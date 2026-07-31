De la tarification à la personnalisation, l’IA se rapproche du consommateur et révèle si les entreprises peuvent passer à l’échelle avec visibilité, confiance et contrôle.
Alors que les entreprises de biens de consommation s’empressent d’intégrer l’IA à la prévision de la demande, à la tarification, au marketing, au service client et à l’innovation produit, beaucoup découvrent que la question n’est pas de savoir si elles peuvent facilement lancer un nouveau pilote. La vraie question est de savoir si elles peuvent garder le contrôle lorsque l’IA commence à prendre, recommander ou automatiser des décisions dans l’ensemble de l’entreprise. C’est là qu’intervient l’IA responsable.
Un nombre croissant d’éléments montre que la gouvernance est ce qui permet à l’IA de passer à l’échelle. Selon une nouvelle étude de l’IBM Institute for Business Value (IBV), les entreprises qui intègrent le contrôle dans leurs architectures IA déploient 16 fois plus d’agents IA, dépensent quatre fois moins et enregistrent des marges opérationnelles supérieures de 18 % à celles de leurs pairs qui ne le font pas. Ce constat repositionne l’IA responsable : elle n’est plus seulement une fonction défensive de gestion des risques, mais un véritable levier de performance.Et la gouvernance ne fera que gagner en importance : Gartner prévoit par exemple que, d’ici 2027, les capacités de gouvernance de l’IA et d’IA responsable feront partie de 75 % des plateformes d’IA, ce qui en fera le principal terrain de concurrence.
Pour les CEO, CIO, CTO et Chief AI Officers, le débat sur la gouvernance évolue. De nombreuses entreprises traitent encore la gouvernance comme une étape qui peut suivre l’adoption : lancer les pilotes, prouver le cas d’utilisation, puis ajouter les contrôles plus tard. D’autres réagissent au risque en ralentissant tout au nom de la sécurité. Aucune de ces deux approches ne permet de déployer l’IA rapidement et en toute sécurité dans toute l’entreprise.
Les entreprises qui prennent de l’avance cherchent à éviter ce compromis en intégrant les règles au fonctionnement même des systèmes d’IA dès le départ : quelles données un agent peut consulter, quelles actions il peut mener, quelles preuves il doit produire et à quel moment un humain doit intervenir. Dans ce modèle, la gouvernance n’est pas un comité qui examine l’IA après coup ; c’est un système de confiance conçu dans les pipelines de données, les modèles, les workflows et les points de décision.
Comme l’a expliqué Rudy Hagedorn, Director of the data-driven value chain au CEO-led Consumer Goods Forum, dans un entretien avec IBM Think, l’écart actuel revient à laisser quelqu’un utiliser une machine puissante sans certification : « Tout le monde a besoin d’un permis de conduire. L’IA aussi. Nous n’en sommes pas encore là. »
Combler cet écart est particulièrement urgent dans les biens de grande consommation, où l’IA gagne rapidement des domaines qui influencent la confiance des consommateurs : tarification, allégations, personnalisation, promotions, prévision de l’approvisionnement et communications de marque. Une recommandation erronée ou une sortie non contrôlée peut se transformer en incident de marque. Un système d’IA mal surveillé peut générer un prix incorrect, une allégation trompeuse ou une personnalisation biaisée au moment même où le consommateur prend sa décision.
Phaedra Boinodiris, Global Leader for Trustworthy AI chez IBM Consulting, explique à IBM Think que de nombreuses entreprises ne disposent toujours pas des bases nécessaires pour gérer ce risque. « On ne peut pas gouverner ce qu’on ne voit pas », indique-t-elle, en soulignant que les entreprises ont besoin de visibilité sur leurs inventaires IA, leurs audits, leur exposition réglementaire et le comportement de leurs modèles. La gouvernance, ajoute-t-elle, ne peut pas s’arrêter à la conformité juridique, car « une IA peut être légale, et pourtant catastrophique ».
