5 alliances au sein du comité exécutif qui démontrent leur impact à l’ère de l’IA

Quelles nouvelles relations au sein du comité exécutif sont essentielles pour réussir la transformation.
L’IA agentique ouvre une occasion rare. Malgré tout l’impact que l’IA a déjà eu sur les entreprises, l’orchestration multi-agentique pourrait transformer les workflows qui traversent toute l’entreprise. Mais comme cette nouvelle génération d’IA touche tous les domaines, les dirigeants doivent travailler ensemble pour en tirer pleinement parti.
L’IA renforce déjà les partenariats entre les fonctions du comité exécutif. Selon une analyse récente des fiches de poste actuelles du comité exécutif menée par Talentfoot, cabinet de recrutement de dirigeants, les plus hauts postes de direction exigent aujourd’hui une combinaison de vision stratégique, de responsabilité sur le chiffre d’affaires, de maîtrise des données et de capacité à passer les opérations à l’échelle. Pour prendre les meilleures décisions en matière d’IA, cette dynamique de collaboration entre dirigeants et entre fonctions devra clairement s’approfondir et se poursuivre.
Le défi, pour les dirigeants, consiste à redéfinir volontairement les relations exécutives les plus importantes. Voici cinq alliances émergentes au sein des directions générales qui ouvrent la voie à l’entreprise centrée sur l’IA.
La fonction ressources humaines se prête particulièrement bien à l’IA, car elle repose sur de nombreux processus répétitifs qui peuvent désormais être automatisés. Mais comme les RH concernent toute l’entreprise, leur transformation exige une contribution importante de la direction informatique. Cela signifie que les directeurs des ressources humaines (DRH ou CHRO) doivent travailler plus étroitement qu’auparavant avec les directeurs techniques (CTO) et les responsables des technologies de l’information (DSI ou CIO) IBM a vécu cette évolution en appliquant d’abord l’IA à ses fonctions internes, dans ce que ses dirigeants appellent client zero.
En 2024, AskHR, le chatbot de questions-réponses RH d’IBM, a traité plus de 11,5 millions d’interactions. Seules 6 % de ces interactions ont dû être redirigées hors de la plateforme vers un partenaire RH spécialisé. Les scores de satisfaction des collaborateurs ont eux aussi progressé. Dans le même temps, grâce aux plus de 90 automatisations déjà intégrées à AskHR, les transactions RH des managers sont 75 % plus rapides. De meilleures expériences, plus rapides, illustrent les bénéfices qui peuvent émerger lorsque les dirigeants du comité exécutif travaillent en étroite collaboration.
L’IA exige des investissements financiers importants, ce qui rend le rôle des responsables financiers hautement stratégique. Selon une étude récente de la Financial Education & Research Foundation, 77 % des directeurs financiers (CFO) se disent « très impliqués » dans la prise de décisions stratégiques à l’échelle de l’entreprise. La même étude révèle que 64 % des entreprises déclarent mener des initiatives de transformation actives, portées par les gains d’efficacité, l’automatisation et l’IA. Face à des arbitrages à fort enjeu, les directeurs financiers doivent travailler main dans la main avec leurs homologues informatiques.
Ensemble, les CFO, CIO et CTO peuvent dégager, et oui, mesurer, la valeur métier que l’IA générative crée à l’échelle de l’entreprise. Par exemple, une précédente étude d’IBM a montré que l’adoption de l’IA avait aidé les entreprises à réduire de 57 % les erreurs de prévision des ventes. Les directeurs financiers les plus avancés considèrent les directeurs techniques comme leurs partenaires les plus importants : 72 % les jugent très importants ou essentiels, selon une autre étude d’IBM. Les responsables financiers et technologiques devraient avoir une nouvelle occasion de renforcer leur partenariat en pilotant le déploiement discipliné des initiatives agentiques et des investissements associés.
