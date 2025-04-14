Découvrez votre nouveau partenaire IA au travail

2025 sera-t-elle l’année où l’IA aidera les humains au travail ? La réponse est oui, si l’on en croit Jensen Huang, PDG de NVIDIA. Lors de son récent discours de deux heures à la conférence GTC, il a présenté sa vision d’un monde où les agents sont omniprésents.
« C’est ainsi que fonctionneront les entreprises à l’avenir, a-t-il déclaré. Les agents d’IA feront partie de notre personnel numérique. » D’ici la fin de la décennie, a-t-il ajouté, le monde pourrait connaître une pénurie de main-d’œuvre humaine. « Nous devrons probablement payer 50 000 $ par an aux robots pour qu’ils viennent travailler. Cela va donc devenir un secteur très, très important. »
Alors que des entreprises telles que Figure, Amazon et Tesla, basées à San José, s’efforcent de faire des robots domestiques une réalité, des start-ups développant des agents d’IA pour les entreprises font également leur apparition. Roam construit des sièges sociaux virtuels pour les effectifs, humains et agents confondus, promettant de « relier les personnes, les bureaux et les agents d’IA afin qu’ils travaillent côte à côte pour créer un siège social virtuel animé ».
Artisan, une autre start-up, développe des employés virtuels d’IA pour les processus sortants. À San Francisco, les publicités de l’entreprise qui ont commencé à apparaître dans les arrêts de bus et sur les bâtiments ont également attiré l’attention (et suscité la controverse) ces derniers mois. « Arrêtez d’embaucher des humains », dit le slogan. Artisan a récemment récolté 25 millions de dollars dans le cadre d’une levée de fonds de série A.
Humatron AI est une autre nouvelle entreprise centrée sur le personnel d’IA. « Notre idée est assez simple, explique Nikita Ivanov, fondateur de Humatron, dans une interview accordée à IBM Think. Sur notre plateforme, vous pouvez créer des travailleurs : pour vous-même, pour votre entreprise, pour le grand public. En gros, vous pouvez créer un travailleur… et n’importe qui peut l’embaucher. »
L’idée est de rendre le processus d’embauche d’un agent spécialisé similaire à ce que les entreprises connaissent déjà, de l’entretien à l’intégration en passant par la rémunération. Et cet employé numérique sera plus qu’un simple bot. « Vous ne devriez pas voir beaucoup de différence entre ce travail d’IA et celui d’un collègue humain dans le quotidien, explique M. Ivanov. Ils sont sur Slack, sur Zoom, dans les boîtes de réception, partout. »
Pour les entreprises, les agents d’IA génèrent déjà de nouvelles opportunités, explique Karen Butner, responsable de la recherche mondiale pour l’IBM Institute for Business Value (IBV), notamment en accélérant l’automatisation des opérations métier. Dans une enquête menée par l’IBV pour un nouveau rapport, 60 % des cadres ont déclaré que leurs employés interagiraient avec des assistants d’IA d’ici la fin de l’année. La prise de décision agentique sera également en hausse, selon les cadres interrogés, 70 % d’entre eux déclarant qu’ils pensaient que les agents d’IA permettraient aux professionnels d’approfondir leur travail afin de soutenir l’analyse et l’optimisation en temps réel d’ici fin 2026.
« Imaginez des opérations 24 h/24, 7 j/7, dans une entreprise, où qu’elle se trouve dans le monde, quel que soit le fuseau horaire, traduites dans toutes les langues et en toute simplicité, sans que des humains ne doivent apporter de modification en disant : « Ce produit part au Brésil. Nous devons apporter les ajustements linguistiques et d’étiquetage adaptés, explique Mme Butner dans une interview accordée à IBM Think. Les agents sont capables de prendre ces décisions, et bien plus encore. »
Dans un récent article de blog, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a prédit l’essor des agents collègues comme l’une des manifestations possibles de l’IAG. « Nous commençons actuellement à déployer des agents d’IA qui finiront par ressembler à des collègues virtuels », a-t-il écrit.
Michael (Max) Maximilien, ingénieur émérite chez IBM, imagine également un avenir où les agents feront partie intégrante des équipes de développement. « Au lieu d’avoir une équipe où une personne s’occupe des exigences, une autre de l’interface utilisateur, une autre de l’ingénierie, une autre des tests et une autre encore du DevOps pour le déploiement, je pourrais imaginer que le DevOps et les tests soient principalement effectués par l’IA », explique-t-il dans une interview.
Les agents d’IA vont-ils remplacer les travailleurs humains ? M. Ivanov, de Humatron AI, prédit que les humains continueront de constituer la majeure partie du personnel, même si les entreprises pourraient utiliser des agents d’IA pour les postes d’entrée de gamme. « C’est un dilemme intéressant et assez complexe, dit-il, faisant référence à la crainte que l’IA ne remplace les emplois humains. Que faire ? La seule façon de résoudre ce problème est de changer véritablement le programme d’études, c’est-à-dire la façon dont nous nous préparons et étudions pour ces emplois. »
Dans un récent article de blog, Ann Funai, DSI et vice-présidente chargée de la transformation des plateformes commerciales chez IBM, affirme que les agents d’IA ont pour but d’améliorer les capacités humaines, et non de les remplacer. « Il ne s’agit pas d’opposer les humains aux machines, écrit-elle. Il s’agit de faire collaborer les humains et les machines pour obtenir de meilleurs résultats. » Cependant, cette technologie doit encore être employée correctement pour exploiter pleinement son potentiel, ajoute Mme Funai.
En ce qui concerne l’avenir du travail, Maximilien estime qu’il est encore difficile de prédire ce qui va se passer, car les capacités évoluent très rapidement. « Si vous comparez GPT-4 ou DeepSeek à ce que nous avions l’année dernière à la même époque, c’est un véritable bond en avant. Que se passera-t-il l’année prochaine ? »
« Je pense que l’IA est l’une de ces technologies uniques qui ont le potentiel d’avoir un impact sur tous les aspects [du travail], déclare Maximilien. Pendant très longtemps, nous nous sommes targués d’être meilleurs que les machines. Mais aujourd’hui, le génie de nombreux modèles d’IA, lorsqu’ils sont correctement entraînés, réside dans leur capacité à trouver des réponses à des questions auxquelles vous ne vous attendriez jamais, car ils comprennent le langage. »
