Pourquoi certains journalistes optent-ils finalement pour l’IA ?

Trois ans après l’essor de l’IA générative, l’IA reste un sujet de conversation majeur dans les médias. Dans différents secteurs, de nombreux événements sont consacrés à cette technologie, et de nombreux éditeurs ont adopté l’IA pour transformer les opérations des salles de rédaction ou repenser la manière dont ils produisent et distribuent leur contenu, certains s’associant même à des entreprises de premier plan comme OpenAI, Perplexity ou Mistral. Et pour la deuxième année consécutive, les lauréats du prix Pulitzer ont révélé l’utilisation du machine learning dans la création de leurs œuvres.
Mais la transition n’a pas toujours été facile. Les journalistes eux-mêmes se méfient souvent de la technologie.
Selon une enquête récente menée auprès de 2 000 journalistes, plus de la moitié d’entre eux craignent que l’IA élimine toujours plus d’emplois. Cette inquiétude n’est pas sans fondement, car des informations continuent de faire état de licenciements chez certains des plus grands éditeurs alors que ceux-ci augmentent leurs investissements dans l’IA. D’autres inquiétudes concernant l’IA sont liées à son utilisation abusive et, plus clairement, au manque de transparence qui entoure son utilisation. Récemment, une émission de radio australienne a utilisé un avatar généré par l’IA jouant le rôle d’animateur, sans le révéler au public, et deux grands éditeurs américains se sont excusés après avoir publié une liste de lectures estivale rédigée par l’IA, sans se rendre compte qu’elle contenait des livres qui n’existaient pas.
Alors que certaines applications de l’IA générative restent controversées, il existe des domaines dans lesquels la technologie s’avère déjà remarquablement utile pour les créateurs de contenu et les éditeurs. L’un d’entre eux est Djinn, un outil développé par IBM qui aide les journalistes à identifier les sujets d’actualité parmi les données et les documents locaux. Initialement développé pour la rédaction norvégienne iTromsø, Djinn combine le NLP, l’IA et le machine learning.
Depuis son lancement il y a deux ans, au début de la vague d’IA générative, Djinn a été adopté par près de 40 rédactions du groupe Polaris Media, propriétaire d’iTromsø. Les rédactions qui ont adopté Djinn ont constaté une augmentation de 1 300 % de leur trafic partagé, tout en réduisant de 94 % le temps que les journalistes consacrent à leur recherche. Mieux encore, les journalistes ont adopté l’outil.
« L’adoption par les utilisateurs a été massive, car le système était facile à expliquer et conçu autour des utilisateurs », explique Silvia Podestà, conceptrice en innovation et conseil chez IBM au Danemark, à IBM Think. Depuis son déploiement, les experts considèrent l’outil comme l’un des meilleurs cas d’utilisation de l’IA au service du journalisme. « C’est un excellent cas d’innovation dans le domaine éditorial », confirme Nikita Roy, journaliste et data scientist qui a consacré un épisode complet de son podcast à Djinn.
Djinn s’attaque à l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les journalistes et les médias locaux : la capacité à découvrir des sujets originaux tout en travaillant dans des salles de rédaction plus petites, où les ressources sont limitées. Djinn collecte des données sur les sites du gouvernement local, les classe, les résume et alerte les journalistes sur les sujets qu’ils pourraient aborder. Djinn utilise principalement les technologies watsonx.ai et Watson , combinant l’IA générative et le machine learning.
« Les journalistes ont accès à des jeux de données très disparates, stockés dans des répertoires publics mis à disposition par les municipalités », explique Silvia Podestà. « Ce processus était vain à cause de la quantité d’informations, et les journalistes risquaient de passer à côté de bonnes histoires potentielles parce qu’ils n’avaient pas le temps de parcourir tous les documents jour après jour », explique-t-elle. Elle évoquera Djinn et l’IA digne de confiance lors d’une prochaine conférence, We Make Future.
Les experts IBM affirment que l’entreprise a conçu Djinn avec un objectif : enrichir le journalisme plutôt que remplacer les journalistes. L’outil a également été développé en étroite collaboration avec es journalistes d’iTromø, non seulement lors de la phase initiale du projet, mais aussi plus tard, lors de la conception itérative. De plus, les journalistes d’iTromø ont participé à la fois à la formation et à l’apprentissage par renforcement du modèle, en utilisant des connaissances spécialisées pour apprendre à l’IA à reconnaître ce qui est digne d’intérêt.
« C’est l’une des utilisations les plus intéressantes de l’IA dans le contexte des médias », déclare Florent Daudens, ancien journaliste travaillant actuellement pour la plateforme d’IA Hugging Face, dans une interview accordée à IBM Think. « Et cela montre clairement que l’IA peut améliorer nos capacités de travail journalistique. » En fait, au-delà de la création de contenu, l’IA pourrait ouvrir de nombreuses nouvelles opportunités aux médias et aux éditeurs. Avec Hugging Face, M. Daudens a créé une communauté permettant aux journalistes de partager des outils open source. En plus de faciliter la collecte d’informations, il souligne que l’IA peut aider à optimiser les workflows et la distribution, aidant ainsi à résoudre les principaux problèmes des médias confrontés à des pressions financières.
Les experts soulignent qu’au fond, le journalisme restera toujours profondément humain. « Les éléments humains qui consistent à savoir identifier les histoires importantes, comprendre le contexte culturel et forger des liens authentiques avec les sources et le public, resteront fondamentalement humains dans un avenir proche », rassure Rajiv Pant, président de Flatiron Software et ancien directeur/directeur technique des titres de presse The New York Times et The Wall Street Journal. « La compréhension intuitive de la nature humaine et des dynamiques sociales qui découle de l’expérience vécue est irrémédiablement associée à l’humain. »
Mais en effet, il y a de la place pour l’IA dans les médias, affirme M. Pant, à condition que les humains restent intégrés dans la boucle. « L’IA excelle dans les défis de structure et d’optimisation : personnaliser la diffusion du contenu, adapter le style narratif à différents publics et adapter les processus éditoriaux », ajoute-t-il. « L’avenir ne réside pas dans le remplacement, mais dans cette division réfléchie du travail où l’information humaine détermine le "quoi" et le "pourquoi", tandis que l’IA améliore le "comment". »
« L’IA représente une menace majeure en général, notamment pour les personnes qui gagnent leur vie en générant du trafic sur le Web », déclare Bryan Casey, vice-président du marketing numérique chez IBM, dans une interview. « Mais je pense qu’il existe de nombreuses opportunités d’utiliser ces outils pour faire des choses que nous n’aurions pas pu faire autrement. »
