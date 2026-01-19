L’IA apprend à repérer les signes cachés de cancer

Les scientifiques ont entraîné une IA à détecter l’activité immunitaire invisible des tumeurs en utilisant uniquement des lames de pathologie standard.
Des chercheurs de Microsoft Recherche, en collaboration avec des universités, ont récemment développé GigaTIME, un système d’IA qui examine des lames de pathologie ordinaires pour déduire les états internes invisibles des cellules immunitaires à l’intérieur des tumeurs. Cela fait partie d’un effort plus large, comprenant un travail chez IBM Research, visant à construire une IA modélisant la biologie comme un système spatial plutôt que comme un ensemble de points de données isolés.
« Ce que nous essayons de faire, c’est d’utiliser des données très facilement accessibles pour déduire des informations qui seraient autrement difficiles à obtenir », a déclaré Hoifung Poon, directeur général de Microsoft recherche, à IBM Think lors d’une interview. « Cela ouvre la voie à l’étude du comportement immunitaire à une échelle qui n’était pas pratique auparavant. »
Le défi technique est considérable. Les lames de pathologie standard sont colorées avec de l’hématoxyline et de l’éoine, une technique qui révèle la structure tissulaire et la forme cellulaire. Au microscope, un pathologiste peut identifier les différents types de cellules en fonction de leur apparence. Mais ils ne peuvent pas déterminer si une cellule immunitaire est activée, épuisée ou supprimée, même si ces états aident à déterminer si le système immunitaire combat le cancer ou ne le fait pas.
« Si vous placez le tissu tumoral au microscope, vous pouvez distinguer approximativement différentes cellules selon leur forme », a expliqué M. Poon. « Le problème, c’est que vous ne connaissez pas l’état interne de la cellule. »
L’obtention de ces informations par des moyens conventionnels nécessite des techniques spécialisées telles que l’immunofluorescence multiplex, qui peut prendre des jours et coûter des milliers de dollars par échantillon. Une diapositive de pathologie standard coûte quelques dollars.
GigaTIME a été entraîné sur des échantillons de tissus qui avaient été analysés de deux façons : lames standard et mesures immunitaires coûteuses. Le modèle a appris quels schémas visuels correspondent à quels états immunitaires, et il peut désormais les déduire les uns des autres.
La conception du système reflète une reconnaissance croissante dans la recherche en IA, de la médecine à la science des matériaux, du fait que les relations spatiales contiennent des informations qui disparaissent lorsque la moyenne des données est calculée. La moyenne du nombre de cellules immunitaires sur un échantillon de tissu entier, par exemple, efface les interactions locales entre les cellules qui aident à déterminer le comportement du système immunitaire, a expliqué M. Poon.
« L’agencement spatial vous dit quelque chose que vous ne pouvez pas voir si vous faites simplement la moyenne de tout », a déclaré M. Poon. « La localisation des cellules immunitaires, les personnes avec lesquelles elles interagissent et la façon dont elles sont organisées sont des facteurs très importants. »
Poon a décrit les modèles spatiaux comme une sorte de grammaire biologique. « Les schémas vous indiquent quelque chose sur le statut du cancer et ce que le système immunitaire en pense », a-t-il déclaré.
Chez IBM Research, les équipes poursuivent une approche parallèle, développant des systèmes d’IA multimodaux qui intègrent imagerie, données moléculaires et informations cliniques. L'objectif est d'appréhender la biologie, non pas comme des mesures isolées, mais comme un système interconnecté fonctionnant à plusieurs échelles.
« La biologie n’est pas une simple couche d’information », a déclaré Ajay Royyuru, directeur scientifique de la recherche en santé et sciences de la vie chez IBM, à IBM Think lors d’une interview. « Il est multi-échelle, organisé et contextuel. » Si vous n’en regardez qu’une partie, vous passez à côté de ce qui motive réellement le comportement. »
M. Royyuru a souligné que le contexte spatial est fondamental pour la fonction cellulaire, d'une manière que les systèmes d'IA commencent à peine à révéler. « Une cellule située à côté d'une autre cellule peut communiquer directement », a-t-il déclaré. « Le même signal n'est pas disponible pour une cellule située à dix cellules plus loin. »
Les deux chercheurs ont souligné que ces systèmes étaient des outils de recherche destinés à guider les expériences et à générer des hypothèses, et non à remplacer le travail en laboratoire.
« Il n’est pas question de remplacer les expériences, a déclaré M. Poon. « Il s'agit d'utiliser l'IA pour orienter votre recherche et les questions que vous posez. »
Cette distinction est importante car les systèmes biologiques analysés par ces outils d'IA restent très complexes. Le cancer, domaine dans lequel opère GigaTIME, peut évoluer sous la pression sélective et s'adapter au traitement d'une manière qui continue à déconcerter les chercheurs.
« Vous éliminez la plupart des cellules cancéreuses, mais si une cellule résistante subsiste, elle peut revenir en force », a déclaré M. Poon. « C’est pour ça que le cancer réapparaît sans cesse. »
Selon M. Royyuru, le domaine commence seulement à comprendre ce que l'IA peut apporter à la recherche biologique, et l'humilité reste de mise. « Nous étudions un système qui a eu des milliards d’années pour évoluer », a-t-il déclaré. « Elle n'est pas obligée de se révéler à nous simplement parce que nous pouvons mesurer plus de choses. »
