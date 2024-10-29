Le rôle de l’IA dans la protection de la biodiversité

L’IA et la biodiversité prospèrent toutes deux grâce à la complexité. Pour l’IA, d’énormes quantités de données alimentent les modèles de machine learning, les aidant à reconnaître des schémas, à faire des prédictions et à résoudre des problèmes. Dans la plupart des cas, plus les données sont enrichies et diversifiées, plus l’IA devient intelligente et adaptative.
La nature fonctionne de manière similaire. La biodiversité, la variété de vie dans un écosystème, rend les environnements résilients et adaptables. Tout comme l’IA dépend de diverses entrées pour fonctionner efficacement, les écosystèmes dépendent de la biodiversité pour maintenir l’équilibre, résister aux perturbations et évoluer au fil du temps.
L’IA et la biodiversité mettent toutes deux en avant la diversité dans la création de systèmes solides, souples et capables de résoudre des défis complexes. Alors que nous nous dirigeons vers la 16e conférence des Parties à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (COP16), il est clair que non seulement la diversité de l’information, mais aussi la capacité à la traiter et à la comprendre, pourraient être essentielles pour atteindre les objectifs collectifs de protection de la biodiversité de la planète établis par les membres des Nations unies.
La semaine dernière, les responsables environnementaux de près de 200 pays se sont rendus à Cali, en Colombie, pour la COP16. Cet événement marque la première grande réunion de l’ONU sur la biodiversité depuis la COP15, organisée à Montréal, au Canada, en 2022, où les pays participants ont établi un cadre des exigences pour stopper la perte d’habitats naturels.
L’accord, signé par 195 nations et baptisé « Accord de Paris sur le climat », exige des signataires qu’ils consacrent au moins 30 % de leur territoire à des efforts de conservation, notamment à des protections supplémentaires pour les écosystèmes endommagés. Deux ans plus tard, l’objectif de la COP16 est d’examiner les programmes des pays signataires afin de voir si le monde est sur la bonne voie pour respecter la date limite de 2030.
Les premières indications suggèrent que l’ambition pourrait dépasser le succès. Les signataires devaient envoyer leurs stratégies et plans d’action nationaux en matière de biodiversité (SPANB) en marge de la conférence. Seuls 25 pays sur 195 ont déposé des plans auprès du secrétariat des Nations unies pour la biodiversité, et seuls cinq des 17 « pays mégadivers », qui abritent environ 70 % de la biodiversité mondiale, ont pris des engagements.
Les plans d’action nationaux sont un facteur clé pour comprendre les habitats dont les nations ont la charge et pour déterminer comment prendre en compte leur protection dans tous les aspects de la prise de décision gouvernementale. La conservation est un effort intersectoriel, et les SPANB permettent aux pays de tenir compte de ces conditions lors de l’élaboration de leurs politiques.
Ils représentent également un défi unique en raison du grand nombre de conditions à prendre en compte et de la quantité d’informations à analyser. Comme l’a souligné Bernadette Fischler Hooper, responsable du plaidoyer international chez WWF UK, « nous savons que le changement n’est pas facile et que les pays font face à des défis tels qu’un manque de financement, un manque de données et une instabilité politique. » Cependant, les experts affirment que les solutions technologiques peuvent aider à relever certains des défis auxquels les pays sont confrontés lorsqu’ils essaient de mettre en place des SPANB et de les suivre.
Au cours des deux années qui ont suivi la signature par les pays du premier Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, nous avons assisté à une explosion d’innovations en intelligence artificielle. À mesure que les systèmes d’IA sont devenus plus puissants, l’IA générative est devenue un outil de plus en plus fonctionnel, qu’il s’agisse de traiter et de synthétiser des informations ou de mener des analyses prédictives.
Alors que les nations cherchent de nouveaux moyens de mesurer la biodiversité au sein de leurs frontières et de traiter l’énorme quantité de données nécessaires à l’élaboration de plans de conservation, l’IA peut nous aider à avoir plus d’informations sur les besoins de notre planète et comment nous pouvons y répondre.
Adam Thompson, responsable mondial de la finance durable et des offres ESG chez IBM Consulting, a constaté de première main comment l’IA peut transformer la manière dont les pays gèrent, traitent et comprennent les informations.
« Par le passé, l’énoncé du problème était : ' Comment travailler efficacement sur des problèmes géospatiaux arbitraires à travers des jeux de données hétérogènes allant de l’observation de la Terre via la production des modèles météorologiques aux capteurs IdO ' », explique-t-il. « Et le volume de données pourrait être très important. »
Thompson indique que les données des satellites Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne — qui collectent de nouvelles images de toutes les surfaces terrestres, côtières et eaux intérieures de la Terre tous les cinq jours — s’élèvent à environ 3,2 téraoctets par jour. Les projections météorologiques établies par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme pourraient atteindre 250 téraoctets par jour.
