Une voiture de course Scuderia Ferrari de Formule 1 était enfermée dans une vitre au centre de la conférence IBM Think 2025 à Boston cette semaine, flanquée de participants et éclairée par un logo IBM bleu lumineux. Son châssis rouge profond et ses courbes aérodynamiques attiraient un flux constant de photos, mais sa présence était plus que symbolique. Selon IBM, la voiture génère plus d'un million de points de données par seconde, enregistrant en temps réel la pression, le frottement, la température et la vitesse. Ces informations alimentent désormais une expérience mobile personnalisée pour les fans, propulsée par la plateforme IBM watsonx.
L’événement a été marqué par l’ouverture de l’événement, au cours duquel l’entreprise a exposé sa position selon laquelle l’IA n’est plus la spéculation. L’intelligence artificielle, l’informatique quantique, l’infrastructure cloud hybride et l’automatisation ont été présentés non pas comme des concepts futurs, mais comme des capacités actuelles qui transforment les opérations dans les entreprises mondiales.
Lors de conférences principales et de tables rondes, des intervenants issus de secteurs aussi variés que la défense, la vente au détail et la finance ont décrit comment des changements fondamentaux dans l’architecture, les talents, la gestion des données et l’interopérabilité sont déjà en cours. Des cadres et des ingénieurs de PepsiCo, Meta, Lockheed Martin, The Heineken Company et BNP Paribas ont rejoint les dirigeants d'IBM pour partager comment l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et l'automatisation produisent des résultats mesurables.
« L’IA est le moteur de la productivité », a déclaré Arvind Krishna, président-directeur général d’IBM. « L’IA déverrouille la valeur de vos données. »
L'un des discours a porté sur l'évolution de la façon dont l'IA est développée en entreprise. IBM a introduit l'informatique générative, une approche qui s'éloigne du Prompt engineering et s'oriente vers une programmation structurée pour les grands modèles de langage (LLM). Selon les experts IBM, cette méthode vise à rendre les applications d'IA plus évolutives, sécurisées et adaptables à mesure que les modèles évoluent.
Le nouveau cadre des exigences relie l'informatique à haute performance aux systèmes quantum, permettant ce qu'IBM appelle le « supercalculateur quantum ». Selon Zaira Nazario, directrice de technologie et recherche chez IBM, cette connexion est déjà en cours.
La nouvelle approche permet aux développeurs de définir le comportement de l'IA en utilisant des composants modulaires et des contraintes programmables plutôt que des prompts. Sriram Raghavan, VP à la recherche d'IBM IA, a déclaré que le modèle actuel de Prompt engineering conduit à « des livres et des livres de prompts », ce qui aboutit à ce qu'il appelle « sécurité par la prière ».
Les experts IBM ont déclaré que les tests internes ont montré que l'informatique générative peut atteindre le même niveau de précision que les modèles à 70 milliards de paramètres en utilisant seulement un milliard de paramètres. Selon M. Raghavan, cela se traduit par une rapidité accrue, des performances plus fiables et une sécurité renforcée dans de nombreux cas d'utilisation.
Shobhit Varshney, responsable des données et de l'IA chez IBM Consulting Americas, était présent à l'événement et a déclaré dans une interview accordée à IBM Think que le passage à l'informatique générative ne pouvait pas arriver à un moment plus urgent.
