La production d’énergie nucléaire est restée effectivement stagnante aux États-Unis pendant la majeure partie des trois dernières décennies, principalement en raison de la hausse des coûts et des préoccupations de sécurité à la suite de plusieurs catastrophes très médiatisées. Mais à mesure que les besoins en énergie augmentent, les options populaires en matière d'énergie propre posent un problème : elles ne fournissent pas toujours la capacité nécessaire pour répondre à la demande.

L’énergie nucléaire, en revanche, peut être plus stable et plus prévisible. « Les installations nucléaires sont capables de produire de l’électricité plus de 90 % du temps », explique Maksim Sonin, boursier en projets hydrogène à l’Institut Precourt de l’énergie de l’université Stanford. Et pour les centres de données en particulier, qui sont généralement conçus pour être toujours en marche et en fonctionnement, un accès soutenu à l’alimentation est important, explique Sonin.

Bien sûr, le lancement des réacteurs nucléaires prend du temps. En moyenne, il faut entre six et huit ans pour mettre un réacteur en marche, selon une analyse d’Hannah Ritchie, chercheuse de l’université d’Oxford. Ce délai est le résultat « d’un cycle d’approbation très prolongé, de délais de mise en marche prolongés et de dépenses d’investissement élevées », explique Maksim Sonin.

Ces dernières années, cependant, les petits réacteurs modulaires (SMR) sont devenus plus réalisables grâce au développement de l'espace et aux efforts déployés pour alléger les formalités réglementaires. Les SMR génèrent environ un tiers de la Power d’un réacteur nucléaire traditionnel, bien que le coût de démarrage et le temps de construction soient nettement moindres. Pour cette raison, des entreprises comme Google, Amazon et Microsoft envisagent les SMR comme une option pour la production d’énergie propre qui pourrait augmenter plus rapidement que les options traditionnelles.

Cela ne signifie pas pour autant que les petits réacteurs modulaires (PRM) ne sont pas confrontés à des défis. « Les questions sociales, de sécurité et autre peuvent constituer des obstacles à tout stade de la commercialisation de ces technologies », explique Maksim Sonin. En raison de ces préoccupations potentielles, ce dernier estime que les PRM ne contribueront probablement qu’à environ 10 % de la croissance de l’énergie nucléaire dans les années à venir.