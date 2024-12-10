Comment l’IA peut aider le processus de recrutement (sans y nuire)

Cet automne, LinkedIn a lancé son premier agent d’IA dédié aux recruteurs : Hiring Assistant. Optimisé par GPT d’OpenAI, ce nouveau produit automatise toute une série de tâches généralement chronophages pour les recruteurs, telles que la rédaction des descriptions de poste, la recherche de candidats et la prise de contact. Grâce à la vaste base de données utilisateurs de LinkedIn, cet outil privilégie les compétences plutôt que les filtres traditionnels, qui classent généralement les candidats en fonction de critères tels que leur lieu de résidence ou leur université d’origine.
Hiring Assistant est le dernier né dans le domaine vaste et varié de l’IA conçue pour le recrutement : Microsoft, Indeed, Google, IBM et bien d’autres possèdent leurs propres outils. Et la demande est au rendez-vous : une récente enquête IBM a révélé que les besoins en ressources humaines et en acquisition de talents représentent 19 % des cas d’utilisation qui motivent l’adoption de l’IA. Comme beaucoup de ses concurrents, LinkedIn est conscient des biais potentiels de son nouvel outil et affirme qu’il s’efforcera de les atténuer. Mais cela sera-t-il suffisant ?
« [HR Assistant] est une excellente idée, mais nous avons besoin de transparence et devons savoir sur quelles compétences ou quels mots-clés de la description de poste l’outil se base », explique Hilke Schellmann, journaliste et auteure de The Algorithm: How AI Decides Who Gets Hired, Monitored, Promoted and Fired and Why We Need to Fight Back Now. « Nous avons vu trop d’échecs avec ce type de technologie. »
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Alors que l’utilisation des outils de recrutement pilotés par l’IA se développe, les législateurs des États et des villes commencent à s’y intéresser. La ville de New York exige désormais des entreprises qu’elles divulguent les performances de leurs systèmes de recrutement basés sur l’IA et qu’elles procèdent à des audits visant à détecter les biais. En Californie, une nouvelle loi protège contre la discrimination fondée sur les identités intersectionnelles (bien qu’elle ne cite pas spécifiquement l’IA). Le ministère américain du Travail a également créé un cadre visant à aider les employeurs à promouvoir le recrutement inclusif à mesure que l’utilisation de ces outils gagne en popularité.
Kyra Wilson, doctorante à l’École d’information de l’Université de Washington, s’intéresse à la manière dont les outils de recrutement basés sur l’IA peuvent être discriminatoires entre différentes professions et différents groupes sociaux. Elle a récemment mené une étude portant sur 554 CV et 571 descriptions de poste, dont les noms ont été modifiés pour représenter différents genres et différentes origines ethniques. « Nous voulions voir si ces outils pouvaient désavantager injustement certains candidats », explique Mme Wilson.
Les chercheurs ont testé trois modèles LLM open source de Salesforce, Contextual AI et Mistral AI. Leurs conclusions sont frappantes : malgré la prise en compte de critères tels que l’expérience et le niveau d’études, les modèles favorisaient toujours de manière disproportionnée les candidats ayant des noms associés à la race blanche dans 85 % des cas, et ceux ayant des noms associés au sexe féminin dans seulement 11 % des cas. Ils ont également constaté que les modèles ne se contentaient pas de reproduire les préjugés sociaux existants, mais qu’ils introduisaient également de nouveaux schémas.
« Les modèles que nous avons employés n’ont pas été affinés à partir de jeux de données spécifiques à un domaine particulier. Nous avons donc observé que les préjugés sociétaux globaux favorisant les personnes blanches et de sexe masculin commençaient également à se manifester dans des postes qui ne sont généralement pas associés à ces groupes, explique Mme Wilson. L’utilisation à grande échelle de ces modèles pourrait donc avoir le potentiel de modifier de manière négative les schémas sociétaux en matière d’emploi. »
Les préjugés liés à l’intersectionnalité (dans ce cas, les recoupements entre origine ethnique et genre) sont également apparus dans les résultats, en particulier pour les hommes noirs, qui étaient désavantagés dans jusqu’à 100 % des cas. « L’intersectionnalité était un élément important de notre enquête, car elle reflète mieux la manière dont les personnes sont victimes de discrimination dans la vie réelle, a déclaré Mme Wilson. Les gens ne perçoivent pas les caractéristiques telles que le genre et la race de manière isolée. Les étudier isolément ne donne donc pas nécessairement une image complète des véritables impacts sociétaux de ces systèmes. »
Si les recherches de Mme Wilson ne portaient que sur les identités signalées par des noms, elle a noté que dans le monde réel, les gens peuvent signaler leur identité par les récompenses qu’ils ont reçues, les lieux où ils ont vécu et même les mots qu’ils emploient dans leur CV. Tous ces facteurs pourraient jouer un rôle dans la manière dont l’IA les évalue. Et comme beaucoup d’entre eux sont également pertinents pour distinguer les candidats de qualité, ils ne peuvent pas être facilement supprimés lors de l’examen (comme le sont les noms) sans supprimer des informations importantes.