À mesure que les entreprises passent des pilotes d’IA générative à des systèmes d’IA agentique capables d’agir avec plus d’autonomie, le risque se multiplie considérablement en cas de dérive. Phaedra Boinodiris explique que, selon IBM Research, 88 % des entreprises expérimentent l’IA agentique, mais 80 % ne disposent toujours pas d’une gouvernance de base pour les formes d’IA plus anciennes. Cet écart, souligne-t-elle, rend indispensables la compréhension, la responsabilité et l’autorité. « Le travail de gouvernance », explique-t-elle, « exige du pouvoir et un mandat financé. Ce n’est pas une activité secondaire. »
Lorsque les agents IA commencent à agir pour le compte des collaborateurs, des clients ou des fonctions métier, le contrôle ne peut plus rester à l’extérieur du système. Il doit faire partie de son fonctionnement. Les dirigeants doivent savoir non seulement ce que fait un outil d’IA, mais aussi s’il agit en temps réel dans les limites approuvées.
La question de la gouvernance n’est pas seulement réputationnelle. Elle est financière. À mesure que l’usage de l’IA se diffuse dans les unités métier, les modèles, fournisseurs, infrastructures et tokens peuvent rapidement devenir une nouvelle forme de dépense invisible. L’étude IBV indique que 84 % des responsables technologiques n’ont pas pleinement opérationnalisé la gestion financière de l’IA, tandis que 85 % n’ont pas de visibilité complète sur les dépenses IA en temps réel. Sans responsabilité claire, les coûts de l’IA peuvent augmenter alors même que la valeur métier reste floue.
Dans le même temps, de nombreuses entreprises négligent une contrainte fondamentale : la qualité des données, explique Rudy Hagedorn. Comme il le formule, « l’IA se nourrit de données : regardez ce qu’elle avale ». Ce que beaucoup d’entreprises possèdent, c’est « un amas de données qui ne sont pas vraiment interopérables », souvent fragmentées par des décennies de systèmes et de silos.
Cela crée un risque bien connu, mais avec des enjeux plus élevés. « Données médiocres en entrée, résultats médiocres en sortie » n’est plus un problème de back-office : cela façonne directement les résultats de l’IA à grande échelle. De plus en plus, les entreprises explorent l’utilisation de l’IA elle-même pour nettoyer, standardiser et valider les données avant leur ingestion dans les modèles, car elles reconnaissent qu’« une utilisation responsable de l’IA repose avant tout sur l’utilisation responsable des données », explique Rudy Hagedorn.
C’est pourquoi la gouvernance est de plus en plus liée au passage à l’échelle. Les programmes IA s’enlisent souvent non pas parce que les dirigeants manquent d’ambition, mais parce qu’ils manquent de contrôles reproductibles, explique Phaedra Boinodiris. Si chaque cas d’utilisation exige un processus d’approbation sur mesure, une architecture sur mesure et une revue des risques sur mesure, l’IA reste bloquée au stade des pilotes. Mais si les mêmes règles de contrôle sont intégrées une fois puis réutilisées dans plusieurs systèmes, chaque nouveau cas d’utilisation peut avancer plus vite dans des limites connues.
Elaine Parr, Vice President of Consumer Industries chez IBM Consulting, explique que les entreprises qui progressent sont celles qui voient plus loin que les preuves de concept isolées. « La question n’est pas ce que vous transformez avec l’IA, mais comment vous le faites », indique-t-elle. « Tant que vous ne pensez pas révolution, tant que vous ne visez pas ces bénéfices d’ordre supérieur, vous resterez toujours dans cette frénésie de POC itératifs. »
Elaine Parr cite le retour en force de la responsabilité des processus comme l’une des façons dont les grandes entreprises cherchent à gouverner leur transformation IA. L’ancienne notion de global process owner devient, selon ses mots, une forme de « responsabilité globale des activités », portée par une personne qui supervise à la fois le processus et la plateforme, les données, les compétences et le modèle opérationnel qui l’entourent.
