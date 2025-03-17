Au-delà des grands modèles : pourquoi l’IA a besoin de plus qu’une simple échelle pour devenir une AGI

L’idée d’intelligence générale artificielle, des machines capables de penser, d’apprendre et de raisonner aussi bien que les humains, a captivé scientifiques, entrepreneurs et auteurs de science-fiction. Des leaders du secteur comme Sam Altman d’OpenAI et Demis Hassabis de Google DeepMind suggèrent que l’AGI pourrait être à portée de main, grâce à la mise à l’échelle incessante des réseaux neuronaux. La réflexion est la suivante : plus le modèle est grand, plus l’IA est intelligente.

Toutefois, une nouvelle enquête menée auprès d’experts en IA révèle un scepticisme croissant à l’égard de cette idée. Si les modèles d’IA peuvent générer des textes fluides, reconnaître des images et même effectuer des tâches complexes de résolution de problèmes, ils restent en deçà de l’intelligence humaine sur des points essentiels. La plupart des chercheurs en IA sondés estiment que l’apprentissage profond seul n’est pas suffisant pour atteindre l’AGI. Ils estiment au contraire que l’IA doit intégrer un raisonnement structuré et une compréhension plus approfondie des causes et des effets.

Francesca Rossi, IBM Fellow et ancienne présidente de l’Association of the Advancement for Artificial Intelligence, qui a publié l’enquête, fait partie des experts qui se demandent si des modèles plus grands suffiront un jour. « Nous avons fait d’énormes progrès, mais l’IA a toujours du mal à effectuer des tâches de raisonnement fondamentales, explique Francesca Rossi à IBM Think. Pour se rapprocher de l’AGI, les modèles doivent vraiment comprendre, et pas simplement prévoir. »