Chaque année, atteindre les objectifs de durabilité devient de plus en plus crucial dans l’effort collectif visant à atténuer les risques liés au changement climatique. L’année 2024 n’a pas fait exception, et bien qu’elle fût marquée par des phénomènes météorologiques extrêmement dévastateurs et destructeurs, elle a également conduit plusieurs réalisations majeures pour les efforts mondiaux de durabilité.

Des indicateurs, notamment une diminution spectaculaire de la déforestation de la forêt amazonienne, la fermeture de toutes les centrales au charbon au Royaume-Uni et des niveaux records d’investissement dans les technologies d’énergies propres, suggèrent qu’il existe un effort réel et continu pour avancer vers un avenir plus propre et plus durable. Si l’on tient compte du développement et de la mise en œuvre rapides de l’intelligence artificielle et de sa capacité à optimiser la consommation d’énergie et à faciliter les avancées en matière de technologies propres, il y a lieu d’être optimiste pour l’avenir.

D’ailleurs, 2025 s’annonce une année charnière pour l’innovation environnementale. Elle marque le milieu de la décennie et permet aux secteurs et aux experts de vérifier les progrès accomplis par rapport aux références de 2030, comme l’engagement de la Maison-Blanche à réduire la pollution des gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux niveaux de 2005. Cela constitue également une vérification importante pour les objectifs à venir, tels que le point de référence des Nations unies qui consiste à atteindre une production énergétique nette nulle dans le monde d’ici 2050.

Nous avons demandé à des dirigeants du secteur, à des experts, à des défenseurs et à des éducateurs quelles tendances ils allaient suivre en matière de développement durable en 2025. Leurs prédictions peignent le tableau d’une année où la technologie non seulement aidera les entreprises à progresser vers leurs objectifs de durabilité, mais changera fondamentalement la façon dont elles les abordent… pour autant qu’elles fassent de la durabilité une priorité, bien entendu.