« Alors que les entreprises déploient des solutions multi-agents et délèguent des tâches de plus en plus complexes à l'IA, nous avons besoin d'une méthode plus transparente et plus robuste que l'anglais pour programmer ces modèles », a-t-il déclaré. M. Varshney a déclaré avoir entendu les développeurs évoquer le même point : le besoin de plus de contrôle et de fiabilité à mesure que l’IA déplace davantage dans le cœur de métier. « C’est là que le nouveau cadre d’IBM change la donne », a-t-il ajouté. « Il apporte la rigueur et la discipline de l’ingénierie logicielle pour une mise à l’échelle responsable de l’IA. »
Mais l'élaboration de modèles plus rapides et plus légers n'est qu'une partie du défi. À mesure que les entreprises s'enfoncent dans l'automatisation et déploient des agents dans l'ensemble de leurs opérations, de nouvelles questions se posent quant à la supervision et aux coûts. Maryam Ashoori, IBM watsonx.ai’s La directrice principale de la gestion des produits, était présente à l’événement et a déclaré lors d’une interview à Think que si de plus en plus d’entreprises mettent l’IA en production, les agents n’en sont qu’à leurs débuts. « Seize pourcent sont passés de l’expérimentation à la mise à l’échelle, mais les agents commencent à peine à prendre forme », explique-t-elle.
Elle a souligné l'intérêt croissant pour l'utilisation d'agents afin d'extraire davantage de valeur des systèmes d'IA générative existants. Les agents permettent aux entreprises d’intégrer l’IA générative plus profondément dans les workflows grâce aux appels d’outils et de fonctions, mais la plupart n’ont pas encore pleinement réfléchi aux risques. »
Les experts d'IBM ont également souligné les travaux de l'entreprise dans le domaine de l'informatique quantique, affirmant qu'elle avait franchi une nouvelle étape technique. Quantum utility, telle que décrite par Jay Gambetta, vice-président de la division Quantum chez IBM, fait référence au moment où les processeurs quantiques peuvent résoudre des problèmes que les systèmes classiques ne peuvent pas simuler. Dans une série d’expériences récentes, des chercheurs d’IBM ont associé un processeur 45 qubits au superordinateur japonais Fugaku pour simuler des molécules complexes, avec des résultats cohérents avec les meilleures méthodes classiques. Un test ultérieur à 77 qubits a confirmé les résultats.
« Nous ne nous intéressons pas aux démonstrations », déclare Gambetta. « Nous construisons des systèmes qui fonctionnent réellement. »
L'entreprise espère atteindre l'avantage quantique d'ici 2026, lorsque les systèmes quantiques seront capables de surpasser les ordinateurs classiques dans des tâches réelles avec une précision vérifiée.
Ailleurs lors de la conférence, l’attention s’est tournée vers la préparation de l’infrastructure. Rob Thomas, vice-président senior du logiciel chez IBM et directeur commercial, a souligné le défi d’intégrer l’IA dans les systèmes opérationnels. « Au cours des trois prochaines années, un milliard d’applications seront développées sur la base de l’IA générative », a-t-il déclaré. « Ils devront travailler les uns avec les autres de façon fluide. »
Deutsche Telekom et d'autres ont fourni des exemples de progrès. Le DSI Peter Leukert a déclaré que l'automatisation a réduit le temps de correctif de 80 %, ajoutant que cette approche pouvait manquer de glamour, mais répond aux exigences opérationnelles de base.
Déployer des agents IA dans l'entreprise a été un autre thème central. PepsiCo, par exemple, utilise plus de 1 500 bots pilotés par l'IA dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Une stratégie centrée sur la plateforme a contribué à unifier ces outils, selon Magesh Bagavathi, vice-président senior et directeur des données et de l’IA de l’entreprise.
L'expansion rapide de tels systèmes apporte une nouvelle complexité. Ritika Gunnar, directrice générale des données et de l’IA chez IBM, a évoqué le défi croissant du « sprawl des agents », où des bots déconnectés opèrent en silos. Pour y remédier, IBM fait évoluer watsonx Orchestrate, qui coordonne les agents entre fournisseurs et workflows. « Créer des agents puissants n’est que le début », explique Mme Gunnar. « La vraie magie opère lorsqu'ils se connectent. »
Dans les opérations RH d’IBM, l’entreprise a automatisé plus d’un million de tâches et résout désormais 95 % des demandes de services aux employés sans escalade. Selon Neil Dhar, partenaire directeur mondial chez IBM Consulting, le résultat est une fonction RH qui peut évoluer avec l'Entreprise.
