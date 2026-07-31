Chargés de passer à l’échelle après de premiers succès encore cloisonnés, les responsables de l’intelligence artificielle (CAIO ou Chief AI Officers) cherchent à rassembler le comité exécutif autour d’une vision commune de l’IA.
Lorsqu’Alexandra Nasif, chez IBM, demande aux CAIO de décrire leur principal obstacle, ils évoquent souvent une expérience similaire.
« Ils décrivent la situation ainsi : “Je suis un peu seul sur mon île, avec une mission immense, intimidante et inédite à accomplir, et je n’ai pas les connexions dont j’ai besoin” », explique Alexandra Nasif, AI Practice Leader, IBM Consulting Americas, à IBM Think.
Cette situation devient de plus en plus fréquente à mesure que les entreprises passent des pilotes IA à la production à grande échelle. L’expérimentation décentralisée qui avait d’abord accéléré l’innovation en IA a laissé place à des systèmes déconnectés et à une supervision inégale.
Les départements se disputent les mêmes ressources, dupliquent les efforts et gardent leurs réussites cloisonnées au lieu d’en faire bénéficier l’ensemble de l’entreprise. Résultat : le ROI n’a pas suivi les projections. Selon l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM, seules 25 % des initiatives IA ont produit la valeur attendue et seulement 16 % ont été déployées à l’échelle de l’entreprise.
Même si les hauts dirigeants peuvent être tentés d’en attribuer directement la responsabilité aux responsables de l’IA, les CAIO expliquent qu’en l’absence d’une autorité claire et d’une responsabilité bien définie sur les décisions liées à l’IA, ils peinent à obtenir des résultats mesurables. L’écart grandissant entre les attentes des CEO et la réalité opérationnelle des CAIO fragilise l’alignement et bloque les projets IA avant qu’ils n’atteignent leur pleine maturité.
Lorsque l’IA générative a commencé à s’imposer dans les entreprises à partir de 2023, les CEO ont donné à leurs nouveaux CAIO une consigne simple : embarquer autant d’équipes que possible.
Aujourd’hui, alors que les entreprises passent à la production à grande échelle, les CAIO font face à une réalité nouvelle, plus complexe. Parce que les différentes équipes ont adopté différentes solutions d’IA et sources de données pendant la phase pilote, les écosystèmes d’entreprise sont devenus enchevêtrés, fragmentés et plus difficiles à gérer, avec un coût estimé à 140 millions USD par an pour les grandes entreprises.
« Lorsqu’il s’agit de déployer l’IA à grande échelle pour créer un impact dans l’entreprise, toute cette fragmentation peut devenir une source majeure de désordre et de prolifération », explique Jacob Dencik, Research Director à l’Institute for Business Value d’IBM, à IBM Think. « Nos systèmes IT sont censés prendre en charge tous ces milliers d’agents et d’actifs ? Comment cela peut-il fonctionner ? »
L’IA se distingue aussi des autres technologies : contrairement au cloud, à l’IdO ou à l’edge computing, la plupart des collaborateurs interagissent chaque jour avec des LLM et « tout le monde a un avis » sur la façon dont ils devraient être utilisés, indique Jacob Dencik. Les CAIO rencontrent donc souvent davantage de résistances et de vents contraires que d’autres dirigeants.
Enfin, comme l’IA traverse les départements et les cas d’utilisation, le CAIO ne possède pas naturellement les déploiements agentiques de la même manière qu’un CFO contrôle la finance ou qu’un CTO contrôle l’IT.
Sans mécanismes d’application explicites, les CAIO s’appuient souvent sur leur pouvoir de conviction : identifier les objectifs métier les plus urgents de l’entreprise, déterminer où l’IA peut aider et communiquer dans des termes que leurs collègues comprennent.
