Le rôle de l’IA dans la protection de la biodiversité

Au cours des deux années qui ont suivi la signature par les pays du premier Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, nous avons assisté à une explosion d’innovations en intelligence artificielle. À mesure que les systèmes d’IA sont devenus plus puissants, l’IA générative est devenue un outil de plus en plus fonctionnel, qu’il s’agisse de traiter et de synthétiser des informations ou de mener des analyses prédictives.

Alors que les nations cherchent de nouveaux moyens de mesurer la biodiversité au sein de leurs frontières et de traiter l’énorme quantité de données nécessaires à l’élaboration de plans de conservation, l’IA peut nous aider à avoir plus d’informations sur les besoins de notre planète et comment nous pouvons y répondre.

Adam Thompson, responsable mondial de la finance durable et des offres ESG chez IBM Consulting, a constaté de première main comment l’IA peut transformer la manière dont les pays gèrent, traitent et comprennent les informations.

« Par le passé, l’énoncé du problème était : ' Comment travailler efficacement sur des problèmes géospatiaux arbitraires à travers des jeux de données hétérogènes allant de l’observation de la Terre via la production des modèles météorologiques aux capteurs IdO ' », explique-t-il. « Et le volume de données pourrait être très important. »

Thompson indique que les données des satellites Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne — qui collectent de nouvelles images de toutes les surfaces terrestres, côtières et eaux intérieures de la Terre tous les cinq jours — s’élèvent à environ 3,2 téraoctets par jour. Les projections météorologiques établies par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme pourraient atteindre 250 téraoctets par jour.

« En matière de capacités, il est clairement impossible pour de nombreuses entreprises de gérer de tels volumes de données à des fins de modélisation », explique Adam Thompson.

Bien qu'elle présente ses propres défis en termes de consommation d'énergie, l'IA générative offre une solution potentielle pour faciliter le traitement de données sans que les parties prenantes aient besoin de toutes les données à portée de main. Selon M. Thompson, l'un des moyens d'y parvenir consiste à utiliser des modèles plus petits, comme les modèles de fondation Granite d'IBM, que les chercheurs peuvent déployer à des fins spécifiques liées à la durabilité, telles que l'observation de la Terre et la consommation d'énergie. « La précision de la modélisation à l'aide de modèles de base aide les utilisateurs à améliorer les résultats », explique M. Thompson.