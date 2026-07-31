Il peut être tentant d’attribuer les programmes d’IA qui stagnent à une technologie encore immature, à une préparation insuffisante des données ou à des outils inadaptés. Ces facteurs comptent, mais ils sont rarement la cause racine. Le plus souvent, le passage à l’échelle échoue pour une raison plus simple : l’autorité décisionnelle est fragmentée au sein du comité exécutif.
Les CIO pilotent l’infrastructure, les CDO les données, les CAIO la stratégie et les responsables métier les cas d’utilisation, mais aucun cadre décisionnel unique ne permet d’arbitrer les investissements, la priorisation, la gouvernance et la responsabilité des résultats.
Alors que les conseils d’administration et les actionnaires ne demandent plus seulement « investissons-nous dans l’IA ? », mais « que produit l’IA, et qui est responsable du résultat ? », le flou autour des droits de décision devient un frein majeur à la création de valeur à l’échelle de l’entreprise. Voici cinq façons dont une autorité décisionnelle mal définie se manifeste dans l’IA d’entreprise, et comment y remédier.
L’IA est traitée comme une priorité à l’échelle de l’entreprise, mais la responsabilité et les droits de décision sont fragmentés au sein du comité exécutif.¹ Chaque fonction avance selon son propre mandat, qu’il s’agisse de technologie, de données, de stratégie ou de cas d’utilisation, mais aucun dirigeant n’est clairement responsable des résultats de bout en bout ni habilité à arbitrer les compromis entre fonctions. Résultat : les décisions sur le financement, les risques, les priorités et la gouvernance restent en suspens et, lorsque le ROI n’est pas au rendez-vous, il devient difficile d’identifier qui en porte la responsabilité.
« L’IA ne doit pas relever d’une seule personne : elle doit être guidée et coordonnée. »
Lula Mohanty, Managing Partner for IBM Consulting in the Middle East
Solution :
Les entreprises ont intérêt à clarifier qui est responsable des résultats, qui prend en charge l’exécution et qui intervient dans la gouvernance. La mise en place d’une approche décisionnelle à l’échelle de l’entreprise peut aider à arbitrer lorsque les priorités entrent en concurrence. Il est également utile de définir les circuits d’escalade en cas de conflit entre fonctions, afin de traiter les problèmes rapidement au lieu de les repousser. En renforçant cette structure par un soutien visible du CEO et du conseil d’administration, l’entreprise peut donner davantage d’autorité aux responsables des résultats pour prendre des décisions entre les fonctions.
À retenir pour les dirigeants :
Comme l’a déclaré Lula Mohanty, Managing Partner for IBM Consulting in the Middle East, à IBM Think, « l’IA ne doit pas relever d’une seule personne : elle doit être guidée et coordonnée ». Mais sans responsabilité claire ni autorité pour prendre des décisions sur l’IA à l’échelle de l’entreprise, il n’existe pas de véritable pilotage.
Les dirigeants du comité exécutif peuvent résoudre la question de la responsabilité et malgré tout échouer si les incitations ne sont pas alignées. Même lorsque les dirigeants s’accordent sur l’ambition IA, leurs incitations restent liées à la réussite de leur fonction : maîtrise des coûts pour les CIO, qualité des données pour les CDO, performance des modèles pour les CAIO et résultats financiers pour les responsables métier.
Sans responsabilité partagée sur les résultats de l’IA à l’échelle de l’entreprise, chaque dirigeant optimise ses propres indicateurs plutôt que le ROI collectif. Par exemple, certaines équipes peuvent déprioriser des initiatives qui créent de la valeur pour l’entreprise mais diluent leurs KPI locaux, résister au financement de capacités transversales ou éviter des risques utiles à l’ensemble de l’entreprise mais pas à leur propre domaine. Avec le temps, l’IA devient un problème de coordination qui se présente comme un problème de performance.
Solution :
Alignez les incitations et les indicateurs de performance des dirigeants sur des résultats métier communs liés à l’IA. Reliez la rémunération, le financement et les critères de réussite à la création de valeur à l’échelle de l’entreprise, comme l’impact sur le chiffre d’affaires, la transformation des coûts ou les gains de productivité, plutôt qu’à des indicateurs fonctionnels cloisonnés.
À retenir pour les dirigeants :
Si les dirigeants sont évalués individuellement, ils optimiseront individuellement. La valeur de l’IA ne se concrétise que lorsque les incitations imposent un alignement autour de résultats partagés.
Les unités métier proposent des cas d’utilisation de l’IA, les équipes technologiques en évaluent la faisabilité, les responsables des données mesurent le niveau de préparation, tandis qu’une autre équipe définit l’ambition stratégique. Mais sans cadre décisionnel unifié, la priorisation des initiatives IA dépend de l’influence, de l’urgence ou de l’équipe qui dispose du budget, plutôt que de la valeur pour l’entreprise.