S’il y a un conseil que Roger Moore, Associate Clinical Professor à l’université de Chicago, cherche à transmettre à ses étudiants, c’est que les discussions liées à l’IA ne diffèrent pas des autres décisions d’entreprise. Cela peut représenter un défi pour les CAIO actuels ou en devenir, souvent issus de profils techniques.
« Si les premiers mots que vous adressez au CEO sont “aire sous la courbe”, vous avez perdu. Vous n’irez nulle part avec ça », explique Roger Moore à IBM Think. « Vous devez parler leur langage, celui de l’entreprise. »
C’est un défi que le data scientist Jon Morra connaît de première main. Il est CAIO de Zefr, une entreprise ad tech qui utilise l’IA pour classifier les contenus des réseaux sociaux pour les annonceurs. Jon Morra n’a pas besoin de convaincre ses collègues de l’utilité de l’IA : elle fait partie intégrante de l’offre produit. Le plus difficile, c’est de naviguer entre les univers métier et technologique.
« Il m’a fallu un certain temps pour comprendre que mon rôle ne consiste plus seulement à créer le plus de valeur possible pour mes clients grâce à l’IA produite par mon équipe, mais aussi à aider l’entreprise à gagner en productivité en utilisant ces outils », explique Jon Morra. « J’ai dû apprendre à parler plusieurs langues en même temps. »
Lorsqu’il optimise les modèles de Zefr destinés aux clients, Jon Morra peut s’appuyer sur des indicateurs fiables comme l’exactitude, le rappel et la précision. Mais les questions de processus plus ouvertes, par exemple savoir si Zefr doit utiliser des LLM tiers ou créer les siens à partir de modèles à poids ouverts, ou jusqu’où ses développeurs doivent automatiser leur codage avec des agents, sont beaucoup plus difficiles à trancher.
Ce qui l’a aidé, explique Jon Morra, c’est de conserver une responsabilité claire sur la partie technologique, aux côtés du CTO, tout en adoptant une approche moins prescriptive et plus ouverte côté métier. Cet équilibre sera différent dans chaque entreprise, ajoute-t-il.
À ce stade, la plupart des CEO sont convaincus que l’IA peut transformer leur entreprise, mais ils ont encore besoin d’aide pour déterminer quelles initiatives IA prioriser, comment les mettre en œuvre et comment distinguer le battage autour de l’IA de ses capacités réelles aujourd’hui.
Les CAIO peuvent commencer par poser des questions comme : « Qu’est-ce qui vous empêche de dormir ? », explique Roger Moore, professeur à l’université de Chicago. Les réponses peuvent aider les CAIO à orienter la politique IA vers des problèmes métier précis, plutôt que de partir des capacités technologiques pour chercher ensuite des cas d’utilisation possibles.
« Mettez la technologie de côté. Quelle est la mission stratégique de l’entreprise, quels sont ses objectifs ? » ajoute Alexandra Nasif, consultante IBM. « Si vous vous alignez sur les objectifs de l’entreprise, vos priorités seront naturellement alignées. »
Les tensions qui peuvent apparaître entre les CEO, les CAIO et les autres dirigeants ne sont pas forcément négatives ; dans certains cas, elles peuvent même devenir un moteur essentiel d’une mise en œuvre efficace de l’IA.
Un CAIO peut jouer le rôle de provocateur, en apportant un contrepoids nécessaire à la stratégie IA dominante de l’entreprise.
Si l’entreprise tend à la prudence, son CAIO, responsable de l’IA, peut temporairement se muer en « Chief Transformation Officer », c’est-à-dire responsable de la transformation, et pousser ses collègues à prendre davantage de risques. Le CAIO peut, par exemple, proposer de déployer rapidement à grande échelle une initiative IA à fort impact et à faible risque, comme un outil automatisé de génération de leads ou un agent de prise de notes, lorsqu’elle montre des résultats prometteurs dès le départ.
