Les incendies en Californie stimulent la course aux outils de détection basés sur l’IA

L’identification des zones d’incendie à haut risque n’est que la première étape. À mesure que les incendies deviennent potentiellement plus fréquents et intenses, les chercheurs s’efforcent de développer des systèmes d’IA permettant de prédire le lieu de départ des incendies et leur mode de propagation.

Des chercheurs de l’université de Californie du Sud ont mis au point un modèle IA appelé « conditional Wasserstein Generative Adversarial Network » (cWGAN), initialement entraîné sur des données simulées dans des conditions idéales. Le système a ensuite été testé sur des incendies de forêt en Californie entre 2020 et 2022, analysant des schémas influencés par la météo, le carburant et le type de terrain.

Cette recherche intervient alors que les agences déploient déjà l’IA sur le terrain. Austin Energy a déployé un réseau de caméras alimenté par l’IA dans le centre du Texas qui scanne automatiquement les éventuels départs de feu avant qu’ils ne se propagent. Le système utilise 13 caméras haute définition qui surveillent en permanence une zone de 437 miles carrés, alertant les pompiers par des données de localisation et des images en direct lorsque de la fumée est détectée.

D’autres entreprises se précipitent pour développer des systèmes de détection similaires avec des capacités étendues. Brad Listerman, fondateur et PDG de PriviNet, basé à Los Angeles, développe des réseaux de capteurs alimentés par l’IA qui pourraient fonctionner sur batterie pendant un an ou plus grâce à l’énergie solaire. Son entreprise finalise les prototypes et se prépare à lancer son premier produit.

« À moins de disposer de la bande passante du Wi-Fi ou de la 5G, sur le terrain, il est nécessaire de disposer de capteurs de faible puissance, » explique M. Listerman. Son système est voué à intégrer plusieurs méthodes de détection pour identifier les risques d’incendie, notamment des capteurs infrarouges, des dispositifs de détection de chaleur et une série de capteurs Internet des objets (IdO) qui alerteraient les utilisateurs en cas d’activité suspecte. Des caméras permettraient alors de vérifier visuellement la situation à partir de photographies.

La technologie repose sur LoRaWAN, un réseau gratuit pouvant couvrir des distances jusqu’à 10 kilomètres. « Ce qui est vraiment important, c’est de savoir comment maintenir les appareils à faible consommation et ensuite, comment rapatrier ces informations, » détaille M. Listerman.

Les grandes entreprises technologiques s’attaquent également au défi de la collecte et de l’analyse des données environnementales. IBM et la NASA ont développé un modèle de fondation géospatial, disponible sur Hugging Face, qui peut aider les scientifiques à estimer l’étendue des incendies de forêt passés. Le modèle fait partie d’un projet de collaboration plus large visant à rendre les applications météorologiques et climatiques plus accessibles, avec des développements futurs qui permettraient d’identifier les conditions qui pourraient conduire à des incendies de forêt.