« À mesure que l’IA élargit ce que les entreprises peuvent voir et comprendre, les dirigeants doivent décider ce qui compte vraiment, aligner l’entreprise autour de ces priorités et avancer avec rapidité et cohérence. »
Gary Cohn, Vice Chairman, IBM, 2026 CEO Study
Solution :
Passez d’une génération d’idées décentralisée à un portefeuille IA gouverné de manière centralisée, avec des seuils de valeur explicites. Mettez en place un petit comité de priorisation transversal chargé d’évaluer les cas d’utilisation selon des critères cohérents, comme le potentiel de valeur pour l’entreprise, l’évolutivité, la disponibilité des données et la réutilisation. Financez et séquencez les initiatives comme un portefeuille, et non comme des propositions isolées, afin que seules celles qui disposent d’une trajectoire crédible de passage à l’échelle bénéficient d’un investissement durable.
À retenir pour les dirigeants :
Une stratégie IA efficace définit comment une entreprise sélectionne, séquence et engage les initiatives qui créent une valeur mesurable à l’échelle de l’entreprise.² Elle établit les critères de décision, les mécanismes de gouvernance et le modèle d’allocation des ressources nécessaires pour prioriser les efforts qui justifient un investissement durable et un passage à l’échelle.
La gouvernance est souvent traitée comme une couche de validation qui intervient après la conception et le pilotage des solutions par les équipes ; l’IA ne fait pas exception. Les équipes se heurtent alors, en fin de parcours, à des frictions liées aux risques, à la conformité, à l’utilisation des données, à la responsabilité des modèles ou aux enjeux éthiques. Cela renforce aussi l’idée que la gouvernance bloque les projets, alors que le vrai problème vient du fait qu’elle n’a pas été intégrée assez tôt dans la prise de décision.3
Solution :
Intégrez la gouvernance aux workflows dès le départ. Clarifiez qui est habilité à approuver les seuils de risque, l’utilisation des données, les normes de déploiement et les circuits d’escalade. Une étude de cas conjointe IBM-EY avec Banco do Brasil montre comment la gouvernance peut favoriser l’innovation IA, plutôt que l’entraver.En tant qu’institution financière publique ayant des obligations réglementaires et une mission publique, la banque avait besoin d’une stratégie claire pour utiliser l’IA de manière responsable, transparente et à l’échelle. Elle a mis en place un cadre complet de gouvernance de l’IA couvrant tout le cycle de vie des modèles, avec des rôles, des contrôles et des processus de suivi clairement définis.
À retenir pour les dirigeants :
La gouvernance ne ressemble à un goulot d’étranglement que lorsque les droits de décision sont flous. Lorsque l’autorité en matière de risques, de données et de déploiement est définie en amont et intégrée dans les workflows, la gouvernance devient le mécanisme capable de déverrouiller une IA évolutive et fiable.
Une preuve de concept peut démontrer qu’un cas d’utilisation de l’IA fonctionne localement, mais le passage à l’échelle exige des décisions sur l’infrastructure, l’accès aux données, la conduite du changement, le financement, la conformité et la conception du modèle opérationnel. Si les droits de décision sont flous, chaque étape du passage à l’échelle nécessite un nouvel alignement et les pilotes prometteurs finissent par s’enliser.
Solution :
Définissez les droits de décision liés au passage à l’échelle avant le lancement des pilotes. Les dirigeants doivent savoir qui décide si un pilote passe à l’étape suivante, qui finance le déploiement à plus grande échelle, qui porte l’adoption et qui mesure l’impact à l’échelle de l’entreprise.⁴
À retenir pour les dirigeants :
Sans modèle de décision pour le passage à l’échelle, un pilote reste une expérimentation isolée. Le déploiement à grande échelle des pilotes IA est plus efficace lorsque les entreprises définissent clairement, dès le départ, qui a l’autorité pour faire avancer, financer, opérationnaliser et mesurer l’impact, afin de ne pas perdre l’élan entre la validation et la création de valeur.
Les CEO centrés sur l’IA, c’est-à-dire ceux qui intègrent l’IA dans les workflows, alignent les fonctions et se concentrent sur la valeur à long terme, ont enregistré une croissance du chiffre d’affaires supérieure de 17 %.⁵ Ils comprennent que l’IA est à la fois une histoire de technologie et une histoire de leadership. Les entreprises qui clarifient les droits de décision transforment l’IA : elle cesse d’être une série d’initiatives déconnectées pour devenir un système coordonné de création de valeur. La question n’est plus de savoir s’il faut investir dans l’IA, mais si les dirigeants ont établi la responsabilité et l’autorité nécessaires pour rentabiliser ces investissements à grande échelle.
¹,⁵ 2026 CEO Study, IBM Institute for Business Value, 4 mai 2026
² « How to build a successful AI strategy », IBM Think
³ The enterprise guide to AI governance, IBM Institute for Business Value, octobre 2024
⁴ « How to scale AI in 2026: 5 moves for efficiency and governance », IBM Think, 9 mars 2026
Managing Partner for IBM Consulting.