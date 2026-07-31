S’il y a un conseil que Roger Moore, Associate Clinical Professor à l’université de Chicago, cherche à transmettre à ses étudiants, c’est que les discussions liées à l’IA ne diffèrent pas des autres décisions d’entreprise. Cela peut représenter un défi pour les CAIO actuels ou en devenir, souvent issus de profils techniques.

« Si les premiers mots que vous adressez au CEO sont “aire sous la courbe”, vous avez perdu. Vous n’irez nulle part avec ça », explique Roger Moore à IBM Think. « Vous devez parler leur langage, celui de l’entreprise. »

C’est un défi que le data scientist Jon Morra connaît de première main. Il est CAIO de Zefr, une entreprise ad tech qui utilise l’IA pour classifier les contenus des réseaux sociaux pour les annonceurs. Jon Morra n’a pas besoin de convaincre ses collègues de l’utilité de l’IA : elle fait partie intégrante de l’offre produit. Le plus difficile, c’est de naviguer entre les univers métier et technologique.

« Il m’a fallu un certain temps pour comprendre que mon rôle ne consiste plus seulement à créer le plus de valeur possible pour mes clients grâce à l’IA produite par mon équipe, mais aussi à aider l’entreprise à gagner en productivité en utilisant ces outils », explique Jon Morra. « J’ai dû apprendre à parler plusieurs langues en même temps. »

Lorsqu’il optimise les modèles de Zefr destinés aux clients, Jon Morra peut s’appuyer sur des indicateurs fiables comme l’exactitude, le rappel et la précision. Mais les questions de processus plus ouvertes, par exemple savoir si Zefr doit utiliser des LLM tiers ou créer les siens à partir de modèles à poids ouverts, ou jusqu’où ses développeurs doivent automatiser leur codage avec des agents, sont beaucoup plus difficiles à trancher.

Ce qui l’a aidé, explique Jon Morra, c’est de conserver une responsabilité claire sur la partie technologique, aux côtés du CTO, tout en adoptant une approche moins prescriptive et plus ouverte côté métier. Cet équilibre sera différent dans chaque entreprise, ajoute-t-il.

À ce stade, la plupart des CEO sont convaincus que l’IA peut transformer leur entreprise, mais ils ont encore besoin d’aide pour déterminer quelles initiatives IA prioriser, comment les mettre en œuvre et comment distinguer le battage autour de l’IA de ses capacités réelles aujourd’hui.

Les CAIO peuvent commencer par poser des questions comme : « Qu’est-ce qui vous empêche de dormir ? », explique Roger Moore, professeur à l’université de Chicago. Les réponses peuvent aider les CAIO à orienter la politique IA vers des problèmes métier précis, plutôt que de partir des capacités technologiques pour chercher ensuite des cas d’utilisation possibles.

« Mettez la technologie de côté. Quelle est la mission stratégique de l’entreprise, quels sont ses objectifs ? » ajoute Alexandra Nasif, consultante IBM. « Si vous vous alignez sur les objectifs de l’entreprise, vos priorités seront naturellement alignées. »