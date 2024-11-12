La recherche par IA devient plus intelligente

SearchGPT, le nouveau prototype de moteur de recherche d’OpenAI, a suscité un vif enthousiasme. Il a également soulevé plusieurs questions urgentes : comment l’IA va-t-elle remodeler le paysage de la recherche et qu’est-ce que cela signifie pour le référencement (SEO) ?
Pendant des années, le SEO a été un art largement dédié à l’optimisation du contenu pour Google. Aujourd’hui, les règles pourraient bien changer avec l’optimisation pour les moteurs génératifs (GEO).
Google reste une force dominante dans le domaine des recherches, avec 89 % du marché mondial en 2023-2024, selon StatCounter. En mai, le géant de Mountain View a lancé AI Overviews auprès des utilisateurs américains et a depuis étendu cette fonctionnalité à plus de 100 pays. Parallèlement, les éditeurs et autres entreprises commencent à remarquer l’arrivée de nouveaux publics provenant d’outils de recherche basés sur l’IA tels que Perplexity, ainsi que d’assistants de chat alimentés par de grands modèles de langage (LLM), tels que ChatGPT, Microsoft Copilot et Meta AI.
Pour les plateformes numériques d’IBM, ce public piloté par l’IA est encore restreint, mais d’une valeur indéniable. Matthew Blackshaw-Marschinke, responsable du référencement mondial chez IBM, estime que l’audience pilotée par l’IA est 100 fois moins importante que le trafic généré par Google, mais qu’elle est plus engagée. « Lorsque l’on compare les deux [sources de trafic] avec les actions qui nous intéressent (téléchargement de livres blancs, remplissage de formulaires ou inscription à des newsletters), le taux de conversion des plateformes d’IA est deux fois plus élevé que celui de la recherche Google, explique M. Blackshaw-Marschinke. Cette technologie en est encore à ses débuts, mais ces utilisateurs montrent une intention plus forte et une confiance croissante dans le contenu. »
Pour la première fois en 20 ans, l’IA générative ouvre de nouvelles perspectives sur le marché des recherches. Perplexity, un moteur de recherche alimenté par l’IA lancé en décembre 2022, affirme traiter désormais plus de 100 millions de requêtes par semaine. Un autre moteur de recherche basé sur l’IA, You.com, qui a fait ses débuts en 2020, a ajouté en 2023 une fonction de recherche multimodale par chat, permettant aux utilisateurs d’obtenir des résultats autres que du texte, tels que des images et des graphiques.
Parmi les derniers venus figure BeaGo, lancé cet automne par Rhymes AI, une start-up cofondée par Anita Huang, Junnan Li et soutenue par Kai-Fu Lee. Axée sur la multimodalité LLM, la société a créé Aria, un modèle ouvert open source multimodal natif de type Mixture of Experts (MoE), et Allegro, un modèle de conversion texte-vidéo.
« La concurrence est très rude actuellement dans le domaine de la recherche basée sur l’IA, mais je pense qu’il existe différents segments d’utilisateurs et différents cas d’utilisation qui pourraient permettre à davantage d’acteurs de répondre aux besoins des consommateurs », explique Mme Huang, ancienne cadre chez Yahoo! Taiwan et Google China.
L’interface de BeaGo est simple. Son objectif ? Fournir aux utilisateurs une réponse unique et de haute qualité.
« Nous voulions être en mesure de fournir quelque chose, une espèce de beagle intelligent qui vous apporte très rapidement ce que vous cherchez, afin que vous ayez un aperçu condensé et structuré de ce que vous recherchez où que vous soyez », explique Mme Huang. Elle souligne également la manière dont BeaGo améliore ses réponses à l’aide d’images et de graphiques, et prévoit d’ajouter également de courtes vidéos. « Il allie l’intelligence des grands modèles de langage à la puissance de la recherche sur Internet, explique-t-elle. Nous recueillons des données à la volée et utilisons des LLM pour synthétiser et présenter les informations de la meilleure façon possible. »
La simplicité du contenu et du design est également essentielle, selon Chris Andrew, cofondateur et PDG de Scrunch AI. Sa start-up aide les entreprises citées au classement Fortune 500 à naviguer dans le nouveau paysage numérique dominé par l’IA générative.
« Je pars du principe que les consommateurs préfèrent toujours la simplicité. Ils préfèrent obtenir une réponse plutôt que 10 liens, explique-t-il. L’IA demande un contenu simple, précis et structuré. Les mises en page interactives ou complexes rendent plus difficile l’extraction des réponses par l’IA. Un texte clair et bien organisé garantit la visibilité de votre contenu. »
Bien sûr, si les utilisateurs obtiennent une réponse satisfaisante grâce à Google AI Overviews ou SearchGPT, ils pourraient même ne pas cliquer sur un lien. Et bien que Google ait récemment ajouté des liens cliquables sur le côté droit d’AI Overviews, certains craignent encore une perte de trafic vers leurs pages.
« J’utilise AI Overviews et je clique beaucoup moins, remarque Lily Ray, vice-présidente de la stratégie et de la recherche SEO chez Amsive, une agence de marketing.
Selon elle, le passage aux moteurs de recherche basés sur l’IA poussera les marques à adopter une approche marketing plus globale. « Vous devez gérer la réputation de votre marque, ce que les gens disent dans leurs avis, votre présence sur les réseaux sociaux, explique-t-elle. Toutes ces stratégies marketing holistiques ont une incidence sur la façon dont vous êtes représenté dans les grands modèles de langage. »
M. Blackshaw-Marschinke soupçonne que les chatbots privilégieront les contenus de haute qualité. « La première idée clé, à mon avis, est le ”gain d’information”, c’est-à-dire le concept selon lequel, en tant qu’éditeur, vous devez créer des contenus présentant des caractéristiques uniques qui vont au-delà du consensus général déjà présent dans le modèle », explique-t-il.
M. Andrew souligne que la révolution de la recherche ne fait que commencer. L’essor des agents d’IA, qui peuvent accéder au contenu et agir au nom d’un utilisateur, pourrait contraindre les entreprises à repenser une nouvelle fois leur GEO. La marque et le public n’auront pas de conversation directe, et il sera plus difficile d’influencer les agents.
« Ces modèles ne cesseront de s’améliorer », affirme-t-il. Le défi consiste à savoir si les marques et les spécialistes du marketing pourront suivre le rythme.
