L’IA est traitée comme une priorité à l’échelle de l’entreprise, mais la responsabilité et les droits de décision sont fragmentés au sein du comité exécutif.¹ Chaque fonction avance selon son propre mandat, qu’il s’agisse de technologie, de données, de stratégie ou de cas d’utilisation, mais aucun dirigeant n’est clairement responsable des résultats de bout en bout ni habilité à arbitrer les compromis entre fonctions. Résultat : les décisions sur le financement, les risques, les priorités et la gouvernance restent en suspens et, lorsque le ROI n’est pas au rendez-vous, il devient difficile d’identifier qui en porte la responsabilité.

« L’IA ne doit pas relever d’une seule personne : elle doit être guidée et coordonnée. »

Lula Mohanty, Managing Partner for IBM Consulting in the Middle East

Solution :

Les entreprises ont intérêt à clarifier qui est responsable des résultats, qui prend en charge l’exécution et qui intervient dans la gouvernance. La mise en place d’une approche décisionnelle à l’échelle de l’entreprise peut aider à arbitrer lorsque les priorités entrent en concurrence. Il est également utile de définir les circuits d’escalade en cas de conflit entre fonctions, afin de traiter les problèmes rapidement au lieu de les repousser. En renforçant cette structure par un soutien visible du CEO et du conseil d’administration, l’entreprise peut donner davantage d’autorité aux responsables des résultats pour prendre des décisions entre les fonctions.

À retenir pour les dirigeants :

Comme l’a déclaré Lula Mohanty, Managing Partner for IBM Consulting in the Middle East, à IBM Think, « l’IA ne doit pas relever d’une seule personne : elle doit être guidée et coordonnée ». Mais sans responsabilité claire ni autorité pour prendre des décisions sur l’IA à l’échelle de l’entreprise, il n’existe pas de véritable pilotage.