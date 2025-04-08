Le chat devient cérébral : l’IA déchiffre les conversations du monde réel

Les grands modèles de langage deviennent étrangement doués pour comprendre le langage humain, mais que se passerait-il s’ils reflétaient également le fonctionnement du cerveau lui-même ?

Dans une nouvelle étude publiée dans Nature Human Behaviour, des scientifiques ont découvert que le modèle Whisper d’OpenAI traite le langage de manière étonnamment similaire à la façon dont les vrais neurones réagissent lors de conversations naturelles. Le chercheur principal, Ariel Goldstein, explique à IBM Think que son équipe et lui ont analysé plus de 100 heures d’enregistrements cérébraux provenant de personnes engagées dans des dialogues improvisés. En comparant ces enregistrements avec le fonctionnement interne de Whisper, ils ont découvert que les représentations en couches du modèle correspondent étroitement à la manière dont le cerveau traite la parole, du son brut au sens.

Selon M. Goldstein, ces résultats pourraient avoir des implications commerciales importantes. Les entreprises pourraient un jour concevoir des outils vocaux basés sur l’IA qui décodent la parole de manière aussi flexible et efficace que le cerveau, réduisant ainsi le temps d’entraînement, améliorant la transcription et alimentant même les prothèses neuronales nouvelle génération.

« Le langage s’exprime dans des contextes sociaux chaotiques, et non dans des laboratoires stériles, explique M. Goldstein. Notre étude montre que la cognition humaine et les modèles d’IA pourraient partager un code plus profond et plus flexible pour gérer les conversations. »

Les enregistrements ont été recueillis à l’aide de l’électrocorticographie (ECoG), qui consiste à placer des électrodes directement à la surface du cerveau. Bien qu’invasive, cette technique offre une vision très fidèle de l’activité neuronale. L’équipe de M. Goldstein a enregistré l’activité cérébrale de patients déjà sous surveillance en vue d’une chirurgie de l’épilepsie, capturant des conversations spontanées et quotidiennes plutôt que des mots isolés ou des invites artificielles.

La connexion entre le cerveau et l’IA a inspiré des innovations chez IBM Research, où des scientifiques ont développé des puces telles que NorthPole, qui imitent l’architecture neuronale en éliminant les goulets d’étranglement traditionnels entre la mémoire et le calcul. Le prototype d’IBM a démontré une efficacité remarquable, effectuant des inférences sur de grands modèles d’IA jusqu’à 46,9 fois plus rapidement que les principaux processeurs graphiques.