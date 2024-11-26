L’adoption de l’intelligence artificielle ne ralentit pas. D’ailleurs, les chercheurs d’Epoch AI ont constaté que les calculs de formation à l’IA ont quadruplé chaque année au cours des dernières années. Même si les modèles deviennent plus petits ou plus efficaces, le volume de calcul nécessaire pour les entraîner risque de provoquer une crise énergétique majeure, car de plus en plus de centres de données sont en place et demandent de plus en plus d’énergie.
Une montée en puissance rapide présente des inconvénients. Alors que les besoins énergétiques des entreprises technologiques continuent de croître, les fournisseurs d’électricité ont tenté de suivre le rythme en augmentant la quantité de source d’énergie disponible, y compris les centrales au charbon qui libèrent d’importantes émissions de carbone dans l’atmosphère.
La solution consistant à s'appuyer sur des sources d'énergie polluantes est mauvaise pour la planète et pour la réputation des entreprises technologiques qui se sont engagées à réduire leurs émissions à zéro dans les années à venir. En conséquence, les entreprises recherchent toujours plus de moyens de continuer à soutenir le développement de l’IA tout en atteignant leurs objectifs de durabilité. Une solution en particulier semble faire couler beaucoup d'encre : l'énergie nucléaire.
La production d’énergie nucléaire est restée effectivement stagnante aux États-Unis pendant la majeure partie des trois dernières décennies, principalement en raison de la hausse des coûts et des préoccupations de sécurité à la suite de plusieurs catastrophes très médiatisées. Mais à mesure que les besoins en énergie augmentent, les options populaires en matière d'énergie propre posent un problème : elles ne fournissent pas toujours la capacité nécessaire pour répondre à la demande.
L’énergie nucléaire, en revanche, peut être plus stable et plus prévisible. « Les installations nucléaires sont capables de produire de l’électricité plus de 90 % du temps », explique Maksim Sonin, boursier en projets hydrogène à l’Institut Precourt de l’énergie de l’université Stanford. Et pour les centres de données en particulier, qui sont généralement conçus pour être toujours en marche et en fonctionnement, un accès soutenu à l’alimentation est important, explique Sonin.
Bien sûr, le lancement des réacteurs nucléaires prend du temps. En moyenne, il faut entre six et huit ans pour mettre un réacteur en marche, selon une analyse d’Hannah Ritchie, chercheuse de l’université d’Oxford. Ce délai est le résultat « d’un cycle d’approbation très prolongé, de délais de mise en marche prolongés et de dépenses d’investissement élevées », explique Maksim Sonin.
Ces dernières années, cependant, les petits réacteurs modulaires (SMR) sont devenus plus réalisables grâce au développement de l'espace et aux efforts déployés pour alléger les formalités réglementaires. Les SMR génèrent environ un tiers de la Power d’un réacteur nucléaire traditionnel, bien que le coût de démarrage et le temps de construction soient nettement moindres. Pour cette raison, des entreprises comme Google, Amazon et Microsoft envisagent les SMR comme une option pour la production d’énergie propre qui pourrait augmenter plus rapidement que les options traditionnelles.
Cela ne signifie pas pour autant que les petits réacteurs modulaires (PRM) ne sont pas confrontés à des défis. « Les questions sociales, de sécurité et autre peuvent constituer des obstacles à tout stade de la commercialisation de ces technologies », explique Maksim Sonin. En raison de ces préoccupations potentielles, ce dernier estime que les PRM ne contribueront probablement qu’à environ 10 % de la croissance de l’énergie nucléaire dans les années à venir.
Même si le développement de l’IA suscite un regain d’intérêt pour l’énergie nucléaire, il est possible que l’IA elle-même puisse aider à résoudre le problème de ses propres besoins énergétiques accrus en accélérant le développement et l’efficacité des solutions d’énergie propre.
« Même si le développement rapide de l’IA nécessite une capacité énergétique de plus en plus importante, il peut également nous aider à perturber le secteur de l’énergie avec plus de technologies pour générer cette puissance de manière plus rapide et plus durable », explique M. Sonin.
Selon le rapport d’IBM sur l’état de préparation à la durabilité en 2024, la consommation d’énergie renouvelable et la consommation totale d’énergie figurent en tête de liste des principaux indicateurs de performance pris en compte par les chefs d’entreprise lorsqu’ils évaluent leurs objectifs de développement durable. L’IA, elle, pourrait être en mesure d’indiquer des solutions potentielles, qu’il s’agisse d’aider au développement de nouvelles technologies de production d’énergie ou d’améliorer l’optimisation et la gestion de la charge dans les réseaux.
« D’un point de vue stratégique, je vois d’un œil très positif le rythme de ces innovations technologiques, même si elles soulèvent des problèmes d’infrastructure à court terme, car c’est quelque chose que nous pourrons régler par la suite », affirme Maksim Sonin.
Alors que l’attention se porte de plus en plus sur les solutions d’énergie nucléaire, ce n’est pas la seule option disponible. Aux États-Unis, les énergies propres telles que l’énergie éolienne et solaire sont les sources d’électricité qui ont connu la croissance la plus rapide au premier semestre 2024. La croissance de l’hydroélectricité se poursuit également, bien qu’elle ait été confrontée à des défis, tels que la sécheresse et la pénurie d’eau, qui pourraient amener les entreprises à la considérer comme moins fiable à l’avenir.
Selon M. Sonin, lorsqu'il s'agit d'investir dans les ressources énergétiques, la plupart des entreprises évitent de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ainsi, si l'énergie nucléaire a le vent en poupe, elle ne sera pas la seule option que les entreprises découvrent.
« Je pense que c’est la bonne approche pragmatique en termes de viabilité à long terme, car il y a tellement de variables, d’inconnues et de scénarios différents, révèle Maksim Sonin. Cela ne signifie absolument pas qu’un type d’énergie propre en particulier est considéré comme meilleur que les autres. »
Comme ce dernier le souligne, les centrales nucléaires et autres solutions énergétiques ne sont pas mutuellement exclusives, mais plutôt des composantes d’une solution plus large et globale en faveur d’une transition vers les énergies propres.
« Je crois que l’énergie nucléaire ne concurrence pas uniquement l’hydroélectricité, la géothermie, le solaire, l’éolien, l’hydrogène, l’ammoniac et d’autres sources d’énergie propre, car toutes sont complémentaires. Elles sont toutes plus efficaces les unes que les autres dans des situations différentes. Par conséquent, aucune d’entre elles n’est susceptible de devenir la seule gagnante parmi les grandes entreprises technologiques, avec une approche de portefeuille générant plus de valeur. »