Pour se préparer à de tels changements, il faut bien plus que des outils. La stratégie de main-d’œuvre, par exemple, reste essentielle. Laura-Elizabeth Ware, SVP des Opérations Cloud HCM en Amérique du Nord chez Oracle, a souligné la nécessité pour les entreprises de réaliser un stock clair des compétences avant d’intégrer les agents dans les systèmes RH. Une récente étude de l'IBM Institute for Business Value (IBV) va dans le même sens, puisqu'elle révèle qu'un tiers des PDG prévoient de recycler leurs employés et que la moitié d'entre eux recrutent pour des fonctions qui n'existaient pas il y a un an.
Les stratégies open-source ont été mises en évidence par Meta, qui a souligné l'adoption rapide de sa série de modèles Llama, dont le nombre de téléchargements a dépassé 1,2 milliard. L'entreprise a lancé le Llama Stack, un nouveau cadre modulaire qui permet aux développeurs de combiner agents, outils d’évaluation et composants post-formation. « La beauté de l'ouverture réside dans le fait que la communauté devient un multiplicateur de force », a déclaré Ash Jhaveri, vice-président des partenariats en matière d'IA chez Meta, lors de l'événement. L’approche reflète une évolution plus large du secteur vers des architectures d’IA flexibles et composables qui peuvent s’adapter rapidement à l’évolution des besoins des entreprises.
Pour permettre la mise à l'échelle des modèles open-source, IBM a intégré watsonx dans la pile Llama. Pourtant, tous les secteurs ne sont pas en mesure d’adopter une approche entièrement ouverte. Se référant à des secteurs tels que la défense et la santé, Richard Vitek de Lockheed Martin a souligné la nécessité d'un contrôle et d'une conformité plus stricts.
Cette demande façonne la stratégie d'IBM, a déclaré Dinesh Nirmal, vice-président des produits logiciels chez IBM. La plateforme watsonx.data régit les données propriétaires avant qu’elles n’entrent dans les pipelines de modèles. « La plateforme peut désormais préparer des données prêtes pour l'IA pour les entreprises en moins de cinq minutes », ajoute M. Nirmal.
La voiture de Formule 1 de la Scuderia Ferrari HP a fait une deuxième apparition lors de la conférence de Krishna, cette fois-ci non pas derrière une vitre mais sous les projecteurs de la scène, comme un symbole des données à grande vitesse et à fort enjeu. Il a utilisé la télémétrie de la voiture, basée sur des capteurs, pour établir des parallèles avec d'autres secteurs où les entreprises gèrent de grandes quantités de données en temps réel.
Kate Johnson, présidente et PDG de Lumen Technologies, a déclaré que son entreprise utilise les outils IBM pour rapprocher l’IA de son réseau edge. « Chaque milliseconde compte », dit-elle. « Pas vraiment comme une Ferrari, mais c'est le même concept. »
BNP Paribas suit une voie similaire. La banque travaille avec IBM et Red Hat depuis sept ans. Elle développe actuellement une « usine d’IA », conçue pour unifier l’infrastructure et soutenir le déploiement de l’IA dans un cadre réglementé. Jean-Michel Garcia, le directeur technique de la banque, a souligné la nécessité d’hybridation, de conteneurisation et de gouvernance des données. « C'est l'IA avec des ceintures de sécurité », a déclaré Hillery Hunter, directrice technique d'IBM pour l'infrastructure.
Les thèmes de la conférence ont pointé vers un changement plus large. Les outils modulaires, les systèmes basés sur des agents, les architectures cloud hybrides et les pipelines de données gouvernées ne sont plus des concepts émergents. Ils sont, de plus en plus, la façon dont les entreprises mènent leur activité.
« Ce n’est pas une expérience », dit Krishna. « Ça se passe maintenant. »
