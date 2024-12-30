Chaque année, atteindre les objectifs de durabilité devient de plus en plus crucial dans l’effort collectif visant à atténuer les risques liés au changement climatique. L’année 2024 n’a pas fait exception, et bien qu’elle fût marquée par des phénomènes météorologiques extrêmement dévastateurs et destructeurs, elle a également conduit plusieurs réalisations majeures pour les efforts mondiaux de durabilité.
Des indicateurs, notamment une diminution spectaculaire de la déforestation de la forêt amazonienne, la fermeture de toutes les centrales au charbon au Royaume-Uni et des niveaux records d’investissement dans les technologies d’énergies propres, suggèrent qu’il existe un effort réel et continu pour avancer vers un avenir plus propre et plus durable. Si l’on tient compte du développement et de la mise en œuvre rapides de l’intelligence artificielle et de sa capacité à optimiser la consommation d’énergie et à faciliter les avancées en matière de technologies propres, il y a lieu d’être optimiste pour l’avenir.
D’ailleurs, 2025 s’annonce une année charnière pour l’innovation environnementale. Elle marque le milieu de la décennie et permet aux secteurs et aux experts de vérifier les progrès accomplis par rapport aux références de 2030, comme l’engagement de la Maison-Blanche à réduire la pollution des gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux niveaux de 2005. Cela constitue également une vérification importante pour les objectifs à venir, tels que le point de référence des Nations unies qui consiste à atteindre une production énergétique nette nulle dans le monde d’ici 2050.
Nous avons demandé à des dirigeants du secteur, à des experts, à des défenseurs et à des éducateurs quelles tendances ils allaient suivre en matière de développement durable en 2025. Leurs prédictions peignent le tableau d’une année où la technologie non seulement aidera les entreprises à progresser vers leurs objectifs de durabilité, mais changera fondamentalement la façon dont elles les abordent… pour autant qu’elles fassent de la durabilité une priorité, bien entendu.
« Les entreprises associeront l’IA aux technologies d’automatisation pour atteindre leurs objectifs de durabilité à l’horizon 2030. Les entreprises ont des objectifs audacieux de durabilité pour 2030, mais disposent aussi d’infrastructures plus complexes et de sources de données plus nombreuses que lorsque ces objectifs ont été annoncés il y a des années.
En 2025, les entreprises avec des ambitions et des objectifs en matière de durabilité doivent mettre en place des capacités d’automatisation alimentées par l’IA, incluant l’observabilité, la gestion des ressources et la gestion du cycle de vie applicatif. Ces capacités peuvent aider à réduire la pression sur les centres de données, notamment en gérant la consommation d’énergie et en améliorant la performance et le cycle de vie des actifs, ce qui peut finalement aider à faire progresser les objectifs de durabilité dans l’ensemble. »
« La croissance dans le secteur des énergies propres, portée par des facteurs clés comme la [loi sur la réduction de l’inflation] et l’expansion rapide du solaire, du stockage par batterie et des véhicules électriques, devrait se poursuivre. L’accent mis par la loi IRA sur le changement climatique accélère les investissements et renforce les chaînes d’approvisionnement nationales, créant ainsi une base solide permettant aux professionnels d’apporter des contributions significatives. Le stockage d’énergie jouera un rôle crucial dans le stockage de l’excédent d’énergie renouvelable, offrant une solution durable pour l’électrification future.
« Pour répondre à la demande énergétique croissante, le secteur doit donner la priorité au développement du personnel. Investir dans la formation des professionnels en activité et attirer de nouveaux talents qualifiés sera une condition sine qua non pour rester compétitif sur le marché de l'énergie. »
« Je suis à l’affût des développements en matière de jumeaux numériques pour soutenir une fabrication durable et résiliente, les innovations matérielles concernant les batteries de véhicules électriques qui améliorent leur autonomie et leur durée de vie, les véhicules électriques autonomes et une infrastructure de recharge de VE en expansion. D’importants investissements ont été réalisés dans ces domaines, et nous allons probablement assister à de nouveaux déploiements passionnants de ces innovations. »
« Attendez-vous à voir beaucoup plus de modèles d’IA formés sur des jeux de données géospatiales. Les crises météorologiques extrêmes et liées au climat continueront en 2025 et entraîneront des perturbations coûteuses. En conséquence, attendez-vous à ce que de plus en plus de gouvernements, de fournisseurs et d’entreprises du secteur privé associent des jeux de données géospatiales et des modèles d’IA dans l’espoir de prédire et d’atténuer les perturbations climatiques. »
« Nous considérons 2025 comme une année charnière pour les progrès du secteur en pleine expansion du recyclage textile. » En 2024, nous avons été confrontés à de nombreux engagements de la part des recycleurs et des marques textiles, et nous observons avec impatience les développements futurs, en particulier en Amérique du Nord. De plus, nous reconnaissons le potentiel de l'IA pour l'année à venir, en particulier pour améliorer le suivi des Indicateurs de durabilité et stimuler l'efficacité au sein de l'écosystème. Au fur et à mesure de l'évolution de ces développements, nous anticipons des opportunités d'emploi dans le secteur manufacturier et des carrières spécialisées en Technologie dans le domaine du textile. »
« Pour ne pas paraître trop dramatique, 2025 pourrait bien être l'année où les États-Unis passeront véritablement la barre en matière d'atténuation du changement climatique et de durabilité dans son ensemble.
Les Américains ne se soucient généralement pas des tendances politiques de gauche ou de droite lorsqu’il s’agit d’épargner et de gagner de l’argent. Ils veulent juste voir du vert ! De plus, les énergies alternatives, comme l’énergie solaire, deviennent moins chères que les combustibles fossiles traditionnels. Les panneaux solaires installés sur les toits résidentiels, par exemple, sont véritablement bipartis, comme démontré ici dans mon État de Floride. »
« Au niveau local, je pense que, lorsqu’ils en ont la possibilité, les consommateurs continueront à choisir des matériaux et des produits sains, non toxiques et sans plastique à la maison et dans les marques et les entreprises qu’ils soutiennent. Le compostage communautaire et municipal continuera de devenir plus courant aux États-Unis.
Au niveau national, les stades et les grandes salles d’événements continuent de mettre en place des moyens pour simplifier leurs flux de déchets et migrer vers des événements zéro déchet. De nouveaux matériaux issus de biotechnologies, comme les polyhydroxyalcanoates (PHA) et les résines issues d’algues et de sous-produits agricoles, continueront de bouleverser les secteurs des services compostables et de l’emballage, alors que consommateurs et entreprises cherchent des solutions à l’héritage toxique des plastiques pétroliers.
Parce que l’adoption du compostage et la sensibilisation au gaspillage alimentaire vont de pair, les stratégies pour lutter contre le gaspillage alimentaire comme mesure d’économie et l’insistance sur un meilleur accès à des aliments complets et plus sains prendront davantage racine.
« Des progrès considérables ont été réalisés en matière de réduction de la quantité de déchets terminant dans nos décharges grâce à l’incorporation de compost commercial, qui transforme la nourriture, le gazon et les emballages compostables en terre. Parmi les autres solutions innovantes, citons la valorisation des déchets de construction tels que les bardeaux de toiture, les plaques de plâtre, le bois et le béton en matières recyclées, créant ainsi une économie circulaire indispensable. La valorisation énergétique des déchets (WtE) est également en plein essor, devenant un moyen de dissoudre complètement le plastique, de sorte qu’il ne puisse pas se transformer en microplastiques que l’on trouve actuellement dans le corps humain. »
