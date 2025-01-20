Les incendies en Californie stimulent la course aux outils de détection basés sur l’IA

Alors que les habitants de Los Angeles luttent contre les incendies de forêt, ailleurs des communautés déploient des systèmes basés sur l’intelligence artificielle pour détecter les incendies et prévoir leur trajectoire.
Les services de lutte contre les incendies découvrent une suite d’innovations en matière d’IA pour combattre les incendies, comme les algorithmes de machine learning qui analysent les données satellite pour prévision des trajectoires des incendies. Dans le même temps, les réseaux de capteurs intelligents recherchent les signatures de chaleur et filtrent les fausses alertes, offrant ainsi aux pompiers des alertes précoces potentiellement cruciales. Bien que ces outils n’aient pas encore été déployés pour faire face à la crise qui se déroule actuellement en Californie, ils pointent vers un avenir où la technologie pourrait accélérer considérablement la détection et la réponse aux incendies.
« Les données satellite et météorologiques peuvent être utilisées pour produire une carte en temps réel des zones les plus exposées aux incendies de forêt », explique Supratik Mukhopadhyay, professeur à l’Université d’État de Louisiane, spécialiste de l’intelligence artificielle et de la prévision des incendies. « Les ressources inactives peuvent être déployées à l’avance dans ces zones à haut risque. »
L’identification des zones d’incendie à haut risque n’est que la première étape. À mesure que les incendies deviennent potentiellement plus fréquents et intenses, les chercheurs s’efforcent de développer des systèmes d’IA permettant de prédire le lieu de départ des incendies et leur mode de propagation.
Des chercheurs de l’université de Californie du Sud ont mis au point un modèle IA appelé « conditional Wasserstein Generative Adversarial Network » (cWGAN), initialement entraîné sur des données simulées dans des conditions idéales. Le système a ensuite été testé sur des incendies de forêt en Californie entre 2020 et 2022, analysant des schémas influencés par la météo, le carburant et le type de terrain.
Cette recherche intervient alors que les agences déploient déjà l’IA sur le terrain. Austin Energy a déployé un réseau de caméras alimenté par l’IA dans le centre du Texas qui scanne automatiquement les éventuels départs de feu avant qu’ils ne se propagent. Le système utilise 13 caméras haute définition qui surveillent en permanence une zone de 437 miles carrés, alertant les pompiers par des données de localisation et des images en direct lorsque de la fumée est détectée.
D’autres entreprises se précipitent pour développer des systèmes de détection similaires avec des capacités étendues. Brad Listerman, fondateur et PDG de PriviNet, basé à Los Angeles, développe des réseaux de capteurs alimentés par l’IA qui pourraient fonctionner sur batterie pendant un an ou plus grâce à l’énergie solaire. Son entreprise finalise les prototypes et se prépare à lancer son premier produit.
« À moins de disposer de la bande passante du Wi-Fi ou de la 5G, sur le terrain, il est nécessaire de disposer de capteurs de faible puissance, » explique M. Listerman. Son système est voué à intégrer plusieurs méthodes de détection pour identifier les risques d’incendie, notamment des capteurs infrarouges, des dispositifs de détection de chaleur et une série de capteurs Internet des objets (IdO) qui alerteraient les utilisateurs en cas d’activité suspecte. Des caméras permettraient alors de vérifier visuellement la situation à partir de photographies.
La technologie repose sur LoRaWAN, un réseau gratuit pouvant couvrir des distances jusqu’à 10 kilomètres. « Ce qui est vraiment important, c’est de savoir comment maintenir les appareils à faible consommation et ensuite, comment rapatrier ces informations, » détaille M. Listerman.
Les grandes entreprises technologiques s’attaquent également au défi de la collecte et de l’analyse des données environnementales. IBM et la NASA ont développé un modèle de fondation géospatial, disponible sur Hugging Face, qui peut aider les scientifiques à estimer l’étendue des incendies de forêt passés. Le modèle fait partie d’un projet de collaboration plus large visant à rendre les applications météorologiques et climatiques plus accessibles, avec des développements futurs qui permettraient d’identifier les conditions qui pourraient conduire à des incendies de forêt.
Alors que la technologie de l’IA prend de l’ampleur, la résolution des satellites reste un obstacle au suivi des incendies de forêt.
« Les satellites actuels dressent une représentation des lieux des incendies avec des pixels, qui ont une taille qui va de 300 x 300 M à 2 x 2 km, ce qui est trop grossier pour représenter explicitement un périmètre d’incendie limité », explique Derek Mallia, professeur adjoint chargé de recherche au sein du département des sciences atmosphériques de l’Université de l’Utah. Il explique que des méthodes sont en cours de développement pour intégrer les données de différents satellites afin de définir plus précisément ces périmètres de feu grâce à l’IA, ce qui pourrait également permettre d’identifier les fausses détections déclenchées par la fumée chaude ou les surfaces chaudes.
M. Mallia souligne que l’urgence de ces développements technologiques est renforcée par les conditions qui alimentent les incendies actuels. Il explique que les feux de forêt de Los Angeles partagent des caractéristiques avec d’autres incendies destructeurs, notamment l’incendie de Lahaina en 2023 à Hawaï et les incendies de Camp en 2018 en Californie : par exemple, ils se sont tous produits au cours d’une importante tempête de vent descendante, qui a créé des conditions météorologiques d’incendie exceptionnelles.
« Dans ces conditions, la marge de manœuvre pour maîtriser ces incendies est réduite, car un feu se propage de manière explosive », explique M. Mallia. Une fois que les incendies atteignent une certaine ampleur, les arbres et les arbustes sont entièrement envahis par les flammes et émettent des « tisons », des feuilles et des brindilles enflammées qui peuvent être transportées à des kilomètres par le vent, déclenchant ainsi de nouveaux foyers d’incendie.
Les services d’incendie peuvent compléter ces approches préventives avec des outils de prédiction sophistiqués qui aident les communautés à gérer les risques et la réponse aux incendies. La Méthode canadienne de l’indice Forêt-Météo, actuellement utilisée par de nombreux services d’incendie aux États-Unis et au Canada, combine des fonctionnalités météorologiques avec des données scientifiques pour évaluer le risque d’incendie. Une fois les incendies déclarés, des modèles de propagation permettent de prédire comment les flammes vont progresser.
« Les modèles de propagation des incendies basés sur le machine learning ou l’IA fonctionnent en temps réel et pourraient être utilisés par les responsables de la lutte contre les incendies pour identifier les meilleures stratégies de maîtrise des incendies », assure M. Mallia.
Bien que les modèles de prévision météorologique puissent annoncer avec précision des conditions dangereuses plusieurs jours à l’avance, les incendies peuvent tout de même s’avérer dévastateurs. Le National Weather Service utilise des termes tels que « tempête de vent descendante catastrophique » et « risque d’incendie extrême » pour annoncer le danger. Pourtant, M. Mallia suggère qu’il faut se concentrer davantage sur la prévention des incendies.
« De manière générale, les incendies de Los Angeles ne se sont pas déclarés dans une zone propice à l’écobuage », soutient M. Mallia. Il suggère plusieurs mesures préventives, notamment « des coupures de courant, une meilleure maintenance de l’infrastructure électrique et plus d’éducation de la population sur les choses à ne pas faire en cas d’incendie ».
