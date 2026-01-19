L’IA apprend à repérer les signes cachés de cancer

Les scientifiques ont entraîné une IA à détecter l’activité immunitaire invisible des tumeurs en utilisant uniquement des lames de pathologie standard.

Des chercheurs de Microsoft Recherche, en collaboration avec des universités, ont récemment développé GigaTIME, un système d’IA qui examine des lames de pathologie ordinaires pour déduire les états internes invisibles des cellules immunitaires à l’intérieur des tumeurs. Cela fait partie d’un effort plus large, comprenant un travail chez IBM Research, visant à construire une IA modélisant la biologie comme un système spatial plutôt que comme un ensemble de points de données isolés.

« Ce que nous essayons de faire, c’est d’utiliser des données très facilement accessibles pour déduire des informations qui seraient autrement difficiles à obtenir », a déclaré Hoifung Poon, directeur général de Microsoft recherche, à IBM Think lors d’une interview. « Cela ouvre la voie à l’étude du comportement immunitaire à une échelle qui n’était pas pratique auparavant. »

Le défi technique est considérable. Les lames de pathologie standard sont colorées avec de l’hématoxyline et de l’éoine, une technique qui révèle la structure tissulaire et la forme cellulaire. Au microscope, un pathologiste peut identifier les différents types de cellules en fonction de leur apparence. Mais ils ne peuvent pas déterminer si une cellule immunitaire est activée, épuisée ou supprimée, même si ces états aident à déterminer si le système immunitaire combat le cancer ou ne le fait pas.

« Si vous placez le tissu tumoral au microscope, vous pouvez distinguer approximativement différentes cellules selon leur forme », a expliqué M. Poon. « Le problème, c’est que vous ne connaissez pas l’état interne de la cellule. »

L’obtention de ces informations par des moyens conventionnels nécessite des techniques spécialisées telles que l’immunofluorescence multiplex, qui peut prendre des jours et coûter des milliers de dollars par échantillon. Une diapositive de pathologie standard coûte quelques dollars.