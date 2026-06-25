5 alliances au sein du comité exécutif qui démontrent leur impact à l’ère de l’IA

L’IA agentique ouvre une occasion rare. Malgré tout l’impact que l’IA a déjà eu sur les entreprises, l’orchestration multi-agentique pourrait transformer les workflows qui traversent toute l’entreprise. Mais comme cette nouvelle génération d’IA touche tous les domaines, les dirigeants doivent travailler ensemble pour en tirer pleinement parti.

L’IA renforce déjà les partenariats entre les fonctions du comité exécutif. Selon une analyse récente des fiches de poste actuelles du comité exécutif menée par Talentfoot, cabinet de recrutement de dirigeants, les plus hauts postes de direction exigent aujourd’hui une combinaison de vision stratégique, de responsabilité sur le chiffre d’affaires, de maîtrise des données et de capacité à passer les opérations à l’échelle. Pour prendre les meilleures décisions en matière d’IA, cette dynamique de collaboration entre dirigeants et entre fonctions devra clairement s’approfondir et se poursuivre.

Le défi, pour les dirigeants, consiste à redéfinir volontairement les relations exécutives les plus importantes. Voici cinq alliances émergentes au sein des directions générales qui ouvrent la voie à l’entreprise centrée sur l’IA.