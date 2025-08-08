Les entreprises disposent de systèmes de renseignement. Ils doivent maintenant déplacer à des systèmes d'action

La prochaine étape consiste à réunir les systèmes et les agents. « Nous allons arriver à un point où de plus en plus d'employés créeront leurs propres agents, soit parce qu'ils utilisent [un] agent prédéfini et le personnalisent, soit parce que votre base d'employés est très mature », a-t-il déclaré. « Nous allons voir d’autres agents. La question est la suivante : comment orchestrer ces agents ? Il existe donc un ensemble de capacités à développer pour faire les choses correctement. »

Cette orchestration n'arrive pas par hasard. Selon M. Aziza, les entreprises entrant en production avec des agents doivent développer cinq capacités fondamentales pour réussir : la collaboration multi-agents, l’intégration inter-écosystèmes, l’alignement avec les outils et règles existants, la supervision et le contrôle, et une couche opérationnelle dédiée appelée agents ops. « Ces cinq capacités sont les principaux piliers de votre stratégie agentique pour l'avenir », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, le Model Communication Protocol (MCP) et d’autres standards développés par Google(Agent2Agent Protocol), IBM (ACP) et d’autres acteurs ont souligné la nécessité de la découverte et de la communication des agents.

« Imaginez que vous vous réveillez demain dans un environnement composé d’une multitude d’agents analytiques », explique M. Aziza. « Qui fait quoi ? Qui reçoit les données ? Qui est à l'origine de l'information ? Qui supervise le processus ? Qui vérifie que les données sont bien correctes et que l'information est exploitable ? Il y a beaucoup de questions ici qui, si vous n’avez pas de standard, c’est vraiment difficile à mettre en œuvre. »

Beaucoup comparent l'état actuel des agents à celui d'Internet avant le HTTP. Mais M. Aziza pense que l’IA agente apporte quelque chose de totalement différent à la conversation. Selon lui, l’évolution actuelle de l’IA peut être comparée à l’invention de la voiture : oui, les voitures ont finalement remplacé les chevaux, mais elles ont également favorisé l’innovation.

« Il y a une accélération incroyable de l'innovation », a-t-il déclaré. « Et nous avons aussi cette incroyable opportunité de nous transformer pour passer au niveau supérieur. Il est tout simplement difficile de trouver un schéma directeur, mais nous savons que l’unification des normes de communication sera nécessaire si nous voulons multiplier l’impact de ces agents individuels. »