que cet agent apprenne et imite mon comportement et ma personnalité dans chaque situation. »
Même si les chercheurs s'attaquent à ces questions, ils doivent laisser des considérations pratiques guider le déploiement, explique Mme Ashoori.
« La question est de savoir quelle valeur l’agent offre », dit-elle. « Vous devez vous demander quelle est la valeur ajoutée. Sinon, vous compliquez inutilement le système. Si la valeur est évidente et justifie l’investissement, les entreprises doivent en profiter. »
