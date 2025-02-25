En quelques semaines seulement, OpenAI a publié sa fonctionnalité de recherche approfondie, Perplexity a lancé Deep Research, et, plus récemment, Grok a introduit DeepSearch. Même Google Gemini a lancé sa propre version de recherche approfondie, appelée ... Deep Research, en fin d’année dernière.
« De nombreuses entreprises créent leurs propres versions [de recherche approfondie] pour suivre la tendance générale et se concentrer sur les modèles de raisonnement qui ont conquis le monde », observe Kate Soule, directrice de la gestion des produits techniques chez IBM, dans un récent épisode du podcast Mixture of Experts. Le moment DeepSeek, en particulier, a montré comment l’open source peut stimuler l’innovation. « Nous voyons émerger un riche écosystème. »
Des fonctionnalités telles que la recherche approfondie et la recherche agentique modifient la manière dont les gens trouvent et consomment l’information en ligne. Alors que les moteurs de recherche traditionnels s’appuient sur l’indexation et le classement des pages, les agents pilotés par l’IA lisent, synthétisent et fournissent directement des réponses structurées.
« La plupart de ces modèles de recherche approfondis commenceront par créer un plan, explique Shobhit Varshney, vice-président et partenaire principal chez IBM. Puis ils s’enflamment et commencent à parcourir le web … pour trouver tous les sites web pertinents. »
Dans ce contexte, les agents ne se contentent pas de répondre à de simples questions : ils effectuent des recherches sur le web ou dans des données privées, collectent des informations, vérifient les faits et décomposent les problèmes en composants plus petits. Les agents suivent une chaîne de pensée, revérifient leur travail et produisent des recherches ou des analyses structurées.
L’évaluation objective des résultats de ces modèles de recherche approfondie reste toutefois limitée. « Je ne sais pas à quoi ressemble un bon résultat, souligne le partenaire. C’est un problème bien plus difficile que l’écriture de code ou la résolution d’équations mathématiques, où je peux vous dire de manière déterministe si la réponse est correcte ou non. »
Mais la recherche n’est qu’une des nombreuses applications de l’IA agentique.
« Ce n’est qu’un des premiers cas d’utilisation que nous avons identifiés et dans lesquels le raisonnement apporte une valeur clairement démontrable », explique Kate Soule.
Le passage à l’IA agentique est déjà en train de transformer les secteurs, obligeant les entreprises à repenser leur mode de fonctionnement. « Je n’ai jamais rencontré un seul fondateur qui ne travaille pas sur cette question, et j’en rencontre 500 par an », explique Frank Desvignes, associé fondateur de True Global Ventures dans la Silicon Valley.
L’un des secteurs qui connaissent déjà cette évolution, c’est celui des voyages. Sarah Eley, cofondatrice et directrice des opérations de Bookit N Go, un service de réservation de voyages B2B et B2C, explique que les agents peuvent effectuer des recherches, proposer des recommandations personnalisées et réserver des voyages pour leurs utilisateurs. « Il me semble évident que ce sont les prochaines étapes logiques en matière de voyages, car il est très difficile aujourd’hui de planifier et de réserver », explique-t-elle.
Au-delà du marketing et du support client, tous les aspects de l’entreprise, de la chaîne d’approvisionnement et de la finance aux ressources humaines et aux opérations, seront transformés par l’IA agentique.
« L’IA agentique est en train de provoquer un changement de paradigme », explique Karen Butner, responsable de la recherche mondiale au sein de l’Institute for Business Value d’IBM.
Au lieu de demander aux employés d’effectuer les tâches individuelles, ce sont les agents qui s’en chargeront, explique Karen Butner. Les personnes géreront les agents d’IA pour s’assurer qu’ils travaillent ensemble sans heurts et permettre d’atteindre les objectifs de l’entreprise.
« Ces systèmes ne se contentent pas d’apprendre, ils s’adaptent. J’appelle les personnes qui les gèrent des conducteurs d’IA, parce qu’ils orchestrent tout », souligne Karen Butner.
Dans un monde agentique, les opérations fonctionneront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les humains seront formés à de nouvelles compétences. La valeur des agents d’IA ne résidera pas dans les tâches opérationnelles, mais dans leur capacité à comprendre et à analyser l’environnement. L’opportunité sera énorme.
Que pouvons-nous attendre de la recherche approfondie portant sur ces systèmes agentiques ? Selon Kate Soule, il s’agit de l’un des cas d’utilisation les plus pratiques du raisonnement. De plus, une fois que ces modèles de raisonnement commencent à se superposer aux données de l’entreprise, les possibilités se multiplient, estime Shobhit Varshney : « Je pense que c’est l’entreprise qui va gagner des milliards de dollars. »
