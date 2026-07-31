Alors que les entreprises de biens de consommation s’empressent d’intégrer l’IA à la prévision de la demande, à la tarification, au marketing, au service client et à l’innovation produit, beaucoup découvrent que la question n’est pas de savoir si elles peuvent facilement lancer un nouveau pilote. La vraie question est de savoir si elles peuvent garder le contrôle lorsque l’IA commence à prendre, recommander ou automatiser des décisions dans l’ensemble de l’entreprise. C’est là qu’intervient l’IA responsable.

Un nombre croissant d’éléments montre que la gouvernance est ce qui permet à l’IA de passer à l’échelle. Selon une nouvelle étude de l’IBM Institute for Business Value (IBV), les entreprises qui intègrent le contrôle dans leurs architectures IA déploient 16 fois plus d’agents IA, dépensent quatre fois moins et enregistrent des marges opérationnelles supérieures de 18 % à celles de leurs pairs qui ne le font pas. Ce constat repositionne l’IA responsable : elle n’est plus seulement une fonction défensive de gestion des risques, mais un véritable levier de performance.Et la gouvernance ne fera que gagner en importance : Gartner prévoit par exemple que, d’ici 2027, les capacités de gouvernance de l’IA et d’IA responsable feront partie de 75 % des plateformes d’IA, ce qui en fera le principal terrain de concurrence.