« En matière de capacités, il est clairement impossible pour de nombreuses entreprises de gérer de tels volumes de données à des fins de modélisation », explique Adam Thompson.
Bien qu'elle présente ses propres défis en termes de consommation d'énergie, l'IA générative offre une solution potentielle pour faciliter le traitement de données sans que les parties prenantes aient besoin de toutes les données à portée de main. Selon M. Thompson, l'un des moyens d'y parvenir consiste à utiliser des modèles plus petits, comme les modèles de fondation Granite d'IBM, que les chercheurs peuvent déployer à des fins spécifiques liées à la durabilité, telles que l'observation de la Terre et la consommation d'énergie. « La précision de la modélisation à l'aide de modèles de base aide les utilisateurs à améliorer les résultats », explique M. Thompson.
En plus de traiter les données et de générer des prédictions et des analyses, les outils d’IA peuvent nous aider à voir comment le monde naturel évolue autour de nous. Plus tôt cette année, IBM a prêté ses outils d’inspection visuelle IBM® Maximo (MVI) à la WWF-Allemagne pour suivre les déplacements des éléphants de forêt d’Afrique dans le bassin du Congo.
L'éléphant de forêt d'Afrique est connu pour être un « ingénieur des écosystèmes », une espèce fondamentale pour la santé globale du bassin du Congo, qui abrite plus de 10 000 espèces animales. Les éléphants sont connus pour défricher la végétation, laissant de la place à une flore plus forte et plus résiliente pour prospérer dans un environnement qui, autrement, verrait ses ressources à rude épreuve par la sur croissance et la compétition. Ils contribuent également à améliorer la diversité, la densité et l’abondance des espèces végétales et arborescentes, augmentant ainsi la capacité de stockage du carbone de la forêt.
Une technologie similaire a contribué à préserver les récifs coralliens, qui, selon les recherches, sont gravement menacés par le réchauffement de la planète. Les structures sous-marines, dont environ 25 % de toute la vie océanique dépendent à un moment donné de leur cycle de vie, aident les créatures dans l’océan et sur la terre. Non seulement elles constituent d’énormes puits de carbone, mais elles sont également essentielles à la préservation des écosystèmes qui constituent des sources de nourriture pour les humains. Plus de quatre milliards de personnes dépendent des poissons interagissant avec les récifs coralliens pour 15 % de leur apport en protéines animales.
The Reef Company, qui construit des récifs artificiels pour restaurer ceux perdus à cause du changement climatique, s’est associée à IBM pour collecter des données sur l’évolution de l’océan et les endroits où les récifs sont nécessaires. Grâce à la plateforme de données océaniques BluBoxx d’IBM, l’entreprise peut collecter des données de capteurs mesurant la salinité, la température, le pH, l’oxygène dissous, la pression et le dioxyde de carbone d’un plan d’eau. Ces données peuvent être accumulées et téléchargées afin d’obtenir rapidement des informations et des analyses plus approfondies sur l’évolution d’un écosystème.
Nous en savons plus que jamais sur notre planète, en partie grâce aux outils alimentés par l’IA qui nous permettent de collecter et de traiter d’énormes quantités d’informations provenant de diverses sources, des données qu’il peut être difficile de gérer soi-même.
« Aujourd’hui, nous disposons d’énormes quantités de données, mais elles ne sont pas toujours accessibles, pertinentes ou calculées de manière cohérente selon les normes scientifiques, explique Adam Thompson. Nous avons besoin de données fiables et transparentes pour identifier les risques et les opportunités et prendre des mesures correctives. »
Heureusement, tout comme un écosystème diversifié, l’IA peut bénéficier de l’accès à un plus grand nombre de données. Bien que la nécessité d’atténuer les défis énergétiques liés à l’IA reste évidente, la technologie offre le potentiel de mieux comprendre le monde qui nous entoure en traitant les informations auxquelles nous avons accès et en les distillant sous une forme que nous pouvons comprendre et sur laquelle nous pouvons agir.
« Les résultats doivent être présentés dans un format accessible à tous, compréhensibles par le citoyen lambda, sans nécessiter plusieurs doctorats pour interpréter ce que représentent les données », souligne le responsable.
Alors que les nations entreprennent de produire des SPANB qui les guideront dans leur objectif de répondre aux normes fixées par le cadre des exigences de la biodiversité Kunming à Montréal, les outils d’IA pourraient offrir l’opportunité de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde naturel, et comment nous pouvons le préserver.