Les responsables des opérations passent de l’automatisation des tâches à l’orchestration de systèmes d’IA agentique. Près de sept directeurs des opérations (COO) sur 10 indiquent avoir adopté des agents IA et se préparer à les déployer à l’échelle de l’entreprise, selon une étude récente d’IBM. L’étape suivante consiste à coordonner plusieurs agents au sein d’une plateforme opérationnelle intégrée, qui semble elle aussi promise à une adoption massive : Gartner prévoit que 70 % des applications d’IA utiliseront des systèmes multi-agents d’ici 2028.
Bien menée, l’orchestration multi-agentique représente une occasion majeure. Car la productivité ne se limite pas aux économies de coûts et aux gains d’efficacité. Elle consiste aussi à créer des mécanismes autofinancés qui permettent d’investir dans l’innovation porteuse de croissance. Mais comme l’orchestration multi-agentique transforme en profondeur le fonctionnement de toute l’entreprise, cette occasion exige aussi une coopération plus étroite. Avec l’orchestration, et grâce à un partenariat solide avec l’IT, les opérations peuvent devenir un moteur essentiel de croissance.
Que vous dirigiez la direction juridique ou que vous pilotiez l’IA ou d’autres déploiements technologiques, vous avez vu les risques juridiques liés aux données s’intensifier. La fonction juridique est responsable de la conformité : quelles juridictions sont acceptables, quels transferts de données sont autorisés et quels contrats sont sûrs. Mais les tensions géopolitiques, l’incertitude réglementaire et les risques de dépendance fournisseur ont renforcé l’attention portée à la souveraineté des données, c’est-à-dire l’idée selon laquelle les données sont régies par les lois du pays dans lequel elles ont été générées.
Face à toutes ces pressions, garantir la conformité de l’IA intégrée à l’échelle de l’entreprise peut sembler contraignant. Pourtant, grâce à l’approche transversale qui émerge, la conformité peut devenir un levier. Norie Campbell, directrice juridique (CLO) chez Thomson Reuters, a décrit l’évolution de sa fonction à l’ère de l’IA en ces termes : « La fonction juridique ne réagit plus simplement aux décisions de l’entreprise, elle contribue à en définir l’orientation. » En supprimant les silos dépassés entre les directions juridique et technologique, les entreprises devraient pouvoir respecter plus facilement l’évolution des législations internationales.
Les dirigeants du comité exécutif sont mieux armés pour aborder l’ère de l’IA lorsqu’ils unissent leurs forces. De plus en plus, ce processus exige un nouveau rôle : le CEO définit la vision, tandis que le responsable de l'intelligence artificielle (CAIO) orchestre l’action entre les fonctions avec l’appui du CIO, du CHRO, du CFO et du CLO. Selon une nouvelle étude d’IBM, 76 % des entreprises disposent désormais d’un CAIO, contre seulement 25 % il y a un an.
Le CAIO agit comme coordinateur central. Les contours précis du poste peuvent varier d’une entreprise à l’autre, mais les CAIO jouent un rôle central dans la transformation. Une étude de The Futurum Group montre que les entreprises dotées d’un CAIO ont près de trois fois plus de chances d’atteindre le plus haut niveau de maturité en IA. La nécessité d’un point de coordination unique, travaillant avec le CEO et les autres dirigeants, est claire : les membres du comité exécutif guideront la révolution de l’IA en coordination les uns avec les autres.
Le changement technologique exige des changements organisationnels. Les fonctions du comité exécutif, conçues pour un monde passé, doivent désormais porter ensemble la responsabilité des résultats, qu’il s’agisse de gestion automatisée des effectifs, de création de valeur à partir des technologies émergentes ou d’orchestration des agents IA. La souveraineté des données n’est pas seulement une question juridique. Le CAIO se trouve au centre de cette dynamique.
À mesure que les cas d’utilisation de l’IA se multiplient, la réussite des entreprises dépendra très certainement d’un leadership exécutif repensé et transversal.