Cette discipline opérationnelle est familière aux dirigeants des biens de grande consommation. Ces entreprises gèrent déjà les rappels de produits, les risques fournisseurs, l’assurance qualité et les audits réglementaires. L’étape suivante consiste à appliquer la même rigueur à l’IA, avec un suivi des incidents, une classification par niveau de gravité, des protocoles d’intervention en temps réel et une responsabilité clairement établie en cas de défaillance des systèmes.
Certains leaders du secteur avancent déjà dans cette direction. Elaine Parr cite Nestlé comme exemple d’entreprise de biens de grande consommation qui a mené sa transformation de manière « très réfléchie et intentionnelle ». Elle souligne que Nestlé a publiquement évoqué sa stratégie de transformation Nestle Fuel for Growth, qui vise 3 milliards CHF de bénéfices d’ici fin 2027. Elaine Parr présente cette initiative non comme un simple programme de réduction des coûts, mais comme une histoire de gouvernance autour du séquencement de la transformation, de l’évolution des effectifs et des décisions technologiques.
Dans les travaux qu’IBM mène avec ses clients autour de l’IA, l’équipe considère l’IA responsable comme un accélérateur, pas comme un frein, explique Sophie Kuijt, IBM Distinguished Engineer, à IBM Think. À propos de l’approche d’IBM, elle explique que la gouvernance est une priorité « dès la conception » lorsqu’il s’agit de déployer de nouvelles technologies et de nouveaux cas d’utilisation. L’objectif, précise-t-elle, est d’établir clairement dès le départ que l’innovation doit respecter des principes définis. La gouvernance n’est « pas utilisée comme un frein » ni comme une simple liste de conformité, mais comme « un accélérateur » qui installe la transparence très tôt dans le processus.
Cette évolution reflète une réalité opérationnelle plus large : la gouvernance ne peut pas rester une couche externe. Comme l’explique Rudy Hagedorn, les entreprises doivent de plus en plus « intégrer la responsabilité éthique dans l’infrastructure », en incorporant les garde-fous directement dans les workflows et les systèmes dès le départ, plutôt que de les appliquer au moyen de prompts à l’entrée et après le déploiement.
Phaedra Boinodiris prévient qu’il ne suffit pas de placer un humain dans la boucle si cette personne ne comprend pas le système d’IA. Pour les usages à haut risque, les humains ont besoin d’observabilité, de traçabilité des données, de preuves et de la capacité à demander pourquoi un système a produit un résultat. Sans cela, explique-t-elle, la supervision humaine peut devenir un « blanchiment de responsabilité ».
La question plus large de souveraineté consiste à savoir si les entreprises peuvent prouver le contrôle en temps réel : qui contrôle le système, comment il fonctionne et si les contrôles tiennent sur l’ensemble des données, de l’IA, des identités et des opérations. Cela va au-delà de l’endroit où s’exécutent les workloads. Il s’agit de savoir si les preuves sont continues, si la responsabilité est claire et si la gouvernance est intégrée au système au lieu d’être reconstituée après un incident.
Pour les entreprises de biens de consommation, le bénéfice n’est pas une IA plus lente mais plus sûre. C’est une IA plus rapide, à laquelle les entreprises peuvent faire confiance.
Bien menée, la gouvernance permet aux dirigeants de déployer davantage d’agents, de voir clairement les coûts, d’intervenir lorsque les systèmes dérivent et de passer les cas d’utilisation à l’échelle sans réinventer les contrôles à chaque fois. Elle contribue aussi à garantir que les données sous-jacentes, le carburant dont dépend l’IA, sont propres, interopérables et adaptées à l’usage prévu.
À mesure que l’IA s’intègre dans toute la chaîne de valeur, les gagnants seront ceux qui intègrent le contrôle à la vitesse et s’assurent que leur IA, comme tout autre système puissant, a gagné le droit d’opérer.
Senior Partner, Consumer Products and Retail Industries Leader EMEA
Distinguished Engineer & CTO for IBM Northern and Central Europe
Leader mondial d’IBM Consulting pour une IA digne de confiance