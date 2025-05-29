Pourquoi certains journalistes optent-ils finalement pour l’IA ?

Alors que certaines applications de l’IA générative restent controversées, il existe des domaines dans lesquels la technologie s’avère déjà remarquablement utile pour les créateurs de contenu et les éditeurs. L’un d’entre eux est Djinn, un outil développé par IBM qui aide les journalistes à identifier les sujets d’actualité parmi les données et les documents locaux. Initialement développé pour la rédaction norvégienne iTromsø, Djinn combine le NLP, l’IA et le machine learning.

Depuis son lancement il y a deux ans, au début de la vague d’IA générative, Djinn a été adopté par près de 40 rédactions du groupe Polaris Media, propriétaire d’iTromsø. Les rédactions qui ont adopté Djinn ont constaté une augmentation de 1 300 % de leur trafic partagé, tout en réduisant de 94 % le temps que les journalistes consacrent à leur recherche. Mieux encore, les journalistes ont adopté l’outil.

« L’adoption par les utilisateurs a été massive, car le système était facile à expliquer et conçu autour des utilisateurs », explique Silvia Podestà, conceptrice en innovation et conseil chez IBM au Danemark, à IBM Think. Depuis son déploiement, les experts considèrent l’outil comme l’un des meilleurs cas d’utilisation de l’IA au service du journalisme. « C’est un excellent cas d’innovation dans le domaine éditorial », confirme Nikita Roy, journaliste et data scientist qui a consacré un épisode complet de son podcast à Djinn.

Djinn s’attaque à l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les journalistes et les médias locaux : la capacité à découvrir des sujets originaux tout en travaillant dans des salles de rédaction plus petites, où les ressources sont limitées. Djinn collecte des données sur les sites du gouvernement local, les classe, les résume et alerte les journalistes sur les sujets qu’ils pourraient aborder. Djinn utilise principalement les technologies watsonx.ai et Watson , combinant l’IA générative et le machine learning.

« Les journalistes ont accès à des jeux de données très disparates, stockés dans des répertoires publics mis à disposition par les municipalités », explique Silvia Podestà. « Ce processus était vain à cause de la quantité d’informations, et les journalistes risquaient de passer à côté de bonnes histoires potentielles parce qu’ils n’avaient pas le temps de parcourir tous les documents jour après jour », explique-t-elle. Elle évoquera Djinn et l’IA digne de confiance lors d’une prochaine conférence, We Make Future.