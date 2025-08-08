Les entreprises disposent de systèmes de renseignement. Ils doivent maintenant déplacer à des systèmes d'action

L'IA agentique entre en action. Ces systèmes autonomes promettent de gérer des workflows complexes de bout en bout, et les entreprises sont impatientes d'exploiter ce potentiel. Mais voilà le hic : dans la course au déploiement de cette technologie, les entreprises risquent de casser ce qui fonctionne déjà.
Bruno Aziza, vice-président de Données, IA & Analytique Stratégie chez IBM, travaille avec les entreprises pour les aider à s'adapter aux Technologies émergentes afin de devenir des leaders dans leurs domaines respectifs. Selon M. Aziza, les entreprises négligent souvent la réalité qu’elles ont déjà l’IA et l’automatisation dans leurs workflows.
Plutôt que de tout reconstruire autour des agents, M. Aziza pense que les entreprises devraient les utiliser pour s’appuyer sur ce qui fonctionne déjà. « La voie du succès n'est pas de remplacer ou d'éliminer les processus qui ont bien fonctionné », a-t-il confié à IBM Think lors d'un entretien. « Il s’agit d’améliorer les processus existants. »
Cette approche d'augmentation devient plus claire si on la compare à l'évolution générale de la technologie d'entreprise. Pour comprendre comment les entreprises peuvent intégrer efficacement l’IA dans les workflows existants, il est essentiel d’examiner la progression des systèmes qui analysent et recommandent aux systèmes qui peuvent agir de manière autonome et apporter une valeur métier tangible.
Les leaders Enterprise ont suivi un chemin familier : d'abord construire des systèmes d'enregistrement, puis des systèmes d'engagement, suivis par des systèmes d'intelligence. Avec l'IA agentique, une nouvelle phase commence : celle des systèmes d'action.
« Ce que nous constatons, c'est que si les systèmes de renseignement sont utiles, ils ne sont pas suffisants », a déclaré M. Aziza. « Grâce à l'IA générative, grâce à un calcul presque infini et un stockage limité et un excellent réseau, nous sommes maintenant dans une phase où nous pouvons commencer à réfléchir à la manière d'accélérer les actions, qui sont vraiment les composants liés à l'atteinte du résultat net de l'entreprise. C'est ce que nous avons toujours essayé, mais nous sommes maintenant dans une phase de l'histoire où nous pouvons vraiment passer à l'action. »
Mais la mise en place de systèmes d'action n'est pas une voie simple et linéaire. Pour de nombreux leaders technologiques, les questions autour de l’autonomie, de la responsabilité et de l’automatisation restent importantes. Et si le cycle d’engouement suscité par l’IA fait la une des journaux depuis plusieurs années, le véritable travail commence une fois que le projecteur s’estompe.
« Je pense que c'est quelque chose que les entreprises matures doivent appréhender avec agilité : tout le monde vous dit que ce sera vraiment facile, n’est-ce pas ? », a déclaré. M. Aziza. « Vous vous concentrez sur des données de qualité, puis vous sélectionnez vos cas d'utilisation, vous faites quelques expériences et enfin, vous mettez en œuvre les cas d'utilisation réussis. Mais ce n’est pas vraiment comme ça. »
Une idée reçue très répandue est qu'il suffit de créer un agent et de le déployer dans une entreprise. « Dans l'entreprise, l'enjeu est encore bien plus important. »
À mesure que l’expérimentation se déplace en production, les chefs d’entreprise se posent d’autres questions sur les compromis, l’échelle et la performance.
« Il y a de la maturité et suffisamment d'exemples dans le secteur pour que nous puissions atteindre un niveau où nous pouvons accélérer le travail de production réel qui y est réalisé », a déclaré M. Aziza.
L’un des changements les plus importants cette année a été la volonté de créer de nouveaux agents IA. Mais selon M. Aziza, cette ruée peut être peu judicieuse. Les entreprises intègrent souvent déjà l'IA et l'automatisation dans leurs workflows. Plutôt que de tout reconstruire autour des agents, Aziza a déclaré que la meilleure approche était d'améliorer ce qui fonctionne déjà.
Il donne un exemple clair : les approbations de prêts dans le secteur bancaire. Ce sont des processus déterministes. L'ajout d'agents probabilistes pourrait accroître l'incertitude, et non la réduire.
« La capacité à réunir ces deux éléments est très importante », ajoute-t-il. C'est ce que l'on appelle l'agent moins : un agent qui remplace des systèmes qui fonctionnent, mais dont les résultats sont moins bons.
« Ce n’est pas un sujet dont on parle assez, et les organisations doivent en être conscientes », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas d’éliminer l’automatisation et de la remplacer par une multitude de tâches agentiques. Il s’agit en fait d’associer les deux. »
La prochaine étape consiste à réunir les systèmes et les agents. « Nous allons arriver à un point où de plus en plus d'employés créeront leurs propres agents, soit parce qu'ils utilisent [un] agent prédéfini et le personnalisent, soit parce que votre base d'employés est très mature », a-t-il déclaré. « Nous allons voir d’autres agents. La question est la suivante : comment orchestrer ces agents ? Il existe donc un ensemble de capacités à développer pour faire les choses correctement. »
Cette orchestration n'arrive pas par hasard. Selon M. Aziza, les entreprises entrant en production avec des agents doivent développer cinq capacités fondamentales pour réussir : la collaboration multi-agents, l’intégration inter-écosystèmes, l’alignement avec les outils et règles existants, la supervision et le contrôle, et une couche opérationnelle dédiée appelée agents ops. « Ces cinq capacités sont les principaux piliers de votre stratégie agentique pour l'avenir », a-t-il déclaré.
Plus tôt cette année, le Model Communication Protocol (MCP) et d’autres standards développés par Google(Agent2Agent Protocol), IBM (ACP) et d’autres acteurs ont souligné la nécessité de la découverte et de la communication des agents.
« Imaginez que vous vous réveillez demain dans un environnement composé d’une multitude d’agents analytiques », explique M. Aziza. « Qui fait quoi ? Qui reçoit les données ? Qui est à l'origine de l'information ? Qui supervise le processus ? Qui vérifie que les données sont bien correctes et que l'information est exploitable ? Il y a beaucoup de questions ici qui, si vous n’avez pas de standard, c’est vraiment difficile à mettre en œuvre. »
Beaucoup comparent l'état actuel des agents à celui d'Internet avant le HTTP. Mais M. Aziza pense que l’IA agente apporte quelque chose de totalement différent à la conversation. Selon lui, l’évolution actuelle de l’IA peut être comparée à l’invention de la voiture : oui, les voitures ont finalement remplacé les chevaux, mais elles ont également favorisé l’innovation.
« Il y a une accélération incroyable de l'innovation », a-t-il déclaré. « Et nous avons aussi cette incroyable opportunité de nous transformer pour passer au niveau supérieur. Il est tout simplement difficile de trouver un schéma directeur, mais nous savons que l’unification des normes de communication sera nécessaire si nous voulons multiplier l’impact de ces agents individuels. »
