Surprise ! Les agents IA sont désormais aussi sur vos mobiles. Le dernier « AI Phone », un produit conjoint de la société mère de T-Mobile, Deutsche Telekom, et du géant de l’IA Perplexity, a occupé le devant de la scène lors du Mobile World Congress de cette année.
Mais alors que Google et Apple ajoutent des fonctionnalités d'IA aux téléphones depuis des années, les premiers téléphones à IA qui seront lancés en 2025 pourraient marquer un changement plus important, selon des experts IBM tels que Kaoutar El Maghraoui, chercheur principal en recherche et directeur. Les géants de l'IA unissent désormais leurs forces à celles des grandes entreprises de télécommunications pour intégrer l'IA dès le début du processus de conception du matériel, au lieu de l'ajouter après coup aux appareils existants.
Cette collaboration de bout en bout pourrait changer la façon dont les gens utilisent leur téléphone, affirme M. El Maghraoui. Par exemple, les utilisateurs de l'IA Phone de Deutsche Telekom peuvent simplement appuyer sur un bouton situé sur le côté de leur téléphone et parler pour activer l'assistant Perplexity, qui fera une réservation pour un dîner, réservera un taxi ou traduira un discours d'une langue à l'autre en temps réel, le tout sans ouvrir l'écran de verrouillage ni aucune application.
« Ils redéfinissent la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs smartphones. » « Les conséquences sont énormes », M. déclare El Maghraoui.
Il ne s’agit pas du premier téléphone doté d’une IA (ni du premier téléphone doté d’un agent), et ce ne sera pas le dernier. Au début de l'année, Samsung a annoncé qu'elle introduisait l'IA agentique dans sa gamme de téléphones Samsung Galaxy via l'assistant Gemini de Google, qui peut désormais naviguer entre les applications. L'utilisateur active Gemini en cliquant sur un bouton situé sur le côté du téléphone et peut demander à Gemini de lui trouver des vols dans tout le pays et de les envoyer à un ami. Gemini recherchait ensuite et compilait les options de vol et rédigeait à l’avance un e-mail à ce contact spécifique.
Les téléphones Pixel de Google proposent également Gemini, avec des fonctionnalités d'agence depuis décembre 2024. Un assistant IA en temps réel appelé Gemini Live permet aux gens de prendre des photos d’une plante et d’avoir une conversation pour savoir si elle survivra dans leur jardin et quand ils doivent la planter.
Apple a essayé de rattraper son retard sur ses concurrents et a annoncé en grande pompe qu'elle allait intégrer les fonctionnalités Apple Intelligence à ses téléphones. Des incidents, tels qu’un outil de synthèse d’actualités qui a inversé le sens des titres, et des retards ont touché Apple à plusieurs égards. Le 7 mars, un représentant d'Apple l'a confirmé dans un communiqué. « Nous avons également travaillé sur une Siri plus personnalisée, lui permettant d'avoir plus de sensibilisation de votre contexte personnel, ainsi que la capacité de prendre des mesures pour vous au sein et entre vos applications. » Il nous faudra plus de temps que prévu pour mettre en œuvre ces fonctionnalités. »
En fin de compte, c'est la qualité des modèles IA qui déterminera quel téléphone intelligent sera le gagnant, explique Shobhit Varshney. Il souligne que Google bénéficie d’autres entreprises détenues par sa société mère (Alphabet), telles que YouTube.
« Ils peuvent utiliser des milliards de minutes d'audio sur YouTube pour entraîner leurs modèles, bien plus que les petits lecteurs IA », explique M. Varshney.
Certains, comme les chercheurs de l'université des postes et télécommunications de Pékin, conçoivent actuellement de petits modèles linguistiques spécialement destinés aux smartphones. L’équipe a constaté que les petits modèles de langage fonctionnent « plus rapidement et plus efficacement » lorsqu’ils sont conçus pour le matériel sur lequel ils fonctionneront, plutôt que de finir un modèle plus grand pour l’utiliser sur un téléphone, explique la co-auteure Rongjie Yi à IBM Think.
Pourquoi la course aux téléphones avec IA s’accélère-t-elle maintenant ? Les progrès réalisés dans le domaine des petits modèles de langage (SLM) propulsent cette évolution dans la technologie mobile, affirme M. El Maghraoui. « Ces modèles compacts, plus efficaces et plus performants peuvent effectuer un traitement en temps réel et créer des interactions personnalisées et sécurisées sur des appareils périphériques comme les smartphones », explique-t-elle.
M. El Maghraoui ajoute qu'au fur et à mesure que les gens utilisent les SLM sur les smartphones, nous pouvons tirer des leçons qui seront en fait plus utiles en dehors de l'arène des consommateurs. Les petits modèles sont pratiques pour les téléphones, mais essentiels pour « des applications plus sérieuses et critiques, telles que les dispositifs embarqués dans les usines où des données de fabrication sensibles doivent être traitées localement ».
Qu'il s'agisse de services financiers, de soins de santé ou de fabrication, il existe de nombreuses situations dans lesquelles les entreprises disposent de données qu'elles souhaitent conserver sur site. Les petits modèles leur permettent d'extraire des informations utiles de ces données sans avoir à les envoyer sur un cloud public.
C'est pourquoi IBM a donné la priorité à des modèles plus petits et adaptés aux besoins, tels que sa série Granite, car ils permettent aux entreprises de rechercher des performances de pointe à un coût bien inférieur.
Le président et PDG d’IBM, Arvind Krishna, a expliqué dans un article de Fortune : « Dans notre travail chez IBM, nous avons constaté que les modèles adaptés à leur usage ont déjà conduit à des réductions allant jusqu’à 30 fois sur les coûts d’inférence de l’IA, rendant la formation plus efficace et accessible. »
Dans de nombreuses entreprises, « les contraintes de temps et de précision sont plus strictes », explique M. El Magrahoui. Tout retard ou erreur peut entraîner la perte d'importantes sommes d'argent ou compromettre la sécurité des données, voire plus.
« Vous ne pouvez pas vous permettre de commettre une erreur dans ce type d'environnement, car les conséquences sont bien plus graves qu'une simple erreur de programmation d'un vol, par exemple », explique-t-elle.
Alors que les utilisateurs continuent d'expérimenter des téléphones alimentés par le SLM avec IA-premier, ceux qui travaillent dans d'autres domaines Continuer de suivre de près les enseignements tirés de ces appareils edge.