À l’inverse, lorsque les CEO poursuivent l’IA de manière trop agressive, sans objectif métier clair ou sans KPI pour mesurer la réussite, le CAIO peut recadrer les attentes, définir des objectifs plus réalistes et aider à identifier les initiatives IA qui méritent d’être poursuivies.
Le CAIO peut, par exemple, convaincre des analystes financiers de conserver un ancien modèle de prévision financière fondé sur des réseaux de neurones plutôt que d’adopter un LLM plus tendance, mais finalement moins précis et plus coûteux.
Cette tension saine ne fonctionne que si le comité exécutif maintient un haut niveau de confiance : les parties prenantes, et en particulier le CEO, doivent être ouvertes aux retours et prêtes à faire évoluer les politiques à la lumière de nouveaux éléments. Mais si certains désaccords peuvent nourrir l’innovation, le CEO et le CAIO doivent se rassembler autour d’objectifs métier communs et les exécuter, sous peine de rester indéfiniment bloqués dans la phase d’expérimentation.
Au-delà de l’alignement stratégique, les CEO et CAIO peuvent aussi devoir repenser leur structure opérationnelle, car, comme le formule le conseiller technologique Mike Mason, « l’IA ne fait que mettre en lumière » les problèmes sous-jacents déjà présents dans les entreprises.
« Si votre gouvernance est faible, si le mécanisme qui relie votre stratégie métier à l’exécution n’est pas clair, l’IA ne réglera pas le problème », explique Mike Mason, ancien CAIO du cabinet mondial de conseil technologique Thoughtworks. « Je pense même que l’IA va appuyer là où ça fait mal. »
Un premier point de départ consiste à examiner si l’infrastructure de haut niveau est trop fragmentée et dispersée. Selon un rapport IBV 2025, les entreprises dotées d’un modèle IA centralisé ou en hub-and-spoke enregistrent un ROI supérieur de 36 % à celles qui reposent sur des architectures entièrement décentralisées.
Les approches de type étoile visent à trouver un équilibre entre l’autonomie des équipes et une supervision unifiée : les départements conservent un contrôle et une responsabilité limités sur leurs déploiements IA, tandis qu’une équipe IA centralisée prend en charge la gouvernance, le provisionnement et la surveillance avec l’appui des développeurs, de l’IT et de la cybersécurité. De plus, les entreprises qui automatisent ces processus ont 13 fois plus de chances de déployer leurs initiatives IA à grande échelle, selon une nouvelle étude IBV.
Ces évolutions architecturales peuvent exiger que le CEO délègue davantage d’autorité au CAIO, notamment la capacité à contrôler les budgets IA et à faire appliquer les politiques liées à l’IA. Le CEO doit aussi communiquer les priorités aux parties prenantes et incarner, par ses propres comportements, une prise de décision sur l’IA centrée sur les enjeux métier.
« Si vous ne parvenez pas à porter cette vision largement, vous restez paralysé dans cette phase fragmentée, faute d’obtenir l’adhésion et l’adoption dont vous avez besoin pour passer à l’échelle », explique Alexandra Nasif.
À mesure que les capacités de l’IA évoluent et s’étendent, le rôle du CAIO passe de l’évangélisation à la mise en œuvre et à l’orchestration. Cela implique de travailler aux côtés du CEO pour maintenir les équipes pleinement concentrées sur les résultats métier, alignées grâce à un cadre de gouvernance solide et attentives aux nouvelles capacités de l’IA.
« C’est peut-être vers ce rôle que le Chief AI Officer évolue : piloter bien davantage cette transformation, plutôt que simplement définir la stratégie et les cas d’utilisation », explique Jacob Dencik. « Renforcer l’alignement au sommet, mais aussi ancrer cet alignement dans l’entreprise et dans son fonctionnement : c’est ainsi que l’on obtient davantage de réussite avec l’IA à grande échelle tout en maintenant une innovation continue. »
AI Practice Leader, IBM Consulting Americas.
Research Director, IBM Institute for Business Value.