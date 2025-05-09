L'un des discours a porté sur l'évolution de la façon dont l'IA est développée en entreprise. IBM a introduit l'informatique générative, une approche qui s'éloigne du Prompt engineering et s'oriente vers une programmation structurée pour les grands modèles de langage (LLM). Selon les experts IBM, cette méthode vise à rendre les applications d'IA plus évolutives, sécurisées et adaptables à mesure que les modèles évoluent.

Le nouveau cadre des exigences relie l'informatique à haute performance aux systèmes quantum, permettant ce qu'IBM appelle le « supercalculateur quantum ». Selon Zaira Nazario, directrice de technologie et recherche chez IBM, cette connexion est déjà en cours.

La nouvelle approche permet aux développeurs de définir le comportement de l'IA en utilisant des composants modulaires et des contraintes programmables plutôt que des prompts. Sriram Raghavan, VP à la recherche d'IBM IA, a déclaré que le modèle actuel de Prompt engineering conduit à « des livres et des livres de prompts », ce qui aboutit à ce qu'il appelle « sécurité par la prière ».

Les experts IBM ont déclaré que les tests internes ont montré que l'informatique générative peut atteindre le même niveau de précision que les modèles à 70 milliards de paramètres en utilisant seulement un milliard de paramètres. Selon M. Raghavan, cela se traduit par une rapidité accrue, des performances plus fiables et une sécurité renforcée dans de nombreux cas d'utilisation.

Shobhit Varshney, responsable des données et de l'IA chez IBM Consulting Americas, était présent à l'événement et a déclaré dans une interview accordée à IBM Think que le passage à l'informatique générative ne pouvait pas arriver à un moment plus urgent.

« Alors que les entreprises déploient des solutions multi-agents et délèguent des tâches de plus en plus complexes à l'IA, nous avons besoin d'une méthode plus transparente et plus robuste que l'anglais pour programmer ces modèles », a-t-il déclaré. M. Varshney a déclaré avoir entendu les développeurs évoquer le même point : le besoin de plus de contrôle et de fiabilité à mesure que l’IA déplace davantage dans le cœur de métier. « C’est là que le nouveau cadre d’IBM change la donne », a-t-il ajouté. « Il apporte la rigueur et la discipline de l’ingénierie logicielle pour une mise à l’échelle responsable de l’IA. »

Mais l'élaboration de modèles plus rapides et plus légers n'est qu'une partie du défi. À mesure que les entreprises s'enfoncent dans l'automatisation et déploient des agents dans l'ensemble de leurs opérations, de nouvelles questions se posent quant à la supervision et aux coûts. Maryam Ashoori, IBM watsonx.ai’s La directrice principale de la gestion des produits, était présente à l’événement et a déclaré lors d’une interview à Think que si de plus en plus d’entreprises mettent l’IA en production, les agents n’en sont qu’à leurs débuts. « Seize pourcent sont passés de l’expérimentation à la mise à l’échelle, mais les agents commencent à peine à prendre forme », explique-t-elle.

Elle a souligné l'intérêt croissant pour l'utilisation d'agents afin d'extraire davantage de valeur des systèmes d'IA générative existants. Les agents permettent aux entreprises d’intégrer l’IA générative plus profondément dans les workflows grâce aux appels d’outils et de fonctions, mais la plupart n’ont pas encore pleinement réfléchi aux risques. »