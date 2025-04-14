Découvrez votre nouveau partenaire IA au travail

2025 sera-t-elle l’année où l’IA aidera les humains au travail ? La réponse est oui, si l’on en croit Jensen Huang, PDG de NVIDIA. Lors de son récent discours de deux heures à la conférence GTC, il a présenté sa vision d’un monde où les agents sont omniprésents.

« C’est ainsi que fonctionneront les entreprises à l’avenir, a-t-il déclaré. Les agents d’IA feront partie de notre personnel numérique. » D’ici la fin de la décennie, a-t-il ajouté, le monde pourrait connaître une pénurie de main-d’œuvre humaine. « Nous devrons probablement payer 50 000 $ par an aux robots pour qu’ils viennent travailler. Cela va donc devenir un secteur très, très important. »

Alors que des entreprises telles que Figure, Amazon et Tesla, basées à San José, s’efforcent de faire des robots domestiques une réalité, des start-ups développant des agents d’IA pour les entreprises font également leur apparition. Roam construit des sièges sociaux virtuels pour les effectifs, humains et agents confondus, promettant de « relier les personnes, les bureaux et les agents d’IA afin qu’ils travaillent côte à côte pour créer un siège social virtuel animé ».

Artisan, une autre start-up, développe des employés virtuels d’IA pour les processus sortants. À San Francisco, les publicités de l’entreprise qui ont commencé à apparaître dans les arrêts de bus et sur les bâtiments ont également attiré l’attention (et suscité la controverse) ces derniers mois. « Arrêtez d’embaucher des humains », dit le slogan. Artisan a récemment récolté 25 millions de dollars dans le cadre d’une levée de fonds de série A.