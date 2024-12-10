Comment l’IA peut aider le processus de recrutement (sans y nuire)

Alors que l’utilisation des outils de recrutement pilotés par l’IA se développe, les législateurs des États et des villes commencent à s’y intéresser. La ville de New York exige désormais des entreprises qu’elles divulguent les performances de leurs systèmes de recrutement basés sur l’IA et qu’elles procèdent à des audits visant à détecter les biais. En Californie, une nouvelle loi protège contre la discrimination fondée sur les identités intersectionnelles (bien qu’elle ne cite pas spécifiquement l’IA). Le ministère américain du Travail a également créé un cadre visant à aider les employeurs à promouvoir le recrutement inclusif à mesure que l’utilisation de ces outils gagne en popularité.

Kyra Wilson, doctorante à l’École d’information de l’Université de Washington, s’intéresse à la manière dont les outils de recrutement basés sur l’IA peuvent être discriminatoires entre différentes professions et différents groupes sociaux. Elle a récemment mené une étude portant sur 554 CV et 571 descriptions de poste, dont les noms ont été modifiés pour représenter différents genres et différentes origines ethniques. « Nous voulions voir si ces outils pouvaient désavantager injustement certains candidats », explique Mme Wilson.

Les chercheurs ont testé trois modèles LLM open source de Salesforce, Contextual AI et Mistral AI. Leurs conclusions sont frappantes : malgré la prise en compte de critères tels que l’expérience et le niveau d’études, les modèles favorisaient toujours de manière disproportionnée les candidats ayant des noms associés à la race blanche dans 85 % des cas, et ceux ayant des noms associés au sexe féminin dans seulement 11 % des cas. Ils ont également constaté que les modèles ne se contentaient pas de reproduire les préjugés sociaux existants, mais qu’ils introduisaient également de nouveaux schémas.

« Les modèles que nous avons employés n’ont pas été affinés à partir de jeux de données spécifiques à un domaine particulier. Nous avons donc observé que les préjugés sociétaux globaux favorisant les personnes blanches et de sexe masculin commençaient également à se manifester dans des postes qui ne sont généralement pas associés à ces groupes, explique Mme Wilson. L’utilisation à grande échelle de ces modèles pourrait donc avoir le potentiel de modifier de manière négative les schémas sociétaux en matière d’emploi. »

Les préjugés liés à l’intersectionnalité (dans ce cas, les recoupements entre origine ethnique et genre) sont également apparus dans les résultats, en particulier pour les hommes noirs, qui étaient désavantagés dans jusqu’à 100 % des cas. « L’intersectionnalité était un élément important de notre enquête, car elle reflète mieux la manière dont les personnes sont victimes de discrimination dans la vie réelle, a déclaré Mme Wilson. Les gens ne perçoivent pas les caractéristiques telles que le genre et la race de manière isolée. Les étudier isolément ne donne donc pas nécessairement une image complète des véritables impacts sociétaux de ces systèmes. »

Si les recherches de Mme Wilson ne portaient que sur les identités signalées par des noms, elle a noté que dans le monde réel, les gens peuvent signaler leur identité par les récompenses qu’ils ont reçues, les lieux où ils ont vécu et même les mots qu’ils emploient dans leur CV. Tous ces facteurs pourraient jouer un rôle dans la manière dont l’IA les évalue. Et comme beaucoup d’entre eux sont également pertinents pour distinguer les candidats de qualité, ils ne peuvent pas être facilement supprimés lors de l’examen (comme le sont les noms) sans supprimer des informations importantes.

« En savoir plus sur la manière dont ces facteurs peuvent signaler des identités croisées et déterminer si cela joue un rôle dans l’évaluation par l’IA est une prochaine étape importante pour les chercheurs et les développeurs de modèles », explique Mme Wilson.