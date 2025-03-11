La recherche alimentée par l’IA et par agents ne génère pas beaucoup de trafic de référence. Un rapport inédit de TollBit calcule qu’en moyenne, les chatbots IA génèrent 96 % de trafic de référence en moins que la recherche Google traditionnelle.

« Lorsque vous effectuez une recherche sur Google, vous lisez peut-être un ou deux sites web », explique Josh Stone, vice-président des partenariats chez TollBit, une startup qui sert d'intermédiaire entre les propriétaires de contenu et les sociétés d'IA. « Par contre, un outil de recherche alimenté par l’IA peut extraire des informations de 10 ou 12 sources différentes et renvoyer une réponse synthétisée. »

Pour les créateurs de contenu, cela soulève des inquiétudes quant aux revenus. Les agents IA n'interagissent pas avec les publicités et ne s'abonnent pas. Mais c’est également un défi pour les générateurs d’agents : le web scraping à grande échelle n’est pas gratuit.

« Le scraping n'est pas gratuit, il est en fait relativement comparable au paiement d'un contenu », déclare Olivia Joslin, qui a cofondé TollBit avec Toshit Panigrahi. « Beaucoup d'entreprises qui créent des agents IA essaient d'automatiser les workflows. Ils ne veulent pas prendre de risques et préfèrent payer pour le contenu », ajoute-t-elle. « Ils ne jouent pas à la roulette judiciaire. »

Un autre problème est l'accessibilité du contenu via les outils d'IA. Minhas note que même s’il utilise ChatGPT pour des recherches rapides ou approfondies, il considère également que l’incapacité à utiliser des sources spécifiques (telles que les éditeurs de logiciels payants, par exemple) est une limite. « Comment savoir si c’est vrai ou non ? S’il ne peut pas analyser les sources, s’agit-il de données indésirables ? » demande M. Minhas. « Ce qui finira par se produire, ce sont davantage de transactions entre les modèles frontières de l’IA et les sources de données. »

De même, avoir un humain interagissant sur un site web pourrait devenir un choix à l’avenir, explique Chris Hay, ingénieur distingué chez IBM. « = Mais en même temps, les entreprises vont commencer à réfléchir à la manière dont elles s’assurent que leur contenu est consommé par l’IA. »

Pour l'avenir, M. Panigrahi estime que la nécessité de fournir aux agents des données fiables et approfondies sera plus forte que jamais. « Tesla, Amazon, Meta : toutes les grandes entreprises travaillent sur des robots humanoïdes. Ces derniers disposeront tous d'une conscience quasi-GPT connectée à Internet. Ils auront également besoin d'accès aux données. C’est cet avenir que nous essayons de préparer. »