Au-delà des grands modèles : pourquoi l’IA a besoin de plus qu’une simple échelle pour devenir une AGI

L’idée d’intelligence générale artificielle, des machines capables de penser, d’apprendre et de raisonner aussi bien que les humains, a captivé scientifiques, entrepreneurs et auteurs de science-fiction. Des leaders du secteur comme Sam Altman d’OpenAI et Demis Hassabis de Google DeepMind suggèrent que l’AGI pourrait être à portée de main, grâce à la mise à l’échelle incessante des réseaux neuronaux. La réflexion est la suivante : plus le modèle est grand, plus l’IA est intelligente.
Toutefois, une nouvelle enquête menée auprès d’experts en IA révèle un scepticisme croissant à l’égard de cette idée. Si les modèles d’IA peuvent générer des textes fluides, reconnaître des images et même effectuer des tâches complexes de résolution de problèmes, ils restent en deçà de l’intelligence humaine sur des points essentiels. La plupart des chercheurs en IA sondés estiment que l’apprentissage profond seul n’est pas suffisant pour atteindre l’AGI. Ils estiment au contraire que l’IA doit intégrer un raisonnement structuré et une compréhension plus approfondie des causes et des effets.
Francesca Rossi, IBM Fellow et ancienne présidente de l’Association of the Advancement for Artificial Intelligence, qui a publié l’enquête, fait partie des experts qui se demandent si des modèles plus grands suffiront un jour. « Nous avons fait d’énormes progrès, mais l’IA a toujours du mal à effectuer des tâches de raisonnement fondamentales, explique Francesca Rossi à IBM Think. Pour se rapprocher de l’AGI, les modèles doivent vraiment comprendre, et pas simplement prévoir. »
Pendant des années, la recherche en IA a largement suivi une formule unique : plus de données, de plus grands modèles, de meilleurs résultats. Cette approche a permis des avancées majeures dans le domaine de l’IA générative, des modèles tels que ChatGPT, Gemini et Claude ayant franchi de nouvelles étapes en matière de capacité conversationnelle.
Mais selon Francesca Rossi, le simple fait de développer les réseaux de neurones ne résoudra pas les limites les plus fondamentales de l’IA : les LLM actuels ont encore des difficultés en matière de raisonnement logique, de cohérence et d’adaptabilité. Ils produisent des textes fluides, mais se contredisent parfois, font des erreurs factuelles ou ne parviennent pas à généraliser leurs connaissances dans différents domaines. Ces faiblesses sont particulièrement évidentes dans des domaines tels que les mathématiques ou d’autres domaines où la fiabilité et l’exactitude sont cruciales.
« Certains modèles d’IA peuvent désormais résoudre des problèmes complexes de niveau olympique en mathématiques, déclare Francesca Rossi. En revanche, ils ne parviennent toujours pas à réaliser des opérations arithmétiques simples que n’importe quel élève d’école primaire pourrait faire. Cette incohérence est clairement un obstacle aux approches actuelles de l’apprentissage profond. »
Le problème central, explique la spécialiste, est que bien que les réseaux de neurones puissent reconnaître des schémas statistiques, ils ne comprennent pas intrinsèquement les concepts. Ils peuvent générer des réponses qui semblent correctes, sans vraiment en saisir le sens. Sans structure explicite de logique et de raisonnement, l’IA reste sujette aux hallucinations et à des prises de décision peu fiables.
Francesca Rossi et d’autres chercheurs pensent que si l’AGI est atteinte, ce ne sera pas uniquement grâce à l’apprentissage profond. Il s’agit plutôt de combiner les réseaux de neurones et le raisonnement structuré, améliorant ainsi sa capacité à penser, à s’adapter et à appliquer les connaissances dans différents scénarios.
« Les humains ne se fient pas uniquement à leur instinct ; nous raisonnons aussi de manière délibérée, explique-t-elle. Nous réfléchissons, utilisons des règles structurées et réfléchissons à des problèmes complexes. L’IA pourrait bénéficier d’un équilibre similaire. »
IBM a poursuivi cette idée dans le cadre de son projet de recherche d’IA « Thinking Fast and Slow », inspiré des travaux du lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman sur la cognition humaine. Le projet se concentre sur l’intégration de la prise de décision rapide et intuitive avec un raisonnement plus lent et plus délibéré.
« Dans le cadre de notre projet, nous découvrons comment l’IA peut combiner la reconnaissance rapide de modèles avec un raisonnement explicite basé sur des règles, souligne Francesca Rossi. Par exemple, un modèle de langage peut générer une réponse, mais un composant d’IA symbolique peut valider si la réponse a un sens logique. »
Cette approche hybride pourrait aider à résoudre l’un des plus grands défis de l’IA : sa tendance à générer des réponses confiantes mais erronées. En introduisant un raisonnement structuré, IBM contribue à rendre les systèmes d’IA plus fiables, interprétables et adaptables à des tâches complexes et réelles.
Si l’AGI ne consiste pas simplement à étendre les réseaux neuronaux, que nous faudra-t-il ? Francesca Rossi estime que l’IA doit développer une compréhension plus riche et structurée du monde, plutôt que de se reposer uniquement sur les corrélations statistiques.
À l’heure actuelle, les modèles d’IA excellent dans la production de textes de type humain, mais ils peinent encore à comprendre le monde de manière approfondie. Ils n’ont pas de modèle conceptuel de la réalité et ont donc souvent du mal à appliquer leur raisonnement à des problèmes qui ne leur sont pas familiers.
« Nous devons aller au-delà de la simple mise à l'échelle des modèles et nous concentrer sur le fonctionnement de l'intelligence », explique Mme Rossi. « Cela signifie intégrer différentes approches, et non pas simplement agrandir les modèles. »
Certains chercheurs soutiennent que l’IA doit tirer des leçons de plusieurs types de données, et pas seulement du texte. L’IA pourrait permettre de mieux comprendre les causes et les effets en intégrant des interactions visuelles, auditives et réelles. D’autres suggèrent que l’IA aura besoin d’outils de raisonnement explicites, lui permettant d’appliquer la logique plutôt que de simplement prédire les réponses probables.
L’un des plus grands débats en matière d’IA n’est pas simplement de savoir comment y parvenir, mais aussi de savoir si l’AGI est un concept utile. Certains pensent que l’AGI apparaîtra progressivement à mesure que les systèmes d’IA deviendront plus performants dans différents domaines. D’autres soutiennent que la véritable AGI, c’est-à-dire une IA qui peut pleinement penser, raisonner et agir comme un humain, est encore loin d’être une réalité.
Rossi fait preuve de prudence quant au terme lui-même. « Les gens entendent des choses différentes quand ils parlent d'AGI », a-t-elle déclaré. « Si l'AGI implique un remplacement, nous pensons que l'IA devrait augmenter l'intelligence humaine, et non la remplacer. »
