La recherche par IA devient plus intelligente

SearchGPT, le nouveau prototype de moteur de recherche d’OpenAI, a suscité un vif enthousiasme. Il a également soulevé plusieurs questions urgentes : comment l’IA va-t-elle remodeler le paysage de la recherche et qu’est-ce que cela signifie pour le référencement (SEO) ?

Pendant des années, le SEO a été un art largement dédié à l’optimisation du contenu pour Google. Aujourd’hui, les règles pourraient bien changer avec l’optimisation pour les moteurs génératifs (GEO).

Google reste une force dominante dans le domaine des recherches, avec 89 % du marché mondial en 2023-2024, selon StatCounter. En mai, le géant de Mountain View a lancé AI Overviews auprès des utilisateurs américains et a depuis étendu cette fonctionnalité à plus de 100 pays. Parallèlement, les éditeurs et autres entreprises commencent à remarquer l’arrivée de nouveaux publics provenant d’outils de recherche basés sur l’IA tels que Perplexity, ainsi que d’assistants de chat alimentés par de grands modèles de langage (LLM), tels que ChatGPT, Microsoft Copilot et Meta AI.

Pour les plateformes numériques d’IBM, ce public piloté par l’IA est encore restreint, mais d’une valeur indéniable. Matthew Blackshaw-Marschinke, responsable du référencement mondial chez IBM, estime que l’audience pilotée par l’IA est 100 fois moins importante que le trafic généré par Google, mais qu’elle est plus engagée. « Lorsque l’on compare les deux [sources de trafic] avec les actions qui nous intéressent (téléchargement de livres blancs, remplissage de formulaires ou inscription à des newsletters), le taux de conversion des plateformes d’IA est deux fois plus élevé que celui de la recherche Google, explique M. Blackshaw-Marschinke. Cette technologie en est encore à ses débuts, mais ces utilisateurs montrent une intention plus forte et une confiance croissante dans le contenu. »