« En savoir plus sur la manière dont ces facteurs peuvent signaler des identités croisées et déterminer si cela joue un rôle dans l’évaluation par l’IA est une prochaine étape importante pour les chercheurs et les développeurs de modèles », explique Mme Wilson.
Après tout, les données constituent la base sur laquelle reposent ces modèles d’IA. Et selon Moninder Singh, chercheur scientifique senior chez IBM, c’est là que la plupart des biais, qu’ils soient implicites ou explicites, historiques ou sociétaux, sont introduits. Le moyen le plus efficace d’atténuer les biais dans les outils d’IA de tout type est de traiter ces questions dès le début de la phase d’entraînement du LLM (et, le cas échéant, lors des affinements ultérieurs).
M. Singh explique que pour la plupart des entreprises qui développent des outils basés sur l’IA, tels que ceux utilisés par les recruteurs, il n’est pas toujours possible de traiter les biais au niveau fondamental. Peu d’organisations disposent des ressources nécessaires pour entraîner leurs propres LLM. Elles s’appuient donc généralement sur des modèles pré-entraînés tels que GPT d’OpenAI ou PaLM de Google, qu’elles règlent ensuite pour des cas d’utilisation spécifiques. Cependant, cet affinement a ses limites, selon M. Singh. Dans la pratique, l’atténuation des biais se fait souvent au niveau des données, les entreprises adaptant les LLM à leurs jeux de données spécifiques, qui sont à leur tour façonnés par les données auxquelles ils ont accès.
« Malgré l’utilisation des bonnes pratiques et l’affinement à l’aide de volumes potentiellement énormes de données pertinentes pour la tâche spécifique, telle que le recrutement, des biais apparaîtront toujours lorsque les systèmes seront appliqués dans la vie réelle », explique M. Singh.
Il explique qu‘au niveau des résultats, les entreprises peuvent mettre en œuvre toute une série de stratégies pour détecter et atténuer les biais en temps réel dès qu’ils apparaissent. Ainsi, les outils d’embauche basés sur l’IA peuvent générer une liste restreinte de candidats, et les entreprises peuvent évaluer ces recommandations en termes d’équité, comme l’exige la nouvelle loi de la ville de New York. Si un biais est détecté (par exemple, si un groupe est systématiquement classé derrière les autres), les développeurs peuvent ajuster le modèle en affinant les données d’entraînement ou en utilisant des techniques de post-traitement pour repondérer les recommandations.
Les méthodes de post-traitement peuvent également être utilisées pour ajuster les scores ou les classements afin de les rendre plus équitables sans nuire aux performances globales du système, explique M. Singh. Des outils tels qu’AI Fairness 360 d’IBM, une boîte à outils open source pour la détection et l’atténuation des biais, fournissent une suite de techniques permettant de faire exactement cela. IBM travaille également sur la détection des biais à l’aide de modèles tels que Granite Guardian 3.0, qui est optimisé pour identifier les risques de biais dans les contenus générés par l’IA.
Ces modèles peuvent être utilisés pour évaluer les résultats, tels que les classements de CV, en générant des explications pour les décisions et en vérifiant si des indicateurs de biais apparaissent dans ces explications. De même, la boîte à outils watsonx.governance d’IBM permet la gouvernance des modèles génératifs, y compris la détection des biais, déployés sur la plateforme watsonx. Et le critère de référence SocialStigmaQA d’IBM teste les LLM pour détecter les biais liés aux stigmates qui sont souvent négligés dans les tests de biais traditionnels, mais qui peuvent être critiques dans des applications sensibles comme le recrutement, par exemple celles liées à la santé mentale ou à la consommation de drogues.
« Malgré tous les efforts déployés par le développeur d’un système basé sur l’IA, tel qu’un outil de recrutement, pour éliminer les biais, il est important de noter qu’il ne peut pas traiter toutes les situations spécifiques à chaque utilisateur final, surtout si ce dernier ne prend pas suffisamment soin de ne pas amplifier ou introduire de biais à ce niveau, explique M. Singh. L’utilisateur final d’un outil de recrutement doit également veiller à la diversité à chaque étape. »
Écoutez les experts pour découvrir comment utiliser l’IA et les données de manière éthique afin d’améliorer l’efficacité des RH et les rendre plus humaines.
Découvrez 10 manières dont le service RH peut constituer un conseiller stratégique pour développer un modèle centré sur les personnes, qui positionne au mieux l’entreprise pour l’avenir.
Découvrez comment les responsables des RH peuvent créer une culture favorisée par l’IA générative en encourageant l’expérimentation et en responsabilisant les gens.
Repensez et modernisez vos ressources humaines grâce à l’IA pour améliorer vos résultats et libérer le plein potentiel de vos équipes.
Accélérez les processus RH avec IBM watsonx Orchestrate et automatisez les tâches fastidieuses.
Rationalisez les processus RH, améliorez la prise de décision et favorisez les résultats métier grâce aux solutions d’IA générative.
Mettez l’IA au service de vos ressources humaines pour améliorer vos résultats métier, moderniser les méthodes de travail et libérer le potentiel des employés.