Chaque semaine apporte son lot d’innovations en matière d’IA, et la recherche ne fait pas exception à la règle. Ce n'est donc pas une surprise lorsque Google a récemment annoncé AI Mode, un mode de recherche qui répond aux requêtes par des réponses de l'IA et des liens personnalisés.
« Des utilisateurs Power® nous ont dit qu'ils souhaitaient obtenir des réponses basées sur l'IA pour un plus grand nombre de leurs recherches », a écrit Robby Stein, vice-président des produits de Google Search, sur LinkedIn. Le mode IA fonctionne sur une version personnalisée de Gemini 2.0. Selon Google, cela permettra aux utilisateurs de poser des questions plus nuancées, d'obtenir plus de liens et de prendre en compte leur contexte.
« Je n'utilise même plus Google, j'utilise juste ChatGPT », explique Ash Minhas, Content Manager chez IBM. L'intérêt, selon lui, réside dans la capacité de ChatGPT à analyser et à synthétiser un grand nombre de sources en peu de temps.
Cela marque bien sûr un nouveau changement dans l’environnement de recherche en constante évolution. Google reste dominant — selon Similarweb, il a enregistré plus de 81 milliards de visites mensuelles entre décembre 2024 et février 2025, tandis que ChatGPT d’OpenAI en a enregistré moins de 4 milliards. Le moteur de recherche basé sur l'IA Perplexity a enregistré 101 millions de visites au cours de la même période. Pourtant, les experts voient un grand potentiel pour ces LLM dans les années à venir.
« L'adoption a décollé et ne fait qu'augmenter. Le nombre de personnes qui connaissent ces outils ne cesse de croître », explique Ahmed Malik, PDG et cofondateur de ScalePost, dans un entretien accordé à IBM Think. « Rares sont les choses au monde qui ont autant captivé l’imagination des entreprises et des consommateurs », ajoute-t-il. Fondée en 2024, ScalePost sert de marketplace entre les entreprises d'IA et les sources de contenu. La startup a déjà commencé à collaborer avec les meilleurs éditeurs, les aidant à faciliter et à développer des partenariats avec des entreprises d’IA comme Perplexity.
En parallèle, Perplexity reste enthousiaste quant à l’amélioration de sa propre expérience de recherche. C'est ce qui ressort de l'annonce récente, à l'adresse, de son prochain navigateur, Comet. L'objectif, selon le PDG de Perplexity ( ), est de « construire l'avenir de la navigation sur Internet, avec des IA effectuant des recherches approfondies et des tâches pour nous ».
« À qui appartient le navigateur ? Chrome, Bing, Safari. Perplexity souhaite posséder une chaîne pour pouvoir développer ses activités. C'est là que le voyage commence », explique Chris Andrew, dont l'entreprise Scrunch aide les grandes entreprises à s'adapter à la recherche alimentée par l'IA, dans une interview. « La navigation est inefficace par définition. Il est tout à fait naturel que vous confiiez cette tâche à un agent. »
La multiplication des outils de recherche pilotés par l'IA pose un nouveau défi aux éditeurs et aux créateurs de contenu : la monétisation. Les moteurs de recherche traditionnels génèrent du trafic vers les sites web, où les créateurs de contenu peuvent gagner de l'argent grâce aux publicités, aux abonnements ou à la génération de leads. Mais comme les agents IA résument directement les informations, les utilisateurs sont moins nombreux à cliquer sur les pages sources.
« La recherche par IA a bouleversé Internet. Plus précisément, il a rompu le contrat entre les moteurs de recherche et les créateurs de contenu [avec] le fait de rechercher du contenu gratuitement [et] d’envoyer du trafic de référence », observe Jared Rand, data scientist principal chez Everstream Analytics et fondateur de Skillenai.
Maintenant que les moteurs de recherche IA fournissent des réponses (avec des citations) au lieu d'une liste de liens, le trafic de référence s'est effondré, comme on pouvait s'y attendre.
« La navigation et la recherche automatisées aggravent le problème. Dans les deux cas, les yeux humains ne figurent plus sur le site Web de l'éditeur », explique M. Rand. « La tendance continue selon laquelle de plus en plus de personnes peuvent obtenir des réponses à un plus grand nombre de questions sans jamais consulter la source. »
La recherche alimentée par l’IA et par agents ne génère pas beaucoup de trafic de référence. Un rapport inédit de TollBit calcule qu’en moyenne, les chatbots IA génèrent 96 % de trafic de référence en moins que la recherche Google traditionnelle.
« Lorsque vous effectuez une recherche sur Google, vous lisez peut-être un ou deux sites web », explique Josh Stone, vice-président des partenariats chez TollBit, une startup qui sert d'intermédiaire entre les propriétaires de contenu et les sociétés d'IA. « Par contre, un outil de recherche alimenté par l’IA peut extraire des informations de 10 ou 12 sources différentes et renvoyer une réponse synthétisée. »
Pour les créateurs de contenu, cela soulève des inquiétudes quant aux revenus. Les agents IA n'interagissent pas avec les publicités et ne s'abonnent pas. Mais c’est également un défi pour les générateurs d’agents : le web scraping à grande échelle n’est pas gratuit.
« Le scraping n'est pas gratuit, il est en fait relativement comparable au paiement d'un contenu », déclare Olivia Joslin, qui a cofondé TollBit avec Toshit Panigrahi. « Beaucoup d'entreprises qui créent des agents IA essaient d'automatiser les workflows. Ils ne veulent pas prendre de risques et préfèrent payer pour le contenu », ajoute-t-elle. « Ils ne jouent pas à la roulette judiciaire. »
Un autre problème est l'accessibilité du contenu via les outils d'IA. Minhas note que même s’il utilise ChatGPT pour des recherches rapides ou approfondies, il considère également que l’incapacité à utiliser des sources spécifiques (telles que les éditeurs de logiciels payants, par exemple) est une limite. « Comment savoir si c’est vrai ou non ? S’il ne peut pas analyser les sources, s’agit-il de données indésirables ? » demande M. Minhas. « Ce qui finira par se produire, ce sont davantage de transactions entre les modèles frontières de l’IA et les sources de données. »
De même, avoir un humain interagissant sur un site web pourrait devenir un choix à l’avenir, explique Chris Hay, ingénieur distingué chez IBM. « = Mais en même temps, les entreprises vont commencer à réfléchir à la manière dont elles s’assurent que leur contenu est consommé par l’IA. »
Pour l'avenir, M. Panigrahi estime que la nécessité de fournir aux agents des données fiables et approfondies sera plus forte que jamais. « Tesla, Amazon, Meta : toutes les grandes entreprises travaillent sur des robots humanoïdes. Ces derniers disposeront tous d'une conscience quasi-GPT connectée à Internet. Ils auront également besoin d'accès aux données. C’est cet avenir que nous essayons de préparer. »
